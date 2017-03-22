Почетный классик из Свободного

Фото Владимира Межова

Его поэтические строки легки, как небесное облачко, и остры, как лезвия. Часто его слова оказывались пророческими. За большой талант и распахнутое сердце Григорий Шумейко снискал искреннюю любовь земляков, которые удостоили его звания «Почетный гражданин Свободного». И помогают ему издавать книги.

Вырваться в город!

– А хто буде в колхозе работать? Ишь ты, паспорт он захотел! – кричала на заплаканного Гришу секретарь сельского Совета.

– Я учиться хочу, – растерянно отбивался мальчишка от реалий советского агрогулага.

С того времени прошла почти целая жизнь, а Григорий Шумейко помнит эту полукрепостную сцену так явно, будто она была вчера.

Он родился в глухом селе на Черниговщине, отца у мальчика не стало, когда ему было четыре годика. Мама, надорванная тяжким деревенским трудом, после смерти мужа тяжело заболела. Большую часть школьной поры проучился мальчишка в интернате певучего украинского городка Новгород-Северский.

– Я учился в школе, первым директором которой был отец российской педагогики Константин Ушинский, – вспоминает Григорий Шумейко.

“ Гриша рано стал писать стихи и быстро научился играть на гитаре

Мальчишка родился на белый свет с абсолютным чувством слова, книги читал, жадно проглатывая. В деревне его детства до 1970 года не было централизованного электроснабжения.

– Свет в хатах горел от дизеля несколько часов в сутки. Для меня счастьем было почитать книжку под тусклой электролампочкой, – вспоминает Григорий Павлович.

Он до сих пор так и не понял, зачем его литературную душу заставляли учить алгебру и геометрию. Говорит, что в жизни эти науки ему не пригодились ни разу.

Гриша рано стал писать стихи и быстро научился играть на гитаре. После окончания семилетки поехал в город Шахты, к дальней родне, с единственным желанием – учиться! Хоть на кого, главное, чтобы бежать из деревни, где талантливого мальчишку ждал только беспросветный, изнуряющий крестьянский труд.

Поступил в техническое училище на ткача. На основании полученной оттуда справки с большим трудом получил паспорт и смог наконец вырваться в город.

Время братское

В училище Гриша Шумейко стал золотым «гвоздем» художественной самодеятельности. Парнишка покорял зрительские сердца игрой на гитаре и песнями собственного сочинения.

– Много писал любовной лирики, она из меня просто фонтанировала, – улыбается Шумейко.

Он быстро стал дипломантом и лауреатом многих самодеятельных конкурсов. Григорий не расставался с гитарой и во время службы в армии. Служил в суровом советском стройбате, которому он и сегодня благодарен за приобретенную профессию штукатура и познание жизни.

Его молодость горела ярко и бурно. Художественная самодеятельность давала крылья и открывала много дверей. Одесса, Пенза, Молдавия, Белоруссия, Закавказье – это все адреса его молодости.

– Я мог на железнодорожном вокзале Пензы спеть несколько песен, и меня тут же приглашали в Грузию. Говорили: «Брат, поехали, будешь самым дорогим гостем». Время тогда было такое, братское, – говорит Григорий Павлович.

Он прознал, что на далекой Чукотке можно быстро заработать на кооперативную квартиру. Сел в самолет – и в Магадан. Пока решал все пропускные формальности, пару недель пел в лучшем ресторане Колымы. Там платили щедро и слушали благодарно.

“ Однажды он чуть не погиб – с приятелем попали в непроглядную метель, ветер сбивал с ног, воющая темень и ни огонька

На Чукотке штукатур–песенник быстро стал местной знаменитостью и грозой тамошнего начальства. Его острые социальные стихи и песни расходились по заснеженному малолюдью, их переписывали с магнитофона на магнитофон и знали наизусть.

– Я там осознал новую цену человеческой жизни. Она не стоила ничего. Пили многие, и многие погибали. Умер человек, закопали в мерзлоту и живут дальше. Многих хоронили без слез, – вспоминает Григорий Шумейко.

