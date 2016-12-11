Александр Козлов: «Жизнь – штука командная»
Губернатор Приамурья – о лести и дружбе, о том, кого боится и чем гордится. Чего больше всего хочет от жизни и почему много лет не употребляет спиртное.
Правильный план – половина успеха
– Так получилось, что руководить регионом я стал в молодом возрасте, какое-то время ходил даже в «самых молодых российских губернаторах», сейчас, по-моему, этот титул – у коллеги из Калининградской области.
Поэтому только за молодость я уже успел получить много разных оценок. Ее кто-то на полном серьезе считает недостатком. Хотя точно знаю, что она дает возможность работать в напряженном ритме, который уже через несколько лет станет недосягаем.
За что мне не стыдно? Не стыдно за то, что за эти без малого два года моего губернаторства мы не сделали шага назад. Вместе с теми людьми, кто в меня поверил, идем вперед. Порой не так быстро, как хочется, но идем.
Вообще, убежден, что правильное планирование – это 50 процентов успеха, а вторая половина успеха – грамотное выполнение запланированного. В планировании работы власти обязательно должна принимать участие и общественность.
Как пример – сделан план дорожного строительства и ремонта каждого района вместе с начальниками районных ГИБДД, главами поселений, директорами школ, которые знают самые важные дороги, по которым возят детей. Их мнение – основополагающее при планировании ремонта и содержания дорог. Эти люди живут на местах, и они лучше знают все свои дороги и тропинки.
Уже составлен документ при самом активном участии местных жителей. Он лег в основу планирования всей службы Амурупрадора. Есть конкретный документ с именами и фамилиями, по которому все ясно. Решают люди, которые живут на тех территориях и ими управляют.
Кружево причин
Мы несколько поменяли формат, теперь каждое министерство защищает свою работу на год. Защищаются не только министры и его замы, но и начальники управлений и отделов. Разработали оценку деятельности зампредов и министров, чтобы каждый понимал, что еще мы решили и за что спросим в рамках наших возможностей, законодательных и календарных дел.
Очень часто жизнь сплетена, как кружево: один вопрос прорастает в другой, и часто одна проблема вытекает из предыдущей. Как пример – смертность от внешних факторов уносит в год больше тысячи человек. Это очень много. Начинаем разбираться: на первом месте среди причин, конечно, алкоголь. Этот показатель стал началом большой работы, которую мы проводим вместе с общественностью, с правоохранительными органами. Незаконный оборот алкоголя – это системная болезнь и давняя. Там есть над чем работать и отступать на этом фронте не будем, потому что слишком велики потери и слишком много бед дает алкоголь.
Один важный момент – пьяные за рулем. Когда с ними начинает разбираться полиция, часто начинают врать и дают неверную информацию о себе. Называют несуществующие места работы. Если эту информацию не проверять, а просто выписывать штраф, то результат будет минимальным.
Проблема-то серьезная, у нас в прошлом году только через суд прошло более 400 человек, которые были уличены в вождении в нетрезвом виде. Кто эти люди? Их настоящий портрет власть обязана знать – это же потенциальные убийцы, которые подвергали чужие жизни опасности.
Мы этим вопросом будем заниматься так, что все будут знать: в Амурской области надо сначала хорошо подумать, прежде чем сесть за руль подшофе. Будем внедрять формат открытых совещаний, который поможет вытащить из «корней» многие проблемы и детализировать их.
Трезвым взглядом
Я восемь лет не употребляю алкоголь. Честно скажу, и раньше спиртное никогда не доставляло мне удовольствия. Нравилось попить пива с соленой корюшкой. Но пиво полнит, поэтому и от него отказался безо всякого сожаления. Потом моя жизнь складывалась так, что трезвая голова нужна всегда. В моем понимании алкоголь ограничивает свободу человека.
В 25 лет я уже руководил ответственным направлением в угледобывающей отрасли на юге России. Публичному человеку желательно всегда быть с трезвой головой, иначе можно попасть в очень некрасивую ситуацию. Примеров тому множество, называть их не буду, многие из них на слуху…
Фото: Амур.инфо
Как я расслабляюсь? С помощью спорта, в частности, с помощью моего любимого хоккея. Почему хоккей? Это командная игра, а без команды вообще ничего нельзя сделать. Жизнь – штука командная. В ней, как в хоккее, важны не только игроки, но и болельщики, которые тебе сочувствуют. Это игра, которая требует отключения мыслей от всех проблем и забот и сосредоточения только на ледовой баталии. Хоккей дает хорошие физические нагрузки, это мне тоже нравится.
Бойтесь молчунов
Есть люди, которые мне говорят все, что думают. Я им за это благодарен. Всегда боюсь тех, кто молчит. Раз молчит, значит, возможно, безразличен. Когда есть эмоции, спор, то значит, спорящие, как минимум, неравнодушны. С большим уважением отношусь к аргументированному спору. Не все самому можно увидеть, поэтому честный взгляд со стороны очень важен.
Лести слышу много, ее видно. Ты же часто знаешь правду и проверяешь человека – по его реакции все легко понять… Иногда провоцируешь ситуацию ради того, чтобы понять.
Друзья? Серьезное понятие. Общаться с тобой готовы почти все, это объяснимо, сегодня должность у меня такая.
Команда? Знаете, я до губернаторства четыре года работал региональным министром, полтора года работал мэром Благовещенска. Поэтому в этот кабинет зашел, зная и понимая людей и дело, которым мне предстояло заниматься. Еще до работы губернатором я на протяжении более чем пяти лет уже был частью команды.
