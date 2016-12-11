Александр Козлов: «Жизнь – штука командная»

Губернатор Приамурья – о лести и дружбе, о том, кого боится и чем гордится. Чего больше всего хочет от жизни и почему много лет не употребляет спиртное.

Правильный план – половина успеха

– Так получилось, что руководить регионом я стал в молодом возрасте, какое-то время ходил даже в «самых молодых российских губернаторах», сейчас, по-моему, этот титул – у коллеги из Калининградской области.

Поэтому только за молодость я уже успел получить много разных оценок. Ее кто-то на полном серьезе считает недостатком. Хотя точно знаю, что она дает возможность работать в напряженном ритме, который уже через несколько лет станет недосягаем.

За что мне не стыдно? Не стыдно за то, что за эти без малого два года моего губернаторства мы не сделали шага назад. Вместе с теми людьми, кто в меня поверил, идем вперед. Порой не так быстро, как хочется, но идем.

Вообще, убежден, что правильное планирование – это 50 процентов успеха, а вторая половина успеха – грамотное выполнение запланированного. В планировании работы власти обязательно должна принимать участие и общественность.

“ За что мне не стыдно? Не стыдно за то, что за эти без малого два года моего губернаторства мы не сделали шага назад

Как пример – сделан план дорожного строительства и ремонта каждого района вместе с начальниками районных ГИБДД, главами поселений, директорами школ, которые знают самые важные дороги, по которым возят детей. Их мнение – основополагающее при планировании ремонта и содержания дорог. Эти люди живут на местах, и они лучше знают все свои дороги и тропинки.

Уже составлен документ при самом активном участии местных жителей. Он лег в основу планирования всей службы Амурупрадора. Есть конкретный документ с именами и фамилиями, по которому все ясно. Решают люди, которые живут на тех территориях и ими управляют.

Кружево причин

Мы несколько поменяли формат, теперь каждое министерство защищает свою работу на год. Защищаются не только министры и его замы, но и начальники управлений и отделов. Разработали оценку деятельности зампредов и министров, чтобы каждый понимал, что еще мы решили и за что спросим в рамках наших возможностей, законодательных и календарных дел.

Очень часто жизнь сплетена, как кружево: один вопрос прорастает в другой, и часто одна проблема вытекает из предыдущей. Как пример – смертность от внешних факторов уносит в год больше тысячи человек. Это очень много. Начинаем разбираться: на первом месте среди причин, конечно, алкоголь. Этот показатель стал началом большой работы, которую мы проводим вместе с общественностью, с правоохранительными органами. Незаконный оборот алкоголя – это системная болезнь и давняя. Там есть над чем работать и отступать на этом фронте не будем, потому что слишком велики потери и слишком много бед дает алкоголь.

“ Мы этим вопросом будем заниматься так, что все будут знать: в Амурской области надо сначала хорошо подумать, прежде чем сесть за руль подшофе

Один важный момент – пьяные за рулем. Когда с ними начинает разбираться полиция, часто начинают врать и дают неверную информацию о себе. Называют несуществующие места работы. Если эту информацию не проверять, а просто выписывать штраф, то результат будет минимальным.

Проблема-то серьезная, у нас в прошлом году только через суд прошло более 400 человек, которые были уличены в вождении в нетрезвом виде. Кто эти люди? Их настоящий портрет власть обязана знать – это же потенциальные убийцы, которые подвергали чужие жизни опасности.

Мы этим вопросом будем заниматься так, что все будут знать: в Амурской области надо сначала хорошо подумать, прежде чем сесть за руль подшофе. Будем внедрять формат открытых совещаний, который поможет вытащить из «корней» многие проблемы и детализировать их.

Трезвым взглядом

Я восемь лет не употребляю алкоголь. Честно скажу, и раньше спиртное никогда не доставляло мне удовольствия. Нравилось попить пива с соленой корюшкой. Но пиво полнит, поэтому и от него отказался безо всякого сожаления. Потом моя жизнь складывалась так, что трезвая голова нужна всегда. В моем понимании алкоголь ограничивает свободу человека.

