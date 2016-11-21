Интернет-черви

Фото: softdeposit.ucoz.ru

Не сомневаюсь, что жизнь с ее незыблемыми законами приведет к тому, что именная регистрация в Интернете станет поименной, прозрачной и с обязательным использованием паспорта.

Почему-то считается, что обсуждение новостей, персон и событий в интернет-пространстве должно проходить обязательно анонимно, а потому максимально гадко, зло и предвзято.

Человек, легко зарегистрировавшийся на интересном ему информационном ресурсе, снимает с себя всю ответственность за сказанное. Анонимный ник – как карнавальная маска, под ней можно пребывать в полной уверенности, что тебя не узнают никогда. А раз есть такая уверенность-маска, то человек показывает всю глубину своей души или душонки. Тут кому что досталось при рождении…

Можно в адрес любого, кто тебе не нравится, написать обыкновенную гадость, можно запросто накорябать заведомую ложь, черкануть гнусность, а потом довольно потирать ручонки и чувствовать себя героем ближайшего получаса.

“ Особенно интернетных червей привлекает криминально-интимный душок чужих жизней

Диванные «анонимы-эксперты» компетентны во всем – от управления регионом до вопросов хореографии. Интернет-стадо может в считанные минуты распять водителя, который потребовал плату за проезд у недоросля-безбилетника и в одночасье вынесет любой диагноз – от социального до медицинского.

Особенно интернетных червей привлекает криминально-интимный душок чужих жизней. Если в новости нет места смерти, трупу или насилию, стадо к этому информационному продукту, как правило, безразлично. Судьба человека, полет в космос, достижение в профессии, победа над недугом – это ему малоинтересно.

Напишут, как отец год насиловал дочку, как сын убивал мать, а мать выкинула младенца на помойку – и эти новости тут же будут висеть в топовой выси. А интернет-аудитория часами, днями, а то и неделями примется смаковать и перемалывать детали чужих трагедий. При этом ее густозаряженный дерьмомёт станет поливать журналистов: дескать, совсем потеряли человеческое обличье – выносят на сайт такую непристойность!

Но под топовый купол новость подняли читатели, а не журналисты. То есть именно подобная информация интересна большинству аудитории. Получается, что это и есть ее нектар, это и есть пыльца для ее душевного «мёда».

“ Нельзя быть довольным всем тем, что называется жизнью, но немалую ее часть тратить на злость к ближнему – расточительство непростительное

Сегодня все чаще раздаются здравые голоса, говорящие о том, что на интернет-просторах надо вводить обязательную регистрацию, проходя которую, человек в обязательном порядке указывал бы свои паспортные данные. Чтобы у провайдера была возможность эти данные проверить. Кликнул на ник, а там все персональное «зеркало» и вылезло. Пусть дети-внуки читают и «гордятся».

В одном из недавних интервью народная артистка России Вера Глаголева очень четко подметила:

«Люди из породы завистливых чаще всего не талантливы сами. Талантливый человек понимает, что есть очевидные вещи, есть дарования. А человек, который не способен это понять, то он и пыхтит злом. И не обязательно быть коллегой, равным в профессии. Нет, сегодня Интернет – прекрасная площадка для культивирования зла, неприязни и ненависти.

Человеку же свойственно исподтишка, в спину, говорить всякие гадости тому, кто тебя чем-то раздражает. Вот сегодня даже подмена понятий произошла: обыкновенная подлость называется более мягким и нейтральным словом – троллинг.

Никакой это не троллинг, а самая настоящая трусость подлых людей. Подонка не спрятать никаким ником интернетным, он из него всегда вылезет и будет изничтожать своего коллегу, более успешного или подчиненного. Не получится на работе, так он дома будет тиранчиком. Но обязательно будет.

Мне кажется, что честнее будет, если мы дойдем до персональной регистрации в Интернете – честно зарегистрируйся под своими паспортными данными и пиши что хочешь. И, следовательно, отвечай за свои слова. И тогда человек тебе может адекватно ответить».

Трудно аргументированно возразить умной женщине.

“ Но под топовый купол эту новость подняли читатели, а не журналисты

Сегодня в «штатных мерзавцах» часто заинтересованы и интернет-издания – они дают читательский рейтинг, бодро крутят колесико посещаемости сайта. Приходит рекламодатель, ему интересен этот пресловутый счетчик: сколько посетителей в день зашло и отметилось на ресурсе. От этого и зависит цена рекламного «вопроса». Бизнес и ничего личного, скажут многие…

За годы, отданные интернет–журналистике, у меня накопились свои наблюдения и свое отношение к интернет-мерзавцам. Смешно, но у них собственный закон курятника: если ты зарегистрирован давно, то и «доверия» к тебе больше. Ветеран базарного фронта. Если твой ник юн, то стадо поднимет тебя на смех. Дедовщина еще та! Политические тролли – четко выраженный симптом.

Заметен всплеск интернет-подлости с началом рабочего дня, а угасает эта «функция» с его окончанием. Не поленись работодатель, проверь, где в рабочее время ошиваются твои сотрудники, и систему премиальных можешь смело пересматривать.

“ Приходит рекламодатель, ему интересен этот пресловутый счетчик: сколько посетителей в день зашло и отметилось на ресурсе

Есть категория комментаторов из числа бывших. Они уехали в другие регионы страны, но амурская жизнь еще фантомно болит, зудит и не отпускает. Они по-прежнему комментят каждый чих и стук на прежней родине. Их умничанье начинается обычно утром по московскому времени. Проснулись и сходили к некогда родным пенатам – кто по-большому, кто по-маленькому, но сходили.

Часть ветеранов виртуального фронта подлости по каким-то причинам ушла на покой. Часто учат свалившиеся болячки: была злобной форумной затычкой, приболела – притихла. Бытие с его неписанной драматургией.

…Нельзя быть довольным всем тем, что называется жизнью, но немалую ее часть тратить на злость к ближнему – расточительство непростительное. В первую очередь, по отношению к самому себе. Пока мы злимся, жизнь проходит. Проходит и не оглядывается. Как злая соседка.

Александр Ярошенко

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