Живите с ясными глазами».

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«...Иногда мне кажется, что гаснут они не из-за неизлечимой и тяжёлой болезни, а от осознания окружающего. Гаснут, понимая, что исправить уже ничего невозможно. Можно только избавиться от всего этого как можно быстрей…»

Этот короткий текст меня потряс. Он точен, как выстрел снайпера. Приводит в чувство, как ледяной душ. Если хоть десять человек после его прочтения станут чуточку иными, если у них хоть на грамм изменится то, что мы называем жизненными ценностями, то буду считать, что опубликовал эти строки не зря.

Автор этих пронзительных, жестоких от правды строк – врач Денис Caвуков.

«Я видел, как умирают люди... Состоявшиеся, общепризнанные, заслуженные... Умирают по разным причинам. Кто-то быстрей, кто-то медленней.

Видел, как, выходя из палаты, их любящие, благополучные родственники ссорятся, уже деля наследство.

Видел, как их ухоженные, красивые женщины держат их за руку. А выходя, этой же рукой берут под руку другого мужчину и улыбаются, показывая свои зубы в помаде.

Видел, как их преданные замы приносят на подпись документы. И тут же перезванивают, негромко говоря в трубку: «Подписал всё. Да, вложил. Не заметил».

“ Я видел, как умирают люди...

Не нужно думать, что эти пациенты ничего не понимают. Понимают. И смотрят на всех этих посетителей, как через очки с мутными линзами... Всё это и была их жизнь – их семья, их работа, их друзья.

Иногда мне кажется, что гаснут они не из-за неизлечимой и тяжёлой болезни, а от осознания окружающего. Гаснут, понимая, что исправить уже ничего невозможно. Можно только избавиться от всего этого как можно быстрей.

Я видел, как умирает с абсолютно ясными глазами 18-летняя девушка, которая пару часов назад дописала наконец своё стихотворение, которое писала почти год.

Видел улыбку молодого умирающего парня, которому мать принесла новость о том, что какое-то там его растение прижилось. Уж не знаю, была ли эта новость правдой. Да и важно ли это?

Видел глаза умирающего отца, который ценой своей жизни спас сына в ДТП. Это были глаза счастливого человека.



Ни у кого из них глаза не были потухшими. Ни у кого не было этой жуткой тоски и страха.

Выводов и обобщений делать не буду – это не учебник.

Живите с ясными глазами».

Александр Ярошенко

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