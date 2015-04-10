Столбики серые

В Благовещенске больше четырех тысяч безымянных могил. Больше четырех тысяч случаев предательства человека человеком…

Недавно на новостных лентах прошла новость, что на кладбищах областного центра порядка 4,5 тысячи могил имеют статус безродных. Получается, что люди целого районного центра ушли из жизни, не оставив после себя даже имени. Их просто закопали по-звериному в землю. Страшно!

Бесспорно, что в этих тысячах забвения есть трагические случаи, когда обстоятельства оказывались выше и сильнее человеческих душ и сердец. Но убежден, что большинство из этих гектаров беспамятства имели и имеют родных, близких, знакомых, сослуживцев.

Но их могилы перешли в казенно-равнодушный статус – безродные. Им отводятся отдаленные участки кладбища, на наскоро возведенный холмик ставится серый столбик с индивидуальным номером. И все.

“ Их просто закопали по-звериному в землю

Дерево гниет быстро, наши кладбища часто зарастают травой забвения, а от того палы и пожары там бывают чаще иных родственников. Несколько лет и – не остается от человека ни малейшего напоминания на этой грешной земле. Как и не было. Как и не жил. Как будто никого никогда не любил, ничего не сделал и ничего после себя не оставил.

Не мною замечено – что-то существенно важное уходит из нас. Все больше и больше человеческого улетучивается.

Помню, в деревне моего детства была безродная могилка молодого солдатика, жизнь которого трагически оборвалась в наших краях. Знаю, что бабули святого, рожденного в начале ХХ века поколения, которые знали Бога и для которых совесть была не малопонятным титром на экране жизни, а реальным состоянием души, много лет ходили к нему на могилку, ухаживали за ней. И плакали там по своим детям, если у кого-то они были похоронены далеко от отчего порога.

Сегодня я не помню, где та солдатская могила – от нее не осталось и следа. Следующим поколениям она оказалась уже не нужна. Не передали. Вымираем…

Пишут, что первые безродные могилы в областном центре появились в начале 70-х годов безбожного ХХ века. Думаю, тут сделал свое дело насаждаемый государством атеизм, индустриализация с её бессменными пескоструйщицами в авангарде жизни.

“ Кладбище – нравственный индикатор общества. И очень правдивый

Кладбищенские работники посчитали, что только в Благовещенске почти 8 гектаров земли занято неизвестными костями. Восемь гектаров беспамятства. Восемь гектаров душевного человеческого уродства. Не метров, а тысяч метров. Квадратных!

Каждый безродно похороненный и забытый был кем-то рожден на этот свет. Наверняка его любили, и он кого-то любил, жалел, берёг и помнил. Потом все ушло, и забытьем накрылось. Оборвалась та ниточка, имея которую, человек имеет право называться человеком.

Кладбище – нравственный индикатор общества. И очень правдивый. Оно очень много говорит о живых. Восемь гектаров заброшенных захоронений на один средний российский город – это четкий маркер нравственных граней его пока еще живых обитателей. Часть из которых обязательно станет безродными. А значит, преданными.

Александр Ярошенко

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