У Чехова в почёте

Фото Сергея Красноухова

Более 30 лет он руководил ликеро-водочным заводом. О водке и культуре пития знает всё, оставаясь при этом человеком безмерно трезвого ума и духа. Убеждён, что для качественной водки нужна мягкая вода, а для гармонии души – запах моря.

– Когда выпьешь водку, надо сразу провести языком по небу, если чувствуешь масляную пленочку, значит, она высокого качества, – делится «алкогольными» секретами Станислав Березенко. – Хорошая водка – результат безукоризненно соблюденной технологии. По-другому не бывает.

Это только в народном фольклоре всю водку разливают «из одной бочки», меняя лишь этикетки на бутылках.

– Для каждого сорта водки есть своя скорость, с которой она должна проходить фильтрование. От этого очень многое зависит, – говорит Станислав Дмитриевич.

...Его детство – это Сахалин. Отца в 1939 году по специальному набору коммунистов отправили работать на север острова. Приехали они на этот край света из курортной Ялты:

“ Хорошая водка – результат безукоризненно соблюденной технологии. По-другому не бывает

– На всю жизнь запомнил, как нас с матерью выгружали в сетке, которую лебедка опускала с корабля на шлюпку. Над поверхностью моря ветром нас болтало неслабо.

Его отец был первым секретарем одного из сахалинских райкомов, а у маленького Стаса все детство не было валенок. Его мать страдала от цинги, в доме месяцами не было лука.

– Отец был очень совестливым человеком, мы жили, как все, – вспоминает Станислав Березенко.

Потом его родители расстались. Мать уехала в Ялту, вскоре за ней потянулся 17-летний сын. На дворе стояла весна 1947 года. Ялта тонула в буйстве цветущих садов, а по ее улицам тенями бродили опухшие от голода люди.

– Вот такой тогда был там курорт. Выжили благодаря дельфинам: мы ели их жутко невкусное мясо, только так и спаслись, – вздыхает Станислав Дмитриевич.

Он окончил агрономическое отделение сельскохозяйственного техникума, на практике познакомился с улыбчивой девушкой по имени Алла, которая потом стала его женой.

Грамотный, работоспособный и ответственный – эти качества позволили ему быстро подняться по служебной лестнице и достичь советского «чердака счастья». Станислав Березенко дорос до начальника колбасного цеха Ялтинского мясокомбината.

– Тогда там воровство процветало страшное. Было два варианта – садиться в тюрьму или уходить, – признается он.

Они с супругой выбрали второй вариант. Сели в самолет и с несколькими пересадками долетели до Сахалина, где по-прежнему жил отец Станислава Дмитриевича.

В 1957 году жизнь была созидательной и бурлила шумной ярмаркой. Чехов тогда имел статус города (с 2004 года – село – А.Я.), дома которого раскинулись в одном из красивейших мест острова. Его обнимают горы и море.

Родная коммунистическая партия направляет агронома Березенко руководить местным пищекомбинатом. Тогда это предприятие именовалось в народе не иначе как «пьяный двор» – метко и заслуженно.

Комбинат выпускал незатейливые пряники, газводу и водку из древесного спирта, который в народе называли «сучок».

А еще «двор» славился своими пьяницами.

– Это был ужас: пили по-черному, воровали водку безбожно. Умудрялись заливать ее в трубу, края которой запаивали и выносили через проходную, – вспоминает Станислав Дмитриевич.

Закаленный нравами Ялтинского мясокомбината, Березенко встал плотиной на пути у пьяниц и бездельников.

“ Выжили благодаря дельфинам: мы ели их жутко невкусное мясо, только так и спаслись

– Некоторым жизнь спас, в больницы устраивал, лечил от алкоголизма. Они и сегодня живы, благодарят при встрече. С кем–то пришлось расстаться, многих водка победила, – говорит он.

Через несколько лет Чеховский пищекомбинат был преобразован в ликеро-водочный завод. Единственный на острове. А выпускаемая продукция стала местным брендом.

Бывший директор со знанием дела говорит, что повезло с водой. Качество воды в приготовлении «сорокаградусной» имеет важное значение. Вода из речки Чеховки была очень мягкой – то, что надо! Зато жесткими были производственная дисциплина и соблюдение технологии производства.

Березенко удалось полностью модернизировать завод, при нем были построены новые корпуса, значительно расширен ассортимент выпускаемой продукции. Качество чеховской водки стало безукоризненным.

Он 16 лет был бессменным депутатом городского Совета. Завод занимал второе место в Холмском районе по уплате всех видов налогов, впереди «ликерки» было только многотысячное морское пароходство.

Было время, когда директор Березенко объезжал магазины, которые торговали его продукцией, и в заводскую бухгалтерию привозил деньги в мешках из-под комбикорма.

– Бухгалтеры едва не плакали, не хотели считать наличку, – улыбается он.

“ Это был ужас: пили по-черному, воровали водку безбожно

Его супруга говорит, что часто гости были в полном недоумении, когда приходили к ним домой, а в холодильнике не было ни грамма знаменитой водки.

– Ходили к соседям, покупали самогонку. Я вам клянусь, что так было, – восклицает Алла Петровна.

Случай редчайший: директор ликеро-водочного завода Станислав Березенко награжден орденом «Знак Почета».

– Таких примеров на весь Союз было не больше пяти, партия не любила награждать нашу отрасль, – говорит он.

Его карьера закончилась вместе с заводом в 2002 году. Победила жизненная проза того времени. С материка вагонами везли дешевую водку, часто сомнительного качества.

…Сегодня в свои 85 Станислав Березенко полон сил и совсем не устал от жизни. Разноцветные табуны кур и уток, большущий огород – это его будни. А еще под настроение он запросто может поохотиться на зайцев.

Говорит, что его самой большой любовью по-прежнему остались книги. У него дома богатая библиотека. Классика, зарубежные детективы.

– Я если за день не прочитал ни строчки, то для меня это пустой день, – замечает Станислав Дмитриевич.

“ Водка – замечательный напиток. Проблема же не в водке, а в голове

А к водке он относится с большим уважением и строго на вы. Не отказывает себе в удовольствии иногда выпить рюмочку, но не больше. Не признает в «беленькой» никаких добавок, уважает лишь истинную «менделеевскую», где только спирт и вода.

– Водка – замечательный напиток. Проблема же не в водке, а в голове. Человеку, чтобы не спиться, надо иметь работу и цель в жизни. Тогда все будет хорошо. Как только внутренний стержень подломился, то всё – эту пустоту заполнят или водка, или наркотики, – убежден кавалер ордена «Знак Почета».

Прощаясь, я спросил его, почему он так и не уехал в курортную Ялту. Там же тепло, солнце и виноград.

– В Ялту? А что там делать? Вы просто не знаете, как пахнет здешнее море, – улыбнулся в ответ Станислав Дмитриевич.

Фото Сергея Красноухова

Александр Ярошенко

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