Дел, и правда, много, много работы объемной и глубокой. Я не знаю дел, которые не важны. В регион серьезно и масштабно заходят «Сибур» со своими проектами и «Газпром». Один космодром Восточный чего стоит.
Многие идут на серьезные жертвы, не видят днями и неделями свои семьи. По-другому пока не получается. Работа чиновника – это далеко не всегда машина, кабинет и секретарь с чашкой чая. Эта работа редко позволяет жить по строго регламентированному распорядку жизни.
Бывает, что люди узнаются и открываются с необычных, подчас неожиданных сторон. Один пример. В Архаринском районе есть бывшая насыпь железнодорожного полотна, которая сегодня стала дорогой и ведет к поселению, где живут 70 человек. Бывший глава района сделал проект дороги в это село, заплатил за него 20 миллионов рублей. Дорога вышла в полмиллиарда рублей. Понимаете, человек потратил 20 миллионов на бумажки, которые никогда не будут исполнены.
У нас на весь дорожный фонд в год запланировано 2 миллиарда рублей, поэтому потратить 500 миллионов на дорогу для села, в котором живут 70 человек, это просто нереально. Такие планы пугают. Подобных примеров, к сожалению, хватает. Когда смотришь в глаза человеку, принимающему подобные решения, то думаешь: он это специально делает или замотивирован?
Бюджет? С ним большие сложности, сложность в том, что он почти полностью состоит из кредитов. Сегодня мы закредитованы порядка 87 процентов, а было еще выше. Постепенно снижаем эти проценты.
Федеральное правительство поставило перед нами жесткую задачу – снизить закредитованность до 50 % к 1 января 2019 года.
Сегодня государство идет на помощь предприятиям и освобождает их от налогов. Финансовый кризис бьет по многим коллективам, и им надо помогать. А мы-то в бюджет уже запланировали поступления от предприятий, которые попали под налоговые каникулы. Поэтому много сложного. Скажу так: по сравнению с прошлым годом мы на 900 миллионов уменьшили свои расходы, ужимаемся, где только можем.
Стараюсь не разжиматься
Слышит ли нас Москва? Мне часто с федеральными министрами проще, чем с их замами. Легко работать с министром финансов Антоном Германовичем Силуановым. Он вникает в наши проблемы и помогает их решать.
Поддержка Юрия Петровича Трутнева просто неоценима. Он всегда говорит: «Если есть какие-то сложные вопросы, не молчите, проговаривайте, будем решать». Без его поддержки было бы сложно. Он не просто доказывает, он бьется за дальневосточников…
Отдых? Хоккей, сон и баня. Сплю я очень крепко. Выходных, в полном смысле этого слова, у меня нет. Всегда есть какие-то вопросы, которые требуют решения здесь и сейчас.
Я, как та пружина, – чем больше она разжимается, тем труднее ей собраться. Поэтому стараюсь не разжиматься. Возможно, с возрастом организм мне отомстит за этот ритм жизни, и я уже сегодня прошу у него прощения, но пока по-другому не получается.
Маме реже звонить не стал. Перезваниваемся. Переживает она за меня. Она может на меня поворчать, что много времени уделяю работе и мало семье. Я ей всегда отвечаю: «Мам, сейчас вот доделаю и поеду домой…»
Жена у меня молодец, что соглашается с моим жизненным и рабочим графиком. Привыкнуть к этому нельзя, но соглашается. Бывает же по-всякому: один ночной звонок из Москвы, и утром ты уже в самолете…
Разочарования? Случаются, когда слушаешь некоторых деятелей, как они стройно кричат за народ, а потом узнаешь про их «шанежки», и многое становится понятным и очевидным.
Хотя, может, разочарование – не совсем верное слово. Точнее будет библейская строчка, говорящая о том, что познания умножают скорбь. Слова известные и точные. Вообще, самый лучший учитель – жизнь! Только она крепко учит, как надо поступать и как не надо.
Деньги не стоят проклятий
Яркий пример, как делать не надо, – история со строительной компанией «Городок». Его акционеры –- уважаемые жители Благовещенска. Никакие деньги не стоят того, чтобы тебя прокляли люди! Как вашим потомкам жить с таким «родимым пятном»? Продайте все и достройте, не смейте людей обманывать. Верните людям то, за что вам заплатили. Чужое верните! И живите спокойно дальше. Власть всегда поймет, поддержит и поможет. Но только не тем, кто пытается жульничать.
Сегодняшняя законодательная база не позволяет решать вопросы силовым методом, «кулаком по столу» – давно не проходит.
С силовиками работаем слаженно, их поддержка существенна в интересах жителей Амурской области и в государственных интересах. Власть не должна бросать людей. По-другому просто быть не может.
По невыплатам заработной платы возбуждено много уголовных дел, это тоже поддержка и понимание проблемы силовиками. Еще раз скажу: власть не должна бросать людей.
Почему возникают проблемы у дольщиков? К сожалению, срабатывает банальный принцип пирамиды. Набираются средства, и за счет денежного оборота решаются определенные вопросы, затем кольца пирамиды становятся шире, и следующие вопросы решать уже сложнее. Вопросы переходят в проблемы. Где-то проели, где-то зарплату подняли больше, чем того позволяла реальная картина дел. Все накапливается и выстреливает рано или поздно. Понимаете, есть незыблемые законы ведения дел, и у рентабельности тоже есть свои жесткие правила. Когда их пытаешься нарушать, то получается то, что получается.
