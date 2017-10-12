Про писателя и его Мухосранск
Известный писатель десять дней мягко спал и сладко ел в Благовещенске, даже отметил в нем свой 70-й день рождения! Вернувшись в Москву, назвал наш город Мухосранском. Видимо, от чувств… Бывает.
Виктор Ерофеев был членом жюри киноконкурса «большого метра» на фестивале «Амурская осень». Запомнился сказанной им новостью, что в конце этого года, на 71-м году жизни станет отцом. Дед ждет дочку.
Вел себя прилично, местами говорил умно и интересно. Мы летели с ним из Благовещенска в Москву одним самолетом. По прилете Виктор Владимирович поспешил на радиостанцию «Эхо Москвы» и сказал о нашем городе и о нашей жизни так:
– ...Прилетел сегодня из Благовещенска, я был на фестивале «Амурская осень». И вот на другом берегу Амура стоит город Хэйхэ. Контраст, конечно, разительный. Такое ощущение, что мы их никогда не догоним по всем показателям. Потому что этот город, это, вообще-то, Мухосранск такой, потому что Хэйхэ – это город Черной реки. Амур там называется река Черного Дракона.
Ты плывешь десять минут через Амур – я бы не сказал, что он черный, он такой коричневый, не очень привлекательный – ты переплываешь, и тебя встречает прекрасное здание таможни, ну, это все как, в общем, в серьезной стране.
А дальше ты едешь на такси, приезжаешь в эти торгово-развлекательные центры, и ты видишь там все китайское. Там и мандарины китайские, и ананасы. Манго, чай, естественно. И все говорят: «Это они имитируют, это все ширпотреб…» Но дело в том, что десять лет назад этого города вообще не было. Может, через десять лет они начнут делать такие вещи, которым будет завидовать весь мир.
Потом возвращаешься в Благовещенск – там милые люди, там все хорошо, но там голова повернута назад. Там купеческие домики: «Вот, посмотрите, домики красно-беленькие. У нас тут купец знаменитый был, а это наши деревянные». И тоже хорошо, и все хорошо. Но только все повернуто назад…
И получается два таких города-спектакля. Один город – спектакль для китайцев. Такой старый, провинциальный русский город с традициями купеческими. Там Чехов, как вы знаете, проезжал мимо него и так далее.
Один город развивающийся, просто какое-то фэнтези. На глазах растут эти небоскребы… В ресторане – всё. Мы пошли компанией. Туда приехали, они наставили нам всякие закуски. Наставили всякой жратвы невероятное количество. Потом подсчитали – 400 рублей с человека. Хороший ресторан…
Виктор Владимирович говорит значительно хуже, чем пишет. Но так часто бывает.
Улыбнуло в его косноязычии то, что назвал он Благовещенск несвежим и незатейливо пэтэушным словом – Мухосранск. Писатель мог бы и сочнее жигануть глаголом. Но, видимо, от дальнего перелёта в 70 стариковских лет трудно с соком мозга…
Благовещенск, бесспорно, можно любить и не любить, он может нравиться и не нравиться, но на Мухосранск явно не тянет. Приличный наш город – достойная российская провинция со своим лицом. Благодаря профессии объехал я большую часть России, и есть с чем сравнивать.
Кстати, московский гость жил в гостинице «Армения», которая расположилась в одном из красивейших уголков нашего города.
Кино он смотрел в кинотеатре «Благовещенск», ему как гостю, конечно, показали самое лучшее и достойное.
На «хлопку» и «спичку» уж точно не возили. Поэтому трижды непонятно, где это автор «Русской красавицы» вывалялся в Мухосранске?
И еще, с чего это полудиссидентствующий писатель взял, что десять лет назад Хэйхэ не было на свете? Был и очень неплохо выглядел! И Чехов мимо нашего города не проезжал, а был в нем проездом. Это нам даже в сельской школе рассказывали.
