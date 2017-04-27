Формула Серпаковой

Фото Владимира Межова

Физика и лирика чаще всего противостоят друг другу. Но, бывает, они прекрасно уживаются в одном человеке, что дает блестящий результат. Особенно, если человек славный.

В душе она классический лирик. Всю жизнь пишет стихи – «для себя», не делая попыток их опубликовать. Своими руками изготовила больше тысячи нарядных подушек, вышивок, ковров и аппликаций – это для подарков, принципиально никакой торговли. Но, вообще-то, эта лучезарная женщина больше 40 лет учила детей физике и математике. И добру, конечно.

Подарок президенту

В день моего прихода Екатерина Яковлевна Серпакова была занята очень важным делом: собирала посылку на адрес, известный всему миру: Москва, Кремль, президенту России.

– Посмотрите, я три с половиной месяца крестом вышивала российский герб, специально в подарок для Владимира Путина, – показывала она мне нарядную подушечку, на одной из сторон которой яркими нитками играл искусно вышитый герб родной Федерации.

Она в свои 95 лет активно следит за всем, что происходит в нашей жизни, и не просто следит, а отзывается на знаковые вехи своим творчеством. Когда в Сочи проходила зимняя Олимпиада, Екатерина Серпакова не отходила от телевизора, с математической скрупулезностью вела дневник российских побед. Олимпиада вдохновила ее на творчество: при помощи своей любимой лоскутной техники она сделала несколько подушечек с символикой игр.

– Руки человеку даны для труда, как птице крылья для полета, – с учительской назидательностью говорит Екатерина Яковлевна.

… Она родилась на Смоленщине, в небольшом сельце, последним ребенком в многодетной семье. Сегодня в это трудно поверить, но девочку с двух лет стали приучать к труду.

– Помню, мама подвела меня к грядке и объяснила, какие листики у травы, а какие – у морковки. Вот я траву и стала выдергивать, – вспоминает Екатерина Яковлевна.

“ Она в свои 95 лет активно следит за всем, что происходит в нашей жизни, и не просто следит, а отзывается на знаковые вехи своим творчеством

«И я буду!» – ее любимая фраза с раннего детства, в котором она научилась всей крестьянской работе – от жатвы до дойки коров. А еще маленькая Катя имела феноменальную память. Придя в первый класс, девочка уже умела считать едва не до бесконечности.

– Старшая сестра за несколько присестов научила меня десятичной системе счисления, – вспоминает она.

На первом уроке своего первого класса девочка поразила знаниями учительницу, исписав цифрами каждую клеточку тетрадного листа.

– Ты будешь учительницей математики! – воскликнула та изумленно, увидев первоклашкин труд.

И не ошиблась. Катя влюбилась в математику однажды и навсегда. У нее не было иной мечты, как стать учителем. И в 1940 году Екатерина Серпакова с отличием окончила Смоленское педучилище.

На близкий и любимый Дальний Восток

Так тогда пели советские красавицы, героини фильма «Девушка с характером». Словосочетание «Дальний Восток» тогда было напоено патриотизмом, и Катя Серпакова в числе лучших выпускников училища была направлена на работу «на близкий и любимый» край страны. Ради такого дела она ночь отстояла в очереди, с большим трудом купила себе отрез простенького сукна на костюм.

– Дефицит тогда в стране был жуткий, у меня были единственные ботиночки, сшитые вручную сапожником, – вспоминает Екатерина Яковлевна.

“ Словосочетание «Дальний Восток» тогда было напоено патриотизмом

Свое первое учительское Первое сентября 1940 года она встретила в школе села Нижние Бузули Свободненского района Амурской области.

– Люди на Дальнем Востоке тогда жили лучше, чем у нас, на Смоленщине. Женщины одевались более модно, – замечает Екатерина Яковлевна.

В каждой «двойке» виноват учитель

Она говорит, что самые послушные ученики были в годы Великой Отечественной войны. Любой проказник замирал после замечания: как ты можешь не слушаться или плохо учиться, когда за тебя на войне взрослые отдают жизни!

