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23января
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Сегодня, 09:38 14

Дорогой Владимир Ильич

Дорогой Владимир Ильич
Фото: aquauna.ru

Недавняя очередная дата смерти Владимира Ульянова в областном центре собрала жалкую кучку его сторонников. Племя молодое уже практически ничего не знает о нем, но государство расходует громадные суммы на содержание мумии коммунистического вождя.

Все идеи пролетариата, во главе которого стоял Владимир Ленин, оказались провальными. Думаю, тут все дело в человеческой природе: человек по натуре – собственник и индивидуалист, поэтому все то, что коллективно-колхозно-ничейное, не прижилось и не приживется никогда.

Вероятно, поэтому коммунистическая идея и стала мировой утопией. На историю коммунистического правления в нашей стране выпала очень неровная кардиограмма бытия. В «красные» годы советский народ выиграл одну из самых страшных войн, отправил в космос человека, а тогдашняя верхушка сгноила в ГУЛАГах и лагерях собственного народа не меньше, чем погибло его на фронтах Второй мировой войны.

В советское время государственного равнодушия и чванства было не меньше, чем сейчас, но люди устроены так, что линзы наши глубинные всё, что было в прошлом, склонны преувеличивать и еще раз преувеличивать. Просто у большинства тех, кто ностальгирует по советской жизни, в те времена на дворе стояла молодость. А она скрашивает любые будни.

Думаю, большинству населения России сегодняшней уже совсем не интересно и не нужно, чтобы его деньги тратились на обновление сомнительной «иконы»

Отвлекся. Сказать-то хотел не о ностальгии.

Согласно информации, которая есть в открытом доступе, в 2016 году из бюджета России на содержание в смотрибельном состоянии мумии Ленина и Мавзолея, специально для останков возведенного, было потрачено более 13 миллионов рублей.

Думаю, большинству населения России сегодняшней уже совсем не интересно и не нужно, чтобы его деньги тратились на обновление сомнительной «иконы».

Представляю, как мается неприкаянная душа Владимира Ульянова, даже не сомневаюсь, что ему по-человечески хотелось бы быть погребенным рядом с матерью, например. А не быть «фараоном», музейным экспонатом, артефактом. Уверен, что не за горами время, когда забальзамированное тело Ленина наконец-то похоронят.

Думаю, что власть еще подождет одну-две пятилетки, когда время прикопает стариков, для которых В. И. Ульянов по-прежнему свят. Убежден, что не хоронят его только потому, что не хотят душевно травмировать старшее поколение.

Ведь сегодняшние партийно-комсомольские секретари в большинстве своем обыкновенные циники и конъюнктурщики. Депутаты, одним словом. Которые уже и не знают, кто такая Зоя Космодемьянская

Александр Ярошенко

Рубрика отражает субъективную позицию автора и не является продукцией информационного агентства «Амур.инфо».

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Комментарии
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  • ну вот

    ну вот
    3 часа назад



    Думаю, что власть еще подождет одну-две пятилетки, когда время прикопает стариков, для которых В. И. Ульянов по-прежнему свят. Убежден, что не хоронят его только потому, что не хотят душевно травмировать старшее поколение.



    ну вот и ответ

    к чему вообще этот пост, хочется на срач посмотреть?

  • uslon

    uslon
    3 часа назад



    Представляю, как мается неприкаянная душа Владимира Ульянова,



    Вы бы о своей душе озаботились.

    Уж кто, кто, но В.И. Ленин учёл собственнические посылы в душе человека и ввёл НЭП. Не его вина, что преемники эту самую НЭП изничтожили под корень.

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    3 часа назад

    сказать что ярошенко уже не тот - ничего не сказать.

    каждый абзац этого пасквиля - лживая писулька.

    особенно посмешило место, что душа ярого атеиста ленина видители мается. ога.

    александр, в конце то концов потрудитесь изучить сей документ: http://www.politpros.com/journal/read/?ID=783

    хватит уже выглядеть в глазах людей либерастом выпученными глазюками и пеной вокруг рта.

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    3 часа назад

    кстати, нытье по поводу мавзолея ленина давно систематизировано, да.

    например тут своеобразный FAQ: http://www.vz.ru/columns/2011/1/24/463370.print.html

    но я имею стойкое ощущение, что ярошенко с интернетом не особо дружен, при этом считает свое мнение единственно верным, не утруждаясь поиском ответов на стороне, считая что и так сам всё знает.

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    2 часа назад

    удален

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    1 час назад

    ...вообще то на Руси принят предавать людей земле а не выставлять их трупы на всеобщее обозрение.

    ...без политики...но его надо захоронить.

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    1 час назад

    михалыч 2015

    ...вообще то на Руси принят предавать людей земле а не выставлять их трупы на всеобщее обозрение. ...без политики...но его надо захоронить.



    ну так начни с разделанных на части святых, которых по стране таскают ввиде мощей. захорони сначала их. тем более эти святые - православные, в отличие от ленина, а значит всяко первее его должны быть погребены

  • OT

    OT
    1 час назад

    С такой статьей и на плечах СССР и победы над фашизмом один шаг на то,чтоб "прикопать" и эти-же плечи вместе с Зоей Космодемьянской.

    Главное начать с Ленина.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Так вот значит, какое желание в замусоленной бумажке было написано, когда вы, Александр, втюхивали её на земле обетованной, между кирпичами стены плакальщиков))..

    Вы хотели чтобы наконец то похоронили Владимира Ильичв, по человечески!..

    Ну что же, – похвальное желание!

    Ну а что касается Советской власти и её истории развития, то вы, простите, не Кощей бессмертный, чтобы присутствовать во времена её становления. Историю небось по книжкам русофобов и диссидентов изучали. Откуда вам знать, что такое объективная реальность?

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    59 минут назад

    Сергей вокалист

    Так вот значит, какое желание в замусоленной бумажке было написано, когда вы, Александр, втюхивали её на земле обетованной, между кирпичами стены плакальщиков)).. Вы хотели чтобы наконец то похоронили Владимира Ильичв, по человечески!.. Ну что же, – похвальное желание! Ну а что касается Советской власти и её истории развития, то вы, простите, не Кощей бессмертный, чтобы присутствовать во времена её становления. Историю небось по книжкам русофобов и диссидентов изучали. Откуда вам знать, что такое объективная реальность?



    Мой комментарий удалили и ваш удалят. Низззя автора по сопатке. низзззя! Нас можно!

  • Владимир 5

    Владимир 5
    53 минуты назад

    Ленин клятвопреступник, убийца божьего помазанника, палач лучшей части народа и к тому же садомит прости господи

  • OT

    OT
    47 минут назад

    Владимир 5

    Ленин клятвопреступник, убийца божьего помазанника, палач лучшей части народа и к тому же садомит прости господи



    Царь убийца,клятвопреступник под божиим ликом. Вспомните из истории 1905 год "кровавое воскресенье"

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    39 минут назад

    3.1

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    8 минут назад

    Владимир 5

    Ленин клятвопреступник, убийца божьего помазанника, палач лучшей части народа и к тому же садомит прости господи



    а ты в магазинах колбасу крадешь.

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