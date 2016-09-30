Надежда Бабкина: предательство – это просто наука…

Характер в ней ощущается железный – а с каким еще характером можно десятки лет руководить всемирно известным коллективом? Сердце у нее горячее – а какое же оно может быть у человека, поющего о российских традициях, о дружбе всех славян – русских, белорусов, украинцев? А душа у нее гордая и широкая, но любит тепло, деликатность и немного уединения.

Человек коллектива

– У меня было счастливое детство. Меня воспитывали в любви и радости. Я с раннего возраста познала труд и праздник. В моих воспоминаниях нет ни одного печального случая, чтобы я была из-за кого-то огорчена. Если родители и наказывали, то только за дело. Ни одного наказания не было, что называется, сдуру, обязательно было за что.

Понимаете, в жизни есть четкая последовательность: чего не заложили в детстве, во взрослом возрасте уже не приобретешь. Я всегда была в коллективе: октябренком, пионером, комсомольцем. Чувство коллектива – это великое дело. Я же среди людей росла и среди людей становилась человеком. Все наши приоритеты и ценности формируются в семье, я выросла в семье сельской интеллигенции и безмерно ей благодарна за то, что мне привили.

Убеждена, что каждый человек приходит в эту жизнь со своей программой, Боженька всех наделяет тем, чем наделяет. Часто мы, наивные, думаем, что сами целиком выковали свою жизнь. Судьба человека – это определенная история на проверку – сдашься ты или нет.

Артист – человек иного формата

Артист – это не тот, кто выходит на сцену и демонстрирует какие-то свои способности. Это человек совсем другого формата. Бесталанных людей нет, каждый приходит на эту землю с талантом. Другое дело, как распорядиться этим талантом и что кроме таланта должно быть, чтобы получился результат. А это еще и стремление, учение, колоссальный труд, умение преодолевать.

“ Судьба человека – это определенная история на проверку – сдашься ты или нет

Артист – это не работа с 9 до 18 часов. Артист – это круглосуточный процесс, и этот процесс непредсказуем. Сегодня есть вдохновение, а завтра его нет, а на сцену выходить надо. Поэтому труд, и еще раз труд. Ты живешь этим, ты днем, ночью, везде и всюду думаешь о своем деле и решаешь десятки, сотни вариантов. Этот процесс безостановочный.

Я мечтала быть артисткой, с раннего детства стала собирать фотографии актеров. Они у меня на стеночке висели вместо ковра. Вернее, ковер был из удивительно красивых актерских лиц. Были там Нонна Мордюкова, Алла Ларионова и Вячеслав Тихонов. Весь цвет и блеск советского кино был в моей коллекции, на которую я смотрела и насмотреться не могла. Только что не молилась.

У меня не было ни капли сомнения, что буду кем-то другим, а не артисткой. Потом судьба повернулась так, что практически со всеми, на кого в детстве только что не молилась, я работала на одной сцене, в одних концертах. Мы поддерживали друг друга.

Почему стала вокалисткой? Не знаю, думаю, здесь природа распорядилась и больше никто, я всегда очень любила петь. Всегда осознавала, что у меня есть некая отличительная особенность голоса. Низкий, с красивым тембром голос у меня был, сколько себя помню.

Посыл любви

Душа – это собирательный образ, в котором собрано все самое положительное, что только имеется в человеке. Потому что силы, которые разрушают, ну никак нельзя назвать душой. Душа – это созидательная субстанция, которая человека делает человеком. Уверена, что добро и любовь гораздо сильнее зависти и подлости людской. Посыл любви сильнее всего на свете. Сильнее, в этом нет сомнений.

Сила любви, она по-другому работает – глубже и надежней.

“ Низкий, с красивым тембром голос у меня был, сколько себя помню

Конкуренция? Я единственная, и мне подобных нет, к сожалению. Если честно, я бы очень хотела мощную конкуренцию. Прекрасно понимаю, что у меня завистников очень много, но они не понимают, чем я занимаюсь. Они не знают, что я вкладываю в понятие того или иного произведения. Они не знают, какие у меня мысли, какие у меня цели. Не догадываются даже, что мной движет в этой жизни. Они ничего не знают, они мне просто завидуют.

Никто из моих коллег не создал театр русской песни, а Бабкина создала. Точка. О чем дальше говорить? Поэтому завидуйте, друзья. У меня нет времени выяснять отношения и заниматься разборками.

