Фото: infocrystal.ru

Москву и космический регион России связывают авиакомпании с сомнительной и ненадежной репутацией, которые запросто могут длительно задержать, а то и вовсе отменить рейс. Государство находится в небесной выси от этого земного безобразия.

Длительная задержка, а часто и отмена рейса из Первопрестольной в окраинный Благовещенск или, наоборот, – из амурской столицы в Белокаменную стала едва ли не нашими рутинными буднями.

Редкая неделя проходит без очередного заоблачного сюрприза. В прошлом году авиакомпания «ВИМ-Авиа» могла влегкую задержать рейс на Благовещенск более чем на сутки. В этом году авиакомпания с дивным именем «Икар» отменяет рейсы без особых страданий. Захотели – отменили, быдло-пассажирам разослали смс-уведомления и на этом посчитали все свои обязательства исполненными. Деньги вернут за билет в течение 30 дней, и – с вами все!

“ В этом году авиакомпания с дивным именем «Икар» отменяет рейсы без особых страданий

«Икар» запросто может себе позволить непозволяемое, например, рейс из Благовещенска в Москву совершить с залетом в Хабаровск. Как хотим, так и летаем.

Новости, о том, что самолёт из столицы прилетает в аэропорт Благовещенска с задержкой на столько-то часов, не вчера стали «старостями» и едва ли не буднями местных СМИ. Эта картина напоминает 90-е годы ушедшего ХХ века, когда Россия шаталась от бардака и неразберихи, как пьяная баба.

Как сейчас помню случай, когда командир ТУ-154 объявил по громкой связи, что мы вынуждены вместо Благовещенска приземлиться в Чите – керосина в баках детища Туполева хватает только до столицы Забайкальского края. И полёт свой мы сможем продолжить только после дозаправки. Помню, как часов десять маялись в читинском аэропорту, пока нас не заправили.

Сегодня в авиасообщении Приамурья со столицей те же самые «фаберже», только в профиль.

Национальный перевозчик по имени «Аэрофлот» к нам не летает и, думаю, что в обозримом будущем не полетит. Не будет летать к нам и его «дочка» – авиакомпания с державным именем «Россия». Причин для недолёта множество. Полагаю, что все они укладываются в непростые вопросы к состоянию взлётно-посадочной полосы нашего аэропорта. И к тому, что монополисты, каковыми давно стали рулевые «национальные» перевозчики, – это ребята, давно заплывшие денежным жирком, которые живут в мире иных цифр и реалий. И для них полёты в приграничный Благовещенск – лишняя социальная турбулентность.

Самая большая беда в том, что у нас все чаще и чаще заметно отсутствие государства, которое самоустраняется от своих обязанностей.

Отменила авиакомпания рейс без уважительных причин – государство, в лице сонма надзорных органов, разберись, расследуй ситуацию и сделай все для того, чтобы повторно сотворить подобное воздушным «рулевым» даже в голову не приходило!

Позволила себе авиакомпания многочасовую задержку рейса – тоже разберитесь и выпорите её самым действенным кнутом – немалым денежным штрафом. Стали задержки системой работы – приостановите лицензию. Вариантов воздействия множество – работайте! Только тогда будет порядок. По-другому в мире, который принято называть человеческим обществом, не бывает.

“ Самая большая беда в том, что у нас все чаще и чаще заметно отсутствие государства, которое самоустраняется от своих обязанностей

Убежден, что подобного бардака никогда не будет в отношении перелетов Москва – Ставрополь или Москва – Краснодар. Там живут миллионы избирателей, которые в дни выборов могут сказать свое мнение.

Малолюдная Амурская область – это арифметическая погрешность на избирательной карте России, и от её мнения в масштабах страны ничего не зависит.

Давно не секрет, что власть наша чаще прислушивается к избирателям, а не к гражданам своей страны. Вот поэтому мы и летаем как повезет и на чем повезет. В ХХI веке к нам, часто нарушая расписание, летают борта, которые годятся мне едва ли не в ровесники. Поднимаясь на них, всегда думаешь: «Господи, благослови…»

Александр Ярошенко

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