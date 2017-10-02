Елабужский гвоздь

Фото: www.vao-mos.info

У Марины Цветаевой фальшивая могила. Непонятно почему, но несуществующую могилу поэта выдают за настоящую. Известно, что точное её место захоронения неизвестно. Но кто-то решил выдать вероятное за очевидное…

День провели в Елабуге. От Казани три часа безукоризненного асфальта и – юркая машинёшка привезла нас в этот тысячелетний городок. Купеческий, с вековыми домами, узкими улочками, на которых, кажется, застыло время.

Нас в Елабуге манили два места: дом-музей величайшего художника Ивана Шишкина и маленький домишко на Малой Покровской улице, где 31 августа 1941 года приладила верёвку к длинному гвоздю поэт Марина Цветаева.

Бревенчатый домишко, очень прост и обыкновенен, таких в 20-е годы лихого ХХ века строили много. Куцый палисадник с кровящей цветаевской рябиной у окна. Низкое крылечко, горница, с двумя кроватями и главным богатством хозяйки – швейной машинкой. Женщина, у которой остановилась эвакуированная Марина Цветаева с сыном, называла себя белошвеей.

Горницу от закутка, где разместили беженцев, отделяет дощатая перегородка, за которой свои последние дни и прометалась в жизненной горячке ненужности и неустроенности Марина Цветаева.

Узенький, дерматиновый диванчик, на котором она спала, в нескольких метрах – кровать сына Мура. Тощие, линялые занавески… Широкие, крашеные половицы, которые помнят нервные шаги Марины Ивановны, до сих пор живут без скрипа.

Простоватая женщина-экскурсовод куце и обыденно дала коротенький рассказ о последних днях жизни величайшего поэта России. Ни одного живого, сердечного слова, каждая фраза заучена намертво…

Копии трех Марининых предсмертных записок лежат под стеклом. Бритвой режут торопливые строчки, обращенные к 16-летнему мальчику, сыну Георгию: «Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але — если увидишь — что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик». Последние два слова подчеркнуты.

Рядом записка семье поэта Николая Асеева: «Дорогой Николай Николаевич! Дорогие сестры Синяковы! Умоляю вас взять Мура к себе в Чистополь — просто взять его в сыновья — и чтобы он учился. Я для него больше ничего не могу и только его гублю. У меня в сумке 450 р. и если постараться распродать все мои вещи. В сундучке несколько рукописных книжек стихов и пачка с оттисками прозы. Поручаю их Вам. Берегите моего дорогого Мура, он очень хрупкого здоровья. Любите как сына — заслуживает. А меня — простите. Не вынесла. МЦ. Не оставляйте его никогда. Была бы безумно счастлива, если бы жил у вас. Уедете — увезите с собой. Не бросайте!»

Григорий Эфрон (Мур), сын Марины Цветаевой

Последние дней десять Марина Ивановна металась по Елабуге, пытаясь найти любую работу. Писала даже заявление, чтобы взяли посудомойкой в столовую. Отказали и в этом...

...Крепкая балка в сенцах, к длинному гвоздю которой Марина и приладила веревку в последний день лета страшного 1941 года.

В петле её бездыханной и обнаружила хозяйка квартиры. Самое ценное в той хатке – это крошечная записная книжка, которую вынули из синего фартука мёртвого поэта и в которой было единственное слово «Мордовия» – еще один факт пророчества Марины: в это время её дочь Ариадна отбывала там ссылку, но мать не знала о месте ее неволи. А в блокнотике – точное до задыха слово. Откуда оно там взялось? Тайна…

Марину Ивановну похоронили 2 сентября 1941 года, но место могилы утрачено. Жена кладбищенского сторожа потом рассказывала, что «эвакуированных хоронили там...», показывая рукой на окраинную часть погоста.

Сестра Марины Анастасия Ивановна, отсидев в сталинских лагерях и отбыв многолетние ссылки, только в 1960 году смогла поставить на погосте скромный крест с честными строчками: «В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева».

На Петропавловском кладбище Елабуги сегодня кенотаф – фальшивая могила Марины Ивановны, которая подается как настоящая. Не понимаю, зачем это сделали для памяти честнейшего Поэта-пророка?

