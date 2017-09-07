Птицы скорбят, а люди забыли

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Заброшенное кладбище, где похоронены жертвы одного из самых страшных землетрясений России, – немой урок безнравственности живым и спасенным.

Последний танец

Двадцать два года назад Россия вздрогнула от нефтегорского землетрясения: глубокой ночью 28 мая 1995 года на севере острова Сахалин земля содрогнулась. За семнадцать секунд были полностью разрушены все семнадцать пятиэтажных домов поселка городского типа сахалинских нефтяников. Они все стали могилами для двух тысяч сорока человек, которые находились в своих квартирах.

“ За семнадцать секунд были полностью разрушены все семнадцать пятиэтажных домов...Они все стали могилами для двух тысяч сорока человек...

Накануне беды в поселковой школе прозвенел последний звонок, полные жизни и надежд старшеклассники отплясывали на дискотеке. В час ночи музыку выключили, детей попросили разойтись по домам.

– Давайте последний танец! – дружным хором просила разгулявшаяся молодость. Заиграла мелодия быстрого диско. В 1:04 минуты земля содрогнулась от внутренней боли. Дискотека стала общей могилой.

Таких страшных разрушений не было даже в армянском Спитаке, развороченным стихией в 1988 году. Нефтегорск был разрушен полностью.



Это потом выяснилось, что его дома были совершенно не приспособлены для сейсмозоны.

Погибли все жители нижних этажей, чудеса спасения случались только для тех, кто жил наверху. Беду в настоящий ад превратил газ – все дома-покойники были газифицированы, вскоре после земного удара начался пожар. И без того небольшие шансы жизни сгорали в его пламени.

“ Это потом выяснилось, что дома были совершенно не приспособлены для сейсмозоны

Была принята специальная правительственная программа: оставшихся в живых переселить в другие города и регионы.

– Люди были смертельно напуганы, большинству из них хотелось уехать как можно дальше от места катастрофы. Сегодня людей, переживших то землетрясение, на Сахалине живет мало. В основном все уехали на материк, – говорит главный врач Охинской районной больницы Владимир Разумейко.

(Тогда именно городок Оха взял на себя наибольшую нагрузку по спасению выживших жертв Нефтегорского ада – Прим. автора)

Место тягостное

От Охи до Нефтегорска почти девяносто километров очень русской дороги.

– Стараемся там бывать редко. Бывает, что если машина сломается и приходится ночевать, то становится жутко. Место тяжелое, – говорит мне Владимир, водитель из городка Оха.

Чем ближе к Нефтегорску, тем уже становится дорога. Со всех сторон на нее наступает разлапистый лес. Облезлый от времени указатель согнутым изгибом стрелки показывает, что Нефтегорск налево.

Из перелеска торчит каменная стела, большая часть которой прячется за густой листвой. «Нефтегорск» – буквы спускаются в траурную тень деревьев. Подхожу к именному указателю, показывающему, что раньше за ним была жизнь.

Контуры нефтяных вышек, абрисы газовых факелов – все по-советски фундаментально и основательно.

Узкая тропа-дорога заводит в убитый стихией поселок. Справа – мемориал всем погибшим. Печальная арка, посередине которой фотографии жизни и смерти поселка.

Жизненные – это заснеженные улицы, ровные ряды пятиэтажек. Солнечно, детские коляски у подъездов…

“ Бесконечные столбцы фамилий несчастных. По фамилиям видно, что погибали целыми семьями

Несколько снимков, на которых видна агония погибающего поселения. Вместо домов – руины, пыльные длинные «эшелоны» разнокалиберных обломков, которые заживо похоронили людей. Долго смотреть на эти немые свидетельства земной преисподней нельзя. Больно.

Бесконечные столбцы фамилий несчастных. По фамилиям видно, что погибали целыми семьями.

В воздухе безмолвной циркуляркой все разрезала тишина, которую справедливо называют «мертвой». Липкая, без единого звука.

Небо заплакало густыми слезами холодного дождя, иду по жирной глине к месту, где когда- то стояли дома. Об их существовании напоминают только скромные надгробия, на которых бесцветные таблички с надписями: «Дом № 21»; стена густого подлеска, следующий могильный камень с табличкой «Дом № 22». Промокшие букетики искусственных цветов. Замерзший тряпичный медвежонок с выцветшими глазами.

