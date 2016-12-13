Собачья злость
Сегодняшние зоозащитники нередко напоминают зооистериков. Собачьи и кошачьи трагедии часто бывают надуманными. «Заживо замурованные котики» на поверку оказываются банальным бабством, сведением счетов и мелкотравчатой местью.
Помню, как в январе 2015 года новостные ленты Приамурья взбудоражила «молния»: в одном из магазинов Благовещенска заживо замуровали кота. Он, дескать, ел без спроса кошачий корм, а его за это подвергли мученическому наказанию. Об этом миру рассказала одна из уволившихся продавщиц.
Хлесткие заголовки, богатое воображение экзальтированной части аудитории, вселенский крик зоозащитников, и – участковый уже стоит на пороге магазина. Естественно, никакого замурованного кота никто не нашел. Как никто и не ответил за общественный навет и стресс, который пережили хозяева магазина. А ведь возможно, что бывшая сотрудница просто имела зуб на своего директора?
«Зоозащитники подозревают, что собак продают на мясо» – это цитата из архива новостной ленты. Шум выше неба! Но подозрения так и остались подозрениями.
«Мужчина годами истязает животных» – недавно мелькнула очередная блискалка в информационном небе. Тут же участковый на пороге квартиры «мучителя», и толпа готовых порвать в куски любого несогласного с зоозащитницами в подъезде. Очередная зоодрама пока не нашла подтверждения. О ней скорёхонько забудут, и скоро миру родят очередную жуть о собачьей доле.
Запомнилась нашумевшая история с собакой по кличке Пират, которая с перебитыми ногами мужественно ползла к людям за помощью. Пирату помогли. Помню фотографию с его умной мордой. Больше всего запомнилось, с каким неистовством, с каким людоедством ели друг друга люди в комментариях к новостям, рассказывающим о собачьей беде.
Порой казалось, что они поели бы друг друга и без соли, и без перца за малейшее «не так». В человеке часто многое без перегородок. Волна ада – новости формата «одна баба сказала» о том, что где-то страдает кошечка, – и полное равнодушие, помноженное на злость и неприязнь к себе подобному, за толику иного мнения. Черное и белое ключом кипят в одном сердце крутым кипятком добра и лютой ненависти.
Штрих с недавних новостных просторов амурской столицы: девушку на пешеходном переходе стукнул крутобокий «крузак», хозяин которого, по словам девушки, выйдя из машины, приложил ее так, что та оказалась на земле.
Коллеги пишут, что у той некрасивости есть пяток свидетелей и справка от медицинских экспертов. Но полиция прислала пострадавшей бумагу, подписанную тремя офицерами органов правопорядка, в которой четко написано, что в этом ее унижении нет состава преступления. Полагаю, что она не одну пару обуви износит, пока будет правду искать…
Явный перекос морали. Стоит крикнуть о «замурованном котике», как полиция тут как тут. А прилюдно униженная девушка – это не повод для состава преступления.
...Я вырос в деревне. Животные были неотъемлемой частью моих детства и юности. Помню, что еще не дорос до десяти лет, а уже научился доить корову. Четверть века как живу в городе, но никогда не пну кошку и не обижу собаку. Просто пройду мимо. Для меня всегда важнее был, есть и будет человек.
Но почему этот самый человек становится все меньшим и меньшим форматом в нашей жизни и нашем ремесле, я так и не научился понимать. Люди воспитываются на человеческих историях. Сегодня же очерк о судьбе человека называют архаикой и соплями. А в космосе топа – козел Тимур. Стал он отцом или нет…
Что бы ни говорили, но собака – друг человека, а не наоборот. В России ежегодно «скармливают» бесхозным четвероногим десятки людей. Они загрызают без разбору всех – от стариков до маленьких детей. В ответ на это все больше и больше крика и пространных разговоров о том, что виноваты… сами люди. Дескать, зверью не хватает нашей любви и гуманности.
В Румынии в 2013 году беспризорные псы загрызли 4-летнего ребенка. На улицы Европы вышел народ, и беспризорные убийцы оказались вне закона.
Мое мнение: чиновники и полицейские уже просто запуганы радикальными зоозащитниками. Одно «негуманное» слово, и ты проклят поистине с собачьей злостью. Поэтому по первому крику бегут искать «замурованных котиков». И, не найдя их, не задают строгий вопрос – а был ли котик?
А попавших в беду людей запросто могут годами мытарить бездушными отписками и не замечать. В упор. Человекозащитники нынче не в чести. Сегодня в тренде адвокаты с приставкой «зоо»…
Александр Ярошенко
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Сергей вокалист
3 часа назад
удален
В.I. Гаринский
2 часа назад
Зри в корень: не будет бродячих собак - не будет и растерзанных детей, исчезнут и провокаторы.
Игорь Путилов
2 часа назад
Александр. При всем моем противоречивом отношении к тебе, неистово рукопожимаю за подобное выражение мысли. Все так и есть. Зоозащитники превратились в зоофашистов и готовы ради своего псевдогуманизма снова разжечь печи Освенцима для тех, кто по их мнению имел неосторожность обидеть зверушку.
Сергей вокалист
2 часа назад
4.3
Козьма1979
2 часа назад
Александр, поддерживаю полностью.
Сэр
2 часа назад
3.4
Игорь Павлов
1 час назад
Я вот тоже заметил такую закономерность. Вот заходит ко мне на блог форумчанка со всеми признаками хабалки, хамит, оскорбляет бз всякой причины. Посмотришь её профиль, так оказывается она из этих зоозащитнитков. Было много раз.
Теперь если заходит такая хабалка, то я точно знаю что она зоозащитницв. Это какой-то спицефический тип мужиковатых женщин
Арболет
1 час назад
Видимо те живодерки их Хабаровска тоже разделяют мнение автора. Лично мне людей не жалко. Во многих случаях они сами выбирают свою судьбу. Я никогда не дам кусок хлеба бомжу потому что знаю что жить паразитом на теле общества это его выбор. Но всегда накормлю бездомного котика или собачку. И девушку не жалко, что получила за то что переходила дорогу в неположенном месте.
пользователь удален
1 час назад
удален
ДыpыH
44 минуты назад
удален
ельза
21 минута назад
Так ВЫ же журналисты эту истерию и создаете. Сами накрутите и приврете, иначе читать не будут. Как сейчас с этой картинкой и заголовком.
Алека
17 минут назад
Столько желчи и злобы в статье. Такое ощущение, что ее писал «маленький» человек, одинокий и озлобленный на весь мир. Напомнило чем-то героя мультфильма «Рождественская история» Роберта Земекиса.
Такой неприятный осадок остается после прочтения... Осадок от самих высказываний, осадок от ощущения презрения к животным и к людям, которые этих животных любят…
А вообще очень жаль, конечно, что у нас некоторые люди судят о зоозащитном сообществе по отдельным его представителям (хотя и в других сферах также). Большая часть зоозащитников адекватны и неагрессивны к людям, они абсолютно нормальные. Просто они не заседают на форумах, не вступают в дискуссии, а молча делают свое дело. Их практически не видно и не слышно в комментариях. А вот как раз та самая неадекватная и истеричная часть ЗЗ, которая в меньшинстве, но максимально активна на форумах, и создает общее негативное представление о зоозащитниках. Странно, что автор статьи этого не понимает. Хотя может и понимает, и просто набирает просмотры к статье за счет этой темы, которая всегда вызывает резонанс.