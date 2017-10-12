Про писателя и его Мухосранск

Фото: Амур.инфо

Известный писатель десять дней мягко спал и сладко ел в Благовещенске, даже отметил в нем свой 70-й день рождения! Вернувшись в Москву, назвал наш город Мухосранском. Видимо, от чувств… Бывает.

Виктор Ерофеев был членом жюри киноконкурса «большого метра» на фестивале «Амурская осень». Запомнился сказанной им новостью, что в конце этого года, на 71-м году жизни станет отцом. Дед ждет дочку.

Вел себя прилично, местами говорил умно и интересно. Мы летели с ним из Благовещенска в Москву одним самолетом. По прилете Виктор Владимирович поспешил на радиостанцию «Эхо Москвы» и сказал о нашем городе и о нашей жизни так:

– ...Прилетел сегодня из Благовещенска, я был на фестивале «Амурская осень». И вот на другом берегу Амура стоит город Хэйхэ. Контраст, конечно, разительный. Такое ощущение, что мы их никогда не догоним по всем показателям. Потому что этот город, это, вообще-то, Мухосранск такой, потому что Хэйхэ – это город Черной реки. Амур там называется река Черного Дракона.

Ты плывешь десять минут через Амур – я бы не сказал, что он черный, он такой коричневый, не очень привлекательный – ты переплываешь, и тебя встречает прекрасное здание таможни, ну, это все как, в общем, в серьезной стране.

А дальше ты едешь на такси, приезжаешь в эти торгово-развлекательные центры, и ты видишь там все китайское. Там и мандарины китайские, и ананасы. Манго, чай, естественно. И все говорят: «Это они имитируют, это все ширпотреб…» Но дело в том, что десять лет назад этого города вообще не было. Может, через десять лет они начнут делать такие вещи, которым будет завидовать весь мир.

Потом возвращаешься в Благовещенск – там милые люди, там все хорошо, но там голова повернута назад. Там купеческие домики: «Вот, посмотрите, домики красно-беленькие. У нас тут купец знаменитый был, а это наши деревянные». И тоже хорошо, и все хорошо. Но только все повернуто назад…

И получается два таких города-спектакля. Один город – спектакль для китайцев. Такой старый, провинциальный русский город с традициями купеческими. Там Чехов, как вы знаете, проезжал мимо него и так далее.

Один город развивающийся, просто какое-то фэнтези. На глазах растут эти небоскребы… В ресторане – всё. Мы пошли компанией. Туда приехали, они наставили нам всякие закуски. Наставили всякой жратвы невероятное количество. Потом подсчитали – 400 рублей с человека. Хороший ресторан…

Виктор Владимирович говорит значительно хуже, чем пишет. Но так часто бывает.

Улыбнуло в его косноязычии то, что назвал он Благовещенск несвежим и незатейливо пэтэушным словом – Мухосранск. Писатель мог бы и сочнее жигануть глаголом. Но, видимо, от дальнего перелёта в 70 стариковских лет трудно с соком мозга…

Благовещенск, бесспорно, можно любить и не любить, он может нравиться и не нравиться, но на Мухосранск явно не тянет. Приличный наш город – достойная российская провинция со своим лицом. Благодаря профессии объехал я большую часть России, и есть с чем сравнивать.

Кстати, московский гость жил в гостинице «Армения», которая расположилась в одном из красивейших уголков нашего города.

Кино он смотрел в кинотеатре «Благовещенск», ему как гостю, конечно, показали самое лучшее и достойное.

На «хлопку» и «спичку» уж точно не возили. Поэтому трижды непонятно, где это автор «Русской красавицы» вывалялся в Мухосранске?

И еще, с чего это полудиссидентствующий писатель взял, что десять лет назад Хэйхэ не было на свете? Был и очень неплохо выглядел! И Чехов мимо нашего города не проезжал, а был в нем проездом. Это нам даже в сельской школе рассказывали.

Согласен, что Хэйхэ удивляет своими новостройками, ритмом, китайским чаем и китайскими ананасами. Не могу не согласиться, что таможня там действительно, как в «достойной стране». Наша по сравнению с заречной – национальный позор. Одна лестница-голгофа, по которой карабкаешься на российский берег, чего стоит…

Читаю дальше инженера человеческих душ. Был он сражен в Хэйхэ обильной «жратвой по 400 рэ с человека». Понятно, что и к писательскому сердцу путь лежит через пищевод, но такой обильной «жратвы» и по такой цене в Хэйхэ не знаю. Хотя бываю там редко и стараюсь не обильничать.

Говорил мастер слова, что у нас все больше оглядываются назад – на оставшееся в исторической густоте купечество. Что Благовещенск – это такой спектакль для китайцев с «красно-белыми домиками».

К сожалению, не замечаю я в родном городе множества купеческой старины. К сожалению. Коммунисты извели ее большую часть. Вот был недавно в тысячелетней Елабуге – там купеческое время замерло целыми улицами. А у нас так, больше разговоров, чем вековых особняков. Наверняка на него произвел большое впечатление рассказ нашего экскурсовода, который в своем «лиризме» налегал на историю и славное прошлое «амурского часового».

Понятно, что хотелось прозаику на федерально-либеральной радиостанции сказануть что-то свежее, умное и форматное для той площадки, куда его позвали. Но получилось так, как получилось. Коряво и местами неточно. Эфир писатель отработал, а осадочек остался.

Осадочек от того, что его встретили как дорогого гостя, с амурским хлебом и не китайской солью. А он нас всех назвал потом мухосранцами.

И еще непонятно, зачем свой 70-й год жизни встречать за семь часов лета в городе, который вашим богатым писчим языком и вашей невнятной устной речью был назван Мухосранском? Неужели до Парижа не было билетов? Или вас туда не пригласили? А искренне позвали туда, где Россия берет свое начало. Вы приехали, погостили. А уехав – плюнули. Видимо, по привычке. Давней. На 71-м году бытия…

Использованы фото: амур.инфо, just-online.ru, dayswoman.ru, skyscrapercity.com