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Не могу себе представить 9 Мая без замечательной, безмерно точной песни «День Победы», в каноническом исполнении Льва Лещенко. Лучше него её не исполнил никто.

Бритвой врезалось в память, как у моей бабы Ани, калужской крестьянки, пережившей весь ад войны и фашистской оккупации, не дождавшейся с фронта мужа… Как у нее всегда текли слёзы по лицу, когда она слышала эту песню.

Запомнил, как баба замирала, когда молодой Лещенко пел этот гимн Победы советского народа. Казалось, что бабушка моя не дышала, когда слышала эту песню. А на словах «Здравствуй, мама, возвратились мы не все…» ее подбородок начинал мелко-мелко дрожать, она плакала. Я, притихший, смотрел на неё и не смел пикнуть.

Плакала всегда и ее старшая дочка, моя тётя Шура, которой было 17 лет, когда началась война. Она помнила все…

Ненавижу грязь по поводу этого святого праздника, которую поднимают мелкотравчатые душонки, большинство из которых родились спустя десятки лет после святого победного мая 1945 года и благодаря ему. Но «умничанью» их нет предела. Хатынями ненависти горят километры их «полемических» строк.

Для меня День Победы свят! Свят – как вода из колодца, как хлеб из сельской пекарни детства, как холмик материнской могилки. Свят! И будет свят всю мою оставшуюся жизнь!

С Днём Победы! Я, внук рядового Анишина Григория Емельяновича, конюха с двумя классами образования, пропавшего без вести в августе 1944 года, помню, горжусь, чту и безмерно благодарен – за Победу и Жизнь!

Александр Ярошенко

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