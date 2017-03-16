Планета Эйдиновой

Фото Сергея Красноухова

Ей с детства врачи запрещали многое из того, что составляло основу игр и общения детворы. Нельзя было даже быстро ходить. Через много лет она создала школу искусств, именем которой названа малая планета в созвездии Скорпиона.

Город металла и музыки

– Запрещаю педагогам ругать детей за то, что они кричат. Ребенок бежит по коридору и кричит от переполняющих его чувств. Не плачет, а кричит криком жизни. Это же здорово! Мы, взрослые, себе такой роскоши позволить уже не можем, – говорит Наталья Семеновна Эйдинова, директор Южно-Сахалинской детской школы искусств.

А в ее детстве не существовало полноценного озорства и крика жизни. Оно было наполнено больничными запахами и бесконечными капельницами. Наташа родилась болезненным ребенком, ей рано поставили сложный кардиологический диагноз.

– Детство – это вечные больницы и грусть. Помню, папа приходил, писал докторам расписку и забирал меня домой «под свою ответственность», – вспоминает Наталья Семеновна.

В теплое время года мама выносила во двор раскладушку, на которой лежала Наташа. Вокруг нее собиралась вся окрестная детвора. Лежачая девочка была стержнем интеллектуальных игр.

Ее папа – народный артист России Семен Эйдинов – профессиональный дирижер, основатель и первый директор Магнитогорского музыкального училища, мама – вокалистка. Добрую половину детства Наташа провела в учебных классах училища.

“ Лежачая девочка была стержнем интеллектуальных игр

Магнитогорск в пору ее отрочества получил неофициальное звание «город металла и музыки».

– Я музыкой дышала с ранних лет, – улыбается она.

Поэтому после окончания школы других дорог, кроме как пойти учиться на дирижера, она не представляла. Врачи были категорически против, говорили: никаких нагрузок, только теоретическая специальность. Она спросила отца: «Папа, ты хочешь, чтобы твоя дочь была счастлива? Тогда отпусти меня учиться на дирижера». После этой фразы отец пошел покупать билеты до Москвы.

Она стала студенткой Государственного музыкального училища имени Гнесиных. Училась легко! В родной Магнитогорск вернулась с «красным» дипломом.

Синева Сахалина

Ее муж – профессиональный музыкант, они поднимали крылья искусства в родном Магнитогорском музыкальном училище.

Семен Григорьевич Эйдинов умер практически на сцене. Он чудом довел до конца партию из оперы «Иван Сусанин». Сделав последний взмах дирижерской палочкой, прошел несколько шагов в кулисы и упал бездыханный.

– Папа был для меня осью земной, и после его ухода я не могла жить в Магнитогорске. Меня там воздух душил, – вспоминает Наталья Эйдинова.

Однажды встретился ей однокурсник по московскому училищу, который, не раздумывая, выпалил:

– Наташ, приезжайте жить к нам, на Сахалин…

– Коля, а где это? – вырвалось у нее в ответ.

“ Сделав последний взмах дирижерской палочкой, прошел несколько шагов в кулисы и упал бездыханный

Остров их встретил густой синевой неба, которая в тот день сливалась с морской синью. В промышленном Магнитогорске, по словам Натальи Семеновны, часто с неба идет уже черный снег. Ей с супругом казалось, что первые недели сахалинской жизни они не дышали – пили воздух большими глотками.

Первое место их островной жизни – райцентр Красногорск. Там детская музыкальная школа располагалась тогда в деревянном бараке со щербатой печкой.

– Но рядом было море! И для нас не было никакой разницы, дымила печка или нет, – говорит Наталья Эйдинова.

Она, профессиональный дирижер, в той деревянной школе преподавала все, включая музыкальную литературу. Спасало великолепное знание «биографии» оперной классики. Дети слушали ее не дыша.

Скоро о музыкальной школе Красногорска заговорили на Сахалине, ее ученики стали побеждать на многих региональных конкурсах.

Но масштабу ее дарования в райцентре было тесно и душно. Они там жили, так и не разобрав до конца контейнер с вещами. Поэтому, как только она узнала, что в областной столице требуется руководитель русского народного хора, то сказала «да» раньше, чем посоветовалась с мужем.

Народный хор для дирижера академического коллектива был организмом малопонятным, и Наталья Семеновна училась заново: она объехала все лучшие самодеятельные коллективы островного региона.

“ Природа таланта безмерно ранима, поэтому на острие профессии только доброе слово

В 1990 году повезла Эйдинова свой хор в Москву на Всероссийский смотр художественной самодеятельности. Перед началом певческих состязаний заметила, что все грамоты уже подписаны, все места распределены.

– Меня это жутко возмутило. Я сказала коллективу, что мы должны отработать лучше всех, – вспоминает Наталья Семеновна.

После их выступления в жюри повисла растерянная тишина.

На остров сахалинский хор прилетел с «бронзой». Устроителям пришлось переписывать дипломы…

«Дирижер – это человек, который руководит людьми, чтобы они делали и даже думали, как ты. Только тогда все ноты сходятся», – говорит она.

Песни, танцы и обряды

Осень 1991 года. Большая страна по имени СССР разваливается на куски. А на краю ее края, в Южно-Сахалинске, открывается детская школа искусств с необычным именем «Этнос». Ее директором и идейным вдохновителем стала Наталья Эйдинова. В школе работают два отделения – русского и корейского фольклора.

Остров Сахалин – место, где исторически проживает большая диаспора корейцев. Но преподавателей корейского фольклора искали с большим трудом.

– Корейских педагогов искали по всему острову. Несколько раз они ездили на стажировки в КНДР и Республику Корея. Оттуда тоже приезжали к нам преподаватели, – говорит Наталья Семеновна.

В школе давно пережили время, когда дети стеснялись надевать народные костюмы. Сегодня в национальных одеждах они ходят с гордостью.

– Родину любить начинают в том числе после того, как узнают свое корневое искусство – песни, танцы и обряды, – убеждена Наталья Семеновна.

Она помнит, какой радостью горели глаза их воспитанников, ставших обладателями гран–при всероссийского конкурса ударных инструментов.

“ Дирижер – это человек, который руководит людьми, чтобы они делали и даже думали, как ты

– Корейские дети виртуозно играют на барабанах, у них генетическое чувство ритма, – говорит она.

Дверь в кабинет директора «Этноса» всегда открыта. Это значит, что туда зайти может каждый и по любому вопросу. Но, если дверь закрыта, всем понятно: идет доверительный разговор, о котором не узнает никто и никогда.

– Я никогда в жизни не рассказывала ни мужу, ни дочери, какие душевные, а порой исповедальные разговоры случаются в моем кабинете. Природа таланта безмерно ранима, поэтому на острие профессии только доброе слово, – говорит Наталья Семеновна.

…Несколько лет назад на городском рынке ее окликнула женщина средних лет и скороговоркой спросила: «Наталья Семеновна, а вы меня не помните?». Эйдинова растерянно улыбнулась в ответ. «А я у вас училась, в музыкальной школе Красногорска. Благодаря вам стала понимать и на всю жизнь полюбила серьезную музыку. Спасибо вам».

– Сколько лет прошло, а я помню ее слова. Они для меня – одна из самых больших наград на свете, – говорит Наталья Семеновна.

Александр Ярошенко

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