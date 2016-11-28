Дорогой Владимир Ильич
Недавняя очередная дата смерти Владимира Ульянова в областном центре собрала жалкую кучку его сторонников. Племя молодое уже практически ничего не знает о нем, но государство расходует громадные суммы на содержание мумии коммунистического вождя.
Все идеи пролетариата, во главе которого стоял Владимир Ленин, оказались провальными. Думаю, тут все дело в человеческой природе: человек по натуре – собственник и индивидуалист, поэтому все то, что коллективно-колхозно-ничейное, не прижилось и не приживется никогда.
Вероятно, поэтому коммунистическая идея и стала мировой утопией. На историю коммунистического правления в нашей стране выпала очень неровная кардиограмма бытия. В «красные» годы советский народ выиграл одну из самых страшных войн, отправил в космос человека, а тогдашняя верхушка сгноила в ГУЛАГах и лагерях собственного народа не меньше, чем погибло его на фронтах Второй мировой войны.
В советское время государственного равнодушия и чванства было не меньше, чем сейчас, но люди устроены так, что линзы наши глубинные всё, что было в прошлом, склонны преувеличивать и еще раз преувеличивать. Просто у большинства тех, кто ностальгирует по советской жизни, в те времена на дворе стояла молодость. А она скрашивает любые будни.
Отвлекся. Сказать-то хотел не о ностальгии.
Согласно информации, которая есть в открытом доступе, в 2016 году из бюджета России на содержание в смотрибельном состоянии мумии Ленина и Мавзолея, специально для останков возведенного, было потрачено более 13 миллионов рублей.
Думаю, большинству населения России сегодняшней уже совсем не интересно и не нужно, чтобы его деньги тратились на обновление сомнительной «иконы».
Представляю, как мается неприкаянная душа Владимира Ульянова, даже не сомневаюсь, что ему по-человечески хотелось бы быть погребенным рядом с матерью, например. А не быть «фараоном», музейным экспонатом, артефактом. Уверен, что не за горами время, когда забальзамированное тело Ленина наконец-то похоронят.
Думаю, что власть еще подождет одну-две пятилетки, когда время прикопает стариков, для которых В. И. Ульянов по-прежнему свят. Убежден, что не хоронят его только потому, что не хотят душевно травмировать старшее поколение.
Ведь сегодняшние партийно-комсомольские секретари в большинстве своем обыкновенные циники и конъюнктурщики. Депутаты, одним словом. Которые уже и не знают, кто такая Зоя Космодемьянская…
Александр Ярошенко
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ну вот
3 часа назад
ну вот и ответ
к чему вообще этот пост, хочется на срач посмотреть?
uslon
3 часа назад
Вы бы о своей душе озаботились.
Уж кто, кто, но В.И. Ленин учёл собственнические посылы в душе человека и ввёл НЭП. Не его вина, что преемники эту самую НЭП изничтожили под корень.
Johnny-Bi
3 часа назад
сказать что ярошенко уже не тот - ничего не сказать.
каждый абзац этого пасквиля - лживая писулька.
особенно посмешило место, что душа ярого атеиста ленина видители мается. ога.
александр, в конце то концов потрудитесь изучить сей документ: http://www.politpros.com/journal/read/?ID=783
хватит уже выглядеть в глазах людей либерастом выпученными глазюками и пеной вокруг рта.
Johnny-Bi
3 часа назад
кстати, нытье по поводу мавзолея ленина давно систематизировано, да.
например тут своеобразный FAQ: http://www.vz.ru/columns/2011/1/24/463370.print.html
но я имею стойкое ощущение, что ярошенко с интернетом не особо дружен, при этом считает свое мнение единственно верным, не утруждаясь поиском ответов на стороне, считая что и так сам всё знает.
Юрий Щукин
2 часа назад
удален
михалыч 2015
1 час назад
...вообще то на Руси принят предавать людей земле а не выставлять их трупы на всеобщее обозрение.
...без политики...но его надо захоронить.
Johnny-Bi
1 час назад
ну так начни с разделанных на части святых, которых по стране таскают ввиде мощей. захорони сначала их. тем более эти святые - православные, в отличие от ленина, а значит всяко первее его должны быть погребены
OT
1 час назад
С такой статьей и на плечах СССР и победы над фашизмом один шаг на то,чтоб "прикопать" и эти-же плечи вместе с Зоей Космодемьянской.
Главное начать с Ленина.
Сергей вокалист
1 час назад
Так вот значит, какое желание в замусоленной бумажке было написано, когда вы, Александр, втюхивали её на земле обетованной, между кирпичами стены плакальщиков))..
Вы хотели чтобы наконец то похоронили Владимира Ильичв, по человечески!..
Ну что же, – похвальное желание!
Ну а что касается Советской власти и её истории развития, то вы, простите, не Кощей бессмертный, чтобы присутствовать во времена её становления. Историю небось по книжкам русофобов и диссидентов изучали. Откуда вам знать, что такое объективная реальность?
Юрий Щукин
59 минут назад
Мой комментарий удалили и ваш удалят. Низззя автора по сопатке. низзззя! Нас можно!
Владимир 5
53 минуты назад
Ленин клятвопреступник, убийца божьего помазанника, палач лучшей части народа и к тому же садомит прости господи
OT
47 минут назад
Царь убийца,клятвопреступник под божиим ликом. Вспомните из истории 1905 год "кровавое воскресенье"
Юрий Щукин
39 минут назад
3.1
Johnny-Bi
8 минут назад
а ты в магазинах колбасу крадешь.