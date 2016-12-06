Записки врача

Фото: «Зейский вестник»

Доктор из Зеи 40 лет вел дневники, в которых точно до беспощадности остановил время. Безмерно честно он писал о профессии, пациентах, нравах и веяниях.

Давка, крик, шум…

21.06.1958 г. Живу, как отшельник: кочую из комнаты в комнату корпуса, который ремонтируют. Сегодня расположился в 33 комнате. Со мной два покрывала, фуфайка и нужная литература. Живу хорошо, но, если бы не клопы, жилось бы еще лучше: не дают спать, сволочи.

05.09.1958 г. Итак ординатура распечатана! Сегодня работал в лаборатории; все хорошо, если не считать, что лаборантки – классические типы болтунов. Боже мой, чего я только ни наслушался, побывав в лаборатории часа два. Для меня болтовня на работе – самый сильный яд, отравляющий мой организм.

07.09.1958 г. Скука ужасная. Нет у меня в Иркутске ни жены, ни друга, ни брата. Одиночество становится страшным мне.

12.10.1958 г. Пришел с первого дежурства на скорой помощи, чуть стою на ногах от переутомления и бессонной ночи. Немного закушу и спать, спать, спать.

Дежурство на скорой прошло весело: было 16 вызовов, причем над каждым стоило подумать.

“ Живу хорошо, но, если бы не клопы, жилось бы еще лучше: не дают спать, сволочи

…На постели лежит женщина лет 40, худая. Увидев меня, она закрывает глаза и начинает дергать руками и ногами. На эпилептический припадок это совсем не похоже. Сажусь на постель к больной, беру ее за руку. «Довольно, перестаньте дергать руками и ногами», – говорю я.

– А вы, что, меня знаете? Почему мне не дают вторую группу инвалидности? – запричитала она. Потом обложила меня отборным матом. Сконфуженный, я ухожу. От шофера узнаю, что это – старая алкоголичка и большая скандалистка.

06.11.1958 г. Предпраздничный вечер! Сижу один в своей комнате. Наварил борща с мясом, наелся. Мясо варил два часа, и все равно оно резиновое.

С питанием дело обстоит неважно. Вчера в магазине потерял три часа для того, чтобы купить кусочек мяса и литр молока. Но ни того, ни другого не купил: народу битком набито – давка, крик, шум.

Ночью вчера спать не пришлось, ездил за 70 километров консультировать больную – женщину лет 50, которую забодала корова. Приехал оттуда в два часа ночи, уснул, а через час опять подняли: привезли больную с отравлением.

А сегодня вечером только лег спать – звонок. Доктор-акушер сообщила, что не может разродиться женщина. Иду в больницу. И действительно, головка плода уже три часа ни с места. Накладываем щипцы, больше делать нечего. Эту операцию я и доктор-акушер знаем только теоретически. Тянем-потянем – не идет. Еще, еще разок… И вдруг плод пошел. Пошел! Ура! Родился мальчик. Раздается первый крик новорожденного…

Ненавижу циников от медицины

23.04.1961 г. Хозяйственные дела больницы оставляют желать лучшего. Завхоза больницы Р. , пьяницу и жулика, надо снимать с работы. Суд ему будет послезавтра. А подходящего человека на его место найти трудно. Трудно по двум причинам: работа беспокойная, большая материальная ответственность, а оклад мизерный – 45 рублей. Вместе с завхозом будут судить трех кочегаров за торговлю больничным углем. Возглавлял эту шайку завхоз.

21.06.1961 г. Акушерка родильного отделения Ш. вводит роженице Г. внутримышечно вместо магнезии хлористый кальций – вопиющая небрежность. В результате у Г. образуется некроз ягодицы с последующим образованием абсцесса.

Умирает от пневмонии восьмиклассник Коля Б., 15 лет мальчишке. На вызове у него была врач Ш. Поставила диагноз: острый бронхит. Лечение назначила на дому. Это было днем, а ночью школьник умер.

20.11.1961 г. «Дело Котлярова» долго будут помнить жители Ленинского района. Котляров – муж фельдшерицы, здоровый, краснощекий мужчина лет 40 от роду. Прооперирован Дубовским по поводу острого аппендицита. Через неделю больной скончался от перитонита, причиной которому послужило внутрибрюшное кровотечение. Жить бы да жить мужику, не будь на свете хирурга Дубовского.

