Монолог из Прибалтики

Фото: Trud.ru

«...никто не терзается над вопросом – быть или не быть. Шекспир ушел, остались собачки в цирке. Сегодня Гамлета играют в основном те, кто не задают себе этот сакраментальный вопрос, не мучаются над ним. Я очень требовательный. Мне даже Гамлет в исполнении Высоцкого был не совсем понятен. Наркотики и алкоголь – эти две страшные похоти – они уже разъедали его…»

Это интервью я записал с Донатасом Банионисом за три года до его кончины. Но как актуальны сегодня мысли литовского мудреца! Сегодня так в Прибалтике говорить и мыслить не принято. Вернее, даже опасно.

...Вильнюс ласкала прибалтийская прохлада. В небольшом кабинете все стены были увешаны фотографиями, портретами и картинами. Почти на всех этих застывших фрагментах жизни был еще молодой и полный сил Донатас.

Но журнальный столик утопал в упаковках лекарств, а на диване сидел седой хозяин квартиры. Он говорил, как стрелял: резко, четко и без повторов.

Меня называли просоветским

– Вы знаете, я дал себе слово, что больше интервью давать не буду. Хватит. Наговорился в своей жизни. Хочу остаток дней больше молчать и думать. Но вы приехали из России. Я сразу отказал вам, а потом проснулся ночью, и мне стало стыдно.

Моя любимая Вия Артмане незадолго до смерти написала духовное завещание, в котором просила крестить ее по православному чину и похоронить на русском кладбище в Риге. Вия так и написала: «В знак благодарности к русскому народу…»

Я могу только догадываться, сколько ее дум легло в эти строчки. Так вот и для меня Россия много значит. В Россию часто зовут, но отказываюсь в основном – теперь стал бояться расстояний. Раньше я их не замечал. Когда снимали картину «Красная палатка», то мы добрались до Северного полюса – фильм снимался именно там.

Мне часто говорили, что темперамент у меня какой-то не литовский, непоседливый. Но это просто так вышло, меня много снимали и звали из одной картины в другую. Поэтому порой приходилось жить в киноэкспедициях, 81 фильм в моем багаже. А это, поверьте, много.

Картина, которая мне принесла известность, бесспорно – «Никто не хотел умирать». После этого меня стали узнавать и приглашать в другие картины. В фильме «Берегись автомобиля» у меня крошечная роль, но я ей страшно горжусь. Там было великое счастье работать со Смоктуновским. Он был гений. Абсолютный.

“ Но сегодня театры со многими поигралками переполнены, публика просто ломится

В фильме «Никто не хотел умирать» у меня роль председателя сельсовета, некоторые горячие литовские головы меня отчаянно за нее ругали. Дескать, я там такой просоветский. Но в картине показана трагедия литовского крестьянства, когда людей эшелонами увозили в Сибирь.

Я помню сам этот ужас, когда без суда и разбирательств приезжали на хутор и давали два часа на сборы, и все. Старух и грудничков грузили в товарные вагоны только за то, что во дворе было две коровы. Так и было. Эти вагоны по три-четыре дня стояли на нашей станции под охраной автоматчиков. Оттуда крик стеной стоял. И подойти было нельзя, чтобы кусочек хлеба кинуть. Я все это видел своими глазами.

15-16 июня 1941 года самые большие эшелоны, груженные литовцами, ушли в Сибирь. У меня до сих пор стоит в ушах крик этих людей. Все не могли понять – за что?

Потом, после распада Союза, во всем стали винить русских. Я всегда был против таких высказываний, чем немало врагов нажил в Литве. Понимаете, подлость не имеет национальности. Пальцем указывали литовцы, грузили в вагоны русские, украинцы, латыши, а руководил всем этим грузин. И список этот можно продолжать и продолжать. Народы тут ни при чем.

Я, может, сейчас скажу крамолу, которую ваш редактор вырежет, но скажу: перед войной я жил на хуторе недалеко от Паневежиса. Так люди, ошалев от страха, ждали немцев как освободителей. Это было. Верили, что с приходом немцев прекратятся отправления этих бесконечных эшелонов в Сибирь. Наша семья последний год перед войной жила в землянке: боялись, что увезут. Помню, бабушка от ужаса просто заговариваться стала.

Но фашисты, конечно, не могли быть спасением. Об этом потом сказала история всему миру. Но тогда люди верили даже в такое чудо. Поэтому играть в картине «Никто не хотел умирать» мне было совсем не сложно. Всю эту «лесную» жизнь я пережил собственной кожей.

