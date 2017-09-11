Декады святости
Этот, юбилейный, год со для рождения святителя Иннокентия церковное начальство превратило в светское шоу. Ровно шестнадцать лет назад в Благовещенской епархии не подали стакан воды его праправнуку, который приезжал в наш город. Старца-монаха тогда не пустили на «святой порог»...
В минувшем августе исполнилось 220 лет со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова), первого православного епископа Дальневосточной России, давшего имя нашему городу. Сколько светского пафоса, сколько скрепоносных мероприятий напридумывали по этому поводу. Чиновники, депутаты, духовенство, венки, цветы, свечи, речи…
Даже мою любимую и грешную от светскости «Амурскую осень» каким-то боком приурочили к этой дате. Все почти по-партийному: массово и эффектно.
Вот только никто из отцов-организаторов этого свято-светского юбилейного марафона и не вспомнил, как ровно шестнадцать лет назад в Благовещенск приезжал праправнук святителя, его тезка монах Иннокентий Вениаминов.
За год до своей кончины потомок святого приезжал в Благовещенск. Он был человеком редкой биографии. Сын репрессированных, узник-воспитанник детского приюта при НКВД, фронтовик, врач, после смерти жены принявший монашеский постриг. Его запомнили как благочестивого, добрейшей души человека.
Человек доброго сердца и чистой души, он наивно полагал, что его в городе, основанном и названном его прадедом, встретят по-человечески и окажут хоть малое внимание. Тогда Благовещенской епархией управлял Юрий Стеблюченко, запомнившийся мне звериным взглядом и норовом прапорщика.
Представьте: праправнука святителя не пустили на порог епархии и стакан воды отказались подать! Именно так весь ужас ситуации описывали возмущённые очевидцы.
Фронтовик, праправнук святого, побыл тогда в нашем городе несколько дней и уехал с полными глазами слез, никем не принятый и никому не нужный.
Я даже не сомневаюсь, что тот приезд монаха Иннокентия Вениаминова (младшего) был волей его канонизированного прадеда. Святитель, по подобию Христа, хотел проверить, как на самом деле отнесутся к его памяти благословенные братья и сестры во Христе. Сценарий оказался банален и страшен. Хотя в этой жизни ничего уже нет нового, Христа тоже не узнавали его ученики…
Сегодня во главе Благовещенской епархии стоит уроженец Одесчины Леонид Куценко, и праздник в честь юбилейного дня рождения святителя закатан массовый и пролонгированный, шумный и по-светски пиаристый.
Уверен, что душа святого морщится и страдает от такой «позолоты», от неслыханной пустопорожности и пустозвонства.
Неуважаемое церковное начальство, святитель Иннокентий ровно шестнадцать лет назад посылал к вам в гости капельку своей крови, своего праправнука, которому вы тогда не подали стакана воды. А теперь несете к его памятнику венки из китайского пластика, крестите лоб и говорите полные пустого звона речи.
Вас до сих пор не видно в паллиативном отделении городской больницы: там кормят, моют и утешают умирающих те, кого вы называете «сектантами». У вас нет средств на социальную работу, единственный приют для бездомных в селе Садовом оказался шире масштабов вашего милосердия... Вашего сострадания там хватило ровно на год.
«Епархией направлены немалые материальные ресурсы и вложения денежных средств. Дополнительное содержание пункта помощи бездомным в Благовещенском районе селе Садовое считаем нецелесоообразным, так как он не решает задач, необходимых для подобных заведений», – это точная цитата, сказанная Леонидом Куценко.
У вас есть деньги на полеты бизнес-классом, дорогущую реставрацию епархиального управления. Сегодня – это один из самых шикарных офисов нашего города. У вас есть деньги на роскошные машины, чего стоит один многомиллионный джип для управляющего епархией – подарок от «чад духовных»…
Так и с юбилеем святителя, празднование которого вы превратили в копию советских памятных декад. Но не налили тарелку простецкого супа его праправнуку, который приезжал душным днем за тысячи километров…
Из биографии
Праправнука святителя Иннокентия, митрополита Московского, в миру звали Ростислав Сергеевич Вениаминов. Он родился в 1924 году, по образованию врач, много лет проработал судовым врачом на флоте. Монашеский постриг принял в 1987 году с именем Иннокентий. В 2001 году, за год до своей кончины, приезжал в Благовещенск. Тогда его никто не принял из руководства Благовещенской епархии…
Александр Ярошенко
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Сергей вокалист
4 дня назад
Статья должна вызвать удивление и гнев?
Отнюдь.
