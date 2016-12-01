Фото: playcast.ru

После операции, проведенной одним из авторитетных лор-врачей Приамурья, в носу у молодой девушки появилась самая настоящая дырка. Эскулапы данную хирургию называют успешной. На полном серьёзе.

История болезни для Кати Яценко превратилась в настоящую длительную трагедию, которая довела девушку до депрессии. Она полностью разуверилась в том, что на свете есть правда.

– Самое страшное открытие для меня это то, что врачи могут так лгать, – тихо говорит Катя.

В апреле 2015 года Катя обратилась в отделение платных услуг Амурской детской областной клинической больницы. Девушку беспокоило затрудненное носовое дыхание, еще она хотела исправить небольшой косметический дефект носа, который появился после давней травмы.

Смотрю Катины фотографии до операции: симпатичная брюнетка с кукольным лицом. Аккуратный, чуть вздернутый нос, на котором, если внимательно приглядеться, есть небольшая вмятинка.

“ – Самое страшное открытие для меня это то, что врачи могут так лгать, – тихо говорит Катя

Передо мной сидит девушка с грустным лицом и полными слез глазами. Ее нос лишился колумеллы – перегородки преддверия носа. Проще говоря, там, где должны быть ноздри, у Кати зияет большая дырка…

– После операции я запросто могу поднять кожу носа, и видно все, что там есть внутри, – говорит Катя.

История ее страданий полна откровенного вранья, нестыковок и даже криминала.

В апреле 2015 года 22-летняя Катя Яценко (тогда она еще носила фамилию Халтурина) на платной основе ложится в ЛОР-отделение АОДКБ.

При поступлении ей ставят диагноз – деформация наружного носа, затруднение носового дыхания. Катю оперирует заслуженный врач России Татьяна Цурикова. Во время операции спинку носа пациентке сформировали носокостным имплантом деминерализованной кости. На девятый день после операции ее выписали домой.

Через две недели швы разошлись, и имплант стал выходить наружу.

В конце апреля – начале мая доктор Цурикова произвела ей скусывание выступающей части импланта и снова наложила швы. Однако ни в истории болезни, ни в медицинской карте уважаемый врач об этой микрооперации не сделала никакой записи. Просто ни слова. Вроде как по голове погладила. Через 2-3 недели после этого швы разошлись еще раз…

Заслуженный врач государства Российского авторитетно сообщил напуганной и растерянной Кате, что ждать надо год: «Пока имплант не рассосется».

“ На мой взгляд, администрация больницы повела себя самым бессовестным образом по отношению к Кате Яценко

Полная слез, смятений и душевных мук Катя ждала весь отведенный ей год.

– Я за это время практически перестала выходить из дома, не работала. Я раньше была уверенным в себе человеком, занималась волонтерским движением, хорошо вожу машину. Мне постоянно кажется, что люди неадекватно на меня смотрят. Нос нормально не дышит, постоянные капли. Появился целый букет простудных заболеваний, – перечисляет Катя свои страдания.

Год ожидания, обещанного врачом, показался ей пятилеткой неволи. Но вытерпела.

В апреле 2016 года Катя снова пришла на прием к Татьяне Васильевне, которая ей сказала: «Я помочь не могу. Я не пластический хирург. Я физиолог. Обратись в платный центр областной больницы, может, там тебе смогут помочь». Проще говоря – с вами всё.

– У меня есть диктофонная запись, на которой Татьяна Васильевна серьезно говорит: «Хороший носик, что тебе не нравится?», – делится Катя.

Ей казалось, что после этих слов из кабинета доктора она выходила вдвое меньше ростом.

Смотрю на ее нос и ушам не верю. Еще больше не верю глазам, когда читаю, что пишет доктор Цурикова в своем отзыве мировому судье Благовещенского городского судебного участка, куда растерянная и униженная Екатерина Яценко обратилась с исковым заявлением: «8.04.15 ей была успешно проведена операция по восстановлению функции носового дыхания».

“ Катя Яценко так и не может добиться от докторов – какой ей ставили имплант

И далее врач с 40-летним стажем пытается серьезно убедить Фемиду: «Считаю, что помощь пациентке на базе АОДКБ была оказана мною в полном объеме, технически правильно и соответствует стандартам оказания в медицинской помощи».

Я в этой цитате не перепутал ни буквы…

Смотрю на Катю, затем – на бумагу, написанную авторитетом амурской отоларингологии. И кажется, что я ничего не понимаю в этой жизни.

На мой взгляд, администрация больницы повела себя самым бессовестным образом по отношению к Кате Яценко. Ей не вернули ни копейки из тех денег, которые она заплатила за операцию, и даже не извинились. Просто закидали бездушными отписками.

