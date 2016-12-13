Собачья злость

Фото: slavikap.livejournal.com

Сегодняшние зоозащитники нередко напоминают зооистериков. Собачьи и кошачьи трагедии часто бывают надуманными. «Заживо замурованные котики» на поверку оказываются банальным бабством, сведением счетов и мелкотравчатой местью.

Помню, как в январе 2015 года новостные ленты Приамурья взбудоражила «молния»: в одном из магазинов Благовещенска заживо замуровали кота. Он, дескать, ел без спроса кошачий корм, а его за это подвергли мученическому наказанию. Об этом миру рассказала одна из уволившихся продавщиц.

Хлесткие заголовки, богатое воображение экзальтированной части аудитории, вселенский крик зоозащитников, и – участковый уже стоит на пороге магазина. Естественно, никакого замурованного кота никто не нашел. Как никто и не ответил за общественный навет и стресс, который пережили хозяева магазина. А ведь возможно, что бывшая сотрудница просто имела зуб на своего директора?

«Зоозащитники подозревают, что собак продают на мясо» – это цитата из архива новостной ленты. Шум выше неба! Но подозрения так и остались подозрениями.

“ Человекозащитники нынче не в чести. Сегодня в тренде адвокаты с приставкой «зоо»…

«Мужчина годами истязает животных» – недавно мелькнула очередная блискалка в информационном небе. Тут же участковый на пороге квартиры «мучителя», и толпа готовых порвать в куски любого несогласного с зоозащитницами в подъезде. Очередная зоодрама пока не нашла подтверждения. О ней скорёхонько забудут, и скоро миру родят очередную жуть о собачьей доле.

Запомнилась нашумевшая история с собакой по кличке Пират, которая с перебитыми ногами мужественно ползла к людям за помощью. Пирату помогли. Помню фотографию с его умной мордой. Больше всего запомнилось, с каким неистовством, с каким людоедством ели друг друга люди в комментариях к новостям, рассказывающим о собачьей беде.

Порой казалось, что они поели бы друг друга и без соли, и без перца за малейшее «не так». В человеке часто многое без перегородок. Волна ада – новости формата «одна баба сказала» о том, что где-то страдает кошечка, – и полное равнодушие, помноженное на злость и неприязнь к себе подобному, за толику иного мнения. Черное и белое ключом кипят в одном сердце крутым кипятком добра и лютой ненависти.

Штрих с недавних новостных просторов амурской столицы: девушку на пешеходном переходе стукнул крутобокий «крузак», хозяин которого, по словам девушки, выйдя из машины, приложил ее так, что та оказалась на земле.

“ Порой казалось, что они поели бы друг друга и без соли, и без перца за малейшее «не так»

Коллеги пишут, что у той некрасивости есть пяток свидетелей и справка от медицинских экспертов. Но полиция прислала пострадавшей бумагу, подписанную тремя офицерами органов правопорядка, в которой четко написано, что в этом ее унижении нет состава преступления. Полагаю, что она не одну пару обуви износит, пока будет правду искать…

Явный перекос морали. Стоит крикнуть о «замурованном котике», как полиция тут как тут. А прилюдно униженная девушка – это не повод для состава преступления.

...Я вырос в деревне. Животные были неотъемлемой частью моих детства и юности. Помню, что еще не дорос до десяти лет, а уже научился доить корову. Четверть века как живу в городе, но никогда не пну кошку и не обижу собаку. Просто пройду мимо. Для меня всегда важнее был, есть и будет человек.

Но почему этот самый человек становится все меньшим и меньшим форматом в нашей жизни и нашем ремесле, я так и не научился понимать. Люди воспитываются на человеческих историях. Сегодня же очерк о судьбе человека называют архаикой и соплями. А в космосе топа – козел Тимур. Стал он отцом или нет…

Что бы ни говорили, но собака – друг человека, а не наоборот. В России ежегодно «скармливают» бесхозным четвероногим десятки людей. Они загрызают без разбору всех – от стариков до маленьких детей. В ответ на это все больше и больше крика и пространных разговоров о том, что виноваты… сами люди. Дескать, зверью не хватает нашей любви и гуманности.

В Румынии в 2013 году беспризорные псы загрызли 4-летнего ребенка. На улицы Европы вышел народ, и беспризорные убийцы оказались вне закона.

“ Но я так и не научился понимать, почему этот самый человек становится все меньшим и меньшим форматом в нашей жизни и нашем ремесле

Мое мнение: чиновники и полицейские уже просто запуганы радикальными зоозащитниками. Одно «негуманное» слово, и ты проклят поистине с собачьей злостью. Поэтому по первому крику бегут искать «замурованных котиков». И, не найдя их, не задают строгий вопрос – а был ли котик?

А попавших в беду людей запросто могут годами мытарить бездушными отписками и не замечать. В упор. Человекозащитники нынче не в чести. Сегодня в тренде адвокаты с приставкой «зоо»…

Александр Ярошенко

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