“ Акушерка родильного отделения Ш. вводит роженице Г. внутримышечно вместо магнезии хлористый кальций – вопиющая небрежность

Через неделю на операционном столе умирает больной Куанкин, мужчина 32 лет, с заглоточным абсцессом. Умер во время трахеотомии. Не будь на свете хирурга Дубовского, жить бы тебе ещё много лет, Куанкин.

12.07.1962 г. В июне 1962 года я со своей семьей прибыл в Хинганск (Еврейская автономная область – Прим. авт.), и вот уже месяц работаю терапевтом в Хинганской больнице, поселили нас в двухкомнатную благоустроенную квартиру. Хинганск – поселок горняков. Он дает стране олово.

18.08.1962 г. Приходько снова ложится в стационар. Положили ее в отдельную палату. Жалоб все прибавляется. Ежедневно во время обхода выслушиваю ее по 40-60 минут. Говорит одно и то же, все время перемалывает словесную шелуху. Сегодня говорила так: «Це як начне пичь возле пипку, потом як вдарит в задний проход и левое ухо…»

10.11. 1962 г. Не посмотрел еще одного больного – Когана. Он спал во время обхода, спит до 11-12 часов дня. Встав, начинает кашлять, кашляет бесконечно тяжело и долго. Много отходит мокроты, кашляет и курит.

– Так лучше отходит мокрота, – объясняет он мне.

– А если все же бросить курить? – спрашиваю я.

– Это невозможно, доктор. Даже умирая, я попрошу у вас разрешения закурить.

29.11.1962 г. Коган выписался из больницы, пролежав у нас три с половиной месяца…

25.02.1963 г. После воскресного отдыха мы устаем. Работать в понедельник тяжело. На пятиминутке все зевают, в субботу была свадьба – наша операционная медсестра вышла замуж. Разошлись глубокой ночью, пьяные. А в воскресенье многие продолжали торжество дома. В общем, понедельник – день тяжелый.

10.05.1963 г. Я не люблю, когда на работе занимаются пустословием, когда дело стараются заменить болтовней. Ненавижу циников от медицины. Считаю, что врач и учитель не должны сквернословить даже в своей узкой среде.

А такая дребедень каждый день: коллеги собирают разную чушь и в циничной форме преподносят ее в ординаторской, густо сдабривая свою речь матами. А что делать? Их больше. Нас, не сквернословящих, – единицы.

1971 г. Много лет записи в дневнике не делал. В автомобильной катастрофе 28 декабря этого года в возрасте восьми лет погиб мой сын Костя.

Самое страшное – пьют доктора…

04.06.1973 г. Самое страшное – пьют доктора. Стук в дверь, заходит женщина лет 40. Худая. Очень плохо и неряшливо одета. Видно, что личность опустившаяся, злоупотребляет алкоголем, прошла огни и воды. И, как говорил поэт, «излюбили тебя, измызгали – невтерпеж». Это и была врач-педиатр Прудникова Валерия Арсентьевна. Детского врача у нас в больнице не было, ждать его было неоткуда. И Прудникова начала трудиться. За это время успела сделать несколько прогулов, в вытрезвителе отсидела 10 суток. Но продолжает работать. В прошлом неплохой специалист…

Врач-рентгенолог Мельников, когда его принимали на работу, – в его трудовой книжке уже было два увольнения за пьянство. И я его уже два раза увольнял. Мельников умолял, клялся, что больше пить не будет. Снова был принят на работу и – снова пьет.

Спился Косухин – акушер-гинеколог, пьет Виктор Александрович Кузьмин – хирург этой же больницы. Пьет Селивёрстов – врач рентгенолог Хинганской больницы.

Пьянство – наше национальное бедствие. Наш бич…

23.11.1973 г. Сегодня с ночи идет снег, метет поземка, которая постепенно превращается в настоящую метель.

…Чуть не выскочил в окно больной Савченко, поступивший ночью с алкогольной интоксикацией. (В течение недели пил дома.) Савченко рассказывал мне, что с вечера под койкой у него начала работать радиостанция, по которой сообщили, что Хинганск заминирован какой-то группой бандитов.