Я очень уважительно отношусь к предпринимательскому сообществу. Эти люди много рискуют, рискуют своими деньгами и благосостоянием. Берут кредиты, закладывают имущество, дают работу целым коллективам. Они достойны всяческого уважения и поддержки.
А есть люди, которые просто «ловят тему», люди с некоей нечистоплотностью. Обратите внимание: все кто посыпался на скандальных делах, они все далеко не бедные граждане. Как так получилось, что ты не бедный, а бизнес твой разваливается? Так же быть не может. Вопрос, в общем-то, понятный.
Чего хочу от жизни? Больше всего хочу, чтобы у нас в семье появились дети. Еще хочу, чтобы у меня всегда была возможность сказать за себя слово. Еще с дворов своего детства уяснил: дайте за себя сказать слово. Не скажешь ты, всегда найдутся желающие сделать это за тебя.
Фото пресс-службы правительства Амурской области
Александр Ярошенко
Рубрика отражает субъективную позицию автора и не является продукцией информационного агентства «Амур.инфо».
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alex 3
18 часов назад
хорошо! но подозреваю всё тщательно обработано.
А.Кузнецов
17 часов назад
Врет Козлов и с ним Ярошенко. Не пил он 8 лет. Когда прозвучала фраза: "Бодрячком. Мужчины ― стоя, женщины ― до дна" пил он явно не воду из под крана и состояние его было далеко от трезвенника.
Бублик
16 часов назад
Бла-бла-бла и только.
А про дачу ни слова....
paravis
16 часов назад
Святой человек...Человечище...Ага.
Баловник
16 часов назад
Зачем это все написано? Вода. Никуда мы не идем.
Сергей вокалист
15 часов назад
Боюсь… .Пугают… ..–Вот характер современного губернатора.
Вообще ни о чём статья. Сериал какой то.
По делам руководителя видно, а не по тому, сколько раз он звонит маме или каким спортом занимается.
Ну а алкоголь, оказывается, беда всех бед и первопричина разрушения страны – умора.
Знаток28
15 часов назад
Открыто и честно, достойный губернатор
Дядя из мяса
15 часов назад
удален
Летописец
15 часов назад
Достойные ответы достойного руководителя области!
СаняCh
15 часов назад
Козлов действительно часто работает в напряженном режиме. Те кто работают с ним знают, что зачастую собрания проходят до поздней ночи. Свет в кабинетах правительства не гаснет очень долго
Пушоня
15 часов назад
Хорошо когда грамотный подход у руководства есть. Надеемся на дальнейшее воплощение задуманных планов.
Пушоня
15 часов назад
Вообще что бы не говорили, последнее время очень сильно заметны изменения в области в лучшую сторону.
Бублик
15 часов назад
Помню,когда жил в мафиозном свободном,и когда пришел нынешней мэр то же была надежда на молодость,стремление его улучшить,Балакал аж уши заворачивались от его грандиозных планов.Прошли года,он и его "команда" город превратили в помойку,клоаку.
Так и герой статьи,кажется из этой же оперы.
Мой Господин
15 часов назад
Спортивный губернатор гордость области. Серьёзно. Лично я это очень ценю.
Не слушайте пьяниц-хейтеров, у них работа срать на власть
Борщёв А.Н.
15 часов назад
Какой же все-таки оказывается хороший человек этот Александр Козлов.
Читаю и плачу от умиления.
Летописец
15 часов назад
Бублик, так может клоака в городах начинается когда ты туда приезжаешь?)
Wide
15 часов назад
Сейчас проснутся товарищи - любители покритиковать!
Александр Александрович, не смотря на молодой возраст и ту громадную ответственность, которая стоит перед ним, очень достойно с ней справляется. В ближайшее время думаю увидим и другие положительные изменения в области.
Бублик
15 часов назад
А про дачу,что ?Федеральные каналы про чью дачу талдычили?
Сергей вокалист
14 часов назад
О какой борьбе с анонимностью в интернете, может идти речь, когда появляются троллевские аккаунты новичков, восхлавляющие любые (нужные для власти) статьи?
Игра в одни ворота.
Вентерра
14 часов назад
Кто бы что не говорил, реальные дела действительно видны, поэтому я склоняюсь к тому, что все негативные комментарии исключительно из зависти.
Клиновый сироп
14 часов назад
Пусть у нас в области не все так хорошо, как мы бы все хотели ... но однако ведь многое делается благодаря именно руководящей власти. И изменения, хоть по немножку, но идут и прогресс виден ...))
А критики всегда найдутся, чтобы хорошего им не делали..(
Иван Фёдорович
14 часов назад
… Иногда провоцируешь ситуацию ради того, чтобы понять...
Провокатор! Поп Гапон, блин
Летописец
14 часов назад
Федеральным СМИ ты называешь жалкий Лайф, который все свои новости сфабриковывает и за определенную сумму публикует на своих ресурсах? Для меня это шарашкина кантора, а не федеральное СМИ, поэтому верить им я не намерен.
Фанат_BLG
14 часов назад
Полностью поддерживаю! В здоровом теле здоровый дух!
Иван Фёдорович
14 часов назад
Один я заметил, что каждая статья Ярошенко о Козлове выдержана в одном стиле - монолог? Видимо всё по шаблону делает. Интересно было бы сравнить эти статьи. Не удивлюсь, если фразы будут повторяться.
