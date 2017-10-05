Расстрел порядка

Фото: news.tj

Белогорск давно ходит в разряде неблагополучных в армейском строю России. Убийство ефрейтором троих сослуживцев, издевательство над солдатами, суицид солдата-срочника. Это то, что нашел гугл за полчаса поиска. А сколько вездесущий гугл не знает? Страшно подумать…

Недавняя трагедия в Белогорске несколько дней была главной новостью всех русскоязычных СМИ. 23-летний ефрейтор с высшим образованием за плечами, которого командиры называют «хорошим солдатом со вспыльчивым характером», расстрелял из автомата троих сослуживцев, сам подался в бега. Но вскорости был убит.

За этими скупыми строчками – бездна нескончаемых человеческих трагедий, которые не способно вылечить время. Четыре трупа – молодые парни, которым бы еще жить и жить. Матери с разрубленной горем душой до конца дней будут носить черные платки. Молодая девочка – вдова, и ребенок, у которого никогда не будет отца. Жуть жутчайшая.

Чертыхнулся от сообщений, говорящих о том, что убийца – Гасан Абдулахадов родом из Дагестана – был приверженцем террористической организации ИГИЛ (официально запрещена в РФ). Читаю на лентах, как «источник», говорит, что Гасан был сторонником этой радикальной организации и даже вербовал в нее сослуживцев. Убежден: чушь собачья!

Получается, что он вербовал, а офицеры слышали и знали об этом, но никаких мер не предпринимали. Ждали, когда все закончится смертельным свинцовым ливнем.

“ Белогорск, в котором полно военных, давно тянет на столицу амурского армейского бардака

Сегодня, если любая стенгазета после слова ИГИЛ не напишет, что эта организация официально запрещена на территории РФ, то ее завтра Роскомнадзор вместе с доблестными спецслужбами в клочья порвут. В мелкие. А тут в воинской части, которая называет себя элитной, ефрейтор вербует сослуживцев в ряды террористов, и об этом знают и молчат. Сказки на уровне второй четверти первого класса.

Уверен, сердцевина трагедии там нарывала не день и даже не неделю. И офицеры просто по нескончаемому головотяпству проморгали эту беду. Теперь станут спасать погоны, мундиры и будущие пенсии всеми доступными способами. Нанятые адвокаты будут резвы в своих проплаченных речах.

Белогорск, в котором полно военных, давно тянет на столицу амурского армейского бардака. Помню свежий случай, когда там покончил с жизнью молоденький солдатик из Мордовии, который, по признанию родных, мечтал построить дом по возвращении из армии. Был тихим и спокойным мальчишкой. Он жаловался родным на постоянные избиения и издевательства. Но вместо дома у него случилась домовина. Суицид в армии – это почти всегда нераскрытое доведение до самоубийства.

Белогорск еще запомнился кошмарным видео, на котором молодая женщина-офицер с повадками гауляйтерши издевалась над солдатиками. Что может быть глумливее для 18-летнего парнишки, чем издевательство над ним молодой женщины! Это как пролонгированная кастрация… Это шрам на душе на всю жизнь. Шрам глубокий и уродливый.

Мелькала на лентах новость, как 18-летний водитель в солдатской форме наехал минувшим летом на легковушку. И снова Белогорск – как адрес беды.

Каждая смерть в армии в мирное время – это самое настоящее преступление, которое должно караться по всей строгости закона. Общество обязано знать все дела и обстоятельства армейского беспредела.

“ У армии и народа есть одна незыблемая смычка – доверие

Но оно этого лишено. Армия – одна из самых закрытых структур нашего общества. Как психиатрическая больница. Все – тайна. Все – без комментариев. Там начинают говорить на диктофон или камеру, когда уже скрыть невозможно даже в условиях российской действительности. Часто говорят скупо и лживо. Вспомните, как лгали в августе 2000 года о «живых» матросах погибшего «Курска». Учебники Геббельса – рваные буквари по сравнению с тем адом.

Очередное массовое убийство молодых парней в Белогорске, скорее всего, спишут на менталитет, личностные особенности, ИГИЛ, родовую травму, которую не распознали врачи призывной комиссии.

У армии и народа есть одна незыблемая смычка – доверие. Любое доверие рождается из честности и открытости. Других «яйцеклеток» зарождения доверия я не знаю.

Хроника и уклад нашей жизни говорят о том, что этих двух компонентах в армии дефицит. Впрочем, не только в армии. На этот плац недоверия смело можно ставить власть, медицину, полицию и прочий люд, который в казенной форме.