Недоброжелатели? Они стеклянные для меня, их как бы не существует. Понимаете, кто предавал меня и делал мне гадости, они же с этим живут, а не я. Я простила, забыла и живу дальше. Сделанное зло – их проблемы, а не мои. Для меня каждое предательство – это просто школа и наука.

Я не певица авторской песни и никогда не была ею. Я певица многоголосья и никогда свою сольную карьеру не выстраивала – на этот счет у меня никогда не было никаких амбиций. Если мне завтра принесут авторскую песню, пусть даже трижды мою, я ее не возьму. Не буду на это напрасно тратить время. С авторской песней – морока. Думай, на какой канал, на какое радио ее пристроить. Зачем мне это надо? У меня народных песен хватает. Да каких!

Что есть такое в народной песне? Генетическая память народа! Я люблю свою страну, люблю людей, которые в ней живут. Они разные, многообразные, многонациональные. Россия такая большая и такая разнообразная, в ее регионах быт, национальные костюмы и даже песни отличительны и индивидуальны. Меня это очень привлекает.

“ Уверена, что добро и любовь гораздо сильнее зависти и подлости людской

В народной песне есть то, с чем мы рождаемся. Мы часто говорим, что мы такие модные, крутые и ультрасовременные А на самом деле, как только заиграет что-то знакомое нам на уровне генетики – наши ноги сами идут в пляс. Даже если ты не знаешь ни одного слова и мелодию слышишь впервые. Но как только услышишь народную песню, то в душе у тебя разливается такое родное и необъяснимое, теплое и уютное, что зачастую пробирает до слез.

Вот это и есть генетическое начало народной песни. Сегодняшнюю авторскую песню надо пятьсот раз прокрутить, и совсем не факт, что ты ее споешь. За семейным столом или в коллективе. А народную споешь запросто, легко и органично.

А чтобы полюбить себя и понять, чьей земли мы уроженцы, нужна система образования и воспитания, которая начинается со школьной программы. Народные традиции дети должны познавать со школы.

Я очень хорошо помню, когда мы в школе изучали народное творчество, оно оставило в каждом из нас свой след. Школьная программа, по которой я училась, была безупречна. Нас учили масштабно.

Сейчас выпускаются в основном профильные, узконаправленные и часто ограниченные в мышлении молодые люди. Они порой не знают, где Кострома, а где Камчатка. Что тут говорить о своих корнях!

Эти зерна надо вкладывать в систему образования с первых шагов. Большая беда, что мы все время пытаемся кому-то подражать, ведем себя так, как будто у нас нет собственной головы. А ведь много мировых открытий принадлежат людям, живущим в России.

Смайлик вместо слова

Сейчас очень много бессмысленной мелкоты, поэтому все сидят в этих гаджетах, сегодня все шлют друг другу глупейшие картиночки вместо слов поздравления и тепла. Смайлик вместо слова – это же ужас! Это тенденция к дебилизации. Я своим друзьям давно сказала: «Пожалуйста, не присылайте мне все эти побасеночки, картиночки. Я их уничтожаю...»

“ Для меня каждое предательство – это просто школа и наука

Хотите поздравить – напишите два слова: «Надь, поздравляю...» Я буду знать, что вы меня помните. Сегодня идет мощная тенденция отчуждения друг от друга. Это все заложено в системе образования и воспитания.

Шатается ли сегодня наш славянский корень? Нет, шатаются политические поползновения, а у народа все надежно и крепко. Я на сцене играю Гоголя – спектакль «Ночь перед Рождеством». И залы битком, оваций – море, люди стоя аплодируют.

Говорите Интернет пропитан ненавистью? Я туда не хожу и эту ненависть не читаю, я выхожу на сцену, и зал стоит. Украинцы и русские стоя принимают.

Что для меня Беларусь? Шикарный край, у меня в войну мама там партизанила. Она была связистка, и белорусские леса вспоминала часто. Мама у меня была молчаливым человеком, много не рассказывала, но Беларусь всегда вспоминала с теплом.

Белорусы – просто роскошный народ, гостеприимный. А природа там какая великолепная! Чистота кругом и порядок. Никакого отчуждения. Я много раз приезжала туда, стадионы громыхают от людской сердечности. Безмерная душевная близость. Для меня Беларусь – это тоже родина. Никакая не заграница. Когда приезжаю туда, то просто дома и все. Язык белорусский очень мягкий, песенный.