Pavel742
13 часов назад
Хороший-то какой, хоть к болячкам прикладывай.
Старший в классе
12 часов назад
Как бы ни было, но Козлов трудяга, постоянно либо с министрами в Москве рабочие встречи проводит, либо в области с населением работает
ё
12 часов назад
А то и сам вдруг уверует, что он и есть свет в окне АО.
К Ярошенко доверия нет
Goldy
12 часов назад
Большой плюс к работе - работа со студентами. Буквально вчера состоялась встреча с РСО,обсудили ряд вопросов. Ребята,которые были на встрече,остались довольны. На заданные вопросы отвечал спокойно,обоснованно. Проблемы,которые существуют у рсошников, взяты во внимание, тут же назначены даты встреч с людьми,которые поспособствуют решению. Восхищает то,что при своей работе масштабной не забывает о молодежи. Молодец!
ё
12 часов назад
И куда смотрит министр здравоохранения?
Ведь захвалят , разрезать придётся заново.
Сергей Труш
12 часов назад
Специально регился, да? :))))
Так вот, губернатор, это не комиояжёр, или свадебный генерал, это ПРЕЖДЕ ВСЕГО руководитель региона. Покажи то, насколько улучшились показатели жизни в Амурской области.
СаняCh
11 часов назад
И все этому нытику, что то должны. Годовой отчет посмотри, если не хватает извилин
Stat
11 часов назад
Одно даже то, что он пробился во власть говорит о многом, в первую очередь о характере и способностях! Он губернатор области! А Вы все здесь лишь язвительные комментаторы... Молодец парень, далеко пойдет, Так держать, Козлов!
Старший в классе
10 часов назад
Понял почему Труш постоянно гадит в ветках, за вниманием мужик гоняется, пиарит через ветки свои пустые блоги, типа "Приключения Буратино", аудиторию набивает. Вчера тебе писал, Серега чем отличается настоящий блогер, от пустого бульварного фантазийщика?
Ivanov5
10 часов назад
удален
Ксаныч
10 часов назад
Саныч , такой Саныч должен быть в каждом городе и районе, сельсовете.Даёшь клонов КАА.Амурская область в впереди планеты всей.Пенсионеров Саныч на пенсию отправь, одолели дряхлые.
ё
9 часов назад
Исходя из его понимания жизни, мне его жаль.
Жизнь у него получается не удалась, глядя на его команду и её работу.
Ivanov5
9 часов назад
3.1
Старший в классе
8 часов назад
Ну как же не удалась, раз оппозиция так визжать начала
Взять самую малость, за два года три очень крутых крытых катка. Свободный так вообще будет город сад, не дал всяким частникам землю растащить, теперь зато крупнейшее организация Газпром заходит, а это как минимум 20 миллиардов прийдет в Свободный
СаняCh
8 часов назад
удален
ё
8 часов назад
А накой народу катки когда работы нет и семьи кормить нечем.
Они ль безделья как губернатор в хоккей не играют.
А газпром то и без КАА пришёл бы .
А так как он при нём заходит по фото КАА с Миллером очень хорошо видно.
КАА даже ради прогиба чуть ипподром не замутил для Миллера на святая святых-Золотой миле.
И в процветание Свободного я не верю, так же кака не верил в процветание Сковородино с приходом туда нефтянки.
Цель у пришедших иная.
Знаток28
8 часов назад
Козлов выбрал правильный путь развития области. В Москве уважают, а это много значит
ё
8 часов назад
В Москве давно всё уважение привезёнными чемоданчиками измеряется.
Не хотите после этой новости своё утверждение отозвать?
системник
8 часов назад
Что интересно, губернатором Козлова выбрали сельчане. Однако он ни чего не говорит о том, что делать со 100 тысячами ЛПХ, которые в области бесхозные, потому как не эффективные по выражению предыдущего министра МСХ области.
Знаток28
8 часов назад
Ё, ну видимо у вас в партии меньшинства так принято, не специалист, судить не буду
хаз
8 часов назад
Обожаю все тексты, связанные с Козловым и троллей, который выходят поддержать его светлый образ. Любимое чтиво за чипсами.
ё
8 часов назад
Я не состою ни в какой партии и ни в какой оппозиции.
Привык жить своим умом.
И для выражения своих взглядов мне кодла не нужна.
А про Москву все знают и врать не имеет смысла.
А те кто при должностях и при партиях прекрасно знают тарифы.
СаняCh
8 часов назад
удален
mikey007
7 часов назад
удален
Дмитрий1959
7 часов назад
В какие чудесные времена нам пришлось жить!
SOS02
7 часов назад
3.4
Goldy
7 часов назад
А какова,собственно,проблема данной дискуссии? В том,что кого-то не устраивают ответы Козлова?Так он рассказывает о своем опыте, высказывает своем мнение насчет каких-то ситуаций,которые различны с вашими. Я думаю,довольно-таки неплохая часть биографии.
mikey007
7 часов назад
Продать Москве конеш правильный для вас
mikey007
7 часов назад
Врет -
Это основнаой мотив деятельности едропартии
Кто его родителе меня интересует
Подкидыш амурский
Соната
7 часов назад
Ситуации различные? Хм...
