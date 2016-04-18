Резекция здравоохранения

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Амурскую медицину подозревают в краже лекарств у онкологических больных, приписках, мошенничестве и обмане. Ее ловят за руку при попытке покупок дорогостоящих авто, а ее руководство бодрит белый свет хорошим «социально-психологическим климатом».

В августе 2016 года в самом гуманном ведомстве региона случился очередной скандал. Он получился громким и неожиданным. Врач-терапевт из Завитинска Вера Федоренко и бывший водитель скорой Завитинской ЦРБ Валентин Бабочкин пришли в программу «Простые вопросы», где публично рассказали о километрах приписок, пролеченных «мертвых душах» и прочем административно-лечебном ужасе, который, по их словам, много лет царит в лечебном учреждении.

Монолог Веры Федоренко выходил и в «Российской газете»: на всю страну доктор рассказала об изнанке местной белохалатной жизни.

Государственная машина после этого «вскрытия» медленно, неповоротливо, со скрежетом, но начала свою работу. Было возбуждено несколько уголовных дел. Завитинская районная прокуратура нашла в родном лечебном учреждении немало нарушений.

«При выборочной проверке граждан на предмет обращения за неотложной помощью, установлено, что некоторые граждане за неотложной помощью в период, указанный в журналах и реестрах оплаты, выставленных в Амурский филиал АО "Страховая компания СОГАЗ-Мед", не обращались. Несмотря на это, учреждением выставлены счета на оплату медицинских услуг» – это цитата из официального ответа надзорного ведомства.

“ Завитинская районная прокуратура нашла в родном лечебном учреждении немало нарушений

Говоря простым языком, больница «лечила липой». Незаконно получала деньги за больных, которых в глаза не видела. И нет у меня сомнений, что случаи, найденные прокурорами, – это верхушка многолетнего айсберга приписок и вранья.

Еще одна прокурорская цитата: «Установлено, что в период времени с 12.09.2012 по 2013 год неустановленными медицинскими работниками, осуществляющими медицинскую деятельность по лечению больных граждан, были фиктивно оформлены медицинские документы на стационарно больных граждан, которые фактически медицинскую помощь в период времени, указанный в медицинских документах, не получали».

Прости читатель, за стилистическую корявость – «стационарно больных граждан», – но так амбулаторно мыслит и пишет наше «государево око»…

Так и не научился понимать, что значит для российской прокуратуры в этом случае «неустановленные лица»? Каждая липовая история болезни имеет свои имя, фамилию и отчество того, кто ее заводил, кто расписывал несуществующие героические сражения с коварной пневмонией. Есть же в тех фальшивках четкие фамилии докторов, «лечивших» недуг, и медицинских сестер, которые отпускали назначенное «лечение».

«На основании данных медицинских документов были оформлены фиктивные реестры выставленных счетов на оплату предоставленных медицинских услуг и оплаченные Амурским филиалом АО "Страховая компания СОГАЗ-Мед", – это еще одна цитата из документов прокурорской проверки.

В той больничке под руководством Лилии Колесовой долечились до того, что умудрились трижды(!) оказать неотложную медицинскую помощь человеку, который в это время находился в местах лишения свободы далеко от Завитинска.

Районная полиция работала в той проверке с тюленьей неповоротливостью, на которую районная прокуратура применяла меры «прокурорского реагирования». Уголовное дело, возбужденное по статье «Мошенничество», топталось на месте.

“ Говоря простым языком, больница «лечила липой». Незаконно получала деньги за больных, которых в глаза не видела

27 января 2017 года следственное управление УМВД России по Амурской области было вынуждено изъять уголовное дело № 626317 у своих завитинских коллег и передать его для дальнейшего расследования в следственную часть следственного управления УМВД по Амурской области.

Зеркально противоположной в этой дурно пахнущей истории стала позиция министерства здравоохранения Амурской области.

Из-под витиеватой подписи его руководителя Николая Тезикова вылетают полные бодрости и идущие вразрез с прокурорским мнением строки: «Медицинские записи в амбулаторных картах соответствуют информации, внесенной в реестр, направленный для оплаты в страховую медицинскую организацию».

Минздрав привычно рапортует, что все медицинские записи в проверенных ими картах сделаны верно и вовремя. Правда, ни слова не пишет, что были эти «люди-карты» на приеме у врача или их «лечили» только верно сделанными записями и графологическими осмотрами.

По словам Тезикова, взаимоотношениями в коллективе, погрязшем в липе и обмане государства, довольны «89 % из общего числа опрошенных». Не смейтесь, но министр уверяет, что «управленческой культурой» в этом лечебном учреждении довольны все 90 % сотрудников!

Еще про управленческую культуру в родном здравоохранении. Непонятно, почему главный врач Завитинской больницы Лилия Колесова так и не была отстранена от занимаемой должности на период всех проверок. Хотя здравый смысл этого просит.

В нашей медицине непонятного все больше, чем понятного. Областной онкологический диспансер. В ноябре минувшего года, следственный отдел регионального управления ФСБ возбуждает против медсестры диспансера уголовное дело, предусмотренное частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое в особо крупном размере».

Проще говоря, следователи не сомневаются в том, что на протяжении почти двух лет эта мерзавка, работающая в отделении химиотерапии, воровала у смертельно больных людей жизненно важные лекарства, а несчастным вводила обыкновенный физраствор.

“ Непонятно, почему главный врач Завитинской больницы Лилия Колесова так и не была отстранена от занимаемой должности на период всех проверок

Сколько же она оставила после себя горя, слез и могильных плит, не знает и не узнает уже никто! По этому вопиющему факту не было сказано ни единого публичного слова региональным минздравом о том, какой «морально-психологический» климат в коллективе.

Спустя некоторое время, в феврале 2017 года, руководство диспансера объявило миру о том, что оно желает купить автомобиль за 1 миллион 800 тысяч рублей.

И это сливочное автожелание у руководства онкодиспансера не первое: в апреле 2016 года Амурский «раковый корпус», в котором медика позже обвинили в воровстве лекарств у онкологических больных, пытался купить автомобиль за 1 миллион 450 тысяч. Тогда журналисты подняли шум, и «аукционерам» чудом дали по рукам.

Цинизм зашкаливает! Не прошло и года, как автоаппетиты выросли… При этом на ремонт отделения стационара мудрые управленцы диспансера тратят в четыре раза меньше, чем желают потратить на покупку крутобоких авто.

“ Сколько же она оставила после себя горя, слез и могильных плит, не знает и не узнает уже никто!

Вы думаете, региональный минздрав снизошел и хоть как-то объяснил обществу, что на самом деле творится в одном из важнейших лечебных учреждений области? Нет, тишина была народу ответом.

Амурская медицина, как идущий на дно корабль, все больше и больше обрастает уголовными делами, скандалами, а главное, он все больше тонет от общественного недоверия. Но ее капитан-пенсионер делает вид, что ничего не происходит.

Вернее, ему позволяют «делать вид». От нашего имени…

Александр Ярошенко

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