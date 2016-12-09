Опыт
Жизнь учит крепко. Всегда боюсь людей, которые находят меня через социальные сети с воплями: «Вы наша последняя надежда»… Обычно обрываю этот пафос: говорю, что такие векселя мне давать не надо. Журналистика сегодня не та, что была в советские времена. И журналистов много. Разных.
Цинизм бытия заметно густеет. В декабре написала мне одна женщина… Споткнулся о фразу «про последнюю надежду», но ответил. Жалостливый текст был в ее послании о больном муже.
В одно из минувших воскресений поехал по указанному адресу: женщина сумела меня убедить, что, «пока я не увижу ее мужа, я ничего не пойму».
Тезисно: бездетная семейная пара, лет шестидесяти. С мужем три года назад случился тяжелый инсульт. 14 дней комы. Врачи вытащили его с того света. Сегодня он ходит с палочкой по квартире, сам себя обслуживает. Но не говорит.
Два часа она мне рассказывала про наше плохое здравоохранение, про жуткую государственную машину. Ни одного доброго слова не было сказано про врачей, ни единого светлого имени доктора моя визави не назвала. Все плохие. Но кто-то же ее мужа вывел из комы, кто-то же вытащил его с того света, кто-то же назначал и проводил адекватную терапию!
Это все списывалось на божье чудо, кивалось на Библию и прочее «царство неземное».
– Александр, вы же верующий человек? Я читала, что вы в Израиль ездили, – несколько раз вопрошала моя собеседница.
Отвечал, что речь сейчас не обо мне и, тем более, не о моей вере.
Из разговора понимаю, что их часто госпитализировали в различные больницы региона, много раз врачи шли навстречу – её тоже определяли в стационар, понимая, что больному себя обслужить трудно. Занедужившему назначена первая группа инвалидности. Бессрочно.
Мне снова и снова рассказывались жуткие истории про врачей: «Постель заправили так, что он не мог на нее лечь; кровать стояла у окна, из которого дуло; врач пришла домой в то время, когда я в магазин ходила». Это самые серьезные прегрешения нашей не самой лучшей медицины.
У нее большая картонная коробка переписки с чиновниками от медицины, бесчисленных жалоб и ответов на них. Коробка пузатая, битком набитая, килограммов на десять.
– Я хочу, чтобы вы помогли нам попасть на Первый канал, к Малахову. Я туда писала несколько писем, ответа нет, – говорит визави.
– Понимаете, я не имею ни малейшего отношения к Первому каналу и программам Малахова, – растерянно отвечаю я.
– Если вы захотите, сможете, – давит дама.
– А почему вы думаете, что ваша история интересна Малахову и его команде? Там ток-шоу, понимаете? Если бы отец год насиловал своих дочерей и они бы от него забеременели, то их бы позвали туда точно. Оплатили бы билеты, московскую гостиницу, еще бы и экскурсию по столице сделали. Потому что эта жуть даст рейтинг и о ней будут говорить в курилках и плацкартных вагонах, – пытаюсь объяснить я.
– Я в вас разочаровалась, искренне думала, что поможете, – резюмирует собеседница.
Скомканно прощаемся.
На следующий день она снова пишет мне, упрекает, что ее больной муж сильно расстроился, узнав, что я не помогу им попасть на шоу Первого канала, и просит отдать ей звук нашего разговора. «Для себя».
Отвечаю, что не удивлюсь, если узнаю, что «мужу резко стало плохо, потому что я, негодяй, не захотел им помочь». Пишу, что звук удалил. В ответ опять о том, что на меня «сильно надеялись»…
Тетечка говорила, что верующая. У нее возле икон лампада горит. Красным светом…
Александр Ярошенко
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Бублик
1 день назад
удален
chuma
1 день назад
Ещё у Мольера 350 лет назад в пьесе описана такая вот "псевдорелигиозность"
Жалейка
1 день назад
У нас в России в последние 20 лет появился новый класс - "профессиональные больные". Граждане, которые открыто исповедуют политику потребительского экстремизма, как в отношении государства в общем, так и медицины в частности. Вспомните обычную поликлинику 20 лет назад и загляните туда сейчас. Болели, конечно, всегда. Но сейчас там настоящие "профессиональные сообщества" в коридорах собираются, "кружки по интересам", лица у всех злобные и решительные, кулаки и трости сжаты до мышечной дрожи. Сразу становится понятно две вещи: люди ходят сюда, как на работу, знают друг друга и общаются давно и плотно, и второе: на пути у таких пациентов лучше не вставать - раз господин решил войти в кабинет без талона и без очереди, лучше сразу пропустить, если дама решила ворваться в кабинет врача прямо во время приема другого пациента, лучше не возражать - иначе себе дороже, да и доктору, попробуй он возразить, мало не покажется. Эти граждане точно знают что им положено, куда звонить и писать, ежели чего не так, могут весьма профессионально проконсультировать новичков в сообществе. Удовлетворены результатами не бывают никогда, это не профессионально, ибо всегда найдется, что потребовать еще. Знаю реальные случаи, когда врачи, устав спорить, покупали положенные лекарства за свой счет, но пациенту положенное предоставляли. И очень часто это совсем не дорогостоящие лекарства, от которых жизнь зависит, а вполне себе обычные - за 150 р. Но не предоставить бесплатно профессиональному больному - это сразу казус белли (повод для объявления войны).
Сэр
1 день назад
3.4
Сергей вокалист
1 день назад
наверняка Александр шёл за новым хающим врачей, сюжетом, но понял, что попал сам.
to4ka G
1 день назад
Как-то даже непривычно видеть проскальзывающие добрые слова в сторону здравоохранения от г-на Ярошенко. Осведомленная об имидже Журналиста, Дама ожидала, что обратится по адресу. Ан нет! Очень радостно от внезапного объективного подхода г-на Ярошенко к подобной мольбе-авантюре, апплодирую стоя!
sinica
1 день назад
3.4
Moderator
1 день назад
предупреждение
Kulibin
1 день назад
Оправдался!?
Игорь Павлов
1 день назад
Мда..
Им священник нужен а не журналист
Ксаныч
1 день назад
Саня Малахов, он адвакат и врач.На самом деле он делает работу и бабло за счёт таких личностей.Не всех война перебила.
Чудайкина
12 часов назад
Таких людей миллионы ....
Кварц
9 часов назад
Мы это не два часа, а несколько лет читаем именно это в статьях тов.Ярошенко. И ничего.
Жалко, что тетечка не прочитает в интернете того, что о ней на самом деле думает автор статьи, который, между прочим, тоже называет себя верующим.
Правда, о себе он не написал какого цвета лампада горит у него перед иконой.
Mainer
8 часов назад
Бывает и так.
Встречаются такие люди и такая их точка зрения.
Се ля ви.
StarShina
2 часа назад
Опыт учит крепко. Не ново но в точку!