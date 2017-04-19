Утюжок для главы

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Не так давно появилась информация о приобретении главой администрации одного из районов Приамурья утюга и чайника за бюджетные деньги. Деньги вроде как взяты со счетов одной из целевых программ.

У меня есть копии платежных поручений. Одно № 2162 от 9 декабря 2016 года на доску гладильную за 1 850 рубликов. Второе № 2164 от 12 декабря 2016 года – на чайник за 3 139. В платежках эти покупки – сумма, в общем-то, копеечная – 4 989 рублей – именуются «приобретением основных средств».

Еще есть платежки, по которым видно, что администрация оплатила покупку утюга – мятой же власти ходить не пристало – за 1 320 рублей, мебели (кухонного гарнитура) – на сумму 46 200 рублей, холодильника – за 27 тысяч.

Деньги на утюжки да чайники списывались со счета районной программы «Эффективность управления расходами администрации Тындинского района на 2015-2019 годы». Вы только не смейтесь: программа в самом деле так и называется.

Исполнительная ветвь власти в Тындинском районе много лет работала по-мудреному и, на мой взгляд, слишком заумному для района сценарию. Глава района избирался из числа депутатов. При этом Совет районных депутатов формировался тоже далеким от демократии методом из числа глав сельских администраций и сельских депутатов. В Совет входило по одному «деревенскому» депутату от каждого поселения и по сельскому главе.

Был в Тындинском районе и глава администрации (не путать с главой района ­– А. Я.). С ним заключали отдельный трудовой контракт. Это административное нагромождение много лет объяснялось тем, что район большой, малонаселенный, бездорожный и, конечно, сложный для управления.

Траты районного бюджета определяли депутаты и глава района, а непосредственно распоряжался тощим кошельком глава администрации района. Все как в сложной и недружной семье.

“ За счет средств администрации района было куплено «мебелей» в служебную квартиру Геннадия Щербины более чем на 100 000 рубликов

Платежные документы подписывал исключительно районный «местолюбитель» – читай глава администрации. Теоретически его могли контролировать депутаты и районный глава. Практически все было не так просто. Мы же в России живем…

В 2009 году в Тындинский район главой администрации приехал работать Геннадий Щербина, который до этого бесцветно руководил Мазановским районом, потом выборы там благополучно проиграл. Какое-то время потолкался в областном правительстве, затем как «опытный и перспективный» пошел укреплять властную вертикаль многострадального амурского Севера, где эффективно тратил денежки из бюджета.

Когда Геннадий Евгеньевич Щербина приехал жить и работать в столицу БАМа, районный комитет по управлению имуществом заключил с ним договор о служебном найме благоустроенной квартиры в центре Тынды. В ней в конце 2016 года Щербина и начинает делать ремонт и покупать мебелёшку.

Обновление жилья и покупка мебели – дело хорошее, но, когда подобное, возможно, делается за дефицитность средств районного бюджета, то это сразу переходит в категорию хамства. Про Уголовный кодекс и вспоминать не хочется.

Кстати, за наём своего служебного жилья Щербина так и не заплатил ни копейки. Сумма за все эти долгие годы набежала больше полумиллиона. Как говорят специалисты, полмиллиона – это две прекрасно оборудованные детские площадки. Теоретически.

За счет средств администрации района было куплено «мебелей» в служебную квартиру Геннадия Щербины более чем на 100 000 рубликов. Вернее, их потратили из целевой программы «Эффективность управления расходами администрации Тындинского района». Смешнее получается только у сатирика Задорнова. Да и то не всегда.

Историей покупок утюгов с гладильными досками за счет средств «эффективной» программы заинтересовались силовики. В Тындинской районной администрации они уже изъяли необходимые документы.

Будет ли толк от тех проверок? Зная реалии нашей жизни не по учебнику «Родная речь», не уверен.

Геннадий Щербина – уже не глава администрации Тындинского района, но он по-прежнему живет в служебном жилье, за которое должен более полумиллиона рублей.

У человека пенсия не за горами, а через несколько месяцев. Заслуженный отдых, так сказать, за благородный труд на тебя, моя Родина.

А утюги, скорее всего, остынут, куда им деваться-то. Жар от них не дымный, глаза не ест…

Александр Ярошенко

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