Неплохая часть биографии связана с такими ситуациями?))
mikey007
7 часов назад
удален
mikey007
7 часов назад
Какова проблема
Деньги бюджетные заплатили соскам за облизывание вот и вся проблема
СаняCh
7 часов назад
3.4
mikey007
7 часов назад
Интересно это произведение опубликуют в Российской газате.
Россияне же СМИ стали больше доверять
ё
7 часов назад
А почему Ярошенко не попытался развеять пересуды по биографии КАА?
Там до сих пор есть белые пятна , вызывающие много обсуждений.
1. Как КАА одновременно мог учиться в Благовещенске и в это же время работать в Райчихинске?
2. По каким причинам КАА не служил срочную службу в армии?
СаняCh
7 часов назад
Это было бы правдой если бы это было твоЁ мнение, но увы. Привык поддакивать Трушу.
Старший в классе
7 часов назад
Слабая оппозиция. Ничего толкового не говорит, только флуд. Просто тех, кто является меньшинством, слышно громче всех. Так уж человеческая психология устроена, что меньшинствам свойственно в группы сбиваться и выражать своё мнения, качая права. Возьмите например вегетерианцев - они собираются в группы вечно недовольны тем фактом что многие люди едят мясо, а те кого называют "мясоедами", им просто в голову не придёт объединяться и выражать своё мнение что они любят мясо. Поэтому и слышно нытьё оппозиции, вечное бурчание и негодование. Все равно народ за действующую власть, Козлов пример многим губернаторам
ё
7 часов назад
А по моему за флуд вас госпада тролли сегодня чистят в соответствии с правилами форума.
Пишите по теме ветки.
СаняCh
7 часов назад
3.1
ё
7 часов назад
В биографии не было ничего про заочное обучение.
И КАА этого не утверждал.
Ибо МАП сам по себе ничто, а заочно -откровенно купленный диплом.
НЕ я залез в кресло губернатора , оттого не меня а КАА обсуждаем.
Про армию пиши.
КошачОК
7 часов назад
Проститутки не народ.
Против губера все силовики
Он ниочем, мне так сказали знающие люди
КошачОК
7 часов назад
удален
Евгений Шувалов
7 часов назад
Сижу, читаю комментарии и вижу массу завистников. Особенно забавный тот факт, что оппозиция клевещет как может. Друзья, постарайтесь просто заняться делом, вместо глупых тыканий по клавишам. Вот сидит господин Ё, пишет какая плохая власть. Товарищ, вот Козлов к своим годам уже губернатор, к 30 годам стал министром. Обычный человек, без силы воли и без крепкого ума такихвысот не достигнет. Вы показываетесь мне именно таким. Если у вас с этим проблемы, я могу вам помочь. Следует просто сменить цель самоутверждения, не пытаться кого то "опустить", а расти самому. Вы очень увидите как уличшится ваша самооценка, если последуете моим советам. Поверьте
ё
7 часов назад
Напомни результаты выборов КАА?
15% от всех избирателей кое как со всеми приписками и зависшими компами у Неведомо кого.
КошачОК
7 часов назад
3.1
ё
6 часов назад
Ветку загадили помощники губернатора так , что читать просто невозможно.
Ничего ровным счётом по теме.
Наверное про него просто сказать не чего.
Евгений Шувалов
6 часов назад
Козлов грамотный руководитель. Ему действительно доверяет и Москва и Президент. Лично я не сомневаюсь в его работе. Давайте уберем свои корыстные помыслы и будем объективно судить. Козлову досталась сложная область, я все еще поражен как при всем этом еще и предприятия формируются новые. Перестаньте на него клеветать, он нормальный мужик и ему реально сложно. Надеюсь, что злые языки обайдут вас стороной и среди ваших приближенных нет ваших завистников.
ё
6 часов назад
Ему не доверяет население АО.
А это важнее доверия Москвы и Путина.
Нравится он им , пусть к себе и забирают.
Нам то он здесь зачем неумелый такой?
Его результаты на выборах с учётом всех приписок были 15% от числа избирателей , сегодня и столько не наберёт.
Сергей вокалист
6 часов назад
Все прекрасно знают, как ныне выбирают нужных губернаторов. Гордится абсолютно нечем. Область откровенно в западне. И тут проблема в принципе, не в губернаторе, можно ставить хоть кого, вха проблема в откровенно коррупционно – воровской системе управления страной.
Евгений Шувалов
6 часов назад
Я так не считаю. Откуда такое мнение? Я не видел информации о недоверии к нему. Если у вас нет подтверждения значит это клевета!
Доверие Путина очень важно, я знаю, что Козлов в сотне доверенных лиц Президента. Его поддержка очень важный элемент управления регионом.
Козлов не неумелый. Интересно- все ведь только умею критиковать, предложите иные варианты. Нельзя разбираться во всем, и у Козлова есть ошибки, кто спорит? Но при всем при этом их действительно минимум. Сложный регион. Сложный расчет с долгами. Следует относится с пониманием. И чтобы увидеть значительные улучшения нужно время.
Ну, а в явке виновен сам народ. Это вина Козлова? Нет.
Давайте меньше клеветы, больше реальных предложений,а не глупых высеров
ё
6 часов назад
Но он ставленник этого режима и работает на этот режим и на поддержание нынешнего положения дел и вещей.
Старший в классе
6 часов назад
Ни разу не слышал чтобы Козлов жаловался и говорил какая тяжелая область ему досталась. Трудится человек, выбивает деньги для области, подключает министров РФ к решению проблем, а что сделал ты?
