Большая родня
Стеснительная до робости деревенская девочка стала грозой всех должников целого района и замечательной мамой для восьми сирот: четверых девчонок и четверых мальчишек, подарив им семейное тепло и дав счастье произносить самое святое слово – мама.
Прощай Маугли
Судьба свела Татьяну и Андрея Марченко тогда, когда у каждого за плечами было по неудачному браку – жизнь рано наградила их семейными драмами.
Они оба деревенские. Таню в школе звали тихоней – робкая, исполнительная и незаметная.
– А в душе у меня всегда кипела буря эмоций и переживаний, которые я просто боялась показать окружающим, – улыбаясь, вспоминает она.
Она всегда была работоспособным и очень ответственным человеком. Эти качества и привели ее на службу в полицию. В райцентре Архара Татьяна возглавляла службу отдела по делам несовершеннолетних.
…Она сама не знает почему, но Лена и Влада Ефимовы прочно поселились в ее сердце. Девочки-погодки, мать которых не выходила из запоев и бессчетных гулянок, сидели в промерзшей и грязной хате, от голода грызли кружки с мороженым молоком. Полицейский Марченко всеми силами пыталась вразумить непутевую мамашу, а вечерами, выходя за рамки должностных инструкций, возила брошенным крохам домашнюю еду.
На дворе стояла поздняя осень, и однажды она с мужем увидела полураздетых девочек, стоящих на обочине, от голода за обе щеки уплетающих желтые от старости огурцы.
– В тот же вечер мы с мужем приняли решение забрать Лену и Владу к себе домой, – вспоминает Татьяна Николаевна.
Оформили опеку, и в начале 2009 года больные, забитые и запуганные сестры Ефимовы переступили порог их просторного коттеджа.
В их семье уже росла маленькая Вика, и взрослел сын Сергей. В одночасье детей стало четверо.
Сироты при живой матери, они, едва попав в дом к Марченко, сразу стали называть Татьяну мамой, а Андрея – папой. Детей лечили, учили держать ложку, есть хлеб маленькими кусочками, по миллиметру вытаскивали из них Маугли.
Татьяна, признается, что ее детство и юность тоже были непростыми. Она вышла из плена деревенского детства в самом сложном понимании этого словосочетания.
– Однажды я себе дала слово, что в моем доме никогда не будет матов, алкоголя и незаслуженных обид. Мой дом будет полон детского смеха, позитива и радости, – говорит она.
Андрея Марченко Творец наградил золотыми руками, любая плотницкая и столярная работа у него спорится. Он может построить двухэтажный дом и изваять ажурную деревянную шкатулку, узоры которой похожи на песенные строки.
Кому передать талант?
Они честно говорят, что в доме не хватало мальчишки, которому Андрей мог бы передать свой талант, которого мог бы научить азам столярного и плотницкого дела. Так в их доме появился «воробушек» одного из приютов – Дима Карпалов. Едва увидев его фото, Татьяна и Андрей в один голос сказали «наш».
– Димка от меня ни на шаг не отходил: «Мам, научи меня борщ варить, мам, а как тесто на блины заводить?» Все у него в руках горело и спорилось, – вспоминает Татьяна Николаевна.
Они заметили, что Дима от природы крепкий и физически развитый. Сделали так, что все свободное время мальчишка стал посвящать спорту. Сегодня Димка – широкоплечий, улыбчивый парняга, студент Дальневосточного морского университета.
Татьяна несколько лет назад перешла на работу дознавателем в службу судебных приставов, Андрей работает в энергоснабжающей организации.
Как-то сотрудница органов государственной опеки, придя домой к Марченко, не выдержала и рассказала про хорошего мальчика Женю Пушкарева, который страдает в одном из детских домов. Татьяна вспомнила Женю – он родом с одной из отдаленных станций Архаринского района. Мать у ребенка была сильно пьющая, и водка тоже победила материнство. Так Женя и оказался в детдоме.
