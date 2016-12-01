Свищ
После операции, проведенной одним из авторитетных лор-врачей Приамурья, в носу у молодой девушки появилась самая настоящая дырка. Эскулапы данную хирургию называют успешной. На полном серьёзе.
История болезни для Кати Яценко превратилась в настоящую длительную трагедию, которая довела девушку до депрессии. Она полностью разуверилась в том, что на свете есть правда.
– Самое страшное открытие для меня это то, что врачи могут так лгать, – тихо говорит Катя.
В апреле 2015 года Катя обратилась в отделение платных услуг Амурской детской областной клинической больницы. Девушку беспокоило затрудненное носовое дыхание, еще она хотела исправить небольшой косметический дефект носа, который появился после давней травмы.
Смотрю Катины фотографии до операции: симпатичная брюнетка с кукольным лицом. Аккуратный, чуть вздернутый нос, на котором, если внимательно приглядеться, есть небольшая вмятинка.
Передо мной сидит девушка с грустным лицом и полными слез глазами. Ее нос лишился колумеллы – перегородки преддверия носа. Проще говоря, там, где должны быть ноздри, у Кати зияет большая дырка…
– После операции я запросто могу поднять кожу носа, и видно все, что там есть внутри, – говорит Катя.
История ее страданий полна откровенного вранья, нестыковок и даже криминала.
В апреле 2015 года 22-летняя Катя Яценко (тогда она еще носила фамилию Халтурина) на платной основе ложится в ЛОР-отделение АОДКБ.
При поступлении ей ставят диагноз – деформация наружного носа, затруднение носового дыхания. Катю оперирует заслуженный врач России Татьяна Цурикова. Во время операции спинку носа пациентке сформировали носокостным имплантом деминерализованной кости. На девятый день после операции ее выписали домой.
Через две недели швы разошлись, и имплант стал выходить наружу.
В конце апреля – начале мая доктор Цурикова произвела ей скусывание выступающей части импланта и снова наложила швы. Однако ни в истории болезни, ни в медицинской карте уважаемый врач об этой микрооперации не сделала никакой записи. Просто ни слова. Вроде как по голове погладила. Через 2-3 недели после этого швы разошлись еще раз…
Заслуженный врач государства Российского авторитетно сообщил напуганной и растерянной Кате, что ждать надо год: «Пока имплант не рассосется».
Полная слез, смятений и душевных мук Катя ждала весь отведенный ей год.
– Я за это время практически перестала выходить из дома, не работала. Я раньше была уверенным в себе человеком, занималась волонтерским движением, хорошо вожу машину. Мне постоянно кажется, что люди неадекватно на меня смотрят. Нос нормально не дышит, постоянные капли. Появился целый букет простудных заболеваний, – перечисляет Катя свои страдания.
Год ожидания, обещанного врачом, показался ей пятилеткой неволи. Но вытерпела.
В апреле 2016 года Катя снова пришла на прием к Татьяне Васильевне, которая ей сказала: «Я помочь не могу. Я не пластический хирург. Я физиолог. Обратись в платный центр областной больницы, может, там тебе смогут помочь». Проще говоря – с вами всё.
– У меня есть диктофонная запись, на которой Татьяна Васильевна серьезно говорит: «Хороший носик, что тебе не нравится?», – делится Катя.
Ей казалось, что после этих слов из кабинета доктора она выходила вдвое меньше ростом.
Смотрю на ее нос и ушам не верю. Еще больше не верю глазам, когда читаю, что пишет доктор Цурикова в своем отзыве мировому судье Благовещенского городского судебного участка, куда растерянная и униженная Екатерина Яценко обратилась с исковым заявлением: «8.04.15 ей была успешно проведена операция по восстановлению функции носового дыхания».
И далее врач с 40-летним стажем пытается серьезно убедить Фемиду: «Считаю, что помощь пациентке на базе АОДКБ была оказана мною в полном объеме, технически правильно и соответствует стандартам оказания в медицинской помощи».
Я в этой цитате не перепутал ни буквы…
Смотрю на Катю, затем – на бумагу, написанную авторитетом амурской отоларингологии. И кажется, что я ничего не понимаю в этой жизни.
На мой взгляд, администрация больницы повела себя самым бессовестным образом по отношению к Кате Яценко. Ей не вернули ни копейки из тех денег, которые она заплатила за операцию, и даже не извинились. Просто закидали бездушными отписками.
