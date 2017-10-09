Страна, ты сошла с ума?!

Фото: Амур.инфо

Прокурор от имени России, считай нас с вами, просит лишить свободы всего на 2,5 года водителя, который на пешеходном переходе сбил двух студентов. Трусливо скрылся с места происшествия, оставив несчастных умирать на дороге.

Нам не нужны никакие удушающие санкции, нам уже не страшна изоляция и даже война. Государство наше погибнет само, уценив жизни людей, которые считаются его гражданами, до цены оклунка несортовой картошки.

В мае этого года в самом центре Благовещенска на пешеходном переходе летящий на высокой скорости автомобиль сбил двух пешеходов и, не сбавив скорости, скрылся с места трагедии. Несчастные летели, как кегли, на добрый десяток метров. 19-летний мальчишка скончался в больнице, девочка чудом выжила. Она получила тяжелые травмы, тяжкое эхо которых будет преследовать ее еще очень долго.

Ребята были студентами Амурской медакадемии, на их дворе стояла молодость, жизнь, полная планов. Все сломалось в одну секунду…

К счастью, момент преступления оказался запечатлен на камеру и стал достоянием общественности. В том жутком документальном «кино» видна вся трагедия двух молодых людей.

“ 19-летний мальчишка скончался в больнице, девочка чудом выжила

Водителя спустя время задержали полицейские, на момент задержания он был пьян. Теперь он в суде жалобно блеет о раскаянии, наверняка врет, что в момент ДТП был трезв, а алкоголь принял позже, как лекарство «от шока».

Смотрю на его сытое лицо. В глазах только трусливый страх за свое будущее, никакого сопереживания и тем более раскаяния там не вижу. Там крупными буквами написан страх за свою шкуру. Только!

Начались судебные прения. Наповал убила дама-прокурор, которая от имени России (от нашего с вами имени) попросила для подсудимого ничтожное наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы. Видите ли, он весь оброс смягчающими обстоятельствами – от недоказанности его нетрезвой езды на момент преступления до наличия у него малолетнего ребенка.

Прокурорша смолчала, что у 19-летнего, убитого машиной на пешеходном переходе(!) мальчишки никогда не родятся дети! Не обмолвилась и словом, что его родители навсегда потеряли сына! Не заикнулась, что парня сбили-убили там, где не должны этого делать нигде и никогда – на пешеходном переходе!

Это какие же смягчающие обстоятельства, неуважаемый гособвинитель?

Подсудимый врет без запинки, что он остановился после ДТП и, не поперхнувшись, заявляет, что ехал на нормальной скорости. Но чёртова камера записала все беспристрастно и на удивление четко. Та трагическая правда полностью разбивает ложь, которой кормит суд «искренне раскаявшийся».

Сбить человека на пешеходном переходе и сбежать с места преступления – это как умышленное убийство со всеми отягчающими обстоятельствами.

Ума не приложу, как может у «государева ока» поворачиваться язык говорить о смягчающих обстоятельствах?!

Попросить суд от имени всей России за такое циничное, безмерно антиобщественное, принесшее много непоправимого горя деяние – 2 с половиной года лишения свободы – это, на мой взгляд, самый настоящий развал государства.

“ Это какие же смягчающие обстоятельства, неуважаемый гособвинитель?

Это прилюдное отнятие у общества остатков веры в то, что на свете, который принято называть белым, существуют хотя бы контуры справедливости.

В местах, которые зовутся не столь отдаленными, сидят тысячи и тысячи дураков, которые украли пару мешков картошки. Их сроки порой в разы больше наказания, которое прокурор просит за автоубийство человека на «зебре».

Не хочу рассуждать о букве закона – убежден, что она обязана быть соткана из его духа. А дух закона состоит исключительно из понятия справедливости и тяжести совершенного деяния.

Одного молодого человека убить на пешеходном переходе, другого сделать калекой, сбежать с места происшествия, потом быть пойманным в пьяном виде. А спустя месяцы после трагедии лгать суду о том, что ехал тихо и остановился на месте ДТП. Но потом впал в «шок» и напился – и за это получить наказание меньше, чем в советское время служили на флоте.

Это же самый настоящий густой плевок цинизма во всех живущих, тех, кто пытается живым перейти дорогу по пешеходному переходу – любому, который расположен от Калининграда до Владивостока.