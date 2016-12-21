Счастье от печки

Фото Сергея Красноухова

Бывший инженер–программист дважды автостопом проехал от Минска до Южно-Сахалинска, оставил работу, о которой мечтают миллионы. Сейчас он живет в маленьком домике у самого синего моря, печет вкуснющий хлеб, пьет родниковую воду, играет на гармошке и считает себя самым счастливым человеком на свете.

Как на картине Айвазовского

Белоликая метель накрыла Сахалин очередным циклоном. Казалось, что на небе кто-то большой и сильный разорвал большую перину – снег сыпал и сыпал. Заснеженный Корсаков был тих и малолюден. А недалеко от города притаился дачный поселок, в котором мы, изрядно поплутав, всё-таки нашли дом Алексея Бомбизо.

Если бы мне кто-то сказал, что так бывает, я бы не поверил. От дома сто метров березового перелеска – и ты стоишь на крутом утесе, с которого открывается фантастический вид на Анивский залив сурового Охотского моря.

Свинцовые волны на горизонте слипаются с пасмурным небом. А по ночам здесь огромные звезды заглядывают прямо в море. Красота – глаз не оторвать!

“ Бамбиза в переводе с белорусского означает верзила, здоровяк

Рядом прямо из-под корней деревьев из плена земли вырывается источник с хрустальной водой, к которому Алексей провел водопровод и от него питает свое жилье родниковой водой.

– Бомбиза – это чисто белорусская фамилия, у нас в Беларуси полдеревни было Бомбиза. Но у меня в конце фамилии буква «о». Видимо, когда-то писарь ошибся, – в русую бороду улыбается Алексей и продолжает: – Бамбиза в переводе с белорусского означает верзила, здоровяк.

Его отец – советский офицер, поэтому половина Лёшиного детства прошла на Сахалине, вторая половина – на Гомельщине. После окончания школы Алексей поступил учиться в Белорусский госуниверситет информатики и радиоэлектроники. Будучи студентом, дважды пустился в путешествие из Минска до Южно-Сахалинска. Автостопом.

– Это было очень интересно, романтично, самое главное – это классная школа общения с людьми, которую я бы назвал целым институтом психологии, – говорит Алексей. После окончания университета он, поколебавшись, принял решение уехать на Сахалин.

Здесь, на острове, Алексей Бамбизо нашел себе работу, о которой мечтают миллионы: специалист по IT-технологиям работал в крупнейшей на востоке России нефтедобывающей компании. Более чем достойная зарплата, частые командировки по миру, завидный социальный пакет. Вахтовый метод работы в комфортабельных условиях – график оставлял свободной половину года!

– Огонь всегда был моей стихией. Могу на него долго смотреть, при этом испытываю состояние полного комфорта, – говорит Алексей.

Незаметно для себя он заинтересовался технологией кладки печей, свободное время не жалел на посещение сайтов и форумов печных дел мастеров. Увлекся!

– Печка же – основа жизни, душа дома. Я попробовал сложить русскую печку, получилось, и, более того, мне это дело очень понравилось, – убежденно говорит Алексей.

Он принимает решение, которое не поняло большинство его окружения. Городскую квартиру сменил на загородный дом дачного поселка, где на зиму отключают электроэнергию, и уволился из компании, работать в которой для многих – мечта несбыточная.

“ Печка же – основа жизни, душа дома

Он говорит, что современному мужчине жить в городских «сотах» просто вредно. Некуда и негде применить свои силы и навыки: «Как в городской квартире можно работать с глиной, камнем, деревом?»

Его дом внутри полностью отделан деревом, даже ванная и та деревянная! Ни сантиметра пластика. Царица дома – русская печь, любовно сложенная Лёшиными руками. Аккуратная, из красного кирпича, с модным термометром у заслонки – бока ее долго и крепко держат тепло. Он ее топит раз в сутки, и этого хватает для теплой жизни в суровую пору сахалинской зимы. Хозяин уверяет, что все микроволновки мира меркнут перед ее величеством русской печкой.

– В горшок с вечера насыпаем крупу, заливаем молоком, добавляем щепотку соли и сахара, ставим в печку. Утром просыпаемся, а у нас горшочек ароматной, разваристой каши, – говорит Алексей.