Правдивей и честней было написать на могильном камне, что примерно в этом месте или в этой части кладбища Марина Ивановна и нашла свой последний приют. Так нет, на могильном камне утвердительные строчки – как злой оскал судьбы над ее страдальческой душой.

Мы пришли без цветов. Но с мелким, серым до тягостности дождем в душе… О высочайшей несправедливости жизни не хотелось говорить. Стояли молча. Молча и поехали…

...Точные, как меткие стрелы, слова Марины Цветаевой, написанные задолго до смерти:

Идешь, на меня похожий,

Глаза устремляя вниз.

Я их опускала — тоже!

Прохожий, остановись!

Прочти — слепоты куриной

И маков набрав букет —

Что звали меня Мариной

И сколько мне было лет.

Не думай, что здесь — могила,

Что я появлюсь, грозя...

Я слишком сама любила

Смеяться, когда нельзя!

И кровь приливала к коже,

И кудри мои вились...

Я тоже была, прохожий!

Прохожий, остановись!

Сорви себе стебель дикий

И ягоду ему вслед:

Кладбищенской земляники

Крупнее и слаще нет.

Но только не стой угрюмо,

Главу опустив на грудь.

Легко обо мне подумай,

Легко обо мне забудь.

Как луч тебя освещает!

Ты весь в золотой пыли...

И пусть тебя не смущает

Мой голос из-под земли…

1913

Не удержусь, поделюсь очень точными строчками Евгения Евтушенко, написанными им после посещения Елабуги:

Помнишь, гераневая Елабуга,

ту городскую, что вечность назад

долго курила, курила, как плакала,

твой разъедающий самосад.

Бога просила молитвенно, ранено,

чтобы ей дали белье постирать.

Вы мне позвольте, Марина Ивановна,

там, где вы жили, чуть-чуть постоять.

Бабка открыла калитку зыбучую:

«Пытка под старость — незнамо за что.

Ходют и ходют — ну прямо замучили.

Дом бы продать, да не купит никто.

Помню — была она строгая, крупная.

Не подходила ей стирка белья.

Не управлялась она с самокрутками.

Я их крутила. Веревку — не я...»

Сирые сени. Слепые. Те самые,

где оказалась пенька хороша,

где напослед леденящею Камою

губы смочить привелось из ковша.

Гвоздь, а не крюк. Он граненый, увесистый

для хомутов, для рыбацких снастей.

Слишком здесь низко, чтоб взять и повеситься.

Вот удавиться — оно попростей.

Ну а старушка, что выжила впроголодь,

мне говорит, будто важный я гость:

«Как мне с гвоздем-то? Все смотрят и трогают...

Может, возьмете себе этот гвоздь?»

Бабушка, я вас прошу как о милости —

только не спрашивайте опять:

«А отчего она самоубилась-то?

Вы ведь ученый... Вам легче понять...»

Бабушка, страшно мне в сенцах и комнате.

Мне бы поплакать на вашем плече.

Есть лишь убийства на свете — запомните.

Самоубийств не бывает вообще.

А ведь прав поэт, который, как известно, больше, чем поэт, сказавший:

Есть лишь убийства на свете — запомните.

Самоубийств не бывает вообще…

Из биографии

Марина Ивановна Цветаева (26 сентября (8 октября 1992) Москва – 31 августа 1941, Елабуга) – русская поэтесса Серебряного века, прозаик, переводчица.

За 28 лет до кончины Марина написала пророческие сроки:

Моим стихам, написанным так рано,

Что и не знала я, что я – поэт,

Сорвавшимся, как брызги из фонтана,

Как искры из ракет,



Ворвавшимся, как маленькие черти,

В святилище, где сон и фимиам,

Моим стихам о юности и смерти,

– Нечитанным стихам! –



Разбросанным в пыли по магазинам

(Где их никто не брал и не берет!),

Моим стихам, как драгоценным винам,

Настанет свой черед.

Фото: Александр Ярошенко, istihi.ru,godliteratury.ru