Трава забвения

Дорога бежит в сторону и под наклон, упираясь в кладбище, на котором свой последний приют нашли две тысячи двадцать человек, чья жизнь оборвалась душным маем 1995 года.

Ворота на кладбище заржавели и не закрываются, так и стоят наполовину распахнутыми. Ровные ряды могил, на которых скромные цементные обелиски с табличками. На некоторых – фотографии.

“ Ворота на кладбище заржавели и не закрываются, так и стоят наполовину распахнутыми

Читаю: «Неопознанная женщина № 0296», «Прах погибших – дом № 17, подъезд № 3», «Крепков Сергей Викторович»; по датам вижу, что Сергей навсегда остался тринадцатилетним мальчиком…

Чуть скосив голову, на меня с керамики смотрит Курилова Лариса Борисовна, рядом фото широко улыбающейся девчушки Насти Ишкуповой, которая так и осталась одиннадцатилетней девочкой.

Бесконечные ряды могил, под каждой – сломанная человеческая судьба.

Больно и тяжело все это видеть. Еще больнее от неприбранности: большинство могил заросли травой забвения. Сквозь густую щетку полыни с немым укором смотрят на мир люди с керамических фотографий.

Видно, что последние несколько месяцев тут не ступала нога человека заботливого и помнящего.

У большинства тех, кто здесь упокоился, родные живут за тысячи и тысячи километров. Им сюда приезжать и ухаживать за могилами – просто нет возможности: физической и материальной.

Не выдерживаю, звоню Сергею Гусеву мэру города Охи. Нефтегорское кладбище – это территория его совести.

Представляюсь, объясняю ситуацию, говорю, что неприятно удивлен тем, что последний покой тысяч жертв нефтегорской беды находится в заброшенном, неухоженном виде. Прошу прокомментировать эту ситуацию.

“ ...трава на холмиках погибших – это глубокие борозды беспамятства на душах живых

– Вы знаете, у меня сейчас совещание, я не могу говорить. Я вам перезвоню, как освобожусь, – бойко отвечает мне мэр Гусев.

Так и не перезвонил…

…Мертвым, конечно, все равно, что растет на их могилах: розы или полынь выше человеческого роста. Порядок на этом кладбище – лакмусовая бумажка совести власти. И совести живых земляков.

Раз в году, к памятной дате, проще выкосить траву, а потом снова забыть на целый год. Та трава на холмиках погибших – это глубокие борозды беспамятства на душах живых. Коллективная память которых закончилась спустя чуть больше двух десятилетий после того земного ада.

…И еще – на месте этой беды не поют птицы. Они исчезли вскоре после землетрясения, и с той поры их тут больше никогда не видели. Все эти двадцать два года наполнены тишиной и поминальным шорохом листвы.

Птицы скорбят своим безмолвием. А люди забыли…

Справка

Землетрясение в поселке Нефтегорск Сахалинской области равнялось силе 7,3 балла по шкале Рихтера.

По данным МЧС России, из 3 197 жителей поселка погибли 2 040 человек. Экономический ущерб той катастрофы составил более двух триллионов неденоминированных рублей.

Было принято решение: Нефтегорск не восстанавливать, а оставшихся в живых жителей переселить в другие города Сахалина и материковой части России.

Прямая речь

Валентин Желонкин, командир поисково-спасательного отряда ГУ МЧС по Сахалинской области:

– В Нефтегорске концентрация горя и ужаса была просто запредельной. Спасатели работали на износ, главными рабочими инструментами были лом и перфоратор. А рухнувшие на человеческую жизнь плиты перекрытия приходилось порой поднимать при помощи увязанных в веревку брючных ремней.

Одну плиту отодвинули, а там в кресле, на подушке, мертвый мальчик месяцев шести, не больше. А над ним распростертое тело молодого отца с переломанным позвоночником. По всему было видно, что он в последнюю секунду кинулся к ребенку и закрыл его собой. А малец был целенький, он просто задохнулся. (Валентин замолкает. Плачет…)

Скажи, кто придумал, что время лечит и прочую заумь про профессиональное выгорание?..