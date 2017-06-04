Игра на струнах пустоты

Фото: trishurupa.ru

Умереть-уснуть – ­ амурчане обиделись на создателей очередного сериала, увидев в нем явные «краеведческие» несоответствия. Благовещенцы оскорбились на московского журналиста, нелестно отозвавшегося об их городе. Жители Сковородина страшно обижены тем, как склоняют название их городка.

Когда подобные новости начинают будоражить местную застойно-зевотную жизнь, у меня всегда это вызывает иронию.

Показали по телевидению очередной сериал «Пороги». Я бы так и прожил жизнь, ни сном ни духом не зная об этом «шедевре», если бы не общественная обида земляков. Оказывается, речь в сериале идет о советских пограничниках, служивших в мифическом городке недалеко от Благовещенска.

Народ увидел в том художественном «мыле» массу несоответствий: и пограничный столб не такой, и солдаты ведут себя слишком разнузданно, и команды выполняют не так. Обиды через край, как за отца родного.

Несколько месяцев назад один московский журналист в своей привычной иронично-циничной манере на одной из радиостанций поделился своими, далекими по времени воспоминаниями о Благовещенске. Воспоминания и ассоциативный ряд о нашем городе оказались не самыми приятными и лестными. Он рассказал, что-то про кошачий запах и про немытые окна, которыми больше четверти века назад ему запомнился Благовещенск.

Боже, что началось! Вопль оскорбленных, задетых, уязвленных и смертельно обиженных. Один местный юрист даже на Доренко в суд подал. Как все это уездно, смешно до детскости.

“ Когда подобные новости начинают будоражить местную застойно-зевотную жизнь, у меня всегда это вызывает иронию

Ну почему я должен обижаться на чьи-то высказывания, которые меня не касаются? Не касаются от слова «вообще». Кошками в моем подъезде отродясь не пахнет, окна в моей квартире всегда чистые.

Поэтому его слова с моей жизнью и моим городом ничего общего не имеют. Может, у меня остались не совсем лестные воспоминания об Огодже, Ромнах или Экимчане. Может, мне там было холодно, неуютно, и в тот день, когда я туда приезжал, у меня болел зуб. А в Ромнах меня чуть на забодал бык из сельского стада.

Если я когда-то об этом расскажу в красках и числах, жители этих поселений должны как минимум на меня обидеться. Потом еще год-другой сутяжничать по судам, делая себе дешевое от пустоты имя…

Умиляют хронические интернет-дебаты по поводу многострадального Сковородина. Патриоты на ножи сходятся по поводу верности окончания названия этого городка. Километры пропитанных душевным гноем гадостей исписали друг другу на просторах Интернета анонимные ценители великого и могучего.

Смотрю со стороны на все эти дешёвые «балаганчики» и понять не могу: неужели у людей нет иных поводов для обид, расстройств и неприятностей? Проблем, забот, тем для размышлений – тьма. Жизни не хватит, чтобы в них разобраться, их решить и довести до ума.

Убежден, что только от гулкости душевной люди играют на этих пустых общественных струнах. Главное, чтобы погромче. А в какой тональности идет игра и, главное, ради чего, это уже не важно.

Брякнуть и забыть…

Александр Ярошенко

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