“ Я не люблю, когда на работе занимаются пустословием, когда дело стараются заменить болтовней

18.12.1973 г. Разморозили отопление в прачечной. В больнице теплее, чем в прошлые годы, но все равно прохладно. В детском отделении начали промерзать стены.

29.12.1973 г. Финансовый год, кажется, закончен успешно: ни кредиторской, ни дебиторской задолженности нет.

21.01.1974 г. Больной Судилкин самовольно в больничной одежде ушел из стационара домой – на хоккей. Цинично заявил дежурной медсестре, что ему ничего за это не будет. Потом он позвонил дежурной медсестре и сказал, что в больницу вернется только в понедельник, говорил, что не выпиты еще две бутылки водки. Выписан из стационара с отметкой о нарушении больничного режима.

Выхожу из ординаторской – Судилкин. Разит алкоголем. Спрашиваю, чего надобно?

– Ложиться пришел в больницу, – отвечает он.

– Почему пьяный? – спрашиваю его.

– Я не пьяный. я выпивши, – отвечает он.

Сказал ему, что быть на больничном и пить водку – это предательство по отношению к товарищам по работе и к врачам.

– Если бы вы не были пожилым мужчиной, я бы избил вас за то, что вы назвали меня предателем, – обиженно сказал Судилкин.

06.04.1974 г. Сегодня меня председатель райисполкома грозно спрашивал, как я снижаю показатели по вензаболеваниям.

…Захожу в облвенбольницу – неказистое, одноэтажное, кирпичное здание. Пол обшарпан, стены грязные. Тесно и шумно. Шумят больные и медперсонал – все кому не лень.

“ Считаю, что врач и учитель не должны сквернословить даже в своей узкой среде

Валя В., официантка Кульдурской столовой. Молодая миловидная женщина, разговариваю с ней в процедурной. Объясняю, что если не назовет тех, с кем имела дело, то те товарищи заразят еще многих. Убедил. Назвала троих.

05.09.74 г. Во всех поселках района дизентерия. Под дизентерийных больных перепрофилировали больницы в Бире и Биракане, терапевтическое отделение в Облучье. Много болеет взрослого населения – понос, температура.

07.11.75 г. Дежурил по больнице. Всю ночь были вызовы. Раков порезал ножом щёку жене: оба пьяные. Филиппова Валентина чем-то отравилась. Тоже с мужем пьяные.

10.03.76 г. Артюшенко Н. И., врач-педиатр нашей больницы, получила ключи от двухкомнатной благоустроенной квартиры. Справили новоселье.

27.04.76 г. Звонит по телефону главный врач Кульдурской участковой больницы Чернобельский. Молодой специалист, только что начал свою трудовую деятельность. Спрашивает, как ему быть. Рассказывает, что поступила на лечение бабушка 80 лет. Тяжелая, с двусторонней пневмонией. Пришел ее сын и сказал врачу: «Не вылечишь – голову оторву».

Через три недели бабушку выписывают домой в удовлетворительном состоянии. Сын опять орет на врача: «Зачем ты ее вылечил? Мы уже все приготовили для похорон…» Вот и угоди человеку.

15.11.76 г. В поезде встречаю редактора районной газеты. Зашли в вагон-ресторан пообедать. Он заказал две бутылки пива.

– А ты что не пьешь? – спрашивает он меня.

– Решил окончательно после длительных раздумий не пить ни водки, ни пива, – говорю.

– Зачем бросаться в крайность? – недоуменно спрашивает редактор.

– А что, Алла Кушнир удрала в Израиль? – перевожу я разговор.

– Вот падла. Сволочи. Гнать таких надо из Советского Союза.

02.03.77 г. Арестовали главного врача Кульдурской больницы за хищение медикаментов. Будет суд.

14.10.77 г. Психиатр Божкова пьет по вечерам в общежитии и дает там «концерты». Стала у алкоголиков, находящихся в стационаре на лечении, воровать водку, в аптеке брать седуксен и прочие препараты подозрительного действия.

10.08.78 г. Умер Саша Чуркин – патриарх хинганских алкоголиков.

“ За пьянку из больницы уволены прачка и санитарка. А толку?