Архитип
6 часов назад
Здравый коментарий, хоть один на последние 20
ё
6 часов назад
Результаты выборов это факт.
Снижение уровня жизни населения АО это тоже факт.
АО в числе последних по многим показателям и это факт.
Доверие Путина чистейшая фантазия. В АО нет вливаний со стороны власти, это факт не в пользу уважения и доверия к КАА со стороны Путина.
НЕ имея талантов залезть рулить АО находящейся в сложном положении это просто преступление.
Старший в классе
6 часов назад
Доверие Президента можно заслужить только работой и результатами, поэтому у Козлова такой хороший контакт со всеми министрами и высшими чиновниками. С бездельником никто бы и разговаривать не стал
Внучка деда
6 часов назад
Охохо) развезли так развезли)
Губернатор он и в Африке губернатор. Мне кажется не было еще ни одного губера, которого бы не критиковали, поэтому всё норм.
Сан Санычу респект за воздержание от алкоголя!!!
Знаток28
6 часов назад
До Козлова никто и не думал что там будет с областью, зачем заводить крупные предприятия и регистрировать у нас. Сейчас торы, заводы, инвестиции, мост! Не обращайте внимание на этих комментаторов, им же только дай повод!)
ё
6 часов назад
А с ним и не разговаривают судя по результатам тех встреч.
Из вежливости выслушают, не имеют права не выслушать и отмахиваются как от назойливой мухи.
В лучшем случае из жалости копеечку в след мелкую бросят.
Евгений Шувалов
6 часов назад
Выборы показали, что лучше кандидата на эту должность в области нет, это так.
Со стороны федерации есть вливания в область, это так. С министрами он в ладу. Постоянные поддержки области имеются. Вот без этого региону наступила бы полная разруха. Лично я уверен, что сделал правильный выбор. Судите объективно
ё
6 часов назад
А за враньё как?
С ветеранами то выпил, а врёт что 8 лет не выпивает.
Старший в классе
6 часов назад
Нашим амурским политикам на счёт алкоголя надо брать пример, есть тут яркие представители нашумевших видео с ночных клубов
bocce
6 часов назад
удален
Евгений Шувалов
6 часов назад
Согласен. ТОРы это грамотное решение. Грамотное решение не показатель ли таланта?
Уголёк
6 часов назад
Всё это мне напоминает басню про то, как Моська лает на слона.
Господа комментирующие, неужели вы не понимаете, что занимаетесь бесполезным делом. Губернатора ценят за конкретные дела. Козлов эти дела показывает. Показывает довольно-таки хорошо. Поэтому народ его уважает и ценит. А мнениями парочки завистливых комментаторов на форуме, только подтереться в уборной и всё
ё
6 часов назад
Наши выборы ничего не показали.
Оттого, что не оговорен порог явки.
А при таком раскладе это не выборы вовсе.
15% кое как со всем адм ресурсом, это провал полный.
bocce
6 часов назад
3.1
Старший в классе
6 часов назад
Достойный кандидат, лица типо Абрамова, которые говорили что его поддерживает половина населения, что-то на выборах в Гос думу совсем слабенький результат показал... Выходит просто Иван от обиды решил все назвать фальсификацией.
Это ужасно на самом деле, мужик должен признать своё поражение, и армия ботов тут не к чему
ё
6 часов назад
А давайте КАА уйдёт досрочно и пойдёт на новые выборы.
Ну что бы ни у кого никаких вопросов не было.
СаняCh
6 часов назад
Выборы показали, что Ивану Абрамову доверия нет. Про поддержку все верно. Если федерация не будет нам доверять, остаемся без льгот, без финансирования, еще и долги начнут внаглую изымать. Эти либерасты не думают бошкой совершенно
bocce
6 часов назад
У них Абрамов единственная попа-боль
Мнеп козловские проблемы.
Не будб абрамова все бы зашибись было? Да?
bocce
6 часов назад
Вы выборы подделали
Фуфлогоны
Флудоботы
Козловцы
ё
6 часов назад
Кого на этой ветке интересует Абрамов?
Пиши по теме ветки.
Старший в классе
6 часов назад
Тор и позволят области получать дополнительные налоговые сборы, формировать доходную часть бюджета.. Это долгосрочная перспектива, которая покажет результаты только через 5 лет, это реально показывает заинтересованность властей не в собственном развитии и повышении, а улучшении реальной жизни населения области
Архитип
6 часов назад
Козлов хотя бы знает где работет, а вот Абрамов не помнит
bocce
6 часов назад
Бедняжкам не спится
Вдруг неграмотных турнут
Ну, кому они нужны
бедненькие
не депутат
6 часов назад
3.4
Старший в классе
6 часов назад
Меня интересует например, или интерес уже не поддерживается?
не депутат
6 часов назад
3.4
Евгений Шувалов
6 часов назад
Вот сейчас говорю чистую правду. На выборах губернаторских за голосование за партию одну оппазиционную правда платили по 500р. Прямо на территории АмГУ. Не был бы свидетелем не говорил бы. Так что выборы не сильная ваша сторона, видимо вы мало о них знаете, либо вам не говорят.