Все привычно списали на особенности ее организма, который якобы и стал причиной отторжения импланта. Собиралась целая комиссия под руководством заместителя главного врача по хирургии О. Н. Смирновой, которая так и написала: «Исход заболевания благоприятный».

Катя Яценко так и не может добиться от докторов – какой ей ставили имплант. Просит, требует предоставить на него сертификат соответствия. В ответ в течение двух лет тишина.

Есть в этой анатомии наплевательства и совсем криминальные грани. Судья направляет медицинскую документацию Екатерины Яценко в Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы для того, чтобы эксперты дали свою профессиональную оценку всей этой человеческой трагедии.

Но вся ее медицинская документация из бюро пропала. Таинственным образом. «3.01.2017 заведующая отделом сложных экспертиз ГБУЗ АО АБСМЭ Пушкина А. Л. обнаружила отсутствие материалов указанного гражданского дела. Объяснить причину отсутствия дела Пушкина А. Л. не смогла…» – это цитата из судебных документов.

Нет дела, нет человека. Почти по «отцу народов»…

Однажды Катя пришла на прием в один из частных медицинских центров, там принимал лор-врач из детской областной больницы. Увидев ее, доктор на голубом глазу заявил, что эндоскоп сломался и он ее посмотреть не сможет. Детский сад, штаны на лямках…

Пробить медицинское лобби в провинциальном городе – дело практически нереальное. Тут все свои. Учились, женились, дружили, обязаны, повязаны, знакомы…

Читаешь описания компьютерной томографии носа Екатерины Яценко, сделанные доктором АОДКБ и врачом частного центра «Евгения», – небо и земля.

“ Пробить медицинское лобби в провинциальном городе – дело практически нереальное

Вот что пишет доктор, работающий в одной больнице с Татьяной Цуриковой: «Пристеночный отек верхнечелюстных пазух. Состояние после операции (имплант области носовой перегородки). Гипертрофический ринит».

А вот заключение доктора из частного центра: «Дефект переднего отдела носовой перегородки. Неудовлетворительное расположение импланта перегородки. Признаки двухстороннего катарального гайморита, фронтита, этмоидита».

КТ-диагностику Катя делала в один день в разных больницах. Разница в диагностике видна, что называется невооруженным глазом.

Наивная, растоптанная системой Катя написала жалобу в региональный минздрав. Ответ на двух листах за подписью руководителя минздрава Николая Тезикова – просто классика бюрократии и демагогии: «Уважаемая Екатерина Андреевна!» – бодро начинает Николай-златоуст.

Полтора листа воды.

Вердикт «отличника здравоохранения РФ» – как пинок сапогом под самый дых: «Министерство здравоохранения не имеет полномочий по назначению и проведению подобной экспертизы, а также интерпретации ее результатов (…) Вопрос о взыскании денежных средств за некачественно выполненную медицинскую услугу и компенсацию морального вреда не входит в компетенцию министерства здравоохранения».

Более подробную информацию Тезиков советует ей получить по другому адресу «при предъявлении паспорта».

Смех сквозь слёзы. Читаешь и понимаешь, что минздрав не имеет ни малейшего отношения к Амурской детской областной больнице.

Единственный доктор, который отнесся к Катиной беде максимально честно, – это кандидат медицинских наук Руслан Блоцкий. Его заключение: «Деформация наружного носа. Свищ подвижной части перегородки носа. Инородное тело кончика наружного носа. Дефект перегородки носа. Искривление перегородки носа. Вторичное рецидивирующее носовое кровотечение. Хронический атрофический ринит».

Видите разницу между помощью, «оказанной в полном объеме», и этими строками?

“ – Но когда у меня дырка во весь нос и по-прежнему нечем дышать, а мне говорят, что все хорошо, я просто не понимаю действительность…

Вот в эту «разницу», туго нафаршированную цинизмом и бездушием, и провалилась Катина судьба в самом начале жизни. В 22 девчонкиных года…

Катя, я не сомневаюсь, что ты преодолеешь эту человеческую подлость. Ты обязательно найдешь врача, который тебе поможет. Будешь жить в полной гармонии, и из твоей жизни уйдут слезы. Тебя больше не будет накрывать волнами отчаяния.

Катя, так будет. Обязательно будет!

Татьяна Васильевна Цурикова, мне искренне больно, что вы заканчиваете свою большую медицинскую жизнь с таким «родимым пятном». С таким профессиональным «свищом», который не зарастет никогда. Слышите, никогда!

Прямая речь

Екатерина Яценко:

– Я бы никогда не обратилась в суд и не пришла бы к вам, если бы со стороны врачей, у которых не получилось, было бы сочувствие и искреннее желание мне помочь. Но когда у меня дырка во весь нос и по-прежнему нечем дышать, а мне говорят, что все хорошо, я просто не понимаю действительность…

Александр Ярошенко

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