Согласен, что Хэйхэ удивляет своими новостройками, ритмом, китайским чаем и китайскими ананасами. Не могу не согласиться, что таможня там действительно, как в «достойной стране». Наша по сравнению с заречной – национальный позор. Одна лестница-голгофа, по которой карабкаешься на российский берег, чего стоит…
Читаю дальше инженера человеческих душ. Был он сражен в Хэйхэ обильной «жратвой по 400 рэ с человека». Понятно, что и к писательскому сердцу путь лежит через пищевод, но такой обильной «жратвы» и по такой цене в Хэйхэ не знаю. Хотя бываю там редко и стараюсь не обильничать.
Говорил мастер слова, что у нас все больше оглядываются назад – на оставшееся в исторической густоте купечество. Что Благовещенск – это такой спектакль для китайцев с «красно-белыми домиками».
К сожалению, не замечаю я в родном городе множества купеческой старины. К сожалению. Коммунисты извели ее большую часть. Вот был недавно в тысячелетней Елабуге – там купеческое время замерло целыми улицами. А у нас так, больше разговоров, чем вековых особняков. Наверняка на него произвел большое впечатление рассказ нашего экскурсовода, который в своем «лиризме» налегал на историю и славное прошлое «амурского часового».
Понятно, что хотелось прозаику на федерально-либеральной радиостанции сказануть что-то свежее, умное и форматное для той площадки, куда его позвали. Но получилось так, как получилось. Коряво и местами неточно. Эфир писатель отработал, а осадочек остался.
Осадочек от того, что его встретили как дорогого гостя, с амурским хлебом и не китайской солью. А он нас всех назвал потом мухосранцами.
И еще непонятно, зачем свой 70-й год жизни встречать за семь часов лета в городе, который вашим богатым писчим языком и вашей невнятной устной речью был назван Мухосранском? Неужели до Парижа не было билетов? Или вас туда не пригласили? А искренне позвали туда, где Россия берет свое начало. Вы приехали, погостили. А уехав – плюнули. Видимо, по привычке. Давней. На 71-м году бытия…
Использованы фото: амур.инфо, just-online.ru, dayswoman.ru, skyscrapercity.com
Александр Ярошенко
Рубрика отражает субъективную позицию автора и не является продукцией информационного агентства «Амур.инфо».
Просмотров всего: 768
CherrySweet
3 часа назад
много лет твержу - не нужна нам эта "Амурская осень" со МКАДовскими гостями, приезжающими сюда, чтобы пожрать нахаляву и сгонять в Хэйхэ тоже пожрать. Ну не учат в пределах Золотого кольца культуре и благодарности, ну и не надо их сюда звать. Посадите местных выдающихся жителей в жюри, свозите их за бугор бесплатно.. от них радости и благодарности будет больше, чем от этих мало кому известных "звезд"
Сергей Васильев Сергеевич
3 часа назад
Александр Владимирович, нисколько не сомневался, что так все и будет, когда увидел Ерофеева на Амурской осени. Пророком себя не считаю. А сколько гостей этой самой "осени" держат подлобное у себя в голове... Мы то любим свой город... Зачем звать сюда всяких проходимцев?
Валентин Палыч
3 часа назад
Сам организовал эту никому не нужную '''амурскую осень'', а сейчас возмущается. Не понятно.
fidel castro rus
3 часа назад
Неужели непонятно, что под Мухосранском Ерофеев имел ввиду Хэйхэ?"И вот на другом берегу Амура стоит город Хэйхэ этот город, это, вообще-то, Мухосранск такой, потому что Хэйхэ – это город Черной реки." Мухосранск по китайским меркам, не столица, не Шанхай, а маленький городишко на окраине, но зато выглядит как! Товарищ Ярошенко нашёл оБиду там, где её в помине не было.
Сэр
3 часа назад
Солидарен с Ярошенко.
Nabivachev
2 часа назад
А зачем даже и про Хэйхэ так? Нормальный город.
Непонятно только, где они видят там какое-то фэнтези, и тем более небоскребы.
Сайт skyscraperpage.com во всем Хэйлунцзяне знает восемь небоскребов. Семь в Харбине и один в Дацине.
