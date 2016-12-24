Клоун в больничной палате

Фото Сергея Красноухова

Больше пяти лет волонтер Олеся Бондаренко отдает свое свободное время, часть души и сердца заболевшим детям. Почему после общения с клоунами малыши быстрее идут на поправку, а у их родителей появляются уверенность и надежда, – об этом ее рассказ.

Клоун с жалостью несовместим

– Мое детство было не безоблачным, но я ему очень благодарна, оно меня закалило и вложило в меня правильные акценты.

Папа от нас ушел, мама была вынуждена работать в нескольких местах. Я часто ходила в одной и той же одежде, у нас не было разнообразной еды. Но мне не с чем было сравнивать, и мне казалось, что живем мы нормально. Школу я окончила с золотой медалью. Окончила экономфак Хабаровской академии экономики и права. В Хабаровске, будучи пятикурсницей, я случайно столкнулась с больничной клоунадой.

До этого у меня была активная социальная жизнь: я занималась организацией студенческих вечеринок, была председателем профкома факультета, вела концерты и писала сценарии. Думаю, что мое волонтерство проросло оттуда, оно просто вызрело во мне.

Я ребенком серьезно болела и несколько недель лежала в больнице, в гематологии. Много времени провела в изоляторе. Помню, как это тягостно и дискомфортно. Видимо, эти воспоминания были неким толчком.

“ Больничный клоун, он более камерный, и рассмешить не является его задачей

После окончания учебы я уехала жить в Южно-Сахалинск, пришла к главврачу Сахалинской детской областной больницы. Она меня услышала и сказала: «О`кей, работайте». Нашлись единомышленники, и все пошло.

Больничный клоун и цирковой – это не одно и то же. Больничный клоун, он более камерный, и рассмешить не является его задачей. Жалеть больного ребенка категорически нельзя. Понимаете, клоун и ощущение жалости несовместимы. Сострадать – да, но не жалеть. Ты должен дарить и нести только позитив. Если его у тебя в душе нет, значит, ты его не покажешь.

Ты приходишь в больницу отвлечь ребенка от тяжелых мыслей, отвлечь его от болезни. Заболевшие дети часто оставляют детство за дверью палаты, твоя задача – вернуть их в него.

Помню одного детдомовского мальчика. У него был рак, и ребенок совсем не хотел есть. Мы с ним лепили фигурки из пластилина, и за каждый сделанный элемент он съедал ложку супа. Не уходили, пока тарелка не оказывалась пустой.

В больничной клоунаде есть много нюансов, которые нужно учитывать. Например, в хирургическом отделении детям часто нельзя смеяться. Швы разойдутся. Нельзя, чтобы дети перевозбудились.

Лучше работать с ребенком один на один. Я называю это камерной работой, более душевной. Главное, уметь чувствовать ребенка – все должно исходить от него, ты должен быть очень внимательным и извлекать то, что исходит от ребенка. Цепляться за то, что ребенку интересно.

“ Ты приходишь в больницу отвлечь ребенка от тяжелых мыслей, отвлечь его от болезни

С детдомовскими детьми работаешь по-другому. Когда заходишь к ним в палату, то тебя обязательно встречают радостные глаза, в которых застыло удивление. Детдомовским хочется больше тактильных контактов, они любят обниматься. Домашний ребенок так не радуется шарику или мыльным пузырям, как детдомовский… Они чаще ходят хвостиком за тобой из палаты в палату.

Тяжело болеющие дети быстрее взрослеют и мудреют. На Сахалине был Сашка, который болел муковисцидозом – тяжелым неизлечимым заболеванием. Он был намного взрослее своих сверстников. Мальчик умер в 11 лет. Сашу запомнила навсегда, он как-то незаметно стал мне близким. Запомнила за его страдание и за его недетское мужество.

Селекция души

Больничная клоунада многогранна. Она не только дает положительные эмоции ребенку, но и способствует скорейшему выздоровлению. Меняется и человек, который стал заниматься этой клоунадой: у тебя в лучшую сторону меняется сознание… Когда ты часто даришь другим добро и радость, у тебя у самого больше открывается сердце. Оно становится чище, и все наносное уходит.

