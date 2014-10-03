Левиафан в белом халате

Фото: www.ismiledentists.com

Масштаб лжи в амурской медицине продолжает увеличиваться, гангрена подъедает остатки её авторитета. Проваленная работа по внедрению информационной системы – очередная правдивая краска её управленческого портрета.

Самое страшное – когда лжет врач. Получается, что ты лжецу доверяешь бесценное – свое здоровье. Еще страшней, когда системно врет медицинское начальство. Его преступная ложь трупным ядом отравляет самую гуманную часть нашего социума, которую называют здравоохранение.

Несколько ярких, говорящих примеров морали регионального минздрава, из которых, как из мозаики, складывается портрет явления.

В октябре 2014 года в «Российской газете» был опубликован горестный монолог фельдшера скорой помощи из поселка Ерофей Павлович Владимира Сорокоумова под кричащим заголовком «Изображая скорую». Парень честно рассказал, как реально работает скорая помощь в этом отдаленном поселке. Но в то время в участковой больнице Ерофея Павловича не было ни одного врача.

Да, там живут несколько тысяч человек, а врачей не было. Помню, какой бодрый ответ написала тогдашний заместитель министра здравоохранения Амурской области Наталья Бурлакова: по ее словам, в поселке с медицинской помощью был полный ажур. В том ответе была фраза, достойная монолога Жванецкого: «…все медицинское оборудование больницы работает в соответствии с порядками и стандартами для оказания медицинской помощи населению».

В больнице не было ни одного врача, а оборудование работало в соответствии с порядками и стандартами. Врачи отдельно, оборудование отдельно. Так и лечим.

Потом прокуратура провела проверку в той «лекарне» и нашла нарушений на несколько убористых абзацев.

Еще один штрих к портрету. Осень 2015 года. Благовещенка Елена Сибилева едва не погибла во время родов в амурском перинатальном центре. У родившихся девочек-близняшек обнаружились серьезные проблемы со здоровьем. Вина врачей была доказана, ее подтвердили результаты внутриведомственной комиссии. Читаешь и жуть берет. Женщина и дети выжили просто чудом.

Запомнились слова министра здравоохранения Приамурья Николая Тезикова, который собирался на едва не погибшую женщину в суд подавать – за «чудовищную ложь». Журналисты поймали его за язык. Минздрав включил заднюю и – в суд подавать передумал.

Август 2016 года. Работники Завитинской ЦРБ, не выдержав царящей там действительности, рассказали прессе о системных приписках, лечении несуществующих больных, гноблении неугодных администрации. Картина выходила очень неприглядная даже для нашего разъедаемого цинизмом времени.

Николай Тезиков отвечает в своем письме от 31 августа 2016 года, что в Завитинской ЦРБ все хорошо, факты, изложенные её сотрудниками, не подтвердились. «Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с федеральными нормативными документами, регламентирующими порядки и стандарты в соответствии с профилем оказания медицинской помощи. Нарушений не выявлено», – это цитата из его официального письма.

Спустя время правоохранители возбудили несколько уголовных дел по фактам «лечения» в той больнице. Разбег по Уголовному кодексу случился заметный – от «Мошенничества» до «Получения взятки».

Еще один говорящий штрих к портрету верхушки региональной медицины. Заметил, что один и тот же человек – некто МакSSS – постоянно беснуется на сайте Амур.инфо после моих критических публикаций на медицинские темы. Хабалистым тоном, полууголовной лексикой он пишет сотни оскорбительных комментариев. В частности, в одном из них МакSSS написал, что заказчик моих «плохих» статей о медицине – Ольга Лысенко, сегодняшний зампред правительства Амурской области.

Я написал заявление в полицию, возбудили уголовное дело по статье «Клевета». Полиция провела большую и кропотливую работу и установила, что пользователь под ником МакSSS, оставивший гектары словесного кала, – размещал сообщения с компьютера, к которому имела доступ жена амурского министра здравоохранения Тезикова Наталья Евгеньевна. Позор случился выше неба, слава пошла федерального масштаба. Об этом была статья в «Российской газете», ее читали все – от Кремля до окраинного сельсовета.

