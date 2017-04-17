Звери на могилах

Очередной акт вандализма случился на кладбище Новобурейска, разрушены десятки могил. Похоже, в Приамурье – самая настоящая эпидемия безумия: крушат святое и безответное – могилы.

Хроника безумия последних месяцев: разрушены могилы на кладбищах Свободного, Константиновки, Березовки, что в Ивановском районе. И этот список вандализма далеко не полный. Отсутствие души, совести и элементарного воспитания поражает все большее и большее число малолетних шакалят.

Полиция обычно находит мерзавцев, ими чаще всего оказываются несовершеннолетние. Так «дети» самоутверждаются, повышают перед сверстниками свой социальный статус. Им, как правило, грозят пальчиком, а родителям выписывают смешной штраф. Для малолетних вандалов легкий испуг и формальная постановка на учёт в полицейском ведомстве – разве это наказание? Нет, для них это смех и плевок в память умерших, чей последний покой эти недодети истоптали, и крупная соль на незаживающую рану родственникам.

“ В кладбищенской тиши пораженная геном уродства душа лечилась и вставала бы на место довольно быстро

В советское время я не знал ни одного случая вандализма. Полуголодные из непутевых семей могли прийти к концу поминального дня и собрать с могил оставленную еду и сладости. Потом они несколько дней пировали.

– Пусть поминают, для того мы там конфетки с печеньем и оставляем, – всегда говорила моя бабушка.

Тогда еще была традиция – наливать водку в рюмки и ставить ее под простецкие пирамидки памятников. Эти рюмки тоже собирали и напивались. Максимумом неприличия были рассказы о том, что Петька или Колька «напоминались» и спят мертвецким сном между могилок.

Но никто никогда на кладбище ничего не ломал, не крушил и не разбивал. Это было из разряда – боже сохрани. Страшным грехом считалось сорвать на кладбище цветок или кисточку черемухи.

Сегодня все больше и больше зверят идут самоутверждаться на погосты. Ломают памятники, рушат надгробия и оградки. Пляшут на костях и на памяти людской.

Есть в родном Уголовном кодексе сла-а-абенькая статья с очень гуманным наказанием за вандализм. Штраф, общественные работы. Максимум – несколько месяцев заключения. Судя по тому, что вандализм набирает обороты эпидемии, эта статья не действует.

Нелюди, осквернившие чужую память, и нелюди, которые их воспитали, еще не понимают, что именно в ту самую минуту, когда они глумились над святым, то со скрежетом , часто медленно, но обязательно запускаются механизмы небесного Суда. Печать Каина будет на них и на их детях всю жизнь. В это я верю просто безоглядно. Но юное моральное уродство этого не понимает и идет топтать чужую память.

Для общественной прививки нужна максимальная публичная порка. Показать в СМИ родителей героев – пусть расскажут, что и как они вкладывали в души и головы своих чад.

“ Взывать к совести тех, у кого ее нет – дело гиблое и никчемное

Просто необходимо ввести законодательную норму – за вандализм наказывать длительными общественными работами по обустройству и благоустройству кладбищ. В кладбищенской тиши пораженная геном уродства душа лечилась и вставала бы на место довольно быстро.

Нужно обязательно в СМИ называть фамилии и имена уличенных в этой нравственной мерзости. Пусть окружающие знают «героев». Они надолго должны стать нерукоподаваемыми. Морально порченными.

Пока публично не снимем штаны и не покажем «попу» негодяев, толку не будет. Не будет! Взывать к совести тех, у кого ее нет – дело гиблое и никчемное.

Дурака никогда не сделаешь умным. Никогда! Этот рак души лечится только каленым огнем общественного мнения. Иная терапия в этом случае – симптоматическая и малоэффективная.

Александр Ярошенко

Рубрика отражает субъективную позицию автора и не является продукцией информационного агентства «Амур.инфо».

Просмотров всего: 285

распечатать