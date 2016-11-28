Дорогой Владимир Ильич

Фото: aquauna.ru

Недавняя очередная дата смерти Владимира Ульянова в областном центре собрала жалкую кучку его сторонников. Племя молодое уже практически ничего не знает о нем, но государство расходует громадные суммы на содержание мумии коммунистического вождя.

Все идеи пролетариата, во главе которого стоял Владимир Ленин, оказались провальными. Думаю, тут все дело в человеческой природе: человек по натуре – собственник и индивидуалист, поэтому все то, что коллективно-колхозно-ничейное, не прижилось и не приживется никогда.

Вероятно, поэтому коммунистическая идея и стала мировой утопией. На историю коммунистического правления в нашей стране выпала очень неровная кардиограмма бытия. В «красные» годы советский народ выиграл одну из самых страшных войн, отправил в космос человека, а тогдашняя верхушка сгноила в ГУЛАГах и лагерях собственного народа не меньше, чем погибло его на фронтах Второй мировой войны.

В советское время государственного равнодушия и чванства было не меньше, чем сейчас, но люди устроены так, что линзы наши глубинные всё, что было в прошлом, склонны преувеличивать и еще раз преувеличивать. Просто у большинства тех, кто ностальгирует по советской жизни, в те времена на дворе стояла молодость. А она скрашивает любые будни.

“ Думаю, большинству населения России сегодняшней уже совсем не интересно и не нужно, чтобы его деньги тратились на обновление сомнительной «иконы»

Отвлекся. Сказать-то хотел не о ностальгии.

Согласно информации, которая есть в открытом доступе, в 2016 году из бюджета России на содержание в смотрибельном состоянии мумии Ленина и Мавзолея, специально для останков возведенного, было потрачено более 13 миллионов рублей.

Думаю, большинству населения России сегодняшней уже совсем не интересно и не нужно, чтобы его деньги тратились на обновление сомнительной «иконы».

Представляю, как мается неприкаянная душа Владимира Ульянова, даже не сомневаюсь, что ему по-человечески хотелось бы быть погребенным рядом с матерью, например. А не быть «фараоном», музейным экспонатом, артефактом. Уверен, что не за горами время, когда забальзамированное тело Ленина наконец-то похоронят.

Думаю, что власть еще подождет одну-две пятилетки, когда время прикопает стариков, для которых В. И. Ульянов по-прежнему свят. Убежден, что не хоронят его только потому, что не хотят душевно травмировать старшее поколение.

Ведь сегодняшние партийно-комсомольские секретари в большинстве своем обыкновенные циники и конъюнктурщики. Депутаты, одним словом. Которые уже и не знают, кто такая Зоя Космодемьянская…

Александр Ярошенко

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