Этот (мир) построили и вы Александр, проповедая монстров (чинуш) из известного вам рода мастодонтов и троглодитов, нынешней вертикали власти.
tt12blg
4 дня назад
удален
Кварц
4 дня назад
Как-то нелогично изливать здесь гневные речи в адрес почившего архиепископа. Если нынешний бы правнука не принял, было бы понятно, а так... Смысл? Нынешний управляющий лет 5-6 на кафедре.
А про бизнес-класс, джип, кабинет и домик вы уже писали не раз. Неужели больше так ничего и не появилось?
А про милосердие, так епархия никому не возбраняет благотворить и милосердствовать. Сходите в паллиативное отделение, помогите в детской онкологии, выметите мусор в доме для бомжей, а можно еще позаботиться о реабилитации наркомана и алкоголика. Прекрасный можно сделать репортаж. С фотографиями и интервью. Расскажите пожалуйста о своих делах милосердия и успехах на энтом непростом поприще. Ну поделитесь, а?
V.M.
4 дня назад
Вы выразили и мое мнение. Спасибо за статью.
Сергей вокалист, у меня нет ни гнева, ни удивления. И статья ведь, в общем-то,
не к вам обращена, а к совести и памяти местных служителей РПЦ. Думаю.
V.M.
4 дня назад
Кварц , сегодня, 15:11
А почему бы вам не задать эти вопросы о милосердии и помощи священнику-блогеру?
ФИРСТЕП
4 дня назад
Не хожу в Благовещенские храмы, тошнит от тамошних святош...
Кварц
4 дня назад
Священник-блогер никого (кроме себя самого) не ругает и ни в чем не упрекает. Потому я и не задаю ему никаких вопросов.
Они ж ничем друг от друга по большому счету не отличаются. Оба журналисты, оба учат других как надо жить. А показать ни тот ни другой не умеют.
Почему? По-евангельски "по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь".
В нашем мире потребления, когда никто никому не нужен просто бессмысленно пафосно восклицать: "А нет бы..., так вы вот...!" Бери молча лопату, кошелку с хлебом, десятку-сотню и молча помогай, не трынди и не командуй. Молча. Сам. "Смотри на себя и хватит с тебя", - так говорят умные люди. И не согрешишь осуждением.
большенемогумочать
4 дня назад
И??? Александр, у Вас какие претензии к нынешнему Владыке? что почивший не принял внука? или элементарная человеческая зависть к тому, что преподнесено владыке в дар? Вы от своих "сказаний" по заказу имеете не меньше. Купите и радуйтесь жизни. Спасибо за то, что хоть таким образом им и служителями епархии донесено до жителей области о святителе. Могли и бы и сами что-то написать. Так для разнообразия.... А почему бы и нет?
Юрий Щукин
4 дня назад
Лукиан?
Сергей Васильев Сергеевич
4 дня назад
Позволю себе привести цитату из уважаемого Сергея – вокалиста:
"Этот (мир) построили и вы Александр, проповедая монстров (чинуш) из известного вам рода мастодонтов и троглодитов, нынешней вертикали власти." Конец цитаты.
Внесу только поправочку – не мир, а мiр. Здесь, в мiре, Александр Владимирович и трудится плодотворно. Сеет периодически и он разумное, доброе, вечное, этого не отнять у него. Но трудится он и на других нивах мiра, здравоохранение вот всё поправлял, в данный момент у него пауза в освящении проблем здравоохранения. Теперь память архиепископа Гавриила (Стеблюченко) зачем-то потревожить решил. Зачем это? Для чего? Широкие массы читающей публики всё равно не узнают в достоверности всех обстоятельств того приезда в Благовещенск потомка светлой памяти святителя Иннокентия (Вениаминова), апостола Сибири и Аляски, просветителя Приамурья, митрополита Московского. Для чего разводить спекуляцию на этом вопросе? Да, видимо непростой был характер у владыки Гавриила. А кто из нас белый и пушистый? Не осуждай и не осуждён будешь. Господь Бог всех простит и примет.
А чем же вам, Александр Владимирович, не понравились мероприятия мэрии города и Благовещенской епархии в память 220 – летия святителя Иннокентия? Что там плохого было сказано? Вас туда не позвали персонально? Заслужите уважение и позовут. Или избирайтесь на пост мэра города и проводите различные мероприятия по своему вкусу. И монахом можно стать (а вдруг дорастёте до епископа?), правда мало кто может решиться на это, ведь в окружающем нас мiре так всё просто, понятно, удобно, привычно ругательно…
Печально всё это.
P.S. Прекрасный и объективный рассказ об архимандрите Гаврииле (Стеблюченко) в его бытность наместником Псково – Печерского монастыря (единственного мужского монастыря в СССР) в прекрасной книге еп. Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые». Доступно в Интернете.