25.03.79 г. Воскресенье. Еще не наступило лето, а уже имеются жертвы среди мотоциклистов: разбился Толмачов, 26 лет. Летал пьяный и без каски. Перелом основания черепа. В очень тяжелом состоянии.

07.04.81 г. У нас в больнице ЧП: умерла молодая женщина во время родов.

29.06.81 г. Умирают много. Но оставшиеся в живых никаких выводов не делают. Пьянство стало явлением массовым. И в каждый привоз водки и вина магазин берут штурмом. Сколько же неприятностей от пьяниц дома и на работе!

За пьянку из больницы уволены прачка и санитарка. А толку? Их этим не запугаешь и взамен никого не возьмешь.

Сахар закончился, райком опечатан…

10.03.82 г. Итак, уже третий день, как я доверенный врач Зейской центральной районной больницы. Работаю на полторы ставки: полставки – стационар, ставка – поликлиника.

18.02.83 г. Сегодня с утра конференция врачей-терапевтов. Тема – миокарды. Затем вызовы. С 15 до 20 – поликлинический прием. Принял 40 человек.

14.08.87 г. Нахожусь под огромным впечатлением от концерта Людмилы Рюминой. Артистка высочайшего класса. Роста среднего, лет 40, симпатичная женщина. После концерта Людмилу наградили почетной грамотой Зейского горисполкома.

26.05.88 г. Читаю медицинскую литературу. Выкроил время, сделал два фотоальбома. Ждем с ответным визитом Рейгана: он прилетает в Москву 29 мая.

10.06.88 г. Отпуск закончился. Страна отмечает 1000-летие крещения Руси.

20.09.89 г. В Москве второй день работает пленум ЦК КПСС по национальным вопросам. Вот еще беда пришла в наш общий советский дом: жили все нации в государстве мирно и дружно многие десятилетия. И вот уже года три – распри, межнациональная вражда. Один Нагорный Карабах чего стоит!

А в районной газете некто Р. Макарова из поселка Ясный в пух и прах разделала Евгения Евтушенко…

27.10.91 г. Конец месяца. У меня кончился сахар, который дают по талонам, по одному килограмму на душу населения. В магазине давно нет никаких конфет, даже самых дешевых.

Сходил сейчас в магазин, купил трехлитровую банку клубничного соку. Три дня пил несладкий чай, а сегодня отвел душу соком. Надо сказать, что он тоже чуть сладенький…

2208.91 г. Хунта разгромлена, путч подавлен. Язов, Крючков, Янаев арестованы. Пуго застрелился. Павлов лежит в больнице с гипертоническим кризом. Позор на весь мир. Слава богу, что все обошлось без большого кровопролития. Сейчас начнется массовая чистка в армии и среди руководителей краев и областей. Как всегда в этих случаях.

“ Умирают много. Но оставшиеся в живых никаких выводов не делают. Пьянство стало явлением массовым

27.08.91 г. Зейский РК КПСС опечатан и взят под охрану. Над зданием горисполкома развевается российский флаг. Третий день нет газеты «Правда». Очевидно аннулирована.

01.10.91 г. Сегодня возвратился из поселка Юбилейный, где в течение месяца работал врачом. После Юбилейного Зея смотрится красавицей. Стряхнул дорожную пыль, отправился в город. Пообедал в столовой за 3 рубля 45 копеек.

14.10.91 г. «Радио России» передало сегодня, что средняя зарплата американца – 1 000 долларов, поляка – 135, русского – 10. Боже мой! Какие же мы бедные! И прогноз: если мы будем работать хорошо, то к 2000 году будем жить, как поляки.

23.10.91 г. Все думы мои заняты жилищной проблемой. Четвертый год живу в общежитии медучилища, шесть лет жил с родителями. Десять лет можно смело вычеркнуть из жизни. Очередь моя на квартиру – седьмая. Это общая очередь. Кроме нее, еще много льготных очередей. В стране продолжаются волнения медиков. Требования – повысить зарплату, улучшить жилищные условия.

30.01.92 г. Цены в стране взбесились: булка хлеба – 2 рубля, 1 кг сахара – 8 рублей (да его еще и нет), килограмм мяса – 80-100 рублей. Бутылка водки по талонам – 40 рублей. Нарасхват.