не депутат
6 часов назад
bocce тоже судя по всему пьяный за компом сидит, промахивается по клавиатуре частенько)
Иван Петрович Сидоров
6 часов назад
А чего собственно за 2 года достигло правительство Козлова?Амурская область глубоко дотируемая центром,смертность до сих пор превышает рождаемость,отток из Ам.области чрезвычайно высок(молодежь уезжает на учебу в другие регионы страны),за счет прихода в АО нефтегазовых монстров,экономика области реально не улучшится,нет собственного промышленного производства,кругом купи-продай,работать людям за нормальные деньги негде,Козлов-это ставленник Кожемяки,которому папа Козлова в свое время хорошо помогал(рука руку моет),вообщем кругом полная жопа и дальше будет хуже,на а про дачу в Белогорье за 100 миллионов вообще молчу...
ё
6 часов назад
Думаю, что истерику троллей дальше поддерживать смысла нет.
Они достаточно засветились в хвалебных пустых комментах на этой ветке.
Теперь любопытные могут их легко пересчитать и опознавать на других ветках.
Удачи, тролли.
bocce
6 часов назад
Садить не пересадить кароче
Просто Дима
6 часов назад
При Козлове наконец-то началось строительство моста, уж очень многие обещали. Построили крытые катки, у нас стали ровнее дороги!! Да не все, но это лучше чем было при ком либо! Крутое направление "Открытое Правительство" все лето губернатор и весь кабинет министров ездили по Амурской области и общались с населением, решали проблемы на месте, без бумаг.. Круто, мне это нравится !
Глеб Жеглов
6 часов назад
Кто бы что не говорил, всё равно Москва поддерживает и идет навстречу губернатору. Полистайте ленту АмурИнфо, посмотрите сколько встреч за полтора месяца нового 2017 года было проведено Козловым на федеральном уровне. Это огромный показатель эффективности его работы для региона. Постоянно привлекает инвесторов, занимается ТОРами. Поэтому я уверен, что такими темпами, через года два, Амурская область выйдет на абсолютно иной уровень развития и жизни.
GStor
6 часов назад
Все органы власти поддерживают губернатора, амурчане поддерживают губернатора. Тот факт, что его не поддерживают пара человек, не говорит о том, что его деятельность неэффективна.
Просто Дима
6 часов назад
удален
Евгений Шувалов
5 часов назад
Критика тут идет против губернатора колосальная, однако аргументами не подкрепляется.
Козлов не талантливый? Это полная чушь. Перекредитовал наши займы по федеральному долгу, сэкономил более 1млрд рублей! Это очень внушительная цифра.
Когда планировали бюджет 2016 года не было средств на капитальные ремонты домов, не было денег на социальные выплаты, на материнский капитал не было денег. Вот, принят бюджет- на все хватило денег. На всё. За год закрыли такие большие просадки.
Кстати, камень в огород оппозиции- ваша фракция же собиралась снизить бюджет по социальным выплатам. Это недопустимо.
жекА-жекА
5 часов назад
Можно поподробнее про "реальные дела которые действительно видны" ?
Если разрешите,то я немного напишу про реальные его дела..Поднял кап.ремонт для амурчан на 20% (хотя в фонде кап.ремонта миллиард не освоенный лежит, но видимо этого мало) Поднял налог на недвижимость максимально..Теперь амурчани будут платить за свои гаражи, садовые участки, квартиры в 10-15 раз больше, чем платили раньше. Мне вот интересно, Козлову не стыдно, что он в кризис обирает амурчан? Простые жители области не так богато живут как он думает.
Ещё результат его "работы" зарастающая набережная, которую с приходом его в губеры почему-то перестали строить..И это видят все жители области, до его прихода сдавали участки потихоньку. На второй мост через Зею, ему тоже денег по каким-то причинам не дали, хотя был проект, и мост этот нужен, старый уже не выдерживает.
Да и вообще, он же ездит по области..Область находится в аварийном состоянии и это касается не только полу разваливающихся домов, но и дорог, дворов и т.д..
Теперь напишите про реальные дела котрые вы видите.Я почитаю,мне даже интересно.
жекА-жекА
5 часов назад
А разве Торы это решения козлова? Кожемяка с этими Торами ещё бегал, рассказывал, какое у нас развитие бешенное будет
наследник Тутси
5 часов назад
По факту никто его не поддерживает, вот в чем беда
жекА-жекА
5 часов назад
Можно узнать, что за "абсолютно иной уровень развития и жизни"?
Если Москва поддерживает козлова как вы утверждаете, то почему перестала выделять деньги на достройку набережной? При Кожемяки выделяли, когда он ездил в Москву, а сейчас перестали..Набережная это же лицо нашего города и нашей страны! И на мост второй через Зею тоже Москва не выделяет деньги..хотя собиралась.. Видимо не совсем поддерживает.
наследник Тутси
5 часов назад
3.1
жекА-жекА
5 часов назад
Почитайте, внимательно, всё аргументами подкреплённая.. И здесь не фракции собираются, как вам кажется, а обычные люди живущие в Амурской области.
По перекредитования с вами соглашусь пожалуй, поставим один плюсик козлову.
MbIcли вcлyx
5 часов назад
Да уж. Ну просто действительно, если КАА такой распрекрасный и вся область его любит, уважает и поддерживает, то зачем сюда набежала эта ботская шобла с хвалебными комментами. Зачем? Сан Саныч, если читаешь или передаст кто-нибудь, не позорился бы. Пустое это.
СаняCh
4 часа назад
3.1
Парфен
4 часа назад
Ярошенко бодрячком!!! Стоя и до дна !!! Хорошая статья возникла из ничего, можно сказать. Ярошенко нужно наградить, он умеет пустоте придать НУЖНЫЕ очертания.
