Интернет-черви
Не сомневаюсь, что жизнь с ее незыблемыми законами приведет к тому, что именная регистрация в Интернете станет поименной, прозрачной и с обязательным использованием паспорта.
Почему-то считается, что обсуждение новостей, персон и событий в интернет-пространстве должно проходить обязательно анонимно, а потому максимально гадко, зло и предвзято.
Человек, легко зарегистрировавшийся на интересном ему информационном ресурсе, снимает с себя всю ответственность за сказанное. Анонимный ник – как карнавальная маска, под ней можно пребывать в полной уверенности, что тебя не узнают никогда. А раз есть такая уверенность-маска, то человек показывает всю глубину своей души или душонки. Тут кому что досталось при рождении…
Можно в адрес любого, кто тебе не нравится, написать обыкновенную гадость, можно запросто накорябать заведомую ложь, черкануть гнусность, а потом довольно потирать ручонки и чувствовать себя героем ближайшего получаса.
Диванные «анонимы-эксперты» компетентны во всем – от управления регионом до вопросов хореографии. Интернет-стадо может в считанные минуты распять водителя, который потребовал плату за проезд у недоросля-безбилетника и в одночасье вынесет любой диагноз – от социального до медицинского.
Особенно интернетных червей привлекает криминально-интимный душок чужих жизней. Если в новости нет места смерти, трупу или насилию, стадо к этому информационному продукту, как правило, безразлично. Судьба человека, полет в космос, достижение в профессии, победа над недугом – это ему малоинтересно.
Напишут, как отец год насиловал дочку, как сын убивал мать, а мать выкинула младенца на помойку – и эти новости тут же будут висеть в топовой выси. А интернет-аудитория часами, днями, а то и неделями примется смаковать и перемалывать детали чужих трагедий. При этом ее густозаряженный дерьмомёт станет поливать журналистов: дескать, совсем потеряли человеческое обличье – выносят на сайт такую непристойность!
Но под топовый купол новость подняли читатели, а не журналисты. То есть именно подобная информация интересна большинству аудитории. Получается, что это и есть ее нектар, это и есть пыльца для ее душевного «мёда».
Сегодня все чаще раздаются здравые голоса, говорящие о том, что на интернет-просторах надо вводить обязательную регистрацию, проходя которую, человек в обязательном порядке указывал бы свои паспортные данные. Чтобы у провайдера была возможность эти данные проверить. Кликнул на ник, а там все персональное «зеркало» и вылезло. Пусть дети-внуки читают и «гордятся».
В одном из недавних интервью народная артистка России Вера Глаголева очень четко подметила:
«Люди из породы завистливых чаще всего не талантливы сами. Талантливый человек понимает, что есть очевидные вещи, есть дарования. А человек, который не способен это понять, то он и пыхтит злом. И не обязательно быть коллегой, равным в профессии. Нет, сегодня Интернет – прекрасная площадка для культивирования зла, неприязни и ненависти.
Человеку же свойственно исподтишка, в спину, говорить всякие гадости тому, кто тебя чем-то раздражает. Вот сегодня даже подмена понятий произошла: обыкновенная подлость называется более мягким и нейтральным словом – троллинг.
Никакой это не троллинг, а самая настоящая трусость подлых людей. Подонка не спрятать никаким ником интернетным, он из него всегда вылезет и будет изничтожать своего коллегу, более успешного или подчиненного. Не получится на работе, так он дома будет тиранчиком. Но обязательно будет.
Мне кажется, что честнее будет, если мы дойдем до персональной регистрации в Интернете – честно зарегистрируйся под своими паспортными данными и пиши что хочешь. И, следовательно, отвечай за свои слова. И тогда человек тебе может адекватно ответить».
Трудно аргументированно возразить умной женщине.
Сегодня в «штатных мерзавцах» часто заинтересованы и интернет-издания – они дают читательский рейтинг, бодро крутят колесико посещаемости сайта. Приходит рекламодатель, ему интересен этот пресловутый счетчик: сколько посетителей в день зашло и отметилось на ресурсе. От этого и зависит цена рекламного «вопроса». Бизнес и ничего личного, скажут многие…
За годы, отданные интернет–журналистике, у меня накопились свои наблюдения и свое отношение к интернет-мерзавцам. Смешно, но у них собственный закон курятника: если ты зарегистрирован давно, то и «доверия» к тебе больше. Ветеран базарного фронта. Если твой ник юн, то стадо поднимет тебя на смех. Дедовщина еще та! Политические тролли – четко выраженный симптом.
Заметен всплеск интернет-подлости с началом рабочего дня, а угасает эта «функция» с его окончанием. Не поленись работодатель, проверь, где в рабочее время ошиваются твои сотрудники, и систему премиальных можешь смело пересматривать.
Есть категория комментаторов из числа бывших. Они уехали в другие регионы страны, но амурская жизнь еще фантомно болит, зудит и не отпускает. Они по-прежнему комментят каждый чих и стук на прежней родине. Их умничанье начинается обычно утром по московскому времени. Проснулись и сходили к некогда родным пенатам – кто по-большому, кто по-маленькому, но сходили.
Часть ветеранов виртуального фронта подлости по каким-то причинам ушла на покой. Часто учат свалившиеся болячки: была злобной форумной затычкой, приболела – притихла. Бытие с его неписанной драматургией.
…Нельзя быть довольным всем тем, что называется жизнью, но немалую ее часть тратить на злость к ближнему – расточительство непростительное. В первую очередь, по отношению к самому себе. Пока мы злимся, жизнь проходит. Проходит и не оглядывается. Как злая соседка.