– Одной такой фразы было достаточно, чтобы ребенок все понял и больше подобных вопросов не возникало, – вспоминает она.

Учителя в глубоком тылу войны вечерами учились стрелять из винтовок и сдавали нормативы по ходьбе на лыжах. Их готовили к партизанскому движению.

– Мы днями и вечерами пропадали в холодной и нетопленой школе, домой приходили только спать. Тогда все так жили, – тихо говорит Екатерина Серпакова.

За всю войну она не получила ни единой весточки с малой родины – письма на Смоленщину не ходили. Только после победного мая 1945 года она узнала, что ее родные чудом остались живы. Один из братьев был в партизанах, старшую сестру едва не угнали в Германию. Она сбежала из эшелона, везшего ее в рабство, и уцелела.

Свою судьбу сельская учительница встретила после войны – красивый, но тяжело раненный на фронте парень стал ее мужем. А в 1947 году у них родился сын.

– Больше детей у нас не было, война отняла здоровье, – замечает она.

Учиться и учить – это два ее самых любимых занятия. Екатерина Яковлевна заочно окончила физмат Благовещенского пединститута.

С 1962 года Екатерина Серпакова живет в городе Свободный, здесь она больше двух десятков лет преподавала физику и математику:

– Ну как можно не любить математику? Это же царица точности! Там все понятно и все логично!

“ Учиться и учить – это два ее самых любимых занятия

Несколько лет она преподавала в железнодорожном техникуме, ездила на самые отдаленные станции и там, прямо на вокзалах, читала взрослым студентам лекции по физике и математике.

Признается, что за десятилетия учительской жизни «двойки» ставила крайне редко. Тех, кто не тянул, оставляла на дополнительные занятия, порой засиживалась с учениками до позднего вечера. Объясняла, втолковывала, разжевывала…

– В каждой «двойке» – половина учительской вины, – убеждена она.

Дети ее любили. Когда заболевала, ученики устраивали «бунт»: говорили, что у другого учителя учиться не будут. «Мы с Екатериной Яковлевной все нагоним», – могли сказать они.

Ни дня без строчки

Она в 60 лет ушла на заслуженный отдых. В первое свободное от работы утро поняла, что быстро погибнет, если не будет работать.

– Я без работы жить не могу и дня! – восклицает 95-летняя Екатерина Серпакова.

Она увлеклась любимым рукоделием. Математик вела скрупулезные записи своих изделий. Сегодня их 1 001: вышивки, ковры из лоскутов, подушки, настенные панно.

Замечаю нарядную подушку в цветах российского триколора.

– Да, в моих изделиях много патриотической символики. Я очень люблю Россию. Обожала путешествовать, была во многих уголках своей страны, – говорит она.

Екатерина Серпакова участвовала в фестивале с говорящим названием «Лоскутный стиль», который проходил в Санкт-Петербурге. А сколько ее персональных выставок прошло в родном Свободном – счету нет!

“ Понимаете, любимое дело продлевает жизнь и наполняет ее смыслом

Еще она гордится, что ни одного своего рукотворного изделия она не продала. Все раздарила. У нее в доме лежит только несколько лоскутных подушечек:

– Вот на этой, расшитой сиреневыми розами, я завещала себя похоронить. Есть жизнь, и есть смерть, к ней надо относиться мудро.

На вопрос о смысле жизни Екатерина Яковлевна отвечает уверенно:

– Любимая работа. Понимаете, любимое дело продлевает жизнь и наполняет ее смыслом. Конечно, я счастлива! Мне есть что вспомнить, и есть что рассказать…

Прямая речь

Юрий Романов, и. о. главы города Свободный:

– Екатерина Яковлевна Серпакова совершенно заслуженно удостоена звания почётного жителя города Свободный. Большую часть жизни она проработала в сфере образования, многие ученики до сих вспоминают ее как замечательного учителя физики, которая всегда могла увлечь своим предметом, объяснить суть многих природных явлений на примере интересных опытов. А ее работы, выполненные в технике лоскутного шитья, известны далеко за пределами города и области.

Александр Ярошенко

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