LM
2 часа назад
В своем Отечестве пророка нет.....достали эти "гости" с их "самобичеванием" - везде и всюду распрекрасно. только не в России. Тьфу....Жесткий стиль статьи Александра в этом случае очень даже импонирует
Павел Винницкий
2 часа назад
А что было ожидать от Ерофеева? Писал, что русские - плохая нация, заявлял, что Ленинград надо было сдать немцам в 1941-м (если не сам придумал, то поддержал эту мысль), и в принципе, он всегда либо чему-то завидует, либо злорадствует. Он в этом смысле постоянен, как старая дева в любви к кошкам...Александр, Вам спасибо большое за достойную реплику. А за ерофеевскую чепуху просто забыть, как за дурной сон...
V.M.
1 час назад
Действительно, достойный ответ на недостойное, неуважительное
отношение заезжего "гостя" к принимающим его хозяевам и их дому.
Елена2
1 час назад
До 70 лет дожить и таким кретином остаться или все проще , может просто шлюха доренкина ( прошу прощение)
Валентин Палыч
1 час назад
Ярошенко, а что давно тобой ничего не писано про медицину? Проблемы сами собой рассосались? Или сейчас тебя мотивируют наоборот, за молчание?
Сергей Васильев Сергеевич
1 час назад
Много замечательных, умных и интеллигентных людей живёт в пределах Садового кольца, МКАДа, Золотого кольца, на Урале, в Сибири, на Камчатке, Чукотке и в Благовещенске. Золотым кольцом называются города, где, несмотря на богоборческую власть, сохранились памятники русской архитектуры – монастыри и церкви XI – XIX веков. Уровень жизни тамошних современных жителей никак не выше, чем в Амурской области. Кто там бывал, со мной согласится.
Виктор Ерофеев – представитель пятой колонны. Для них Россия – "эта страна". Когда я увидел Ерофеева на фото, разглагольствующего о чем – то в палатке – шатре Амурской осени, то подумал – сдержится этот человек или не сдержится? Не сдержался. Высказался. Да это и не важно, что он там сказал или написал. Для чего и кто зовёт их сюда? Ответ конечно напрашивается однозначный – те, кто кормится с этого всего. Теперь получили ответку.
Кстати, прогуливался солнечным утром в дни окончания Амурской осени по набережной Амура, увидел актёра Чернова, очевидно совершающего утренний променад, извинился и сделал с ним сэлфи на фоне Триумфальной арки. И, сам не знаю почему, заговорил с ним о том, что Благовещенск город маленький, провинциальный, но он красивый и мы его любим. И Чернов ответил: здесь благодать, это очень хороший город, здесь благодать. Дословно. И я ему верю.
fidel castro rus
50 минут назад
Зомби одни на ветке.
Сергей вокалист
30 минут назад
Да что вы предлагаете такое!!?
Именно за счёт "Амурской осени" можно такие "ГАЛОЧКИ" закрыть от финансового, федерального потока бабла на культуру, что Боже упаси))..
Поэтому такое действо, никогда не прекратится! Тем более формула изъятия денег в карманы затейников проста - Создать как можно болльше иллюзий праздника, но на очень скромную сумму! Ну а остальное бабло по карманам.
И покуда такая формула существует, а с этой формулой согласна так же и власть-вертикаль, то и ни о каком развороте головы в другую сторону не может быть и речи! Она всегда будет развёрнута только назад, так как покрасить историческое здание извёсткой, намного дешевле, чем построить небоскрёб!
А что касается заявлений Ерофеева, то меня вообще оно не трогает. Просто за Державу обидно.
V.M.
3 минуты назад
И за Город обидно.
Cuba Libre
3 минуты назад
Ну, даже если он так и сказал. Что с того? Ерофеев незначимая единица в литературе страны.
Он приехал, поел, прокатился в Китай и вернувшись в златоглавую вальяжно описал поездку. Имеет право на мнение.
Сюда и не таких обезьян привозили на Амурскую Осень