В окно смотрю больше, чем в зеркало

Сейчас, когда мне 87 и когда в окно смотрю уже больше, чем в зеркало, я очень много думаю. Мне на советскую власть обижаться не за что. Я ведь очень много снимался не только в отечественном кино, снимался и у германских кинематографистов. Играл роль Бетховена, причем без дубляжа – у меня был просто приличный немецкий язык.

В 1971 году меня не выпускали в Америку, даже не объясняя причины. Не выпускали свои в Вильнюсе. Когда узнали об этом в Москве, то сказали: что за безобразие! И я на месяц улетел в Чикаго. Вот и такая была «рука Москвы» (смеется).

Я же переиграл уйму разведчиков и шпионов, на шпионов проходил буквально с первого дубля, а вот с разведчиками было сложнее. «Ну, посмотрите, он совсем не тянет на советского человека…» – говорили товарищи из бессчетных худсоветов.

Я хоть и прилично говорю по-русски, но избавиться от акцента так и не смог, поэтому в моем случае очень важен был дубляж. Тут я до конца своих дней буду благодарен Александру Демьяненко (царствие ему небесное). Очень много моих ролей озвучил именно он. И как озвучил! Просто блестяще. Он понимал мою душу и душу моих героев. У Саши это получалось великолепно – все мои роли, которые он озвучивал, после его прикосновения становились еще лучше.

Тот, кто говорит, что актер – это не мужская профессия, тот просто неумный человек. Как это так? Это профессия для талантливого и очень умного человека. Сегодня профессия мельчает. Я так говорю не потому, что мне скоро 90 лет. Сегодня все стараются больше внимания уделить внешней стороне, все хотят, чтобы было все красиво, но мало задумываются о глубине. Сегодня совсем мало стараются оправдать своей игрой поступки того персонажа, которого играют. Актер ведь всегда должен быть адвокатом. Очень тонким. А теперь все наружи и мало что внутри.

Сегодня же больше клоуны в почете. Театр превратился в цирк, а трюк заменил суть. Но сегодня театры со многими поигралками переполнены, публика просто ломится. Значит, это многим интересно, может, я не такой… Устарел. Или не так воспитали.

В театре, как и в жизни: то подъем, то упадок. Станиславский, Чехов раскрыли ведь очень многое. Они принесли то, что в первую очередь необходимо раскрыть внутренний мир человека, а не кривляться. Нужно не делать, как артисту на сцене, а необходимо проживать человеческую жизнь.

“ Театр превратился в цирк, а трюк заменил суть

На меня было много нападок и в прессе, и со стороны критиков: «В театре нужно играть, а жить нужно в жизни. Вас нужно выгнать из театра», – на полном серьезе говорили мне. Одна московская критикесса приехала в наш Паневежский театр, и с ней чуть истерика не случилась после того, как она посмотрела наш спектакль. Дама кричала: «Театр должен быть театром-м-м, а не хождением по сцене простолюдинов!» Помню, я в запале говорил ей: посмотрите в окно – там же только простолюдины, театра там нет…

Образ нужно лепить изнутри, а не снаружи. Где я брал эту глину для лепки? Только из жизни. Театральная школа – это всегда поза, глаза, жест, взгляд, все немножко не так, как в жизни. А я учился только у жизни. Честно говоря, и горжусь этим.

Несколько лет назад мне Путин вручал в Кремле какой-то орден, уже не помню какой. Но дело не в ордене. Когда он меня увидел, то воскликнул: «Вы мой крестный отец. Благодаря вам я пошел в разведку!» Потом он мне признался, что в детстве был влюблен в моего Ладейникова из фильма «Мертвый сезон». Так вот этого разведчика Ладейникова я слепил полностью из консультанта фильма – бывшего офицера КГБ.

Все из жизни. Вообще, мне Путин симпатичен как человек. Я слежу за его жизнью. Как телезритель слежу.

Скажу, что жизнь в России для меня небезынтересна. Я часто смотрю российские новости, люблю канал «Культура». Но новостей позитивных нахожу мало.

На всю жизнь запомнил свой первый приезд в Москву. Это была зима 1956 года. Мы пошли во МХАТ смотреть «Трех сестер» в постановке Немировича-Данченко 1941 года. Там играли Еланская, Тарасова и Степанова. Это было настоящее потрясение для меня. Я ночь не спал, у меня температура поднялась от нервного перевозбуждения.

