На своей волне

Фото Владимира Межова

Свой первый радиопередатчик он собрал 60 лет назад, с тех пор радиоволны стали его главным увлечением в жизни. А еще Геннадий Запорожец учит детей признаваться в любви к России на языке морзянки.

В квартиру через Японию

– Как-то увлекся разговорами с друзьями-радиолюбителями, а жена домой пришла, стучится в двери, а я не слышу. Она тогда пошла к моему другу, который тоже увлечен этим делом, и говорит ему: «Ты там по рации маякни Гене, чтобы он мне двери открыл», – улыбаясь, вспоминает Геннадий Иванович Запорожец.

Другу ради такого дела пришлось связаться по радиостанции с жителем Японии, с которым общался Геннадий Запорожец, а тот уже попросил своего собеседника открыть двери жене. Вот какие связи у радиоволн!

…Гена Запорожец оканчивал среднюю школу в 1962 году – когда мир стоял в полушаге от ядерной катастрофы. Потом это назвали Карибским кризисом, а тогда мальчишке из амурского Белогорска не дали школьный аттестат и на следующий день после восемнадцатого дня рождения забрали в армию.

“ Азбука Морзе стала для него вторым алфавитом, если не первым

– Понимаете, я историю и литературу никогда не любил. А вот от физики всегда был без ума. Подростком собрал свой первый радиопередатчик. Это так меня увлекло, что до сих пор не отпускает.

Служить Геннадий Запорожец попал в отдельный радиотехнический полк особого назначения, который базировался в Приморском крае.

Азбука Морзе стала для него вторым алфавитом, если не первым. Он принимал и передавал до 200 знаков в минуту. Этот результат был едва ли не рекордом их радиополка.

– Морзянкой квалифицированный радист передаст и примет информации больше, чем при быстрой разговорной речи, – говорит Геннадий Иванович.

Он служил старшим смены радистов, под его руководством дыхание жизни слушали еще 15 человек. Ответственность для девятнадцатилетнего парнишки просто колоссальная.

После армейской службы он приехал жить и работать в город Свободный, который стал его судьбой на долгие десятилетия.

Три года отработал радистом, затем механиком–мотористом на трудяге речном буксире, который таскал огромные плоты леса из отдаленных лесопунктов в Свободный на переработку. Он эти годы вспоминает как один из самых интересных периодов жизни.

– Река – это не море. Она может измениться в считанные часы. Водить по ней суда – это большое искусство, – со знанием дела говорит Геннадий Запорожец.

От паровоза до электровоза

Большую часть свободного времени на протяжении всей своей жизни он проводит за любимым занятием – сборкой радиоприемников и усилителей.

– Есть некоторые экземпляры, над которыми я корпел по нескольку лет. Паял, перепаивал сложные схемы. Подолгу их настраивал. Но вы не представляете, какое это счастье потом с него выходить в эфир и общаться со всем миром, – говорит Геннадий Иванович.

Много лет он проработал старшим радиомехаником на Забайкальской железной дороге. Начинал свою работу, когда по Транссибу, тяжело дыша, ходили паровозы, а ушел на заслуженный отдых, когда по нему мчались электровозы – с грузами, напичканными электроникой. Электрификация, автоматизация железной дороги проходила при его непосредственном участии.

Установка автоматических камер хранения, автоматизация работы билетных касс на участке Белогорск – Свободный – это все дело рук небольшого коллектива радиомехаников под руководством Запорожца.

“ О чем говорят радиолюбители? Обо всем, кроме неблагодарной политики

Все «мальчиковые» радости с их вечными рыбалками и охотами он променял на радиоспорт.

– Практически нет ни одной страны в мире, с жителями которой я бы не общался, – говорит он.

– С Кубой общались? – спрашиваю я.

– О, и не раз! Кубинцы – очень жизнерадостный народ, – охотно отвечает Геннадий Иванович.

О чем говорят радиолюбители? Обо всем, кроме неблагодарной политики. Она у них дама табуированная. Часто общение начинается с житейских банальностей, про погоду и природу. Нередко оно переходит в человеческую дружбу. Есть у них и свое неписаное братство.

– Как-то был в Санкт-Петербурге. Иду по улице, на одном из домов вижу антенну, по которой понимаю, что здесь живет радиолюбитель. Поднимаюсь по лестнице, нахожу его квартиру. Через минуту уже пью чай на кухне. Я самый дорогой гость, – улыбается Геннадий Иванович.

Подобный случай у него был и в курортном Железноводске. По антенне тоже нашел себе друга и единомышленника.

Но радиоволны могут и обмануть. В речном порту Благовещенска работала радистка, голосом которой – тонким, нежным, женственным – были очарованы все амурские речники.

Радист Запорожец как-то не выдержал и зашел посмотреть на сладкоголосую сирену. Был несказанно удивлен, когда увидел в радиорубке глубоко пожилую женщину…

Воробьи в клетке не живут

В далеком от морей, сухопутном Свободном есть самый настоящий детский морской центр. Это учреждение дополнительного образования, в котором неписаные законы моря – главные. Геннадий Запорожец много лет здесь готовит будущих радистов. Для этого в учебном центре есть специальный радиокласс, в нем дети начинают свое путешествие по радиоволнам.

– Те, кого увлекает радиолюбительство, становятся более дисциплинированными, у них хорошая успеваемость. Радиста без усидчивости и дисциплины не бывает, – говорит Геннадий Иванович.

Юные радисты общаются со сверстниками с Украины, из США, Европы и Азии.

– Часто общаемся с радиолюбителями из Австралии. Разница во времени всего два часа, поэтому удобно, – говорит Геннадий Иванович.

Есть у центра свои учебные катера, на которых мальчишки и девчонки летом выходят в речные походы по Зее. Эти походы – пик ребячьего счастья. Ради этого пика Геннадий Иванович днюет и ночует в учебном центре. Бывает, что соревнования по радиоспорту заканчиваются далеко за полночь.

Его класс увешан грамотами и благодарностями за участие в различных радиотурнирах.

“ Радиста без усидчивости и дисциплины не бывает

Геннадий Иванович об отдыхе не думает, поясняет:

– А вы знаете, почему воробьи в клетке не живут?

– Нет, – растерянно ответил я.

А он продолжил:

– Они не могут жить без движения. Я тоже, как тот воробей…

…Когда мы прощались, в класс неожиданно вошел молодой парень. Возгласы и объятья. Роберт – один из бывших учеников Геннадия Ивановича. На несколько отпускных дней заскочил в родной Свободный.

– Я сейчас в Приморье в торговом флоте работаю, – говорит Роберт и, помолчав, добавляет: – Мимо этого класса я пройти не смог. Благодаря Геннадию Ивановичу я человеком стал.

Прямая речь

Юрий Романов, и. о. главы администрации города Свободный:

– Наш Детский морской центр – это уникальное в своём роде учреждение дополнительного образования, которое известно на всём Дальнем Востоке. Геннадий Иванович Запорожец, преподающий радиодело, – человек для Свободного неординарный и сам увлечённый, способный общаться со своими единомышленниками по всему миру. Хотя о нём достаточно сказать только одно: когда пацаны искренне называют своего наставника «батя» — это дорогого стоит.

Александр Ярошенко

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