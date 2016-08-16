Доктор, закройте рот!

Фото: olsson.ru

История, в которой врач детской поликлиники Благовещенска оказалась виноватой и наказанной начальством только за то, что смела сообщить об избитом ребенке в полицию и СМИ – точное зеркало нашей полукрепостной, запуганной донельзя медицины.

Этот случай широко обсуждался на нашем ресурсе. Поэтому напомню о нем тезисно. В конце апреля в Благовещенскую детскую поликлинику № 3 прибежал заплаканный и избитый мальчишка. Ребенок пожаловался, что его бьет отец.

Врач УЗИ-диагностики Регина Турова, увидев трагедию маленького беззащитного человека, позвонила в полицию. По ее словам, полиция «ехала» больше двух часов. Доктор звонила своей начальнице, но был обеденный перерыв, начальство, вероятно, ело и на звонки не отвечало…

Тогда Регина Игоревна позвонила в редакцию «Амур.инфо», справедливо полагая, что только после того, как подожжен бикфордов шнур общественного мнения, неповоротливая носорожья поступь государственной машины слегка убыстряется.

Полиция приехала, избитого ребенка забрала. По имеющийся информации, он все еще лечится в больнице.

“ Доктор Молчанова, вы серьезно полагаете, что обращение в СМИ – это правонарушение, за которое вы имеете право отнять у врача половину его месячного дохода?

Проходит две недели. Врачу Туровой начальство объявляет выговор и полностью лишает ее материального стимулирования за месяц. Проще говоря, из кармана небогатого врача – недрогнувшей рукой! – взяли и вытащили половину ее месячного дохода.

Ей ставят в вину, что она нарушила ведомственный приказ с зубодробительным названием «О порядке межведомственного взаимодействия при возникновении чрезвычайного происшествия с несовершеннолетними». Приказ свежий – он рожден за месяц до случившегося ЧП.

Не удивлюсь, что врач-«ослушник» даже и не знала об этом очередном крючкотворстве. Даже не сомневаюсь, что этот приказ написан не для того, чтобы как можно быстрее и качественней помогать попавшим в беду детям. Обычно такую «стряпню» ляпают с единственной целью – прикрыть начальственные задницы.

Если полиция не ехала два часа к избитому ребенку, то за это время отец-садист запросто мог прийти по его следам в поликлинику и добить там чадо и добрую половину представителей самой гуманной профессии.

Самая большая «вина» доктора Туровой состоит в том, что она обратилась в СМИ. Это я понял из беспомощного комментария Ирины Молчановой, главного врача детской городской больницы. Ее подпись стоит под строчками приказа, которые в клочья разобьет любой адвокат средней руки.

Доктор Молчанова, вы серьезно полагаете, что обращение в СМИ – это правонарушение, за которое вы имеете право отнять у врача половину его месячного дохода? СМИ – это, по-вашему, разведка врага?

Вы всего-навсего возглавляете государственное лечебное учреждение, которое полностью финансируется на деньги государства. А государство – это кто? Правильно, государство – это мы все. Все, кто читает, слушает и смотрит отечественные СМИ.

Почему народ не должен знать, что избитые дети прибегают в детскую поликлинику и сидят там часами в ожидании, когда их будет дальше защищать родное государство? Почему, дорогие товарищи взрослые?!

“ Врач, посмевшая сказать обществу о том, что ребенка избил отец, а полиция долго не едет, стала едва ли не преступником

Доктор Молчанова, вы вменяете в вину неравнодушному и совестливому коллеге, что она разгласила медицинскую тайну и персональные данные. Какую тайну? Скажите, в СМИ были указаны имя и фамилия избитого мальчишки или ФИО его родителя? Там были опубликованы адрес и перечень гематом несчастного ребенка? Нет и еще раз нет!

Так за что вы наказали врача? А теперь вы смешите электролампочки, рассказывая, что у вас есть профсоюзная организация и комиссия по трудовым спорам, что они, дескать, как суд присяжных, разберутся и вынесут свой вердикт. Слепоглухонемые в нашей стране и те знают, что профсоюзные организации в большинстве своем – это продолжение кабинета начальника. А комиссия по трудовым спорам находится ещё дальше.

Уже давно наша медицина забита и запугана до состояния тяжелого невроза.

– Пожалуйста, только без диктофона, – несколько месяцев назад рыдала в мою телефонную трубку умнейший врач-психиатр, рассказывая о жути своих белохалатных будней.

Психиатры – интеллектуальная элита медицины – запуганы до уровня обитателей оккупированных деревень времен войны.

За годы моей жизни в профессии десятки(!) врачей просили меня: «Пожалуйста, не называйте мое имя, меня сгнобят или уволят». И только после того как я давал им слово, люди начинали говорить о чудовищных проблемах и системных болезнях, добивающих нашу медицину.

“ Уже давно наша медицина забита и запугана до состояния тяжелого невроза

Самое циничное, что избитый ребенок, который прибежал за помощью в детскую (!) поликлинику, сегодня уже на пятом плане жизненного официоза. Система пытается выпороть доктора, которая посмела сказать то, что посчитала нужным. Ей прилюдно закрывают рот, чтобы большинство «стада» видело и делало выводы. Чтобы понимало: их максимум – поплакаться в ординаторской друг дружке. Шепотом. Или поматериться по телефону. И то нет гарантии, что твой телефон не слушают.

Амурская медицина давно погрязла в публичном вранье. Примеров тому десятки. Завтинская ЦРБ – утонула в приписках и системном обмане, её работники пришли на телевидение, рассказали правду. Минздрав тут же пишет отписку, что факты не подтвердились, что большая часть сотрудников счастлива по верхнюю губу от морально-психологического климата, который сложился в коллективе. Правоохранительная машина медленно, но начинает работу. Заводят несколько уголовных дел…

Таких примеров не один и не два. Сегодня в амурских поликлиниках очередь на УЗИ-диагностику растянулась на недели. Попасть на прием к «узкому» специалисту равносильно прикосновению к царствию небесному.

– Не могу сдать кровь на холестерин, нет реактивов, – печалилась знакомая несколько дней назад.

Есть районы, где больницы укомплектованы врачами не более чем наполовину. При этом множество амурских медиков, включая министра, – пенсионеры.

Поводов для приказов – тьма. Здравоохранение давно больно. Хронически и, увы, безнадежно… Его верхушке давно не нужен человек – человек, которому нужна помощь.

Избитый ребенок – тому ярчайший пример. Врач, посмевшая сказать обществу о том, что ребенка избил отец, а полиция долго не едет, стала едва ли не преступником. Ее цинично за это наказывают. В назидание другим, чтобы сидели и помалкивали. И не замечали боль людскую. В упор…

Александр Ярошенко

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