В 25 лет я уже руководил ответственным направлением в угледобывающей отрасли на юге России. Публичному человеку желательно всегда быть с трезвой головой, иначе можно попасть в очень некрасивую ситуацию. Примеров тому множество, называть их не буду, многие из них на слуху…

“ Но пиво полнит, поэтому и от него отказался безо всякого сожаления

Фото: Амур.инфо

Как я расслабляюсь? С помощью спорта, в частности, с помощью моего любимого хоккея. Почему хоккей? Это командная игра, а без команды вообще ничего нельзя сделать. Жизнь – штука командная. В ней, как в хоккее, важны не только игроки, но и болельщики, которые тебе сочувствуют. Это игра, которая требует отключения мыслей от всех проблем и забот и сосредоточения только на ледовой баталии. Хоккей дает хорошие физические нагрузки, это мне тоже нравится.

Бойтесь молчунов

Есть люди, которые мне говорят все, что думают. Я им за это благодарен. Всегда боюсь тех, кто молчит. Раз молчит, значит, возможно, безразличен. Когда есть эмоции, спор, то значит, спорящие, как минимум, неравнодушны. С большим уважением отношусь к аргументированному спору. Не все самому можно увидеть, поэтому честный взгляд со стороны очень важен.

Лести слышу много, ее видно. Ты же часто знаешь правду и проверяешь человека – по его реакции все легко понять… Иногда провоцируешь ситуацию ради того, чтобы понять.

Друзья? Серьезное понятие. Общаться с тобой готовы почти все, это объяснимо, сегодня должность у меня такая.

Команда? Знаете, я до губернаторства четыре года работал региональным министром, полтора года работал мэром Благовещенска. Поэтому в этот кабинет зашел, зная и понимая людей и дело, которым мне предстояло заниматься. Еще до работы губернатором я на протяжении более чем пяти лет уже был частью команды.

“ Общаться с тобой готовы почти все, это объяснимо, сегодня должность у меня такая

Дел, и правда, много, много работы объемной и глубокой. Я не знаю дел, которые не важны. В регион серьезно и масштабно заходят «Сибур» со своими проектами и «Газпром». Один космодром Восточный чего стоит.

Многие идут на серьезные жертвы, не видят днями и неделями свои семьи. По-другому пока не получается. Работа чиновника – это далеко не всегда машина, кабинет и секретарь с чашкой чая. Эта работа редко позволяет жить по строго регламентированному распорядку жизни.

Бывает, что люди узнаются и открываются с необычных, подчас неожиданных сторон. Один пример. В Архаринском районе есть бывшая насыпь железнодорожного полотна, которая сегодня стала дорогой и ведет к поселению, где живут 70 человек. Бывший глава района сделал проект дороги в это село, заплатил за него 20 миллионов рублей. Дорога вышла в полмиллиарда рублей. Понимаете, человек потратил 20 миллионов на бумажки, которые никогда не будут исполнены.

У нас на весь дорожный фонд в год запланировано 2 миллиарда рублей, поэтому потратить 500 миллионов на дорогу для села, в котором живут 70 человек, это просто нереально. Такие планы пугают. Подобных примеров, к сожалению, хватает. Когда смотришь в глаза человеку, принимающему подобные решения, то думаешь: он это специально делает или замотивирован?

Бюджет? С ним большие сложности, сложность в том, что он почти полностью состоит из кредитов. Сегодня мы закредитованы порядка 87 процентов, а было еще выше. Постепенно снижаем эти проценты.

“ Работа чиновника – это далеко не всегда машина, кабинет и секретарь с чашкой чая

Федеральное правительство поставило перед нами жесткую задачу – снизить закредитованность до 50 % к 1 января 2019 года.

Сегодня государство идет на помощь предприятиям и освобождает их от налогов. Финансовый кризис бьет по многим коллективам, и им надо помогать. А мы-то в бюджет уже запланировали поступления от предприятий, которые попали под налоговые каникулы. Поэтому много сложного. Скажу так: по сравнению с прошлым годом мы на 900 миллионов уменьшили свои расходы, ужимаемся, где только можем.

Стараюсь не разжиматься

Слышит ли нас Москва? Мне часто с федеральными министрами проще, чем с их замами. Легко работать с министром финансов Антоном Германовичем Силуановым. Он вникает в наши проблемы и помогает их решать.