Александр Ярошенко
Рубрика отражает субъективную позицию автора и не является продукцией информационного агентства «Амур.инфо».
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SnoopyKiller
4 часа назад
Статья от человека, который в интернетах размахивает лучами поноса в адрес ЛДПР и поёт оды Единой России :-)
Блохер
3 часа назад
Все комментарии (и этот тоже) - от интернет-червей.
Вицли
3 часа назад
Интересно, кого автор имел в виду?
Дядя из мяса
3 часа назад
да, я червь, и что ?
Ослы (имя нам - Легион)
2 часа назад
А можно сделать ещё проще.
Убрать возможность комментов к новостям и кикнуть всех блогеров.
Пускай на форуме срач разводится.
хотя зачем? и так с каждым годом дела у данной площадки всё печальнее и печальнее ... видать скоро загнется совсем. о каких рекламодателях разговор?
Блохер
2 часа назад
Оставив "за кадром" желание Автора раздать нам всем паспорта, хочу отметить его глубокие познания в классификации интернет-червей. "Накопившиеся наблюдения" вызывают уважение. Но, с другой стороны, заметна некая усталость в генерации контента. Статьи о жизни покойных, либо живых артистов не вызывают такого восторга, малое кол-во каментов от червей, поэтому надо их пошевелить [червей], кинуть косточку. Потрясающий профессионализм, браво!
Леонид Ильич
2 часа назад
Значит твое место в навозе сиди там раз ты этим очень гордишься и дыши любимым смрадом!
ВиталийН
2 часа назад
И на 90 % они - не наши, не амурские. Кому это интересно? Мне интересно прочитать про нашего, которого на наших улицах иногда вижу, в наших магазинах, в наших автобусах. Про соседа. В лицо знаешь-знаешь, а кто такой - откуда известно? А у него, поди, своя интересная история. Вот такое интересно, а не Гундарева-Баянова-Глаголева.
oenesterov
2 часа назад
Прекрасная статья, хорошее дополнение ранее сказанного Павловым.
Думаю рано или поздно обязательная регистрация в интернете будет введена.
OT
2 часа назад
Вобщем интернетом должны пользоваться только специалисты.
"Кухня" она должна быть вне интернета.
Далее интернет и вовсе классовым должен быть т.е. он станет только для одного мнения, для одного класса. Несогласные на кухню вне интернета.
Viktorovichbel
2 часа назад
Автору. Уважаемый Александр. Зайдите в любую соц.сеть (скажем, «Одноклассники») и почитайте комментарии там. Множество людей означают себя реальными ФИО и указывают, где работают, учились, кому родственники и так далее. А комментарии там не сильно отличаются от комментариев на форуме. Там тоже любят «криминально-интимный душок чужих жизней» и оскорблять друг друга. Регистрация в интернете по паспорту — не панацея, а ещё один метод контроля общественного мнения.
docent28
2 часа назад
В отношении
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SnoopyKiller 1 час назад
Статья от человека, который в интернетах размахивает лучами поноса в адрес ЛДПР и поёт оды Единой России :-)
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следует сказать, что автор не прячет свое имя под безликим ником. Его можно уважать или не уважать за его взгляды и пристрастия, но мы все знаем - кто это.
А со статьей полностью согласен.
Сергей вокалист
2 часа назад
Черви, могут завестись только в дерьме, а постоянные читатели – у интересного блогера.
Вы понимаете о чём я?
Бублик
1 час назад
удален
мыжго
1 час назад
Ну не нравится этот интернет - в компании с Павловым и Нифашевым создайте свою Чебурашку, с блекджеком и шлюхами регистрацией по паспорту и регулярными анализами мочи и желужочных соков. И Вована туда пригласите. Да и резвитесь там сколько вам угодно.
Нет припрутся в чужое и давай права качать. Достали уже, чесслово.
avantura
1 час назад
Ой Боже мой! Что понаписали-то все!!!
Игнат900
1 час назад
удален
Случайная
51 минута назад
Ну что Вы, миллионы мух не могут ошибаться (с)
А на недостаточно тактичных комментаторов Ярошенко уже не в первый раз жалуется.
OT
41 минута назад
Едросня по ельцински гнет но перегнет или нет, то тут уж знает что дрочить.
Вот такое высказывание и неприятно им и поэтому такая уверенность в "червивости"
sinica
11 минут назад
Автор как напишет- ни радости, ни счастья- все в темнобурых тонах мрака и ада.. и он учит нас добру и человеколюбию? Так вы пишите под своим именем для своих внуков? Смысл в Ф.И.О.? Вам не хватает общения ? У вас нет коллег, друзей, родных? Или вы хотите конкретно знать, кто оскорбил вас или задел, что бы потом что? Внукам его показать- вот смотри, какая бабка твоя мерзкая была.. смотри- пакость интернетная:))))Смысл? Я уже писала, если вы великий мечтаете оставить свое имя в веках, то остальным- интернет пространство- это всего лишь пшик.. и вешаться от каких то глупостей, которые о тебе написали в интернет- просто смешно.. есть реальная жизнь- где есть твой круг жизни.. а интернет- это зло только для тех, кто стал рабом интернета и все принимает за чистую монету..
sinica
9 минут назад
вы лжете- были бы согласны- подписались бы своим именем..вы даже пол не указали..
Крокодиловая сумочка
4 минуты назад
Ярошенко вроде и прав
но ощущение, что он разводит людей на эмоции, стоя в сторонке в белом эмоциональном пальте - не покидает