02.09.92 г. Сегодня вечером зашел в столовую. Посетителей нет. Взял по порции горохового супа, котлетку с картофельным пюре, стакан чая, хлеб. Заплатил 17 руб. 13 коп. Это же ужас! Больше никогда сюда не приду.

13.02.92 г. Зарплату за январь не выдали до сих пор. На дверях нашей поликлиники висит объявление о том, что с 17 февраля медработники Зеи бастуют, а значит, врачи прием вести не будут.

19.03.92 г. Получил наконец-то сегодня ключ от комнаты в новом общежитии, у черта на куличках в микрорайоне Солнечный. Ну да ладно – проживу. Завтра воскресенье. Дежурю в стационаре с 8 до 20. Буду не расходовать деньги, а зарабатывать.

Живу, как нищий: нет холодильника, нет телевизора, нет стиральной машины, пылесоса, дачи, машины, По натуре я оптимист и верю, что все будет хорошо. Буду верить!

06.04.92 г. Цены прямо баснословные. Это очень гнетет. А еще раздражает такой факт, что на фоне такой дороговизны – огромные очереди. Вот вчера: за курицей простоял час, столько же – за халвой.

20.07.92 г. Неудовлетворенность после амбулаторного приема. На прием идет много шпаны. Вот и сегодня: одного капотом ударило, второй потерял сознание вчера и упал. На вид оба – обыкновенные бичи. Субботу и воскресенье гуляют, в понедельник идут на прием к врачу. Но, слава богу, таких стало меньше. Рынок многих отрезвляет.

Поликлиника голодает

20.05.93 г. Сегодня похороны хирурга Зейской больницы. Молодой паренек, лет 25, не больше. На рыбалке у него загорелся костюм из быстровоспламеняющегося материала. Получил тяжелые ожоги. Гибнут люди. И в основном мужчины – то застрелился, то утонул, то сгорел…

31.12.93 г. Ровно через час 1993 год канет в прошлое. Сижу в своей комнате. Смотрю телевизор. В общежитии пока тихо.

17.07.94 г. Много денег получают работники Зейской ГЭС, артельщики. Там счет идет на миллионы. А некоторые на ГЭС получают за месяц больше, чем я за год. Это же какой-то ужас! Вопиющая несправедливость.

“ Для меня болтовня на работе – самый сильный яд, отравляющий мой организм

26.04.95 г. Закончил переезжать в новую квартиру. Установил электропечь.

14.05.95 г. Женщина 55 лет с раком молочной железы обошла врачей всех специальностей: терапевта, гинеколога, эндокринолога, лечилась в терапии и профилактории, и никто из врачей не поставил ей этот диагноз. Только фельдшер смотрового кабинета оказалась на уровне – она прощупала опухоль и отправила больную к врачу-онкологу.

05.06.95 г. Поликлиника наша голодает. Требования – выдать зарплату за апрель и май.

02.08.95 г. У меня финансовый кризис: на сегодняшний день имею только 40 тысяч – это только на хлеб и на автобус. Дней на 10.

13.05.96 г. Отпускных начислили 2 млн 103 тысячи. Куда на них уедешь? Разве что до Благовещенска или до Хабаровска…

06.01.98 г. Сегодня главный врач провел срочное совещание с врачами ЦРБ. В нашем районе выявлен ВИЧ-инфицированный. Это, конечно, сенсация. Приезжали специалисты по СПИДу из областного центра.

03.02.98 г. Вчера отметил свое 65-летие.

01.05.98 г. Умер Чернов Петр Петрович, наш участковый терапевт. Не дожил и до 50, здорово пил.

Я как-то спросил его:

– Вот ты всегда очень напиваешься А что потом?

– Не ем, не сплю дня два-три, – ответил он.

– Так же можно и умереть, – сказал я.

– Так оно и будет. Очевидно, умру внезапно, – буднично ответил он.

Вот так оно и вышло.

07.05.98 г. Весь вечер идет снег – крупными хлопьями. Дует ветер. Холодно…

Из биографии

Николай Александрович Сачков родился в многодетной семье в поселке Золотая Гора Зейского района. В 1958 году окончил Иркутский медицинский институт, работал врачом-терапевтом, главным врачом в Еврейской автономии и терапевтом в городе Зее Амурской области. Несколько дней назад отметил 84-й день рождения.

Александр Ярошенко

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