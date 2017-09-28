«Вошки». Сетевые

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Мысли про не летающие в Приамурье самолеты, замечательную артистку Ахеджакову и сетевых «вошек», которых давно не дустили на этом сайте.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» не первый раз послала пассажиров дальше той высоты, которую набирают ее дальнемагистральные лайнеры. Эта контора снова и снова не выполняет обязательства перед пассажирами, многочасовые задержки рейсов перерастают в их отмену. И ноль объяснений быдло-пассажирам. Хотя, что можно объяснить человеку в этой ситуации? Когда он заплатил деньги (не малые), а его просто кинули. Нагло.

Самая большая беда, что у нас в этом нелётном деле нет государства. Никто не возьмет этих горе-перевозчиков за нежное место и не тряхнет так, как они этого заслуживают. Контролирующих – десятки, проверяющих – еще больше, а уверенности в том, что ты вовремя при самой хорошей погоде улетишь, нет никакой. Мне повезло: 25 сентября рейс «вимов» Благовещенск – Москва эта компашка выполнила по расписанию. Долетели хорошо.

Читаю на новостных лентах: гарант запоздало гоняет «борзоту», раздает запоздалые пендели министру транспорта РФ Соколову, вице-премьеру Дворковичу. Но разве может курирующее министерство не знать, что у авиакомпании долги под миллиард? Это может быть только в России…

Многие диванно-офисные аналитики нашего сайта ругают амурские власти: дескать, они не хотят работать и не наводят порядок в этом архиважном деле для нашей отдаленной жизни. А у местных властей нет ни единого(!) рычага влияния на авиакомпании. Ни единого! Кроме разговоров, уговоров, писания челобитных писем и прочих «христаради».

“ Ахиллесова пята благовещенского аэропорта – его взлетно-посадочная полоса

Те, кто стоит у руля государства, российской прокуратуры, у которой есть сытая «дочка» по имени транспортная прокуратура, федерального Минтранса, Минфина, Росавиации и прочих «очей» и «глазниц», не хотят заниматься этим вопросом. Если бы хотели, то порядок навели бы максимум месяца за три. Или за два…

Ахиллесова пята благовещенского аэропорта – его взлетно-посадочная полоса (ВПП). Она давно не соответствует многим требованиям и критериям. Поэтому солидные перевозчики типа «Аэрофлота» и его «дочки» – авиакомпании «Россия» в нашу сторону не даже смотрят. И никто не в силах заставить их сюда летать.

Денег на масштабную реконструкцию ВПП в супердержаве нет. Федеральные чиновники, от росчерка пера которых зависит ее дальнейшее состояние, не смущаясь, говорят, что первым делом нужно провести чемпионат мира по футболу в 2018 году. Только потом будут рассматривать пачку челобитных от своих амурских коллег по поводу благовещенской ВПП.

Это же надо так рулить страной! Построить в регионе национальный космодром, завести сюда крупнейшие нефтяные и газовые проекты, а ВПП областного аэропорта оставить в советских заплатках.

Чемпионат мира–2018 – это иллюзорный престиж России, это огромная возможность украсть, откатить и увести бюджетные миллиарды.

Взлетка для региона, население которого равно арифметической погрешности, – это для них «несерьезно». При этом не краснея врут, рассусоливая о принятых мерах по остановке оттока населения с Дальнего Востока. При этом играют в национальную получушь по имени Раздача Дальневосточного Гектара Народу. Но идет уже не отток, а самая настоящая эвакуация.

Нас мало, а тех, у кого есть возможность регулярно летать в Москву и возвращаться оттуда, – в разы меньше, поэтому авиакомпаниям летать к нам крайне не выгодно. Редко когда бывает экономически обоснованная загрузка рейсов. Несколько дней назад летел из Москвы в Казань, самолет битком, поэтому за право летать в этом направлении у авиакомпаний драки. А наша выморочность – для них, как правило, насильственно повешенный грех. Тяжкий.

“ «Икар» – это компания, у которой меньше десятка битых небом бортов

Сейчас спасительным слогом вновь заговорили, что взамен полуживой «ВИМ-Авиа», которая уже несколько месяцев не платит зарплату своим сотрудникам... (Господи, могу только представить, в каком психологическом состоянии летают люди, от которых зависят наши жизни!) ...Так вот, сейчас вновь заговорили, что авиакомпания с дивным именем «Икар» увеличит частоту своих рейсов из Москвы до Благовещенска и обратно.

«Икар» – это компания, у которой меньше десятка битых небом бортов. «Икар» не раз задерживала и не раз отменяла свои рейсы. В цивилизованном обществе о подобных вещах всерьез говорить неприлично. А для нас это как спасение. Иллюзорное.

Первым делом рулевым государства надо в футбол погонять, потом только (может быть!) повернуться ухом в сторону стонущего благовещенского аэропорта…

Еще про один переполох, который наделала на этом ресурсе кавалер ордена Почета и ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени», дважды лауреат национальной кинопремии «Ника», народная артистка России Лия Ахеджакова. Сетевые «вошки», по выражению одной из них, дружным лаем накинулись на любимую миллионами актрису. «Еврейская лицедейка» – самое нежное, что писало про нее анонимное интернет-стадо. «Что она сделала полезного для Родины?» – на полном серьезе в рабочее время вопрошали безымянные интернет-тунеядцы. Самые «гуманные» циники отправляли с «миром» «80-летнюю старушку» к Альцгеймеру. Маму свою так назовите и пошлите по этому адресу…

Приступ массовой фекально-желчной колики случился от резких высказываний, которые позволяет себе артистка по разным аспектам внутренней и внешнеполитической российской действительности.

Я тоже не согласен с большинством её убеждений. Но всегда уважаю иное мнение. Открытое мнение! А не анонимные ветры в Сети.

Лию Меджидовну знаю более 20 лет, бывал у нее дома и на даче. Мы никогда не говорим о политике, Украине и прочих скрепах. Она честный и смелый в своих убеждениях человек, талантливая, яркая, самобытная артистка, которую не спутаешь ни с кем и никогда. К слову, спектакль «Мой внук Вениамин», в котором «еврейская лицедейка» сыграла главную роль, собрал наибольшее количество золотых журавлей на прошедшей «Амурской осени» – так решили её суперпрофессиональные коллеги.

И последнее на сегодня. Про дуст. Мне искренне жаль, что на моем любимом ресурсе практически нет модератора. Мне безмерно грустно, что анонимное оскорбление и хамство, стали неотъемлемой составляющей сайта. «Вошки» боятся только одного – дуста. Содержимое их регулярных «ректальных плевков» нужно безжалостно и без устали выгребать широкой лопатой. Стадо повизжит чуток и успокоится. Только тогда у нас будет порядок. И уважения среди думающей аудитории станет больше. В разы.