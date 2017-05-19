Наследники Сталина

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Больше трети россиян по-прежнему считают Сталина выдающимся государственным деятелем. Это ужасно много и жутко симптоматично.

Весенний замер общественного мнения показал, что Сталин, как и раньше, в России живее всех живых. Он получил первое место в индексе уважения государственных деятелей. Набрал более 38 % среди потомков репрессированных – это очень много. Тиран сегодня находится на самой высшей ступеньке на лестнице уважения россиян, Петр Первый откатился на пятое место.

Сталина незаметно, по миллиметру, тихим сапом реабилитируют. На одной из станций Московского метрополитена повесили его портрет, на другой – появилось его высказывание.

На бывшее здание Благовещенского центрального гастронома некоторое время назад вернули мемориальную доску, на которой изображен текст телеграммы товарища Сталина.

Сегодня все больше показывают низкохудожественных, снятых на скорую руку сериалов, в которых подсвечивают образ хорошего Сталина и даже положительного Берии.

“ Весенний замер общественного мнения показал, что Сталин, как и раньше, в России живее всех живых

Идет ползучая реабилитация кровавого палача и его приспешников. По самым скромным оценкам, в период 1918-1953 годов погибло от 10 до 12 миллионов человек. Один искусственный голод в начале 30-х годов прошлого века чего стоит. Отбирали у людей до последней жмени пшеницы, все отнятое гнали на экспорт, а на золото от продаж изъятого хлеба у умирающего от голода народа проводили индустриализацию страны.

Вспоминаю горький от правды рассказ гениального актера Алексея Петренко: «У нас оставалось последнее ведро пшеницы, которое мама высыпала в большой мешок и расстелила на печку, как матрас, на который положила Федю. Пришли эти соседи-ищейки и забрали из-под ребенка последнее ведро пшеницы. Так мой братик и умер…» Это цитата из нашего с ним разговора семилетней давности. Сколько таких Федь навек застыли распухшими от голода – миллионы и еще раз миллионы.

Больше 95 % замученных до смерти при Сталине были простыми людьми, работягами, тихими, бессловесными, чистыми душой и безмерно любящими свою землю.

Пару лет назад был на Алтае, в селе Сростки, на родине гениального Василия Шукшина. Вздрогнул там от щемящей боли – оказывается, отца писателя забрали из деревни 21-летним мальчишкой. Малограмотного, работящего, молодого до наива Макара Шукшина расстреляли в Барнауле и закопали в безымянной могиле. Так Василий Макарович и прожил жизнь без отца.

А великий Сергей Королев чудом не погиб в сталинских лагерях – его система едва не довела до смерти.

А печально знаменитый АЛЖИР – так сокращенно называли Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Там же заживо гнили тысячи и тысячи женщин и детей. Ни в чем неповинных.

В Амурской области в годы сталинской мясорубки было репрессировано порядка 100 000 человек, из них – более 10 000 женщин. Вы только вдумайтесь: уничтожили, изломали, искалечили практически половину Благовещенска. Ни за что!

“ Вернулось другое, более страшное и прогностически плохое – Сталин снова стал хорошим для многих из нас

Наш ментальный наив всегда хочет верить, что «Сталин не знал», что это все творили враги и приспешники. А «отец народов» пил вино, курил трубку и благостно улыбался в усы, не догадываясь, какие реки крови текут по стране.

Поэтому и скрипели перья отчаяния, миллионы несчастных людей писали письма главному палачу, называя его «дорогим Иосифом Виссарионовичем…», надеясь на чудо, что «солнце» разберется и невинный вернется домой. Не возвращались.

Вернулось другое, более страшное и прогностически плохое – Сталин снова стал хорошим для многих из нас. По нему скучают, ностальгируют, и все больше и больше идиотов мечтают о его возвращении.

Наследников Сталина, видно, сегодня не зря хватают инфаркты. Им, бывшим когда-то опорами, не нравится время, в котором пусты лагеря, а залы, где слушают люди стихи, переполнены…

Это замечательные по точности строки Евгения Евтушенко. Многим, очень многим не хочется закопать имя тирана и палача собственного народа глубоко и навсегда.

Многие лелеют патологическую мечту, что их время вернется. Утверждать, что их время ушло безвозвратно, не могу. Жизненный опыт не дает это сделать. Кому-то выгодно не хоронить глубоко «кремлевского горца». Думают, что он снова пригодится.

Не дай бог, если вернется его дух – мясорубка будет более страшней. Ведь этажи цинизма и ненависти стали еще выше и чернее.

Александр Ярошенко

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