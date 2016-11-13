Естественный отбор

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Алкоголиков, которые в Иркутской области умышленно пили суррогат, возвели в ранг мучеников. Виноваты Кремль, «вертикаль» и многовековая российская серость – буднично завопили социальные сети.

Скажите, если человек ради сомнительного мига «удовольствия» пьет то, что пить нельзя категорически, – это нормальный человек? По мне, пить суррогат по имени «Боярышник» – это все равно что есть лезвия вместе с хлебом, а потом жаловаться на боли в животе.

После того как в Иркутской области умерло более 50 человек после употребления того, что пить нельзя, поднялся привычный окололиберальный вой. «Всему виной бедность народа», – как в лужу бахают адвокаты запивошек.

Они голосят так, как будто случилась массовое отравление некачественными продуктами питания или контрафактным алкоголем. Никто не хочет даже на секунду задуматься, что эти люди сами убивали себя давно и планомерно, вливая внутрь то, что годится только для отдушки ванн.

Они пили суррогаты. Понимаете, люди добровольно(!) пили отраву! Знали, что гадость смертельная, но все равно употребляли.

У человека есть выбор – пить или не пить. И человек сам берет в руки стакан. Потом это называют «болезнью», которая делает адом жизнь всех окружающих алкоголика. От его болезни, которую он купил самостоятельно и за собственные деньги, должны страдать все, кто рядом.

“ Никто не хочет даже на секунду задуматься, что эти люди сами убивали себя давно и планомерно, вливая внутрь то, что годится только для отдушки ванн

Вы хотите посмотреть истинные человеческие страдания? Тогда зайдите в онкодиспансер или одним глазком загляните в отделение детской онкогематологии, где мучительно и долго умирают маленькие ангелы… Им за что прилетели такие страдания и такой скорый, страшный до жути финал? Вопросы без ответа.

Пьянство идет от распущенности, от безволия и собственной никчемности. Мои бабушки пережили ад войны, хоронили детей, от тяжелой работы десятилетиями не видели белого света. Но они навсегда остались равнодушны к алкоголю. Не заливали горе… Не искали на дне стакана выход из жизненных коллизий. Его, выхода, на том дне не было и не будет никогда.

Так что влили сибиряки отраву в свои луженые глотки исключительно добровольно. Поэтому и случился естественный отбор. Все остальное – это придумки. Неумные.

Р. S.



Очень точно сказал о нас поэт Юрий Левитанский:



Каждый выбирает для себя



Женщину, религию, дорогу.



Дьяволу служить или пророку –



Каждый выбирает для себя.

*



Каждый выбирает по себе



Слово для любви и для молитвы.



Шпагу для дуэли, меч для битвы –



Каждый выбирает по себе.

*



Каждый выбирает по себе:



Щит и латы. Посох и заплаты.



Меру окончательной расплаты



Каждый выбирает по себе.

*



Каждый выбирает для себя.



Выбираю тоже – как умею.



Ни к кому претензий не имею –



Каждый выбирает для себя.

Александр Ярошенко

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