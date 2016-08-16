Круговорот вранья в медицине

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Утонувшее во вранье руководство Завитинской районной больницы по-прежнему сидит на своих местах. Ситуация – правдивое зеркало системы, которая своих не сдает до последнего.

Хроника чавкающего вранья. В августе прошлого года в редакцию обратились доведенные до края работники Завитинской ЦРБ. Они открыто рассказали о системе вранья, о массовых приписках, которые тоже стали системными и давно не веерными, о моральном гноблении неугодных.

Даже в наше циничное, запуганное и давно не удивляющее никого время надо было умудриться довести людей до такого края, чтобы они пошли под софиты телекамер и рассказали правду, похожую на жуть.

Помню, как сразу после того, как был запалён бикфордов шнур этой правды, в программу «Простые вопросы» явилось медицинское начальство Завитинской ЦРБ – главный врач Лилия Колесова и ее заместитель Наталья Козыкина. С ними на четвертый этаж нашей редакции поднялась Лариса Комарова, руководитель областного обкома профсоюзов медицинских работников. Да, не удивляйтесь, есть и такой обком…

“ Господа кинематографисты, сериал «Дочки-матери» советую снимать в Завитинской ЦРБ. Натура там шикарнейшая!

Но обелялись двое – Колесова и Козыкина. Доктора, и по мнению большинства аудитории, и по моим ощущениям, тот раунд проиграли. Не мной замечено: телекамера, она, как рентген, – все видит…

Правоохранительная система медленно и не очень разворотливо начала свои проверки. И нашла много чего интересного: приписки, когда, не стесняясь, «лечили» несуществующих больных и их мнимые болезни. Проще говоря, «осваивали» бюджетные деньги с помощью «липы», когда давали нужную статистику рисованием удобных букв на белой бумаге.

Вот мы удивляемся, когда часто и густо Москва рисует совсем иные реалии жизни, которые ничего общего не имеют с нашим бытием. Но в Первопрестольную рукотворные ручейки вранья текут именно из таких вот завитинсков и там сливаются в большую реку лжи, которая и размывает государство.

Взбодрился тогда и региональный минздрав, который написал привычно пустые, далекие от жизни ответы. Ведомство буднично, не моргнув глазом, уверяло массы в том, что в коллективе Завитинской ЦРБ все хорошо, там замечательный морально-психологический климат. Большинство всем довольно, а местами даже счастливо.

“ Утонувшее во вранье руководство Завитинской больницы по-прежнему сидит на своих местах

В противовес министерской лжи были возбуждены уголовные дела по фактам приписок, вранья и прочих симптомов системного заболевания, убивающего медицину.

1 июня этого года свежие новости пришли из Завитинской прокуратуры.

«Средний уровень заработной платы врачей и среднего медицинского персонала ниже, чем предписано в Указе Президента РФ» – это цитата из ответа, подписанного прокурором Завитинского района Андреем Шальневым.

Кстати, заработная плата Лилии Колесовой и ее сына, доктора управляемой мамой больницы, очень даже не маленькая. Такие цифры большинство белохалатных «рабов» и во сне не видят.

Государево око утверждает, что врач-психиатр ЦРБ выдала больничный лист «с нарушением закона» своей матери – она же заместитель главного врача Наталья Козыкина. Та самая, что приходила на телевидение, отбиваться от «клеветы». Против самой Козыкиной ведется уголовное разбирательство по факту получения взятки за выдачу липового больничного. Маму подозревают в выдачи липы. А потом и дочка – психиатр(!) – полечила родительницу тем же профессиональным «ядом»?

“ Но все же видят, что черного кобеля не отмоешь добела

Господа кинематографисты, сериал «Дочки-матери» советую снимать в Завитинской ЦРБ. Натура там шикарнейшая!

Самая большая аморальность и антиобщественность, которая съедает остатки государства на глазах у всего маленького Завитинска, заключается в том, что все руководство по-прежнему сидят в своих удобных креслах. По-прежнему «руководят» и «лечат»

О подобном Иван Бунин писал в «Окаянных днях», когда впервые столкнулся с подобной «чудью». Беда, которая сильнее всех санкций разрушает общество и государство, – это система. Система, которая вопреки закону, морали, совести и здравому смыслу своих не сдает. Не сдает до последнего. Которая отчаянно врёт, выдавая черное за белое. Но все же видят, что черного кобеля не отмоешь добела. Никогда и нигде.

Александр Ярошенко

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