Большая родня

Фото Сергея Поспелова

Стеснительная до робости деревенская девочка стала грозой всех должников целого района и замечательной мамой для восьми сирот: четверых девчонок и четверых мальчишек, подарив им семейное тепло и дав счастье произносить самое святое слово – мама.

Прощай Маугли

Судьба свела Татьяну и Андрея Марченко тогда, когда у каждого за плечами было по неудачному браку – жизнь рано наградила их семейными драмами.

Они оба деревенские. Таню в школе звали тихоней – робкая, исполнительная и незаметная.

– А в душе у меня всегда кипела буря эмоций и переживаний, которые я просто боялась показать окружающим, – улыбаясь, вспоминает она.

Она всегда была работоспособным и очень ответственным человеком. Эти качества и привели ее на службу в полицию. В райцентре Архара Татьяна возглавляла службу отдела по делам несовершеннолетних.

…Она сама не знает почему, но Лена и Влада Ефимовы прочно поселились в ее сердце. Девочки-погодки, мать которых не выходила из запоев и бессчетных гулянок, сидели в промерзшей и грязной хате, от голода грызли кружки с мороженым молоком. Полицейский Марченко всеми силами пыталась вразумить непутевую мамашу, а вечерами, выходя за рамки должностных инструкций, возила брошенным крохам домашнюю еду.

“ Сироты при живой матери, они, едва попав в дом к Марченко, сразу стали называть Татьяну мамой, а Андрея – папой

На дворе стояла поздняя осень, и однажды она с мужем увидела полураздетых девочек, стоящих на обочине, от голода за обе щеки уплетающих желтые от старости огурцы.

– В тот же вечер мы с мужем приняли решение забрать Лену и Владу к себе домой, – вспоминает Татьяна Николаевна.

Оформили опеку, и в начале 2009 года больные, забитые и запуганные сестры Ефимовы переступили порог их просторного коттеджа.

В их семье уже росла маленькая Вика, и взрослел сын Сергей. В одночасье детей стало четверо.

Сироты при живой матери, они, едва попав в дом к Марченко, сразу стали называть Татьяну мамой, а Андрея – папой. Детей лечили, учили держать ложку, есть хлеб маленькими кусочками, по миллиметру вытаскивали из них Маугли.

Татьяна, признается, что ее детство и юность тоже были непростыми. Она вышла из плена деревенского детства в самом сложном понимании этого словосочетания.

– Однажды я себе дала слово, что в моем доме никогда не будет матов, алкоголя и незаслуженных обид. Мой дом будет полон детского смеха, позитива и радости, – говорит она.

Андрея Марченко Творец наградил золотыми руками, любая плотницкая и столярная работа у него спорится. Он может построить двухэтажный дом и изваять ажурную деревянную шкатулку, узоры которой похожи на песенные строки.

Кому передать талант?

Они честно говорят, что в доме не хватало мальчишки, которому Андрей мог бы передать свой талант, которого мог бы научить азам столярного и плотницкого дела. Так в их доме появился «воробушек» одного из приютов – Дима Карпалов. Едва увидев его фото, Татьяна и Андрей в один голос сказали «наш».

– Димка от меня ни на шаг не отходил: «Мам, научи меня борщ варить, мам, а как тесто на блины заводить?» Все у него в руках горело и спорилось, – вспоминает Татьяна Николаевна.

Они заметили, что Дима от природы крепкий и физически развитый. Сделали так, что все свободное время мальчишка стал посвящать спорту. Сегодня Димка – широкоплечий, улыбчивый парняга, студент Дальневосточного морского университета.

Татьяна несколько лет назад перешла на работу дознавателем в службу судебных приставов, Андрей работает в энергоснабжающей организации.