Однажды он чуть не погиб – с приятелем попали в непроглядную метель, ветер сбивал с ног, воющая темень и ни огонька. Чудом зацепились за нитку старого водовода и по нему, как по спасительному тросу, доползли до поселка.

Свою судьбу он встретил на морском вокзале Владивостока.

– Идет красивый синеглазый парень, с ямочкой на подбородке и с гитарой в руках. Как можно было не влюбиться? – смеется Тамара Шумейко, супруга поэта.

Не простое совпаденье

Тамара жила в амурском городе Свободный, и он стал судьбой Григория Шумейко. Говорит, что полюбил его за простор, за сердечность людей. Поэт Шумейко издал в Свободном 24 книги, средства помогли найти благодарные земляки.

Он впервые приехал в Свободный 12 июля – в этот день родился известный советский поэт Петр Комаров, который начинал в этом городе творческий путь.

– В этом случае я не верю в простое совпадение, – признается поэт.

Думаю, что он прав, так не совпадает нечаянно. Григорий Павлович стал первым лауреатом творческой премии имени Петра Комарова.

Его неугомонная, мятущаяся душа художника не раз уносила его в шумные дали и тихие веси, но он обязательно возвращался в спокойную провинциальную гавань по имени Свободный.

В амурском периоде жизни Шумейко стал заядлым и удачливым рыбаком. На своенравной Селемдже, по его словам, бывал не менее 300 раз.

– Я люблю одиночество, оно меня лечит. Могу на рыбалке молчать днями или разговаривать с собой. Там часто рождается образ, из которого потом получается стих, – говорит он.

Пойманная им рыба в полуголодные 90-е годы была самой настоящей поддержкой и подспорьем.

“ Природу своего таланта он так до конца и не понял. Убежден, что этот дар ему капнул от матери

Первый слушатель и читатель поэта – его супруга. Шумейко пишет исключительно от руки. В печатные строчки все переводит Тамара. Они оба обожают творчество Высоцкого и за 40 совместных лет так и не смогли вдоволь наговориться о строчках и аккордах Владимира Семеновича.

Их единственная дочь – военнослужащая Российской армии – служит вдали от дома. Их житейско-творческая лаборатория – скромная «двушка» в толстостенном сталинском доме.

Холодильник поэта ассортиментом походит на молдавский погреб. Каких только солений, варений и «закруток» в нем нет.

– На две пенсии много не купишь, вот и занимаемся домоводством, – говорит Григорий Павлович.

Семь лет назад земляки присвоили ему звание «Почетный гражданин Свободного». Шумейко не скрывает, что это приятно, и не менее приятна хоть небольшая финансовая поддержка, которая полагается за этот, по сути, бесценный титул.

Он пишет по-прежнему много. «Стихи прут», как говорит поэт. Природу своего таланта он так до конца и не понял. Убежден, что этот дар ему капнул от матери:

– Мама, бывало, расстелет холстинку, несколько взмахов руками – и на ней уже цветут яркие мальвы. Рисовала она у меня очень хорошо.

На прощанье он подарил мне три своих книжки, названия которых говорят сами за себя. И за его сердце тоже многое говорят: «Вдалеке от больших городов», «Тропой заледенелой» и «Души распахнутая боль».

В его стихах очень по-русски сквозят раздолье, стремление к воле и боль. Боль, которую принято считать нервом поэта.

Из-под пера поэта

Одолели гирлянды афиш,

Безнадега средь серости буден,

И дома все, как будто без крыш,

А в них, будто карлики, – люди.

Выел совесть дворцовый уют,

Добродетель, увы, незаметна,

Только вольные птицы поют,

А рыдают – которые в клетках…

Прямая речь

Роберт Каминский, мэр города Свободный

– Считаю Григория Шумейко поэтом не местного масштаба. Он покорял своими песнями строителей БАМа, Зейской и Бурейской ГЭС. Его стихи точны, легки и метафоричны. Много лет подряд я начинал читать местную газету именно со стихов Григория Павловича. Думаю, это говорит о многом…

Александр Ярошенко

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