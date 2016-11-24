Солдат-победитель, прошедший ад Сталинградской и Курской битв, освобождавший Берлин и Варшаву, прожил на свете 95 лет. Но так и не дождался от Родины долгожданной квартиры.

Александр Алексеевич Потапов – коренной амурчанин. Он родился в городе Зее в 1913 году. Советская молодость с ее неизменным девизом «Раньше думай о Родине, а потом о себе» – это целиком и полностью про него.

Саша Потапов пошел Родину защищать на восьмой день после начала Великой Отечественной войны. Его призвали в Красную армию 1 июля 1941 года. Его фронтовая судьба – фантастическая. Он прошел жернова ада двух тяжеленных битв – Сталинградской и Курской. Не любивший рассказывать о войне, он скупо говорил об этом так:

– Там день был ночью, а ночь была днем…

Понтонщик Потапов освобождал Украину, Белоруссию, на его парадном пиджаке красовались орден Красной Звезды, медали «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией». Войну он закончил на Дальнем Востоке, освобождая от японцев Курильские острова.

“ Герой так и ушел из жизни побежденный и растоптанный равнодушной системой своей страны

Солдат прошел свой честный и безмерно трудный путь от Сталинграда до Курил. Вернулся в родную Зею живым и здоровым. Фантастика. На вопрос, почему остался жив, он всегда отвечал единственным словом – «судьба»…

После демобилизации из Красной армии, десятилетия честного труда в Верхнезейском леспромхозе, строил Зейскую ГЭС. К густому ряду боевых наград Александра Потапова добавилась медаль «Ветеран труда». Его жизнь – честный и крепкий «советский ситец». «Ситец», на котором и держалась страна.

Солдат-победитель жилья в личной собственности никогда не имел. Десятилетия его семья жила в советских «деревяшках». Овдовел, стал слабеть. В 1997 году 83-летний Александр Алексеевич переехал жить к дочери в Благовещенск. Дочка, зять, внучка – на всех стандартная «двушка».

– Нам и в голову не приходило, что тестю можно встать на учет на улучшение жилищных условий. Жили и жили. Только в 2003 году он встал на учет на улучшение жилищных условий, – говорит зять ветерана Сергей Сиянов.

В 2004 году фронтовику Потапову был присвоен номер очереди 151, по категории учета – инвалид Великой Отечественной войны II группы. Сколько же тогда их еще было живых, спасших нас инвалидов войны! И бесквартирных…

В ноябре 2004 года фронтовик Потапов получает I группу инвалидности. Ему в мэрии Благовещенска внятно сказали, что семья из четырех человек, которую он заявил в улучшении жилищных условий, это много. Он переписывает заявление и в членах семьи оставляет только внучку. Его снова ставят в очередь. Внеочередную. Там он стоял под номером 12.

“ Проверок было много и разных: проверяли федеральные средства, поступившие на ветеранское жилье, очередников, внеочередников, вдов, невесток, получивших жилье

В мае 2005 года победившая фашизм Россия помпезно праздновала 60-летие Победы. Президент и родное правительство улучшали жилищные условия бездомных фронтовиков.

Из письма родственников солдата депутату Госдумы, космонавту Роману Романенко.

«04.05.2005 года начальник отдела по учету по распределению жилья администрации г. Благовещенска Г. И Ильченко оповещает по телефону Потапова А. А., а затем его дочь Сиянову Н. А., что Потапов включен в списки на получение квартиры. Но на получение квартиры Потапов А. А. так и не был приглашен. Эту ситуацию Ильченко прокомментировала Сиянову С.Д. следующим образом: губернатор области Коротков Л. В. и мэр города Мигуля А. А. дали вместо 10 квартир 9 квартир по адресу: ул. Ленина, 192/2. А квартира 92 по улице Зейской, 88, была спонсирована и подарена фирмой «Хуафу». Поэтому Потапов А. А. не попал в число получателей квартир. Объявлено, что с 06.05.2005 года он находится в первой внеочередной очереди».

Прокуратура Благовещенска проводила проверки по заявлению фронтовика, но никаких нарушений не обнаружила.

“ Перед смертью наивный советский человек Александр Потапов просил родных обязательно достучаться до певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона

Родственники фронтовика уверяют, что в очередь закралась ошибка. Государево око говорит, что закон не был нарушен. Споры да упреки.

Проверок было много и разных: проверяли федеральные средства, поступившие на ветеранское жилье, очередников, внеочередников, вдов, невесток, получивших жилье.

Родственники Александра Потапова уверяют, что инвалид I группы Д. получил две квартиры, что в списках инвалидов войны, получивших жилье в юбилейном 2005 году, были люди 1957 и 1980 годов рождения…

Следственный комитет тоже проводил свои проверки. Нарушений не нашли.

В феврале 2009 года освободивший мир от фашизма Александр Алексеевич Потапов умирает, так и не дождавшись положенного по закону собственного жилья. Умирает в тесной квартире дочери.

– Отцу было очень обидно, что он уходит из жизни не равным среди равных. Он так и не смог понять, почему он смог дойти до Берлина, а до него, прожившего на свете 95 лет, очередь так и не дошла. Почти века его жизни оказалось мало, – недоуменно говорят родные Александра Алексеевича.

Перед смертью наивный советский человек Александр Потапов просил родных обязательно достучаться до певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Он свято верил, что почетный гражданин Зеи, певший песни о Зейской ГЭС, обязательно услышит его слабый голос. И обязательно поможет.

“ Он так и не смог понять, почему он смог дойти до Берлина, а до него, прожившего на свете 95 лет, очередь так и не дошла

Максимум, до кого удалось дойти его родственникам, так это до помощника Иосифа Давыдовича, который ответил, что депутат Кобзон больше курирует Забайкальский край, и перечислил по пунктам занятость народного артиста.

Сияновы никак не могут смириться со случившейся несправедливостью. Пишут письма депутатам Госдумы, заявления в прокуратуру, проигрывают суды, пытаясь доказать, что права ветерана были кем-то грубо нарушены.

Я не прокурор, не судья и даже не юрист. Мне трудно судить о юридических закавыках и тонкостях этой жутко некрасивой и безмерно растянутой истории. Но для меня очевидно и бесспорно одно: судьба героя войны вольно или невольно попала в зазор равнодушия. И никто не смог, а скорее всего, не захотел вытащить ее оттуда. Герой так и ушел из жизни побежденный и растоптанный равнодушной системой своей страны. Страны, которую он когда-то спас от гибели.

Александр Ярошенко

Рубрика отражает субъективную позицию автора и не является продукцией информационного агентства «Амур.инфо».

Просмотров всего: 530

распечатать