Поддержка Юрия Петровича Трутнева просто неоценима. Он всегда говорит: «Если есть какие-то сложные вопросы, не молчите, проговаривайте, будем решать». Без его поддержки было бы сложно. Он не просто доказывает, он бьется за дальневосточников…

Отдых? Хоккей, сон и баня. Сплю я очень крепко. Выходных, в полном смысле этого слова, у меня нет. Всегда есть какие-то вопросы, которые требуют решения здесь и сейчас.

Я, как та пружина, – чем больше она разжимается, тем труднее ей собраться. Поэтому стараюсь не разжиматься. Возможно, с возрастом организм мне отомстит за этот ритм жизни, и я уже сегодня прошу у него прощения, но пока по-другому не получается.

Маме реже звонить не стал. Перезваниваемся. Переживает она за меня. Она может на меня поворчать, что много времени уделяю работе и мало семье. Я ей всегда отвечаю: «Мам, сейчас вот доделаю и поеду домой…»

“ Я, как та пружина, – чем больше она разжимается, тем труднее ей собраться. Поэтому стараюсь не разжиматься

Жена у меня молодец, что соглашается с моим жизненным и рабочим графиком. Привыкнуть к этому нельзя, но соглашается. Бывает же по-всякому: один ночной звонок из Москвы, и утром ты уже в самолете…

Разочарования? Случаются, когда слушаешь некоторых деятелей, как они стройно кричат за народ, а потом узнаешь про их «шанежки», и многое становится понятным и очевидным.

Хотя, может, разочарование – не совсем верное слово. Точнее будет библейская строчка, говорящая о том, что познания умножают скорбь. Слова известные и точные. Вообще, самый лучший учитель – жизнь! Только она крепко учит, как надо поступать и как не надо.

Деньги не стоят проклятий

Яркий пример, как делать не надо, – история со строительной компанией «Городок». Его акционеры –- уважаемые жители Благовещенска. Никакие деньги не стоят того, чтобы тебя прокляли люди! Как вашим потомкам жить с таким «родимым пятном»? Продайте все и достройте, не смейте людей обманывать. Верните людям то, за что вам заплатили. Чужое верните! И живите спокойно дальше. Власть всегда поймет, поддержит и поможет. Но только не тем, кто пытается жульничать.

Сегодняшняя законодательная база не позволяет решать вопросы силовым методом, «кулаком по столу» – давно не проходит.

С силовиками работаем слаженно, их поддержка существенна в интересах жителей Амурской области и в государственных интересах. Власть не должна бросать людей. По-другому просто быть не может.

По невыплатам заработной платы возбуждено много уголовных дел, это тоже поддержка и понимание проблемы силовиками. Еще раз скажу: власть не должна бросать людей.

“ Никакие деньги не стоят того, чтобы тебя прокляли люди!

Почему возникают проблемы у дольщиков? К сожалению, срабатывает банальный принцип пирамиды. Набираются средства, и за счет денежного оборота решаются определенные вопросы, затем кольца пирамиды становятся шире, и следующие вопросы решать уже сложнее. Вопросы переходят в проблемы. Где-то проели, где-то зарплату подняли больше, чем того позволяла реальная картина дел. Все накапливается и выстреливает рано или поздно. Понимаете, есть незыблемые законы ведения дел, и у рентабельности тоже есть свои жесткие правила. Когда их пытаешься нарушать, то получается то, что получается.

Я очень уважительно отношусь к предпринимательскому сообществу. Эти люди много рискуют, рискуют своими деньгами и благосостоянием. Берут кредиты, закладывают имущество, дают работу целым коллективам. Они достойны всяческого уважения и поддержки.

А есть люди, которые просто «ловят тему», люди с некоей нечистоплотностью. Обратите внимание: все кто посыпался на скандальных делах, они все далеко не бедные граждане. Как так получилось, что ты не бедный, а бизнес твой разваливается? Так же быть не может. Вопрос, в общем-то, понятный.

Чего хочу от жизни? Больше всего хочу, чтобы у нас в семье появились дети. Еще хочу, чтобы у меня всегда была возможность сказать за себя слово. Еще с дворов своего детства уяснил: дайте за себя сказать слово. Не скажешь ты, всегда найдутся желающие сделать это за тебя.

Фото пресс-службы правительства Амурской области

Александр Ярошенко

Рубрика отражает субъективную позицию автора и не является продукцией информационного агентства «Амур.инфо».

Просмотров всего: 2530

распечатать