В Витебске есть одна гостиница, когда я приезжаю туда в любое время года – для меня там всегда есть номер. Как не ценить такое отношение?

“ Смайлик вместо слова – это же ужас! Это тенденция к дебилизации

В фестивале «Славянский базар» я каждый год принимаю участие. Понимаете, какая история. Во время фестиваля восьмитысячный зал каждый день забит битком. Вот какая колоссальная потребность у народа в славянских песнях, в единении. А сколько за залом народа стоит и слушает! Море! А сколько у экранов телевизора все это смотрят и отойти не могут!..

Ценности вот этого культурного сплетения, ценности братских уз гораздо мощнее и глубже, чем мы об этом говорим.

От хамства теряюсь

Что меня ранит? Когда обижают человека, который не может за себя постоять. Я, например, от хамства теряюсь. Сдачи дать? Могу еще как! Но не хочу. Самый крутой ответ, когда ты молча поворачиваешься и уходишь. А он пусть сам себя разрушает. Не надо ему повода давать насладиться твоим ответом. Как только ты показал, что уязвлен, то сразу подарил ему счастье.

Хорошая ли я была дочка? Думаю, да. Я заботилась о родных, думала, помогала и всегда давала понять, что они никогда не будут оставлены без внимания. Они это понимали и знали, всегда были уверены, что Надя поможет и решит.

Я всю жизнь была должна и сегодня все еще должна. И слава богу, что есть кому отдавать долги, что есть кому отдавать частицу души и сердца. Отдавать всегда легче, чем брать.

Устает ли человек публичной профессии от людей? Да, устает, бывают моменты, когда хочется помолчать, выключить телефоны, никого не видеть и не слышать.

Уезжаю к себе в деревню, что в Подмосковье, выключаю телефон, общаюсь с внуками, поливаю цветочки, шебуршусь… Если полтора дня такой тишины выпадает, то это просто роскошно.

“ И слава богу, что есть кому отдавать долги, что есть кому отдавать частицу души и сердца

Люблю в музей ходить, он на меня очень позитивно действует. Хожу со своей подругой – художницей, с которой мы более 30 лет вместе. Для меня такие походы многозначительны и полезны. Душа сильно подпитывается. Для меня сходить в музей, как книжку почитать, а потом переосмыслить и все увиденное и понятое применить к своей жизни.

Очень люблю отдыхать в Горном Алтае, там райские места. Травы просто по шею. Однажды мы приехали в Уймонскую долину, место фантастической красоты и энергетики. Там гора Белуха, которая овеяна легендами и поверьями. Белуха не всегда появляется во всей красе перед людьми. Увидеть ее – счастье редкое. Мы были там дней десять, и, перед тем как нам уезжать, бежит женщина и кричит: «Скорее, скорее, Белуха вся открылась». Мы побежали, встали на пригорок и обомлели от уведенного – настоящий профиль женщины на нас смотрел. Мы были заворожены. Это одно из самых сильных потрясений в моей жизни. Восторг испытали невероятный.

Есть ли у меня закадычная подруга? Есть! Настоящая. Мы с Лариской более 50 лет дружим, она работает в соседнем кабинете. Никогда с ней не ссорились. Просто ни разу. Я могу вскипеть, что-то высказать, она пропускает это мимо ушей с таким видом, как будто ничего не слышит. И через секунду мы разговариваем как ни в чем не бывало.

Плачу ли я? Бывает, горько. Когда родителей теряла, когда мой младший брат Валера умер, я кричала просто в голос… А все остальные трудные ситуации сосредотачивают, мобилизуют. Я в экстремальных ситуациях решение могу принять мгновенно, и оно будет правильным. Лариска наоборот, расплывается, и раньше, чем на следующее утро, она решение не примет. Сегодня Лариска для меня – и стена, и подруга, и брат мой ушедший. Все в ней сошлось.

Ругаюсь ли я матом? Из песни слов не выбросишь… Говорят, что мат – это разрушительная энергетика, но после таких слов разум приходит в активность, и все быстро становится на свои места. Ребята, которые со мной работают, часто говорят, что мои умозаключения надо записывать. Но с блокнотами пока никого рядом не видела. Видимо, запоминают…

Из биографии

Надежда Бабкина родилась в селе Черный Яр Астраханской области. Выпускница музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Основатель и художественный руководитель ансамбля «Русская песня» и театра «Русская песня». Народная артистка России.

Фото из личного архива Надежды Бабкиной

Александр Ярошенко

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