Все привычно списали на особенности ее организма, который якобы и стал причиной отторжения импланта. Собиралась целая комиссия под руководством заместителя главного врача по хирургии О. Н. Смирновой, которая так и написала: «Исход заболевания благоприятный».
Катя Яценко так и не может добиться от докторов – какой ей ставили имплант. Просит, требует предоставить на него сертификат соответствия. В ответ в течение двух лет тишина.
Есть в этой анатомии наплевательства и совсем криминальные грани. Судья направляет медицинскую документацию Екатерины Яценко в Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы для того, чтобы эксперты дали свою профессиональную оценку всей этой человеческой трагедии.
Но вся ее медицинская документация из бюро пропала. Таинственным образом. «3.01.2017 заведующая отделом сложных экспертиз ГБУЗ АО АБСМЭ Пушкина А. Л. обнаружила отсутствие материалов указанного гражданского дела. Объяснить причину отсутствия дела Пушкина А. Л. не смогла…» – это цитата из судебных документов.
Нет дела, нет человека. Почти по «отцу народов»…
Однажды Катя пришла на прием в один из частных медицинских центров, там принимал лор-врач из детской областной больницы. Увидев ее, доктор на голубом глазу заявил, что эндоскоп сломался и он ее посмотреть не сможет. Детский сад, штаны на лямках…
Пробить медицинское лобби в провинциальном городе – дело практически нереальное. Тут все свои. Учились, женились, дружили, обязаны, повязаны, знакомы…
Читаешь описания компьютерной томографии носа Екатерины Яценко, сделанные доктором АОДКБ и врачом частного центра «Евгения», – небо и земля.
Вот что пишет доктор, работающий в одной больнице с Татьяной Цуриковой: «Пристеночный отек верхнечелюстных пазух. Состояние после операции (имплант области носовой перегородки). Гипертрофический ринит».
А вот заключение доктора из частного центра: «Дефект переднего отдела носовой перегородки. Неудовлетворительное расположение импланта перегородки. Признаки двухстороннего катарального гайморита, фронтита, этмоидита».
КТ-диагностику Катя делала в один день в разных больницах. Разница в диагностике видна, что называется невооруженным глазом.
Наивная, растоптанная системой Катя написала жалобу в региональный минздрав. Ответ на двух листах за подписью руководителя минздрава Николая Тезикова – просто классика бюрократии и демагогии: «Уважаемая Екатерина Андреевна!» – бодро начинает Николай-златоуст.
Полтора листа воды.
Вердикт «отличника здравоохранения РФ» – как пинок сапогом под самый дых: «Министерство здравоохранения не имеет полномочий по назначению и проведению подобной экспертизы, а также интерпретации ее результатов (…) Вопрос о взыскании денежных средств за некачественно выполненную медицинскую услугу и компенсацию морального вреда не входит в компетенцию министерства здравоохранения».
Более подробную информацию Тезиков советует ей получить по другому адресу «при предъявлении паспорта».
Смех сквозь слёзы. Читаешь и понимаешь, что минздрав не имеет ни малейшего отношения к Амурской детской областной больнице.
Единственный доктор, который отнесся к Катиной беде максимально честно, – это кандидат медицинских наук Руслан Блоцкий. Его заключение: «Деформация наружного носа. Свищ подвижной части перегородки носа. Инородное тело кончика наружного носа. Дефект перегородки носа. Искривление перегородки носа. Вторичное рецидивирующее носовое кровотечение. Хронический атрофический ринит».
Видите разницу между помощью, «оказанной в полном объеме», и этими строками?
Вот в эту «разницу», туго нафаршированную цинизмом и бездушием, и провалилась Катина судьба в самом начале жизни. В 22 девчонкиных года…
Катя, я не сомневаюсь, что ты преодолеешь эту человеческую подлость. Ты обязательно найдешь врача, который тебе поможет. Будешь жить в полной гармонии, и из твоей жизни уйдут слезы. Тебя больше не будет накрывать волнами отчаяния.
Катя, так будет. Обязательно будет!
Татьяна Васильевна Цурикова, мне искренне больно, что вы заканчиваете свою большую медицинскую жизнь с таким «родимым пятном». С таким профессиональным «свищом», который не зарастет никогда. Слышите, никогда!