Важно, что этим нужно заниматься бескорыстно, не нужно ждать похвалы и улыбок.

Для клоуна важен фундамент, понимание, зачем он это делает. Если я это делаю ради похвалы, то это ненадолго. Однажды похвалы не будет, и наступит разочарование.

“ Тяжело болеющие дети быстрее взрослеют и мудреют

Один очень важный момент. Во время игры клоуна бить нельзя, категорически нельзя обыгрывать ужимки в стиле «ай, больно…» Ребенок обязательно начнет бить других детей, будет думать, что это игра.

Клоунада необходима и для медперсонала, и для родителей. Медперсонал в большинстве случаев позитивно нас воспринимает. Медики часто подыгрывают нам, смеются с нами.

У них работа эмоционально тяжелая, им положительные эмоции просто необходимы. Болезнь ребенка обязательно травмирует родителей, им тоже нужен позитив. Мы работаем для всех.

Страдающие родители рядом с больным ребенком – явление частое. Недавно зашли в палату, а там девочка только после наркоза, рядом – заплаканная мама. Мама очень хорошо реагировала на клоунов, было видно, что после общения с ними она отдохнула душой. Прощаясь, ребята ее обняли, она угостила их конфетами. В ее глазах тревоги стало меньше. Это очень важно.

В радость верят все

Так получилось, что я выиграла грант Евросоюза и год работала волонтером в Австрии. Там я жила в деревне, где жили и проходили реабилитацию примерно сто инвалидов. Много тяжелых, с ДЦП, врожденными генетическими патологиями.

В Австрии поняла главное – если твои идеи и намерения чисты и направлены на благо людей, то они обязательно найдут отклик в обществе.

После австрийского года на несколько месяцев приехала к маме в Благовещенск, здесь стала собирать группу желающих заняться больничной клоунадой.

“ Болезнь ребенка обязательно травмирует родителей, им тоже нужен позитив. Мы работаем для всех

Провела школу, на которую пришли 15 взрослых и зрелых человек от 30 до 40 лет. В Амурской детской областной больнице встретили полное понимание администрации. Сейчас клоуны отрабатывают там свои первые выходы. Это – учеба.

Заметно, что молодежи в волонтерское движение идет все больше и больше, сегодня в жизни слишком много темного, и у чувствительных людей увеличивается потребность противостоять этому темному. А противостоять можно только добром.

Среди волонтеров очень большая текучка. Люди часто думают, что это некая игра, развлечение. А это не так. В первую очередь, это труд души, который отнимает у тебя много времени, нужны система и дисциплина. Без этих слагаемых ничего не получится.

Недавно работали с одним ребенком – детдомовской, 17-летней девочкой, которая страдает онкологическим заболеванием. Она в день своего рождения была на приеме у психолога. Во время приема в кабинет ввалились два клоуна и в игровой форме стали рассуждать, как они сюда попали. Постепенно вовлекли и ее. Вы бы видели, каким счастьем светились глаза у этой почти взрослой, много чего пережившей девчонки!

Понимаете, в образе клоуна многие вещи сделать легче и проще. Маска дает тебе эту возможность. Ты же так просто не подойдешь и не обнимешь человека, не скажешь ему что-то жизнеутверждающее. А в образе это все получается легко и органично. Костюм и маска открывают многие двери, снимают зажатость и убирают стеснение.

Счастлива ли я? Да, я внутренне счастливый человек, ведь я занимаюсь любимым делом, результаты которого вижу здесь и сейчас.

Прямая речь

Лариса Фатеева, главный врач Сахалинской детской областной больницы

– Олеся Бондаренко оставила самые приятные воспоминания. Образованная, талантливая и добрая девочка. Больничная клоунада очень нужна, дети с радостью встречают клоуна, у них поднимается настроение. И быстрее идет процесс выздоровления.

Фото Сергея Красноухова

Александр Ярошенко

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