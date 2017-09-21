Фото Максима Федорова

Эта неугомонная женщина познакомила с тайгой тысячи романтиков, тысячи любителей высоты вместе с ней покорили горы. Она обошла пешком весь остров, на велосипеде доехала от Красноярска до Абакана.

– Туризм – моя отдушина, – признаётся Нина Кассова. И сразу становится ясно, что слова из популярной песни «у похода есть начало, а конца походу нет» – о таких, как она.

Пешком по острову

– Мы за два с половиной месяца пешком и на велосипедах прошли по всей границе острова. Буквально обошли весь Сахалин, это было одно из самых увлекательных моих путешествий, – говорит Нина Кассова.

В конце лета 2015 года несколько увлеченных сахалинцев решили обойти весь остров. Свой поход они посвятили 70-летию со дня окончания Второй мировой войны.

После тяжелого, но невероятно интересного путешествия Нина еще больше полюбила свой остров. Тот трудный маршрут подарил ей сотни незабываемых встреч:

– Представляете, мы видели фронтовика, который был в рабочем кабинете Гитлера. У нас живет очень много интересных до уникальности людей, общение с которыми – настоящая награда!

Они вернулись в Южно-Сахалинск с целой энциклопедией человеческих историй.

“ – Я в четыре года поднялась с бабушкой на пик Чехова, а это больше тысячи метров над уровнем моря

Нина по образованию – учитель начальных классов, но в школе работала мало.

– Сама была сложным учеником, индивидуальностью, а в советской школе все должны были быть равны и не высовываться, – улыбается она.

Впрочем, свое детство Нина считает замечательным. Страсть к походам и познанию мира ей привила бабушка, которая водила её, совсем кроху, в лес, где они собирали грибы и ягоды. Так девочка познавала природу.

– Я в четыре года поднялась с бабушкой на пик Чехова, а это больше тысячи метров над уровнем моря, – рассказывает она.

Но на туристическую тропу жизнь ее вывела не сразу. В полные хаоса 90-е зарплата школьной учительницы была смешной до нелепости. Неудачный брак, маленький ребенок, трагическая смерть отца – единственного кормильца их семьи.

– Как вспомню то время, мороз по коже, – говорит она.

Тогда их семью от полуголодного существования спас… базар. Нина убрала подальше диплом педагога и пошла работать продавцом на городской рынок. Тот период жизни она называет тяжким, ребенка практически не видела, трудилась без выходных на холоде, жаре и пронизывающем ветре. Но это позволило семье выжить в лихое время.

Ее дочь училась в школе, и, чтобы больше времени проводить с ребенком, Нина пошла работать сестрой–хозяйкой в одну из больниц Южно-Сахалинска.

– Появилось свободное время, вот тогда я по-настоящему увлеклась туризмом, – говорит она.

«Адреналин» в крови!

– Сначала мы переписывались с единомышленниками в социальных сетях, потом организовали клуб походников. Стали покорять окрестности Южно-Сахалинска и ближайшие сопки, – рассказывает Нина Кассова.

Так и родилась общественная организация с говорящим именем «Адреналин». Его создатели и единомышленники занимаются очень хлопотным делом – развивают массовый туризм.

За несколько лет тысячи южно-сахалинцев стали туристами выходного дня, покоренный пик Чехова и ближайшие красоты островной столицы – это все работа «Адреналина», возглавила который Нина Кассова.

– У нас бывают туристы, которым уже за 80. Люди хотят пообщаться с природой, и, когда это происходит, они получают колоссальное удовлетворение, – улыбается Нина.

Самый ценный гонорар – это десятки, сотни искренних «спасибо». Большой городской коллектив в лес выводят несколько инструкторов. Бывает, что неподготовленные люди через несколько часов просят вернуться домой. Тогда один из инструкторов обязательно возвращается с теми, кому поход оказался не под силу.

Бывали и уникальные случаи. Одна из туристок в возрасте далеко за 70 дошла до маяка Надежды.

– Это трудный маршрут, 26 километров надо идти по булыжникам. Но женщина смогла и была счастлива, много шутила. В походе очень важен юмор. Я тоже бываю слабой и уставшей, но шутка, бодрое слово дают большие силы, – говорит Кассова.

“ Самый ценный гонорар – это десятки, сотни искренних «спасибо»

Не менее важна в походе дисциплина. На дикой природе невозможно капризничать, менять настроение от «хочу» до «не хочу».

«Адреналин» каждый год приглашает желающих учиться походному делу, записывается несколько десятков человек, но к финишу годичного обучения доходят человека три-четыре. Остальных, кто «стойкость и отвагу в трудный путь не захватил», пугают путешествия за рамки комфорта и прогресса.

– Детям асфальта трудно быть на ты с тайгой, – поясняет Нина.

В ссылке Ленину было комфортно

Как-то Нина с друзьями на велосипеде проехала от Красноярска до Абакана. Главной целью того сибирского велотура было посещение села Шушенского, где отбывал сибирскую ссылку Владимир Ленин.

– Поняла, что в ссылке Ленину было комфортнее, чем нам в походах. Изба, баня, жить можно, – улыбается Нина.

Но самая большая её любовь – это Сахалин, который она обошла буквально вдоль и поперек:

– На нашем острове уникальная природа, нигде в материковой части России такой нет.

“ Каждая деталь продумывается коллективным разумом – от меню до содержимого аптечки

Педагог Кассова любит приучать к походному делу новичков, соединять людей с природой. С ней в походы часто ходят подростки, и даже мамы с маленькими детьми. В походе совсем другая атмосфера по сравнению с офисом. По тропам и скалам можно ходить только командой, других социальных форматов природа не потерпит.

– У нас нет поваров и подсобных рабочих. Все на равных, и все делаем сами, – говорит Нина Кассова.

Каждая деталь продумывается коллективным разумом – от меню до содержимого аптечки.

И костер разжигает чувства

Она признается, что после покорения таежных троп и ночевок в снежных пещерах ей в городе тесно.

– Пробки на дорогах, людская суета на пустом месте, постоянные стрессы и какая-то беготня – это все атрибуты города. Я побуду в нем пару недель и снова рвусь в дорогу, – улыбаясь, говорит Нина.

Поход важен идеей. Когда в юбилейный год окончания Второй мировой они пошли в «кругосветку» вокруг острова, то вся усталость гасилась одной только мыслью о том, как тяжело было нашим солдатам в годы войны. Они несли не рюкзаки с теплыми вещами и вкусным провиантом, а тяжелое вооружение. Часто при этом были полуголодными и полураздетыми.

“ В такой атмосфере часто возникают высокие чувства

Походы – это обязательно романтика, песни и ночные разговоры у костров. В такой атмосфере часто возникают высокие чувства.

– Да, в наших походах не раз зарождались семьи. Мне очень приятно наблюдать, как между людьми вспыхивает любовь, – признает Нина.

«Адреналинцы» разработали туристические маршруты по родному острову разной продолжительности и сложности. От однодневного прикосновения к природе до двухнедельного покорения одного из красивейших мест Сахалина Тонино-Анивского полуострова.

– Благодаря походам я еще больше стала любить и понимать свой Сахалин. И не выношу разговоров о том, что отсюда надо уезжать, – твёрдо говорит Нина Кассова.