Прямая речь
Екатерина Яценко:
– Я бы никогда не обратилась в суд и не пришла бы к вам, если бы со стороны врачей, у которых не получилось, было бы сочувствие и искреннее желание мне помочь. Но когда у меня дырка во весь нос и по-прежнему нечем дышать, а мне говорят, что все хорошо, я просто не понимаю действительность…
Александр Ярошенко
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Gelo
1 день назад
Нынешняя медицина это -специалисты платных услуг по исполнению врачебного долга... Нелюди...
Борис82
1 день назад
И такой бардак и равнодушие - во всех гос. сферах.
Myxira
1 день назад
Девушке - терпения и сил. Веры в то, что все наладится и будет хорошо.
История - жуткая. Обращались к Цуриковой по рекомендации, давно. Немного резковата, но как к специалисту, претензий не возникло.
Бублик
1 день назад
Давно говорится,что перед пластикой надо,чтобы психиатр обследовал и желательно в условиях стационара недель так на пять.Статья ни о чем.Сделали дырку в носовой перегородке(это как надо ноздри раздувать,чтобы её увидеть),а расписал как будто матку вытащили.Вон молодому мужику яйцо оттяпали,вот там беда,а тут сопли.
Док
1 день назад
То то все ждут, когда Ярошенко очекредной
Док
1 день назад
опус напишет, прорвало...
geka22
1 день назад
Даже замуж кто-то взял. С таким носом
татьяна59
1 день назад
Статья о том равнодушии которое поразило наш хвалёный Минздрав , а не о состоянии носа бедной девочки. Деньги уплачены операция сделана плохо кто должен отвечать? Не хочет отвечать конкретный доктор все претензии по закону к начальству этого доктора. А начальство как всегда -ничего не знаю ни за что отвечать не должны. Просто никто их пострадавших ещё не предъявил иск к минздраву и в частности к руководству закон это позволяет.
Баловник
1 день назад
удален
geka22
1 день назад
Иск предъявлен. Дело в суде. Выкладывайте фотки до и после операции. Носа достаточно. Устроим самосуд.
geka22
1 день назад
И посмотрим. Желание ли это получить бабло на косметику или доктора накосячили.
СВС
1 день назад
жителям провинциального города выдать по ордену Мужества и переселить в Анапу (за государственный счёт). Эскулапов во главе с Николаем - златоустом (не путать с Иоанном Златоустом) - в Колымский край (впрочем, как проголосует народ - куда их, болезных). Теперь понятно, почему 100 лет назад развязана самая кровопролитная в истории человечества гражданская война. Gelo - правильнее Гелла? из "Мастера и Маргариты" М. Булгакова. Впрочем, не настаиваю на смене вашего ника. Извините, если что не так.
anschutka
1 день назад
Вот же жуть, а я только собиралась к Цуриковой на прием записаться, отзывы о ней хорошие...
Di
1 день назад
Если есть возможность обратиться к другому доктору, то лучше ей воспользоваться. В Детской областной раньше был хороший молодой доктор, сейчас к сожалению не вспомню его фамилию. Там раньше был платный кабинет для взрослых. Вот там нам действительно помогли. У меня свой не очень хороший опыт обращения к Цуриковой…
Здравомыслящая
1 день назад
Фото носа (не лица), конечно расставило бы точки над и
Ekaterina2010
1 день назад
Спасибо всем за отзывы и за хорошие и за плохие
Ekaterina2010
1 день назад
Найдите меня в соц сетях и я вышлю вам информацию, кому интересно
Доппельгангер
1 день назад
А мне вот интересно, главный офис областного бюро судебно-медицинской экспертизы все ещё находится на территории областной детской больницы? Удивительно, что оттуда документы пропали, правда?
Рамзай
1 день назад
Сегодня "Время покажет" рассказывало на эту тему: весь мир имеет экспертов, которые определяют правильно ли установлен диагноз, правильно ли лечили пациента, какими лекарствами. Только у нас этого нет. В суде доказать не реально, что залечили... Круговая порука. Медстрах не имеет специалистов для проведения этих экспертиз, они только деньги расщепляют.
Вот и лечат нас так, что чем больше денег с тебя поимеют, тем лучше .... И гоняют от одного врача к другому накручивая деньги, хотя можно просто направить к другому врачу строго по назначению. Видят врачи это, но не делают... Деньги затмили все...
Троша
1 день назад
Просто поразительное бездушие Цуриковой, Тезикова. Никогда этой бедной девушке не найти правды в Амурской губернии...Никогда!
Tina2
1 день назад
(geka22 5 часов назад
Даже замуж кто-то взял. С таким носом)
ох и злюка , прямо видно , как яд с языка капает, тяжело , наверно, тебе живется среди людей, geka22, если бы тебе так, посмотрели бы как запоешь.