Не предавать совсем не трудно

Сейчас вместе со старостью пришла бессонница, и много думаю ночами. Недавно вспомнил случай: после того как вышел на экраны фильм «Солярис» и мою работу в этой картине хвалили все – и враги, и друзья, то вскорости пришло письмо из Куйбышевской области, в котором одна женщина мне писала так: «Дорогой Банионис, мы вас очень любим, но больше в такой халтуре, как "Солярис", не снимайтесь никогда».

Глубокое искусство – это не для всех. Хотя с Тарковским работать было очень трудно. Очень! Он был бесконечно глубокий человек, и весь в себе. Часто не находил слова, чтобы выразить то, что он хочет. Ходит, что-то мыкает, морщится, а ты поди угадай, что ему нужно. Мог несколько раз за час подойти и попросить открыть глаза и закрыть и посчитать то до десяти, то до двадцати. Внутри Андрея кипела редкая, не похожая ни на чью жизнь. Он, по-моему, сам очень от этого страдал...

Мне сегодня говорят: как так, что ты всю жизнь прожил с одной женой? Столько ездил, столько было соблазнов! Это совсем не трудно для меня. Любить и не предавать совсем не трудно. Для меня всю жизнь на первом месте было искусство – кино и театр. Все. Все остальные слова и комплименты вызывали только улыбку. Иногда добрую, иногда ироничную. Художник не доложен быть спутан блудом, интригами и никакой партией. Он должен понимать всех и быть выше всех.

“ Я очень требовательный. Мне даже Гамлет в исполнении Высоцкого был не совсем понятен

У нас в Паневежском театре до 1955 года не было партийной организации. Из-за этого чуть театр не закрыли. Меня месяц уговаривали вступать в КПСС. И я вступил только потому, что обещали закрыть театр, если я не вступлю. Страшно все это было. Тогда ведь на полном серьезе считали, что партия выше правды.

Знаете, что мне сегодня страшно? Что с уходом нашего поколения связь между Россией и Литвой станет слабеть все сильнее и сильнее. Ну как можно не ставить Чехова только потому, что он русский? Он мировой! Чайковский, Станиславский – это фигуры общечеловеческого масштаба. Я даже Максима Горького отношу к мировым гуманистам, а не советским.

Я сегодня веду жизнь пенсионера. Живу даже затворнически. То, что творится на улице, понимаю плохо. Но жизнь – это качели, взлеты, падения, и они неизменно идут друг за другом.

Большинство спектаклей и сегодняшних сериалов не могу смотреть – там одно кривляние. И никто не терзается над вопросом – быть или не быть. Шекспир ушел, остались собачки в цирке. Сегодня Гамлета играют в основном те, кто не задают себе этот сакраментальный вопрос, не мучаются над ним.

Я очень требовательный. Мне даже Гамлет в исполнении Высоцкого был не совсем понятен. Наркотики и алкоголь – это две страшных похоти – они уже разъедали его.

Я был очень дружен с Мариной Влади. Как она его любила, как она за него боролась! Я недавно с ней разговаривал, она без слез не может о нем вспоминать. Но и понять не может, почему он ее предавал за дозу или за водку. Видимо, болезнь сильнее. Порой даже сильнее любви.

“ А я вот только Сталина и Гитлера простить не могу. Так и уйду без прощения…

Вы понимаете, у меня сегодня уже нет никакой мечты, может, вам это покажется странным или даже страшным. Живу и все. Уже не осталось никого из друзей. Из тех, с кем я начинал работать в 1941 году, из моей молодости уже никого не осталось. Она вся на погосте. Уже ничего не цепляет в этой жизни. У сына – своя жизнь, у внуков – своя. Единственное, о чем мечтаю, еще поездить в Петербург. Этот город мне очень близкий по душе. Я там много снимался. Там столько всего было. Моего и только моего…

Говорят, что в конце жизни нужно все прощать и всех. Наверное, это так. А я вот только Сталина и Гитлера простить не могу. Так и уйду без прощения…

Справка

Донатас Банионис (1924-2014) снялся более чем в восьмидесяти картинах, среди которых «Бегство мистера Мак-Кинли», «Никто не хотел умирать», «Король Лир», «Змеелов», «Операция "Трест"», «Мертвый сезон», «Берегись автомобиля». Народный артист Советского Союза и лауреат Госпремии СССР.

Фото: 1tvnet.ru, Kazanfirst.ru, Trud.ru, Novosti96.online, photo.caramor.lt, Evil-film.ru, Tarkovsky.net.ru, Kino-teatr.ru, rian.com.ua, M.kinopoisk.xyz

Александр Ярошенко

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