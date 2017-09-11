Декады святости

Фото: blaginform.ru

Этот, юбилейный, год со для рождения святителя Иннокентия церковное начальство превратило в светское шоу. Ровно шестнадцать лет назад в Благовещенской епархии не подали стакан воды его праправнуку, который приезжал в наш город. Старца-монаха тогда не пустили на «святой порог»...

В минувшем августе исполнилось 220 лет со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова), первого православного епископа Дальневосточной России, давшего имя нашему городу. Сколько светского пафоса, сколько скрепоносных мероприятий напридумывали по этому поводу. Чиновники, депутаты, духовенство, венки, цветы, свечи, речи…

Даже мою любимую и грешную от светскости «Амурскую осень» каким-то боком приурочили к этой дате. Все почти по-партийному: массово и эффектно.

Вот только никто из отцов-организаторов этого свято-светского юбилейного марафона и не вспомнил, как ровно шестнадцать лет назад в Благовещенск приезжал праправнук святителя, его тезка монах Иннокентий Вениаминов.

“ ...праправнука святителя не пустили на порог епархии и стакан воды отказались подать

За год до своей кончины потомок святого приезжал в Благовещенск. Он был человеком редкой биографии. Сын репрессированных, узник-воспитанник детского приюта при НКВД, фронтовик, врач, после смерти жены принявший монашеский постриг. Его запомнили как благочестивого, добрейшей души человека.

Человек доброго сердца и чистой души, он наивно полагал, что его в городе, основанном и названном его прадедом, встретят по-человечески и окажут хоть малое внимание. Тогда Благовещенской епархией управлял Юрий Стеблюченко, запомнившийся мне звериным взглядом и норовом прапорщика.

Представьте: праправнука святителя не пустили на порог епархии и стакан воды отказались подать! Именно так весь ужас ситуации описывали возмущённые очевидцы.

Фронтовик, праправнук святого, побыл тогда в нашем городе несколько дней и уехал с полными глазами слез, никем не принятый и никому не нужный.

Я даже не сомневаюсь, что тот приезд монаха Иннокентия Вениаминова (младшего) был волей его канонизированного прадеда. Святитель, по подобию Христа, хотел проверить, как на самом деле отнесутся к его памяти благословенные братья и сестры во Христе. Сценарий оказался банален и страшен. Хотя в этой жизни ничего уже нет нового, Христа тоже не узнавали его ученики…

“ ...праздник в честь юбилейного дня рождения святителя закатан массовый и пролонгированный, шумный и по-светски пиаристый.

Сегодня во главе Благовещенской епархии стоит уроженец Одесчины Леонид Куценко, и праздник в честь юбилейного дня рождения святителя закатан массовый и пролонгированный, шумный и по-светски пиаристый.

Уверен, что душа святого морщится и страдает от такой «позолоты», от неслыханной пустопорожности и пустозвонства.

Неуважаемое церковное начальство, святитель Иннокентий ровно шестнадцать лет назад посылал к вам в гости капельку своей крови, своего праправнука, которому вы тогда не подали стакана воды. А теперь несете к его памятнику венки из китайского пластика, крестите лоб и говорите полные пустого звона речи.

Вас до сих пор не видно в паллиативном отделении городской больницы: там кормят, моют и утешают умирающих те, кого вы называете «сектантами». У вас нет средств на социальную работу, единственный приют для бездомных в селе Садовом оказался шире масштабов вашего милосердия... Вашего сострадания там хватило ровно на год.

“ У вас есть деньги на полеты бизнес-классом, дорогущую реставрацию епархиального управления... на роскошные машины...

«Епархией направлены немалые материальные ресурсы и вложения денежных средств. Дополнительное содержание пункта помощи бездомным в Благовещенском районе селе Садовое считаем нецелесоообразным, так как он не решает задач, необходимых для подобных заведений», – это точная цитата, сказанная Леонидом Куценко.

У вас есть деньги на полеты бизнес-классом, дорогущую реставрацию епархиального управления. Сегодня – это один из самых шикарных офисов нашего города. У вас есть деньги на роскошные машины, чего стоит один многомиллионный джип для управляющего епархией – подарок от «чад духовных»…

Так и с юбилеем святителя, празднование которого вы превратили в копию советских памятных декад. Но не налили тарелку простецкого супа его праправнуку, который приезжал душным днем за тысячи километров…

Из биографии

Праправнука святителя Иннокентия, митрополита Московского, в миру звали Ростислав Сергеевич Вениаминов. Он родился в 1924 году, по образованию врач, много лет проработал судовым врачом на флоте. Монашеский постриг принял в 1987 году с именем Иннокентий. В 2001 году, за год до своей кончины, приезжал в Благовещенск. Тогда его никто не принял из руководства Благовещенской епархии…