Beelzebub
1 день назад
удален
Senior28RUS
1 день назад
Подключайте Катя к решению своей серьёзной проблемы более высокие кабинеты федерального минздрава, а также прокуратуру, роспотребнадзор, росздравнадзор. Обратитесь на федеральные каналы например в программу "Здоровье" с Е. Малышевой, "Человек и закон" и другие. Не сдавайтесь! Ведите битву по всем фронтам. Уверен, что получите нужный результат, а также восстановите здоровье.
Сергей вокалист
1 день назад
Печальная история… Выздоравливайте! Ищите правды и помощи!
Чингиз
1 день назад
Для любой девушки дефект на лице - беда, а тут ещё и болячки из-за этого дефекта(( Катя, не опускайте руки! Делайте всё возможное, чтобы вернуть здоровье и привлекательность! Удачи вам и выздоровления!
Наталья Шлямова
1 день назад
Печально такое читать. Казалось бы, всё так очевидно - доктора, протяните руку помощи. Но спит, получается клятва Гиппократа
Елесей
1 день назад
Трагедия нашего времени - платные услуги в государственных больницах,очень жаль девушку.А Тезикову пора уходить фельдшером на аналогичный пункт на Баме.
RAZZADORNAYA
1 день назад
Очень интересно читать умников, которые пишут, что девушка решила сделать себя "лучше" и вернуть деньги. Вы бредите? Лично я эти фото видела, сказать что это шок, ничего не сказать. Катя, вам терпения и не сдавайтесь...виновные должны быть наказаны!!! Сама сталкивалась с лор болезнями и проблемами от не компетентных специалистов. Не делая даже рентген меня лечили от всего, только ничего не помогало. Правильный диагноз поставил только Руслан Александрович Блоцкий, к которому я попала случайно, когда не могла дышать вообще и находилась в состоянии отчаяния!!! Надеюсь на выздоровление Кати и справидливость нашего минздрава
Касандра
1 день назад
Девочку очень жаль.Печальная история,но это действительность нашей,амурской медицины.Да,круговая порука.Из своей очень долгой жизни и хрон болезнями могу сказать,что многих врачей нужно гнать из медицины и именно отнимать диплом .Лечить не умеют или не хотят?Лор назначает КАПАТЬ в нос и уши АНТИБИОТИК...Врач общей практики не владеет прибором,определяющим уровень сахара в крови.Смешно...и если бы платили им зарплату по результату тогда наверное бы старались вылечить.
Обращалась в поликлинику по поводу правильности назначения лечения,но до сих пор тишина.
olik
1 день назад
сейчас в прямом эфире, на канале отр, обсуждают эту тему, просят обращаться тех, кому нужна помощь, обещают помочь
osetr
21 час назад
Катерина, этоможет показаться глупой идеей, НО Вы можете имея загран паспорт сделать заключение у эскулапов за рекой. Хейхе. Да, да они давно шагнули, лет на триста, сссуко, на триста от всего этого гумна нашей не отечественной медицины, а от того кто ее представляет. Необходимо заключение (клиники) за подписью доктора, может консилиума докторов из поднебесной. Далее перевод в любом аттестованом бюро переводов с анамнезом и рекомендациями по реабилитации Вашей ВРАЧЕБНОЙ проблемы и........ И обратить внимание руководства вашего МИНЗРАВА, а именно г. Т. на все это (Безобразие).. хотя г-н Тузиков давно клал на все здрав, мин, даль, страх.
Бред-28
21 час назад
Цурикова. Халтура. Тезиков. Покровительство. Мерзко-с.
Шикенскик
17 часов назад
+++
Шикенскик
17 часов назад
Николай-златоуст - это что-то новенькое
Плюсую
Gelo
16 часов назад
Китайская медицина- бред!!! Такая же коррупция,как и в российской медицине. Никто и ни за что не отвечает,очень плохие диагносты . Стоимость обследования заоблачная,а результатов- ноль! Сталкивался,знаю! Катя,ищите специалистов в Питере!
Bonyfacii
16 часов назад
Катенька, сил вам! Идите в прокуратуру, беготня среди этих коновалов ни к чему не приведет...
sohoN
13 часов назад
Лично мне Цурикова проводила операцию на носу, его пазухах и перегородке. Только благодаря этому врачу я сегодня реально дышу. Вероятно, здесь история о том, что имплант не прижился, а не о том, что врачи у нас никакие.