гомункулус
4 дня назад
Александр прав. Спасибо за статью.Действительно РПЦ в последние годы проводит очень агрессивную политику. Взять хотя бы строительство "Храма на коллекторе" в микрахе. Почему не послушали никого-ни местных жителей, ни представителей администрации? Если есть такая необходимость строить новый храм, почему не осваивают территорию на Ленина-Чайковского? В церковь нашу последние годы не хожу- очень уж служители там не приветливы. А взять например эту "таксу" за крещение?! Чем-то напоминает покупку индульгенции в Средневековье.
большенемогумочать
4 дня назад
Так говорите о крещении, словно крестите ежедневно. А ведь в церковь не ходите, с Ваших же слов. И священники - это тоже люди, и им гораздо тяжелее. Ведь к ним идёте когда совсем плохо. Они и выслушают, и совет дадут. Не все. Так ведь и в жизни также. А что про святителя говорили, так и слава Богу. Вы то хорошо историю родного края знаете?
большенемогумочать
4 дня назад
И храм в микрорайоне... Чем он вам мешает? Спокойно возводят, вас не трогают, лично у вас ничего для его строительства не просят. Живите спокойно, никого не осуждайте, никому не досаждайте и у вас все сложится. А то прям всё мешает: и храм в микрашке, и стоимость крещения, и отдельные страницы истории города в котором Вы живёте.
уже другая
3 дня назад
Полностью согласна с автором!
Кварц
3 дня назад
Так это ж прекрасно!
Что лучше: просто куча г... или клумба роз на этой куче? Это во-первых, а во-вторых, если вы не в теме, то коллектор перенесен совсем в другое место и храм стоит на глубоком котловане с прекрасной гидроизоляцией. Там еще пара этажей вглубь, помимо 10 этажей вверх. Наш Кафедральный собор тоже стоит на бывшей городской помойке. Вам помойка больше нравилась? Ну их много, вам еще есть куда пойти, не всё храмами застроили.
alex 3
3 дня назад
злость какая то чувствуется излишняя. В целом согласен , ЗАО РПЦ существует не для людей, а для утверждения власти.
квт
3 дня назад
да, я помню его хорошо, монаха Иннокентия, праправнука святителя Иннокентия, он летом приезжал, было очень душно и жарко, я тогда храм на Горького помогала убирать после утренней литургии, он на улице был, возле него собрались прихожане, человек 6-7, я тоже подошла, он подарил мне набор календариков на 2001 год с картинками о жизни святителя Иннокентия Вениаминова, их наверное штук 30 в упаковке, до сих пор храню как память о встрече с ним
Кварц
3 дня назад
А он на литургии был?
Mainer
3 дня назад
Это правда?
Откуда сведения? Почему не подали даже стаканы воды? То есть он попросил, а попы ему отказали?
Как дело-то было?
Mainer
3 дня назад
В этом нет ничего прекрасного.
Говорят, что никто ни видел чтобы коллектор был перенесён.
Все знают, что ремонт коллектора на Кантемирова, проводился ГОДАМИ.
То же самое было с коллектором на Зейской. Светлая память сгинувшему из за этого тролейбусному движению города Благовещенска.
И ещё про якобы перенесённый канализационный коллектор под строящимся храмом: стоимость переноса оного, по мнению экс-мэра Благовещенска составляет 1 500 000 000 р. и денег на перенос которого у епархии нет, ибо ежели были бы, то не стоял бы так сиротливо крест на месте Шадринского собора и не отвечали ли церковники что "денег нет" на восстановление того Храма, как впрочем и других.
А впрочем, кому мы это говорим?
Ведь ваше кредо пустозвонить. Суть дела - не ваш удел :(
Как уже было сказано - ваше кредо пустозвонить. А стало быть - продолжайте :(
Может, когда вам достанется от подонков, вы обратитесь в полицию и услышите логичные на первый взгляд вещи. Всё будет логично и как бы (именно что "как бы") правильно.
Но только по сути дела, вам этой логикой плюнут в лицо и отправят восвояси.
Так помяните же в тот момент собственное поведение, сопоставьте его с отношением в вам и сделайте выводы.
Mainer
3 дня назад
Ярошенко прав - складывается устойчивое и подкреплённое фактами мнение, что местные попы будто специально ведут себя так, чтобы отвергнуть от себя (и ладно бы только от себя - от Православия!) как можно больше людей :(
И это продолжается уже много, много лет ;(
P.S.
Ну и как опосля такого не разделять убеждения тех же молокан, которые твёрдо стояли на том, что для общения с Господом не нужны посредники в виде грешных, а главное таких дюже неправедных попов?..
