Диагноз – умрите сегодня

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Амурский минздрав предлагает сократить более половины больничных коек в самом отдаленном и трудном для жизни районе Приамурья – Селемджинском. Это предложение власти очень похоже на начало геноцида.

Для незнающей аудитории, которая большую часть времени проводит в городской благоустроенности и под прохладой кондиционера, напомню, что жизнь в Селемджинском районе – это штрафная рота с точки зрения ХХI нановека.

Здесь большинство дорог такие, что от езды по ним выпадают пломбы. Там почти нет мостов, там шаткие переправы с не менее шаткими лодочниками. Поселки, в которых, вопреки здравому смыслу, всё еще живут люди, разбросаны друг от друга на десятки, а то и сотни километров жутчайшего бездорожья.

Ассортимент местных магазинов выглядит куцым огрызком по сравнению с развалами городских супермаркетов.

“ Самое дорогое – здоровье селемджинцев – охраняют всего десять врачей ЦРБ

Авиасообщение тамошней жизни с цивилизацией совершают «кукурузники» послевоенного выпуска. Они летают по фактической погоде и согласно реалиям нашей непростой жизни. А реалии эти в большинстве своем таковы, что в Москву из Благовещенска улететь по расписанию – сущее счастье.

Самое дорогое – здоровье селемджинцев – охраняют всего десять врачей ЦРБ. У половины из них есть жилье в городах и цивилизованных весях, и что держит докторов в том предбаннике социального ада – тайна. Не медицинская.

По штатному расписанию врачей должно быть 21,5 единицы. Оставшиеся ставки доктора брошенного Севера делят между собой, и практически все работают совместителями. Среднемесячная зарплата «совмещенного» селемджинского доктора – 66 тысяч рублей. Средний медицинский персонал в тех далях получает в среднем по 32 тысячи рублей в месяц. Не великие деньги для жизни в том краю края. Селемджинская ЦРБ накопила кредиторской задолженности более 6 миллионов рублей. Жить и лечить нас в долг – это норма для здравоохранения Приамурья.

Причина хронической нищеты – недостаточное финансирование. В мае 2017 года прикрепленного населения к ЦРБ был всего 3 871 человек. Медицинскую помощь каждому занедужившему оказывают согласно тарифам, утвержденным ОМС. Тарифы утверждают региональные комиссии, состоящие в основном из молчаливых администраторов от здравоохранения. Там «клиника» простая, как селемджинский предбанник: партия говорит – надо комсомол отвечает – есть.

Низкий тариф, который не покрывает всех реальных расходов, помноженных на выморочность, рождает нищету. Хроническую.

Умиляет, каким видит выход из финансового болота министр здравоохранения Амурской области Николай Тезиков. Своим письмом от 26 июня главному врачу Селемджинской ЦРБ Светлане Шульге «отличник здравоохранения РФ» предлагает сократить круглосуточные койки с 50 до 21. Рубануть с плеча. Радикально.

“ А государство руками тезиковых вытащит из-под вас последнюю больничную простыню

Из комфортного кабинета, окна которого выходят на набережную Амура, Тезикову селемджинская жизнь видится незамысловатой. Для спасения больничного бюджета этот управленец предлагает сократить пять человек младшего медперсонала, чтобы не богатели санитарки с окладом в 0,5 ставки.

Разбросанность населенных пунктов в тамошнем захолустье доходит до 300 километров. Для понимания: площадь Армении – 29,743 тысячи квадратных километров, площадь Эстонии – 45,227 тысячи, а площадь Селемджинского района составляет 46,7 тысячи квадратных километров. И вот на эту территорию «отличник здравоохранения» недрогнувшей рукой предлагает оставить 21 больничную койку круглосуточного пребывания. И ни слова, о том, что надо увеличить тариф для того малолюдья, что надо прописать отдельную строку в бюджете, чтобы тамошняя медицина окончательно не умерла.

Подскажите, как это цензурно назвать?

На соседних Курилах народу живет еще меньше, но там власть понимает особенность островов, их стратегическую значимость для государства. Поэтому и финансирование в регионе отличается от материкового. Общие стандарты не подходят для всех. Есть исключения, которые власть обязана учитывать.

Спрашиваю селемджинских докторов:

– Когда корифеи от менеджмента амурской медицины последний раз были в их выморочности?

– В конце 2013 года или в начале 2014-го – не помним. С нами по телефону разговаривают исключительно барским тоном, чаще всего криком. Слушать нас не хотят, – говорят доктора.

“ Но подойти к жизни людей с реальным аршином нет желания. Ни малейшего!

Зимой 2014 года региональный минздрав уже пытался удушить поселок Златоустовск. Чинуши хотели отнять у полукаторжан круглосуточные койки участковой больницы. Тогда народ вышел в пикет. И громко сказал: руки прочь от больницы. «Управленцы» трусливо отступили…

Так называемые нормы, в которые, как в прокрустово ложе, пытаются втиснуть нашу действительность, рассчитываются в радиусе московского Садового кольца. Туда «картинку жизни» вместе с икрой и красной рыбой, враньем и лестью везут угодливые гонцы из регионов, для которых самое главное – сохранить свое сытое кресло и не потревожить спокойную жизнь начальства. Не дай бог! А потом с шакальим рвением возвращаются исполнять в экимчанах столичную закорючку. Норма такая! И, будьте любезны, живите по ней.

Но подойти к жизни людей с реальным аршином нет желания. Ни малейшего!

Вчера вы умерли или умрете завтра – это сугубо ваши проблемы. Вы побольше платите налогов, давайте государству золото и помалкивайте. А государство руками тезиковых вытащит из-под вас последнюю больничную простыню. И, не поперхнувшись, скажет, что делает это для вашего же блага. И, конечно, для блага ваших детей.

Александр Ярошенко

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