Gelo
12 часов назад
Так если имплант не прижился,каковы должны быть действия специалиста? Если врач настоящий специалист,то доведёт начатое до конца! А утверждать,что всё супер,а девчонка всё врёт, на такое способны только деграданты от медицины... А Вам,с операцией,просто повезло...
Tatiana-E
11 часов назад
Проработала в нашей славной амурской медицине больше 30 лет и уверяю, что звание "заслуженный врач РФ" вовсе не значит, что это действительно заслуженное звание. Я имею ввиду конкретно город Благовещенск, так как жила и работала я именно в этом городе.
В нашем городе конечно есть врачи от "Бога", но их как правило, к такому званию на пушечный выстрел не подпускают. Но я не об этом хочу написать. С доктором Цуриковой я столкнулась 27 лет назад, когда вечером я привезла своего четырехлетнего сына на первой попутной машине к дежурному отоларингологу в приемный покой 1-ой городской больницы. Ребенок,играя и бегая на детской площадке налетел на качели и удар был в переносицу. Татьяна Васильевна, осмотрев ребенка в коридоре без зеркала и не назначив рентген сказала, что ничего страшного нет, ушиб. Приехав домой, я стала наблюдать за сыном, отек нарастал и поэтому самостоятельно мы поехали в городскую детскую больницу, где я попросила сделать ребенку снимок носа. Очень благодарна по сегодняшний день сотрудникам ДГБ за то, что не отказали мне и приняли нас без направления, без которого в настоящее время ни один приемный покой вас не возьмет на обследование, хоть умри.
Так вот, сделав снимок и не уезжая домой, мы через 40 минут получаем описание снимка. Диагноз рентгенолога: перелом носовой перегородки. Тут же мы возвращаемся в первую городскую больницу, благо,что эти два медицинских учреждения находятся рядом. Вызываем опять дежурного отоларинголога и увидев нас снова, посмотрев снимок говорит:-" А что? До утра нельзя было подождать, что за спешка? Ладно, готовьте ребенка к операции." Сказать, что у меня был "шок" от этих слов-ничего не сказать...
Док
10 часов назад
Люди вы о чем, вы с ума сошли? Ярошенок специально публикует провокационные материалы, потому что от рейтинга этой грязи напрямую зависит его достаток. Здесь 50% правды, причем только его позиция и позиция девушки, а ведь в этой истории не все так, как описано. Цурикова Т.В. заслуженный врач по своему призванию и стояла у истоков развития службы в Амурской области, спасла не одну тысячу жизней. Грязь, стыдно читать коменты.
Gelo
9 часов назад
Стыдно читать ваши реплики... Медицина в России, в том числе амурская, больна... А Вы ,призывая замалчивать проблемы, делаете только хуже.
Уж сколько примеров было? И кома роженицы , и ошибочная кастрация, и проблемы с близняшками в роддоме, и смерть прооперированного в нейрохирургии (смерть по недосмотру!), и воровство в онкологии и приписки в зейской больницы и это только то,что на слуху... А сколько могли бы рассказать люди побывавшие пациентами больниц и ррддомов области и страны? Постыдитесь,Док! Нормальные врачи работают и боятся открыть рот ,боятся быть уволенными. А спорят с людьми,которые испытали на своей шкуре результаты нынешней медицины, обычно бюрократы от этой самом медицины. И вообще,звание Заслуженного специалиста ,в любой сфере даётся людям неравнодушным и его нужно подтверждать постоянно! В данном случае с Цуриковой - потеря нравственности, а без этого качества в медицине делать нечего,даже заслуженным профессионалам!
Бублик
9 часов назад
Не мечите бисер перед свиньями!Особенно перед той,которая прекрасно разбирается в медицине и самолетных клозетах.
elenkaya
9 часов назад
уходить надо вовремя,
и глазки не те и ручки слабоваты
Бред-28
9 часов назад
Это хорошо, что стыдно. Видимо, совесть в Цуриковой таки заговорила...И Вы - глас еЯ! Хотя, увы, и не во весь голос...иначе не искала бы себе оправдания...ну, в 50%)))! И чтобы внести полную ясность поясните вот это может иметь место после правильно проведённой операции и последующей ГОДОВОЙ реабилитации....А вот И заключение доктора из частного центра: «Дефект переднего отдела носовой перегородки. Неудовлетворительное расположение импланта перегородки. Признаки двухстороннего катарального гайморита, фронтита, этмоидита»... и вот....Единственный доктор, который отнесся к Катиной беде максимально честно, – это кандидат медицинских наук Руслан Блоцкий. Его заключение: «Деформация наружного носа. Свищ подвижной части перегородки носа. Инородное тело кончика наружного носа. Дефект перегородки носа. Искривление перегородки носа. Вторичное рецидивирующее носовое кровотечение. Хронический атрофический ринит»...