Выпускник технического университета Беларуси, он свой дом сделал полностью цивилизованным. Электроэнергию получает от солнечных батарей, и её хватает на все бытовые нужды. А еще он своими руками построил баньку с печкой-каменкой, пышущей паром. В баню насос качает родниковую воду…

– Понимаете, деньги и материальные блага –- это не те ценности, ради которых стоит потратить жизнь. Работа даже в престижном офисе часто походит на элитарное, но все-таки рабство. Ценности – это когда ты развиваешься и внутренне растешь, – уверен он.

Сегодня его жизнь – это русские печки. Очередь к печнику с университетским образованием растянулась на месяцы. Его клиенты – это люди, вышедшие из деревенского детства, корневые, которые помнят печь на генетическом уровне.

“ Хозяин уверяет, что все микроволновки мира меркнут перед ее величеством русской печкой

Печник Бамбизо – человек безмерной внутренней свободы. Он сам выбирает, с кем ему общаться. Если по каким-то критериям ему не комфортно работать с заказчиком, откажет.

– Спасибо, я проживу и без этих денег, внутренний комфорт дороже всего, – говорит он.

Неожиданная проблема, с которой столкнулся мастер, – найти на самом большом острове России качественный кирпич. В это трудно поверить, но часть своих печей он сложил из белорусского кирпича. Наладил его поставку из Витебска.

– Качество великолепное, несмотря на длинную дорогу и дополнительные затраты, с ним работать выгодно, – поясняет Алексей. Он над каждой печкой корпит и колдует по нескольку дней.

– Если что–то мне не понравилось, разберу и переделаю, печка должна греть равномерно сверху донизу, – говорит Алексей Бамбизо.

Он убежден, что иметь дело с печным кирпичом могут только люди с определенным складом ума: «Работа очень кропотливая, и если она тебе не по душе, то толку не будет».

Если в доме русская печка, то зимой воздух не пересушивается, а летом никогда не будет изнуряющей духоты. И здесь все отрегулирует печное чрево.

Гармошка – как состояние души

Сахалинский белорус в своей печи печет замечательный хлеб, рядом с которым все брендовые сорта просто отдыхают. Черный, ароматный, вкусный! С пахучими семенами подсолнечника. Большую часть его выпечки разбирают друзья.

Несколько лет назад у Алексея Бамбизо появилось еще одно увлечение – гармошка! Сегодня их у него семь штук – от маленькой тальяночки до видавшей жизнь хромки.

– Гармошка – это же душа славянская. Как ее можно не любить? – недоуменно восклицает Алексей.

“ Сахалинский белорус в своей печи печет замечательный хлеб, рядом с которым все брендовые сорта просто отдыхают

Талантливый человек талантлив во всем. Он научился играть на гармони и даже угостил нас хитовым «Старым кленом» в собственном исполнении. Голос у него грудной и очень приятный.

Не так давно в его доме появилась Ольга. Красивая, с фигурой горянки молодая женщина, которая решилась блага городской цивилизации поменять на житье в доме c солнечными батареями.

– Мы с Лешей были знакомы давно, но близкими наши отношения стали отнюдь не сразу. Мне с ним очень комфортно. После тяжелого рабочего дня приезжаю сюда, а тут огонь в печи горит, и огромные звезды над морем. Жизнь сразу становится другой, – улыбается Ольга.

Впереди у них громадье планов, к Алексею уже записалась густая очередь на изготовление русских печей. Недавно он вернулся с Алтая: ездил туда к другу и сложил там русскую печку. За другое он и не берется.

– Камин делать не буду, а печку – с удовольствием. Понимаете, камин – это декор, а печка – душа дома, – говорит он.

Утверждает, что ему хватает денег на жизнь, он не платит по кредитам и за коммунальные услуги. При первой возможности обязательно съездит в белорусский Мозырь к 90-летней бабушке, которая всю жизнь проработала сельской учительницей. Тепло русской печки в Лёшиной душе появилось благодаря ей.

– Счастлив ли я? Знаете, когда птица летит, она же не задумывается, как она летит. Как только задумается об этом – сразу упадет. Так и я. Просыпаюсь – и мне просто хочется жить. И я живу именно так, как мне нравится, – мудро заметил Алексей.

Вот такая счастливая жизнь. От печки.

Фото Сергея Красноухова

Александр Ярошенко

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