Старший в классе
4 часа назад
Ну так бегать, не значит сделать
Плохо значит бегал, а Козлов смог, ждём крупные предприятия
жекА-жекА
4 часа назад
Что именно козлов смог? Защитники Кожемяки писали,что Торы это его заслуга! Торы появились при Кожемяки, козлов к ним отношения не имеет на сколько знаю по новостям. Кожемяка рассказывал о бешенных темпов развития области. Их нету. Несколько предприятий на территории Белогорска строятся на сколько я знаю. Продолжаем ждать крупные предприятия(с) Вдруг кто ещё придёт, можно будет козлову плюсик поставить, типа он их сюда заманил По правде. Торы вообще придумали в Москве, ни Кожемяка, ни Козлов к ним отношения не имеют,или имеют очень маленькое.
Старший в классе
4 часа назад
Это говорит человек, долго и упорно поющий под дудку Либералов, в составе ещё пары тройки дружков
Старший в классе
4 часа назад
Ты решил кого-то подменить видимо.. Посмотри новостные сайты, почитай, там все написано кто, что сделал... Чего к сожалению не могу сказать о твоих старших товарищах
жекА-жекА
3 часа назад
Подменять ни кого не решил.Это ваша тема.Смотрю,читаю,слушаю что люди говорят.Не переживайте за меня. Немного напомню как было дело, в Москве решили,что нудно развивать Дальний восток, и хоть немного остановить население, которое уезжает в центр России, и решили они сделать "территории опережающего развития" как это делается в других странах, когда выделяют земли, подводят к ним коммуникации, дают налоговые льготы на какое-то время.Вот и всё.Местные власти может быть имеют минимальное отношения к этим Торам.Точно не знаю,может и вообще не имеют. А кто мои старшие товарищи? Вы их знаете?
Goldy
3 часа назад
Да почему ж не видна реальная работа по области? Видна,причем самими жителями. Родственники живут в г. Сковородино( отдаленный район,каждый день не покатаешься),так перед др района была встреча ЖИТЕЛЕЙ с губернатором,на которую пришли только руководители организаций,за что и получили по шеям,мол начальству всегда хорошо жилось,а ему надо с обычными людьми пообщаться. Быстренько народ собрался, который имел вопросы, благо в центре все проходило. И как много выяснилось. 1.Дороги обещаются быть сделанными с лохматых годов,но не делаются. Штраф администрации дали,а те и задумались,что как-то нежданно это было. 2. Так же,о дорогах, кто был,понимает,о чем я, есть часть города,бывший военный городок,дорога,ведущая Туда, мягко говоря,плохая. Она ужасная. Едешь и думаешь о том,что бы на следующем ухабе не вылетел позвоночник. А это-часть города. В 2016 сделано 2 км из 5 этой дороги,остальная часть-в 2017. И это после приезда, когда реальные,живые люди говорят об этом. 3. Столетние дома,которые разваливаются,не хотят признавать ветхими,чтобы не переселить народ. Крыша протекает,стены повело,а жильцы переживают,вернутся они домой или к развалинам. Муж и жена,проживающие в этом доме,пригласили губернатора на чай и мини-экскурсию.И,знаете что ответил на это Саныч? Нет? А я сама слышала. "Давайте сегодня,после встречи,мы вместе с коллегами,которые непосредственно специализируются на Вашей проблеме,придем к вам, посмотрим,что и как. Будем на месте решать,так сказать. Ну и чая попьем". Жильцы этого дома,пришли они все вместе-человек 7 или 8,сказали,что будут ждать и спокойно пошли. На следующий день,придя на работу,рассказывали,что пришел,посмотрел и раздал ЦУ работникам администрации. Было решение-крышу перекрыть,чтобы у людей не было дождя дома. 4. Еще одна Проблема,которая волнует каждого жителя Сковородинского района-площадка и дорога к ней перед травмпунктом. Там можно человека только добить, пока по такой дороге довезешь. Опять же-после встречи, с врачом отделения и с министрами пошли смотреть,все ли там так плохо, как рассказывают. Плохо. Решим. Дал указания. Тому были свидетели-работники больницы,что приходил и проверял,а не просто на честном слове отработал. Жкх получили за вскрытые теплотрассы после того,как подошел один приятный дядечка с двумя фотографиями,одна 2016 года,вторая года 8 или 6(каюсь,не помню точно). Козлов спросил,зачем показывать две одинаковые фотографии, на что мужчина сказал ему "между ними есть разница во времени,причем большая. Как видите,время прошло,а нам завтраками кормили. Ничего не поменялось". И тут был задан вопрос министру,который и говорить не стал ничего,а было принято решение идти и смотреть,так ли все это сейчас.
К чему это длинное послание.
Для меня Сковородинский район-малая Родина. Мне не безразлично, как там будут жить мои родные и знакомые. Я горжусь,что губернатору не все равно на жителей, иначе бы посиделки они и пообсуждали с шишками что и как.
Александр Александрович не пропускает проблемы жителей мимо ушей, старается взять под контроль каждую, если не сам,то назначает помощников-в этом и проявляется мудрость руководителя и командная работа.
Оставьте свою злобу и ненависть. Выше головы не прыгнешь.А идти к цели небольшими,но верными шагами-залог успеха!(меньше вероятность оступиться). И правильно делает. Всему свое время,было бы желание!
Знаток28
3 часа назад
Открытое правительство это называется. Крутой формат работы