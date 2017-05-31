Государственный акцент

Фото: yaostrov.ru

Родное правительство планирует завалить деньгами полицию, прокуратуру, Следственный комитет. Медицину и образование профинансируют в привычно нищенском объеме. Жить долго вредно, а знания умножают скорбь…

Читаю на информационных лентах и уже не удивляюсь, что российский Минфин предложил увеличить расходы нескольких государственных программ и улучшить жизнь силовым ведомствам.

Астрономическую цифру финансисты от имени всех граждан России планируют выделить на программу «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности». МВД на это дополнительно получит 11,4 миллиарда рублей. Не удивляюсь, что большая часть из этих миллиардов, а именно 7,3 «лярда» пойдет на зарплату руководящего состава. Выше нос, родной генералитет! У вас по-прежнему все будет сливочно.

1,6 миллиарда пойдут на зарплату работников медицинских и образовательных учреждений МВД.

“ Давно и надежно в нашем государстве правоохранительная система стоит дороже образования

Подходя к 50 годам земного бытия, я так и не смог понять, почему учителя, доярку, инженера, старика и ребенка лечат в одной больнице. А полицейского – в другой? В ведомственной. Все равны, но «погоны» ровнее.

Деталь-маркер: зарплатный фонд «полевым» сотрудникам отечественных «внутренних дел» будет урезан, им дадут почти на 9 миллиардов меньше, чем задумывалось. Видимо, там, наверху, справедливо считают, что эта часть «внутренних дел» на хлеб способна заработать сама. Из других источников. Более народных, так сказать.

Стало банальностью, что отечественные силовики регулярно говорят народу-работодателю, что с понедельника начнут жить по-новому, траты на свое содержание начнут сокращать. Все это обычно так и заканчивается разговорами. Пустыми.

Кирилл Титаев, ведущий сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете считает, что: «В СКР на каждого следователя приходится один руководитель или координатор. В МВД ситуация чуть получше: на двух "земельных" работников – один координирующий, управляющий или обслуживающий…»

Дополнительные(!) 2,8 миллиарда рублей пойдут на улучшение материально-технического обеспечения Генпрокуратуры, всего в этом году надзорное ведомство получит 64,2 миллиарда рублей.

Давно и надежно в нашем государстве правоохранительная система стоит дороже образования. И надбавку она получает пропорционально тем расходам, которые уже имеются в наличии.

“ А вот программу «Социальная поддержка граждан» Минфин собирается урезать на 392,7 миллиона рублей

А вот госпрограмма «Развитие здравоохранения» получит дополнительно 1,8 миллиарда рублей. Полиции дадут на 10(!) миллиардов(!) больше дополнительных денег. Чувствуете разницу? Видите стрелку государственного компаса?!

На зарплату работникам различных подведомственных структур Минздрава и Роспотребнадзора запланировано только 35,4 миллиона рублей. А вы всё удивляетесь, почему полуживая Мазановская ЦРБ требовала плату за анализы для детишек при поступлении в детский сад. Убежден, что от нищеты беспросветной…

Тем временем программу «Социальная поддержка граждан» Минфин собирается урезать на 392,7 миллиона рублей. Не увеличить, а урезать! В своей пояснительной записке финансисты грамотным русским языком говорят, что правительство запланировало снизить пособия по беременности, родам, а также семьям погибших военнослужащих и граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Так что, товарищи, будем бороться с коррупцией! Борьба эта особенно эффективна перед выборами.

Живите, пожалуйста, долго и, по возможности, счастливо!

Александр Ярошенко

Рубрика отражает субъективную позицию автора и не является продукцией информационного агентства «Амур.инфо».

Просмотров всего: 105

распечатать