большенемогумочать
3 дня назад
Ощущение, что у вас несуразный сумбур в голове. И тут попытались ухватить, и там укусить. И изложить все свое неполное представление о строительстве храма в столь прекрасном очерке. Не получилось……:(
Клим Самгин
2 дня назад
большенемогумочать 15 часов назад
Ощущение, что у вас несуразный сумбур в голове. И тут попытались ухватить, и там укусить. И изложить все свое неполное представление о строительстве храма в столь прекрасном очерке. Не получилось……:(
В голове у него каша, это давно известно. РПЦ у Ярошенко ещё одна больная тема по одной простой причине, там его тоже не уважают.
Gelo
2 дня назад
Был в Рогожской слободе в старообрядческой церкви... Ни кто там молебны не заказывает... Человек должен сам молиться и сам должен просить Господа о здравии родных и близких об упокоении душ ушедших их этого мира... А нынешние коммерсанты от РПЦ не стесняются уже и ценник на свои деяния устанавливать... Интересно , как бы восприняли представители ислама информацию,что за обрезание надо платить деньги,мол имам тоже кушать хочет...
leonis
2 дня назад
Для отца Гавриила, выбравшего монашеский путь в шестнадцать лет, храм и вообще Церковь были самым что ни на есть родным домом. И он абсолютно естественно ощущал себя в монастыре безраздельным хозяином и всевластным домоправителем, поставленным на послушание наместника Самой Царицей Небесной, Покровительницей обители. Он очень по–своему, но остро и живо чувствовал ответственность перед Господом за монастырь и за вверенную ему братию. А что думают о нем другие, его совершенно не интересовало. За тринадцать лет наместничества он ни разу не брал ни дня отпуска или выходных и держал всех в суровой узде. Хотя сегодня многие в Печорах вспоминают, что за этой его жесткостью и даже грубостью скрывалось по–настоящему отзывчивое сердце. Отец Гавриил, как впоследствии выяснилось, тайно помогал многим людям, без преувеличения, сотням печорян. Это теперь мы, тогдашние послушники, понимаем, что наместнику не было никакого интереса да и времени зловредно придираться к нам, как тогда казалось. Попросту отец Гавриил не терпел расхлябанности, а еще больше — безответственности и небрежности в Божьем деле. Но все–таки характер у него и правда был, мягко говоря, не сахар. Отрывок из книги Несвятые святые.
У Вас Александр понятия о святости, скромности и подвижничестве иные....
Кохави
1 день назад
И вот честно - слава Богу, что у Александра именно ЭТИ понятия о святости, скромности и подвижничестве. Совершенно здравые и адекватные у него понятия, знаете ли.
Клим Самгин
1 день назад
У Ярошенко совершенно не здравые и не адекватные понятия. Замотивирован написать - напишет с три короба и что было и что не было, замотивирован не писать - не напишет ничего. Слово для него товар.
квт
1 день назад
Кварц 1 день назад
А он на литургии был?
нет, не было, он где-то к часам 12 приехал, да его бы никто и на порог храма не пустил, раньше же не было как сейчас взаимообщения с представителями русской православной церкви за рубежом, вот выдержка из википедии: "В СССР рассматривалась властями и официальной пропагандой как контрреволюционная, антисоветская монархическая «эмигрантская религиозно-политическая группировка»[6]; в литературе Московского патриархата до начала 2000-х именовалась «карловацким расколом»[7].
17 мая 2007 года в московском храме Христа Спасителя Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II и Первоиерарх Русской православной церкви заграницей митрополит Лавр (Шкурла) подписали Акт о каноническом общении[8][9][10], гласящий, что «Русская Православная Церковь Заграницей пребывает неотъемлемой самоуправляемой частью Поместной Русской Православной Церкви» (п. 1 Акта)[11]
Gelo
1 день назад
А те,кто зарабатывал на здоровье и жизни людей на что замотивированы?
квт
1 день назад
Сейчас понимаю, Господь оградил меня в то время от познания канонических разногласий церковных, поэтому подошла и попросила у него благословения
Клим Самгин
1 день назад
Gelo 16 минут назад
Клим СамгинУ Ярошенко совершенно не здравые и не адекватные понятия. Замотивирован написать - напишет с три короба и что было и что не было, замотивирован не писать - не напишет ничего. Слово для него товар.
А те,кто зарабатывал на здоровье и жизни людей на что замотивированы?
Что имеется ввиду? Платные услуги? Они были, есть и будут. Или с августа что-то изменилось? Просто об этом вдруг перестали писать. Ещё раз повторю, слово - товар.