Через несколько дней Татьяна уже ехала за ним. А там ее встретили глаза-блюдца маленькой Нины Зеньковец.
– Я как увидела эту Дюймовочку с огромными, полными печали глазами, сразу потеряла покой, – машет рукой Татьяна Марченко.
Нина Зеньковец попала в приют полуторагодовалой вместе со старшей сестренкой Ларисой и братом Димой сразу после смерти матери. Татьяна прекрасно понимала, что детей разлучать нельзя. На семейном совете они решили забрать всех четверых: Женю Пушкарева и всю семью Зеньковец.
…На большом диване маленькая Нина сидела тихим мышонком и улыбалась, ее большущие глаза довольно блестели.
– Мама у нас очень хорошая, нас всему учит, мы умеем готовить, стирать, в огороде все знаем, как надо делать, а папа с Димкой новую крышу построили, – по-взрослому перечисляет Нина.
Два сердца
Татьяна с Андреем благодарны детям за то, что все зовут их мамой и папой. В их доме нет места злости и детской вражды, все «приемыши» называют друг друга братьями и сестрами.
На момент, когда писались эти строки, в доме полным ходом шла подготовка к Новому году. Мастерская Деда Мороза работала вечерами: кроились костюмы, вырезались бумажные снежинки, составлялось праздничное меню.
Марченко честно признаются, что их две зарплаты равняются 120 000 рублей в месяц. Примерно 60 тысяч они получают ежемесячным пособием на приемных детей. У них свой огород и полный погреб домашних заготовок. Дети сытые, хорошо одетые, посещают занятия в музыкальной школе и спортивные секции.
– Но бывает, что дня три перед зарплатой берем хлеб и молоко в долг. В последний год стало сложнее финансово жить, – говорит Татьяна Николаевна. Чуть помолчав, продолжает: – Мы преодолеваем многое – от клептомании до нервных расстройств. У каждого из моих детей непростая жизненная история. Но мы делаем все для того, чтобы из них получились хорошие люди. Крепко стоящие на ногах, надежные и настоящие.
Она говорит, что с девчонками ей легче находить общий язык. Они быстрее отзываются на добро и любовь. Мальчишки сдержанны, и молчаливы.
Дима Зеньковец пришел в их дом 14-летним, опаленным сиротством и казенным детством. Больше полугода мальчик был замкнут, неразговорчив.
– Он даже не смотрел в мою сторону, – честно признается Татьяна.
Сегодня Дима улыбчив, первый помощник по дому, занимается спортом и с братом Андреем прекрасно танцует брейк-данс.
– У нас семья в полном смысле этого слова. А детском доме главным было слово «нельзя». Понимаете? – по-взрослому басит Димка.
…Два необычайно больших и добрых сердца высушили слезы и подарили счастье родительского дома восьмерым сиротам. Все свои мечты о путешествиях Татьяна и Андрей поменяли на счастливое детство этих ребят, которое когда-то «мамы» и «папы» пытались отнять.
Доступный далеко не каждому Поступок. И поэтому – с большой буквы.
Прямая речь
Ирина Пирог, заместитель министра социальной защиты населения Амурской области:
– Приемная семья Марченко существует с 2009 года. Семья благополучная, дети там хорошо развиваются, успевают в учебе, принимают активное участие в жизни школы. Приемная семья – это стиль жизни родителей, которые отдают часть своего тепла и любви тем, кто в них по-настоящему нуждается.
Александр Ярошенко
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маузер
4 часа назад
не читал, но интересно, это тоже маркер общества?
Товарищ майора
41 минута назад
Александр , молодец , что написал про брошенных детей и приемную семью! Побольше таких статей и глядишь больше бы забирали детей из детдомов.А то ведь у нас общество больше заботится о бродячих обаках, чем о таких детях! Конечно с собаками проще - на содержание меньше средств , зато перед обществом выглядишь таким благообразным, и главное никакой ответственности. А о брошенных детях типа пусть государство заботится...