А потом станем подводить итоги...
ИБО...складывается ощущение, что вместо совести, у практикующих врачей и врачей-чиновников, образовался перманентный СВИЩ....
Чингиз
8 часов назад
Согласен! Настоящие врачи делают всё возможное, а порой и невозможное, чтобы вернуть здоровье пациенту.
Согласен и с Бред-28 - совести бы побольше врачам, кроме медицинских знаний и опыта( У Цуриковой совести, похоже, вобще нет(
DLL070503
8 часов назад
По-моему, "профессиональным свищом" страдает большинство амурских руководителей от медицины...
проходил мимо
7 часов назад
А можно узнать сколько денег хочет Катя и из чего складывается эта сумма?
И, если можно, еще один вопрос, что предлагала больница до иска? Ведь диалог же был, так ведь?
Если можно только конкретику плз, без "соплей"
Чингиз
7 часов назад
Катя требует возмещения за некачественно оказанную услугу! И пусть требует столько, сколько ей понадобится для исправления косяков "заслуженного врача" и восстановления здоровья! Вам-то какое дело до суммы? Пострадайте вы с её, тогда и посчитаете наверняка(( сами
проходил мимо
6 часов назад
Чингиз,
"Возмещение за некачественно оказанную услугу " подразумевает наличие счета на качественную услугу.
Если есть счет, то хотелось бы с ним ознакомиться, равно как и со счетами более дорогими/дешевыми, которые были отклонены по тем или иным причинам в процессе поиска. Ведь если мы что-то ищем на рынке услуг, то рассматриваем не первое попавшееся предложение, так ведь?
Если же счета нет, то какие тогда претензии к фразе "сколько денег хочет Катя"?
sergey1956
6 часов назад
Катя хочет пару миллионов денег. При этом извинения (для этого она беседовала и с Цуриковой, и со Смирновой) и предложения исправить косяки (а в хирургии, в том числе косметической, они возможны) в другой клинике , в том числе не в Амурской области, отвергает, т.к. главное для нее - бабосики. Но судьи тоже не дураки и считать будут не по еврейским расценкам, а по российским. Поэтому поедет исправлять в биробиджан максимум. По поводу краденого дела в СМЭ - заинтересованное лицо в краже - катюша, т.к. очень не хочет чтоб ее фоточки рассматривали судмедэксперты в Амурской области. Так что Сашу Ярошенко тут, мягко говоря, обманули.
Gelo
6 часов назад
Ну не всё же вам на людях наживаться!
А если из личных карманов зажравшихся медицинских чинуш,то и два миллиона мало будет!
По тону Вашего комментария чувствуется,что вы близки к оргазму от того,что принимали участие в унижении человека, лечиться Вам надо... Только не идите к заслуженным...
проходил мимо
6 часов назад
sergey1956, я примерно такой расклад и представлял...
похоже, всё так и есть...
sergey1956
5 часов назад
Gelo, Вы заблуждаетесь, оргазм - не заболевание. От оргазма не нужно лечиться.
Gelo
5 часов назад
Если ко времени и к месту,тогда конечно...
sergey1956
4 часа назад
Оргазм - не заболевание, независимо от места и времени.
татьяна59
4 часа назад
sergey1956"По поводу краденого дела в СМЭ - заинтересованное лицо в краже - катюша, т.к. очень не хочет чтоб ее фоточки рассматривали судмедэксперты в Амурской области. Так что Сашу Ярошенко тут, мягко говоря, обманули."Сергей а как Вы это себе представляете .Катя ночью в маске залазит в бюро судебной экспертизы и ворует свою карточку. Сейчас карточки на руки больным не выдают .Только в особой комнате и под просмотром можно ознакомится с тем что написал врач-распоряжение нашего Минздрава. А Ярошенко какой смысл клеветать на Минздрав,он как никто знает что его могут привлечь за публикации порочащие честь ,в данном случае Минздрава.
Umnica
4 часа назад
Ещё один кошмар отправлено амурской медицины, бедная девчонка.