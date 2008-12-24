Прощай, мандат

Главный «оппозиционер» Приамурья, неустанный борец с «кровавым» режимом власти, вопиющей несправедливостью и наркоторговцами помахал малой родине рукой и подался в Москву. Видимо, за новыми песнями…

Недавно на новостных лентах шумной птицей пролетела новость о том, что председатель фракции ЛДПР в амурском заксобрании Сергей Абрамов сложил мандат депутата. Он помахал рукой голосовавшим за него землякам-избирателям и поехал жить и трудиться в Москву.

Шаг обыденный и даже популярный. Но есть один момент. Принципиальный. Когда человек становится в оппозиционное поле, он должен отличаться от нещадно ругаемой и критикуемой им власти.

Если говоришь, что власть ворует, – сам будь кристаллом честности. Утверждаешь, что власть в окраинном Приамурье «работает вахтовым методом», – будь сам коренным амурчанином. Если говоришь, что власть аморальна и пьюща, – будь сам синонимом морали, трезвости и порядочности. По-другому в жизни просто не бывает.

“ Он помахал рукой голосовавшим за него землякам-избирателям и поехал жить и трудиться в Москву

«Оппозиционная ЛДПР» вместе с ее шоуменящим вождем, обещающим в перерывах между волнами истерик «расстрелять и повесить», раздающим пятисотки полусумасшедшей толпе, на полном серьезе заявляет, что «за Уралом живут тупые люди». И эта самая «оппозиция» после очередной победы Владимира Путина первой бежит и поздравляет его с победой, желая ему всех благ и процветания.

Чем запомнился оппозиционер Сергей Абрамов? Активно выступал против клятого гептила на космодроме Восточный. Говорил, что «закон о публичных мероприятиях – очередной наезд на демократию». Был кандидатом в мэры Благовещенска в 2009 году. Про уникальную предвыборную программу не помню, а вот что кандидатом был – это точно. В знак какого-то протеста покидал сессии областного заксобрания. Активно участвовал в «протестных» ЛДПРовских митингах, под жовтно-блакитные флаги которых приходило максимум несколько сотен человек.

Вишенкой на торте его политической карьеры стало пьяное соло в одном из ночных клубов областного центра – когда он с зекоподобным видом топорщил пальцы и крыл матом, а чемпиона России по карате обвинил в торговле наркотиками. Видео этого «концерта» стало хитом ушедшего года.

Наговорил тогда депутат-оппозиционер на несколько статей Уголовного кодекса. Чего только стоит публичное обвинение человека в торговле наркотиками! Потом коряво-неуклюже попытался оправдаться, писал даже заявление в полицию с требованием найти и наказать пригрезившихся ему наркоторговцев. Все закончилось банально – привычным позором и очередным пшиком.

Давно понял, что в наше время намного легче быть оппозиционером, чем нести бремя власти. Когда ты в оппозиции, ты на белом коне у крикунов. Как маршал Жуков на Параде Победы. А главное, ты ни за что не отвечаешь.

“ Вишенкой на торте его политической карьеры стало пьяное соло в одном из ночных клубов областного центра...

Если бы наша оппозиция хотела, то она давно бы консолидировалась и смогла бы выиграть выборы. Поставить своего человека в белых одеждах руководить городом или областью. Показала бы крещеному миру управленческое искусство. Но она на этот шаг не пойдет никогда. Власть – это ответственность и пахота без выходных и намеков на полноценный отпуск.

Оппозиционер крыл матом на камеру в общественном месте, обхамил «наркоманов», потом сдал мандат и уехал жить и работать в Москву. Все как с гуся вода. Наше несовершенное законодательство с не менее несовершенным градусом бытия позволило бы так помахать ручкой мэру или губернатору? Сильно сомневаюсь.

Что далеко ходить, посмотрите на форумских троллей. Кто из них чемпионы по хамству? Правильно – оппозиционные борцы с «режимом». Бывшие редакторы заштатных газетенок пашут на ресурсе под никами-масками. Не жалея клавиатуры…

…Запомнились слова писательницы Татьяны Толстой, которая написала: «Кого рвут на части эти святые, чистые люди в белых ризах, ни разу не солгавшие, не укравшие, не убившие даже моли, не прогнувшиеся перед кровавым кремлевским режимом, не давшие ни одной взятки, с полным домом паршивых котят и больных сирот?»

Каждая буква этих литых строк про нашу оппозицию. Каждая!

А вообще, это самая настоящая беда, что в государстве Российском такая карикатурная оппозиция. Без нее, сильной и принципиальной, у власти никогда не будет серьезного сторожка, который одернет за руку любого чиновника в самый неподходящий для него момент.

Нет щук в нашей реке. Вот поэтому часто караси и дремлют…

Александр Ярошенко

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