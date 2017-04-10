Баба Маша. Век второй

Фото Владимира Межова

Она пережила Октябрьскую революцию, голод, Великую Отечественную войну, радовалась первому полету человека в космос. При ней в России трижды менялся общественный строй, ушла в небытие череда царей, вождей и генсеков.

Грабёж продразверстки

– Я последний раз в больнице была, когда дочку рожала, – улыбается баба Маша Токарева.

Говорит, что несколько лет назад у нее поднялось давление, соседи вызвали врача. Та, придя на вызов, даже не стала измерять бабушке давление, а что-то торопливо написала на клочке бумажки: «Вот это лекарство вам необходимо купить».

– С тех пор я дочке наказала – врачей не тревожить, – машет рукой Мария Ильинична.

Она родилась в марте 1916 года в маленьком сельце Петровка, что в Мордовии. Последним, восьмым ребенком. В школе не училась ни дня, вместо школьной парты мать усадила ее за прялку:

– Сколько себя помню, я все время работала. И в поле, и за скотом ходила.

Когда Маруся была подростком, в их село пришел страшный голод, весь урожай выгребли в продразверстку. Не оставили даже на семена. Девочка пухла с голоду и выжила чудом. Не было сил ходить и дышать, казалось, что вместо легких в груди большая подушка.

– Отец пасеку держал, вот нас пчелы и выручили. Иначе бы пропали, – тихо говорит она.

“ В школе не училась ни дня, вместо школьной парты мать усадила ее за прялку

Потом ее отца, неграмотного и набожного крестьянина, объявили троцкистом и сослали в Якутию строить какую-то дорогу.

– Там папа и умер, – вздыхает Мария Ильинична Токарева.

На все мои расспросы о юности, молодости и отрочестве она отвечает буднично и грустно:

– Детка! Да я от работы света белого не видела. В колхозе спины не разгибала, а денег годами в руках не держала.

Была у Марии одна радость – пение.

– Не могу представить, как человек без песен живет, – искренне удивляется она. – Если на душе тяжело, запою жалостливую и поплачу, а когда весело, то веселую спою. А частушек я знала целый вагон.

Полыхала война

Замуж певунья вышла в 19 лет, ее Тимофею было на годок больше. Мужа забрали служить на Дальний Восток, оттуда он ей и прислал казенный билет до города Белогорска. Так в марте 1940 года она впервые увидела поезд, который больше недели вез ее до амурского Белогорска.

– На паровоз я смотрела, как на чудо, из трубы искры летели. Помню, боялась в вагон садиться, – смущенно улыбается баба Маша.

Вспоминает, что муж не встретил молодую жену, и она весь день голодная просидела на стылой лавке вокзала. Нашел он ее только поздним вечером, объяснил, что со службы не отпускали.

В Белогорске у нее родился первенец, а вскорости черная тарелка репродуктора прохрипела страшную весть о начале войны. Она помнит, как маленький городок окаменел и сжался от боли.

– Бабы кричали так, что на улицу нельзя было выйти, – говорит баба Мария.

Ее мужа забрали на фронт, Мария работала поваром, кормила паровозные бригады. В стране полыхала война, в ее маленькой хатке нечем было топить печку, маленький сынок простудился и умер.

Она окаменела от горя – «до конца войны не видела неба...»

“ Мужа забрали служить на Дальний Восток, оттуда он ей и прислал казенный билет до города Белогорска

Когда то же радио бодрым голосом сказало, что враг разбит и фашистская Германия капитулировала, она не знала, жив ли ее Тимофей. Годами не было никаких вестей ни от братьев, ни от матери.

– Помню, митинг был на площади, люди радовались, а многие плакали. Я тоже плакала, не знала, что меня впереди ждет, – вспоминает Мария Ильинична.

Муж вернулся с фронта. Через пять лет после окончания войны она родила дочку, которую тоже назвала Марией.

– Мама всегда была добрым человеком. Терпеть не могла празднословие, сплетни и пересуды. Я в жизни от нее не слышала грубого слова или окрика, – говорит дочка Марии Ильиничны Мария Тимофеевна.

Всё сама!

Более чем вековая жизнь Марии Ильиничны Токаревой – точное отражение жизни страны: репрессированный отец, едва не умертвивший ее голод, неграмотное детство, война, отнявшая ребенка. Много труда, и очень скромная жизнь человека, который никогда не летал на самолете. Она поезд-то впервые увидела в 24 года…

– У меня самая обычная жизнь. Жила честно, работала много, – машет она рукой.

Более 20 лет назад Мария Ильинична овдовела. Честно признается, что мужа своего не любила ни дня.

– Трудно любить пьющего человека, – заметила она.

“ Но что удивительно, на своем 102-м году земного бытия, она вполне самостоятельна

Пару десятков лет Мария Ильинична живет в городе Свободном, куда переехала ближе к дочери. Но что удивительно, на своем 102-м году земного бытия, она вполне самостоятельна.

– Сама готовлю и даже сама стираю. Вручную,– заговорщицки улыбается баба Маша.

Категорически отказывается от покупки стиральной машины. В теплое время года она сама ходит в магазин.

– Удивляюсь, как меня продавцы любят. Приду, а они меня сразу без очереди обслуживают, называют только бабулечкой, – улыбается она.

В еде долгожительница неприхотлива, любит молочные продукты, каши, борщ, ест мясо и рыбу. Говорит, что, чем еда проще, тем она вкуснее… Любит смотреть телевизор.

– Особенно передачу Малахова Андрея. Там бабы-дуры так ругаются, а мне интересно!

Из эстрадных певцов вековая поклонница больше всего любит Льва Лещенко, говорит, что лучше него песню «День Победы» не спел никто. А сам праздник Победы она считает тяжелым.

– Вспоминаю войну проклятую да плачу…

Век как награда

На вопрос о секретах долголетия она лишь растерянно пожимает плечами.

– Не знаю, живу и все. Я сегодня счастлива, обо мне заботятся родные, у меня хорошая жизнь. Только бы и пожить, но годы прошли…

Говорит, что вся ее жизнь «пропорхнула птицей…» А свое долголетие она считает наградой за прежние тяготы.

Самой большой неожиданностью для Марии Ильиничны был вековой юбилей.

– Деточка, столько внимания мне было! И мэр поздравлял, и телевидение приезжало. А цветов сколько надарили! Стол был богатый, я полдня за ним просидела и не уморилась. Еще и рюмочку с двух раз за свое здоровье выпила, – улыбается Мария Ильинична.

Каждое утро своей бегущей на 102-й годок жизни баба Маша начинает с гимнастики. Разминается до тех пор, пока не устанет. Еще она освоила «шведскую ходьбу». Палки называет «клюшками».

– Каждый день хожу с ними по хате. Движение – это же жизнь, – со знанием дела восклицает она.

Прямая речь

Юрий Романов, и. о. мэра г. Свободный:

– Мария Ильинична Токарева замечательна не только почтенным возрастом, но и прежде всего своим светлым отношением к жизни. Пройдя долгий и трудный жизненный путь, который выпал на долю её поколения в 20-м веке, она не очерствела душой, сохранила бодрость духа, ясный любознательный ум и доброе отношение к людям. При общении с ней любой сам зарядится энергией и позитивом.

“ Фото Владимира Межова

Александр Ярошенко

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