Сейчас областной минздрав – в эпицентре очередного скандала. Оказалось, что в области не работает региональная информационная система здравоохранения (РИСЗ), хотя многомиллионный контракт за установку и пуск этой системы оплачен и она в последний день 2013 года Николаем Тезиковым принята в промышленную эксплуатацию.

Все хорошо. Контракт подписан, миллионы уплачены, на бумаге система введена в эксплуатацию. На деле ничего не работает в той мере, как нужно. Бикфордов шнур, обличающий ведомственное вранье, запалил начальник отдела информационных технологий Зейской ЦРБ Роман Кривцов, который грамотным, профессиональным языком разложил по полочкам все застарелое минздравовское вранье о том, как работает эта система. Приезжала даже целая комиссия из федерального медицинского ведомства. Проверяли…

Запахло жареным. Кривцову система стала грозить психическим диагнозом. Некто Клим Самгин, который хабальско-хамской манерой общения очень похож на знакомого мне МакSSS, писал следующее в блоге Сергея Труша:

»Клим Самгин, 13 июля, 14:43

«Слушай, Труш, было бы здорово, если бы ты не врал. Всё-таки какой никакой депутат, да и от медицины ты далёк как до луны. Не понимаю, как можно что-то обсуждать, если ты к этой теме не имеешь никакого отношения. Сейчас на Кривцова готовят документы в суд, это раз, и проведут медицинское освидетельствование на вменяемость, это два».

Ведомство под руководством Тезикова занервничало и застрочило ответы, которые полностью противоречат друг другу. В первом послании амурского минздрава от 13 июля этого года говорится: «Факты, изложенные в обращении системного администратора Зейской больницы, подтвердились только в части невозможности формирования реестра счетов на оплату выполненных медицинских услуг. По данному факту министерством здравоохранения ведутся судебные разбирательства с поставщиком программного обеспечения (…) Остальные факты по результатам проверки не подтвердились».

Спустя пару дней минздрав дает новый комментарий по этой теме: «Функционирование 8 подсистем РИСЗ АО, касающихся непосредственно ведения электронной медицинской карты в медицинских организациях области, осложнено большим количеством выявленных в ходе эксплуатации дефектов».

13 июля ведомство бодрило налогоплательщиков информацией о том, что есть проблемы только в «реестре счетов на оплату выполненных медицинских услуг», а спустя два дня не моргнув глазом пишет, что большим количеством дефектов осложнено «функционирование восьми подсистем».

Так восемь подсистем не работает или одна? Вы когда больше лгали: 13-го июля или 15-го? А?

Неработающую информационную систему ввели в промышленную эксплуатацию приказом министра Тезикова в 2013 году. В Арбитражный суд с запоздалыми претензиями к поставщику хлама управленцы пошли только спустя четыре года. Вы что делали эти годы? Какие «дорожные карты» вы писали? Кого и в какое место вы информировали?

Приведенные мной некоторые штрихи к нравственно-профессиональному портрету «отцов» и «матерей» амурской медицины рисуют очень говорящую ее гримасу. Вернее, портрет явления. Явление это называется – отношение государства к народу.

Дороже здоровья и жизни у человека ничего нет. А самое большое богатство России – это ее граждане. И это не моя «лирика», а слова из главного закона России, имя которому – Конституция.

Знает ли только об этом ее гарант? Сомневаюсь…

Р.S. Этот комментарий к последнему гласу из минздрава оставил один из посетителей нашего сайта:

Kann

«Да уж, читаю комментарий местного мастерства и улыбаюсь ). Это ж нужно, наверно, очень верить в свою безнаказанность, чтобы так пускать пыль в глаза налогоплательщикам экономией их средств. Упорно мылить, минимум факт служебного несоответствия, который в этом деле, на мой взгляд, налицо. Кто подписывал акт приемки неработоспособного оборудования и программного обеспечения? Чье халатное отношение привело к тому, что только через два года спохватились? Кто с эффективностью менее пятидесяти процентов потратил народные деньги? Кто до сих пор, пытаясь доказать свою невиновность, тратит деньги народа на малоперспективные судебные разбирательства?»

Р.S.S. И еще, у нас в области есть прокурор? Как вы думаете?

Александр Ярошенко

Рубрика отражает субъективную позицию автора и не является продукцией информационного агентства «Амур.инфо».

Просмотров всего: 379

распечатать