“ В их доме нет места злости и детской вражды, все «приемыши» называют друг друга братьями и сестрами

Как-то сотрудница органов государственной опеки, придя домой к Марченко, не выдержала и рассказала про хорошего мальчика Женю Пушкарева, который страдает в одном из детских домов. Татьяна вспомнила Женю – он родом с одной из отдаленных станций Архаринского района. Мать у ребенка была сильно пьющая, и водка тоже победила материнство. Так Женя и оказался в детдоме.

Через несколько дней Татьяна уже ехала за ним. А там ее встретили глаза-блюдца маленькой Нины Зеньковец.

– Я как увидела эту Дюймовочку с огромными, полными печали глазами, сразу потеряла покой, – машет рукой Татьяна Марченко.

Нина Зеньковец попала в приют полуторагодовалой вместе со старшей сестренкой Ларисой и братом Димой сразу после смерти матери. Татьяна прекрасно понимала, что детей разлучать нельзя. На семейном совете они решили забрать всех четверых: Женю Пушкарева и всю семью Зеньковец.

…На большом диване маленькая Нина сидела тихим мышонком и улыбалась, ее большущие глаза довольно блестели.

– Мама у нас очень хорошая, нас всему учит, мы умеем готовить, стирать, в огороде все знаем, как надо делать, а папа с Димкой новую крышу построили, – по-взрослому перечисляет Нина.

Два сердца

Татьяна с Андреем благодарны детям за то, что все зовут их мамой и папой. В их доме нет места злости и детской вражды, все «приемыши» называют друг друга братьями и сестрами.

На момент, когда писались эти строки, в доме полным ходом шла подготовка к Новому году. Мастерская Деда Мороза работала вечерами: кроились костюмы, вырезались бумажные снежинки, составлялось праздничное меню.

“ Приемная семья – это стиль жизни родителей, которые отдают часть своего тепла и любви тем, кто в ней по-настоящему нуждается

Марченко честно признаются, что их две зарплаты равняются 120 000 рублей в месяц. Примерно 60 тысяч они получают ежемесячным пособием на приемных детей. У них свой огород и полный погреб домашних заготовок. Дети сытые, хорошо одетые, посещают занятия в музыкальной школе и спортивные секции.

– Но бывает, что дня три перед зарплатой берем хлеб и молоко в долг. В последний год стало сложнее финансово жить, – говорит Татьяна Николаевна. Чуть помолчав, продолжает: – Мы преодолеваем многое – от клептомании до нервных расстройств. У каждого из моих детей непростая жизненная история. Но мы делаем все для того, чтобы из них получились хорошие люди. Крепко стоящие на ногах, надежные и настоящие.

Она говорит, что с девчонками ей легче находить общий язык. Они быстрее отзываются на добро и любовь. Мальчишки сдержанны, и молчаливы.

Дима Зеньковец пришел в их дом 14-летним, опаленным сиротством и казенным детством. Больше полугода мальчик был замкнут, неразговорчив.

– Он даже не смотрел в мою сторону, – честно признается Татьяна.

Сегодня Дима улыбчив, первый помощник по дому, занимается спортом и с братом Андреем прекрасно танцует брейк-данс.

– У нас семья в полном смысле этого слова. А детском доме главным было слово «нельзя». Понимаете? – по-взрослому басит Димка.

…Два необычайно больших и добрых сердца высушили слезы и подарили счастье родительского дома восьмерым сиротам. Все свои мечты о путешествиях Татьяна и Андрей поменяли на счастливое детство этих ребят, которое когда-то «мамы» и «папы» пытались отнять.

Доступный далеко не каждому Поступок. И поэтому – с большой буквы.

Прямая речь

Ирина Пирог, заместитель министра социальной защиты населения Амурской области:

– Приемная семья Марченко существует с 2009 года. Семья благополучная, дети там хорошо развиваются, успевают в учебе, принимают активное участие в жизни школы. Приемная семья – это стиль жизни родителей, которые отдают часть своего тепла и любви тем, кто в них по-настоящему нуждается.

Александр Ярошенко

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