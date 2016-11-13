Естественный отбор
Алкоголиков, которые в Иркутской области умышленно пили суррогат, возвели в ранг мучеников. Виноваты Кремль, «вертикаль» и многовековая российская серость – буднично завопили социальные сети.
Скажите, если человек ради сомнительного мига «удовольствия» пьет то, что пить нельзя категорически, – это нормальный человек? По мне, пить суррогат по имени «Боярышник» – это все равно что есть лезвия вместе с хлебом, а потом жаловаться на боли в животе.
После того как в Иркутской области умерло более 50 человек после употребления того, что пить нельзя, поднялся привычный окололиберальный вой. «Всему виной бедность народа», – как в лужу бахают адвокаты запивошек.
Они голосят так, как будто случилась массовое отравление некачественными продуктами питания или контрафактным алкоголем. Никто не хочет даже на секунду задуматься, что эти люди сами убивали себя давно и планомерно, вливая внутрь то, что годится только для отдушки ванн.
Они пили суррогаты. Понимаете, люди добровольно(!) пили отраву! Знали, что гадость смертельная, но все равно употребляли.
У человека есть выбор – пить или не пить. И человек сам берет в руки стакан. Потом это называют «болезнью», которая делает адом жизнь всех окружающих алкоголика. От его болезни, которую он купил самостоятельно и за собственные деньги, должны страдать все, кто рядом.
Вы хотите посмотреть истинные человеческие страдания? Тогда зайдите в онкодиспансер или одним глазком загляните в отделение детской онкогематологии, где мучительно и долго умирают маленькие ангелы… Им за что прилетели такие страдания и такой скорый, страшный до жути финал? Вопросы без ответа.
Пьянство идет от распущенности, от безволия и собственной никчемности. Мои бабушки пережили ад войны, хоронили детей, от тяжелой работы десятилетиями не видели белого света. Но они навсегда остались равнодушны к алкоголю. Не заливали горе… Не искали на дне стакана выход из жизненных коллизий. Его, выхода, на том дне не было и не будет никогда.
Так что влили сибиряки отраву в свои луженые глотки исключительно добровольно. Поэтому и случился естественный отбор. Все остальное – это придумки. Неумные.
Р. S.
Очень точно сказал о нас поэт Юрий Левитанский:
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку –
Каждый выбирает для себя.
*
Каждый выбирает по себе
Слово для любви и для молитвы.
Шпагу для дуэли, меч для битвы –
Каждый выбирает по себе.
*
Каждый выбирает по себе:
Щит и латы. Посох и заплаты.
Меру окончательной расплаты
Каждый выбирает по себе.
*
Каждый выбирает для себя.
Выбираю тоже – как умею.
Ни к кому претензий не имею –
Каждый выбирает для себя.
Александр Ярошенко
Рубрика отражает субъективную позицию автора и не является продукцией информационного агентства «Амур.инфо».
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CherrySweet
14 часов назад
соглашусь
raznos
14 часов назад
Только сегодня утром думал о иркутском происшествии. Да, умерли люди. Человеческая жизнь бесценна. Но возникает вопрос: что за категория людей погибла? Опустившиеся бездельники, паразитирующие на теле общества. И мысль пришла сама собой, аналогичная мысли Ярошенко - произошел естественный отбор. Найдут виновных. В чем? В том, что выпускали средство не предназначенное для "унутреннего употребления"? Так тем русский алкаш и знаменит, что пьет "все, что горит". Ну что ж некоторые будут осторожнее в выборе "синьки". Правда пить не бросят. Печалька...
Алгебра
14 часов назад
Согласна с каждым словом автора! Меня просто бесит вся эта шумиха вокруг этого Боярышника! Нормальные люди такое не пьют, а кто пьет, тот, соответственно, и должен осознавать свои риски, но там, скорее всего, просто нечем осознавать, сознание давно потеряно на дне стакана.Так что всё правильно - каждый выбирает по себе!
Пресс Пескова на коньках.
14 часов назад
Все нормально, жизнь продолжается, бояршников заменят другие, процесс вечен- живем где?
Жалейка
14 часов назад
Полностью согласна с автором
Kulibin
13 часов назад
Более 60 человек умерло!!!!! По вам так и в больницу зачем их везли, зачем помощь оказывали, и самоубийц давайте не будем спасать, и курильщиков с онкологией и много ещё кого. Более 60 человек УМЕРЛО!!!
CherrySweet
13 часов назад
объявите у себя в семье траур по этим умершим. и выпейте за упокой их души. Боярышника иль Кноса какого-нить.
Николай Белозеров
13 часов назад
Слишком уж политично написано. Смерть людей и "окололиберальный вой" соединены как по заказу. Неприятный осадок. Да, алкоголики сами себя убивают. Но почему спиваются не все, а наиболее нищая, деревенско-нищая, рабоче-крестьянская часть населения. В объяснение - виноваты либералы. Для такого опытного политика как Ярошенко объяснение примитивно-наигранно.
kidman
13 часов назад
Да, очень грустно. Да, алкоголизм - это огромная проблема. Но в данном случае название статьи как нельзя лучше отражает суть этой проблемы. Кто хочет жить, как человек - живёт. Кто не хочет - про того будут писать такие статьи. Пока не надоест писать на эту тему.
Прогресс
13 часов назад
Полностью согласна с автором.
MbIcли вcлyx
12 часов назад
Всё верно. Все кричат, что водка очень дорогая, поэтому алкаши и пьют эту боярку. Уверяю вас, если бы 0.5 л. водки стоили бы даже 100 рублей, такие бухарики всё равно бы покупали эту же боярку, ведь фуфырик всего 20 рублей стоит. Просто подарок судьбы. Другое дело, когда люди травятся суррогатным алкоголем, купленным в магазинах.
nerv
12 часов назад
Сейчас срочно ищут виновных,а в чем?Предоставление услуг,не обеспечивающих безопасность!В инструкции о применении средства для ванн не прописано,что это самое средство нельзя употреблять?Или ванны пожаловались?А что написано в инструкциях БФ-2,ДИХЛОФОСА,НИТХИНОЛА?Если индивид добровольно принимает яд,то это суицид!Таких церьков не жалует и траур здесь НЕУМЕСТЕН!
Свободу попугаям!
12 часов назад
Принцип сего опуса - не дослышал, так приврал. Боярышник лекарственное, аптечное средство для приема внутрь. Пусть и не в таких количествах, но внутрь. Откуда там метиловый спирт?
Док
11 часов назад
Владимир 5
11 часов назад
Автор а не приходит Вам в голову что страна тупо бросила часть населения в топку реформ Кто-то выжил кто-то сломался Но не Вам судить их Прежде всего это люди Наши люди Граждан страны стало меньше на 60 чел... Ужасно это
Сергей вокалист
11 часов назад
Однако, какие циничные и недалёкие выводы автора.
От сумы и от тюрьмы, не зарекайся. Я бы добавил так же и от нищеты и безысходности.
На месте любого бомжа, употребляющего (боярышник) мог оказаться и сам автор.
Жалейка
11 часов назад
Отравились как раз не аптечным боярышником, а косметическим лосьоном, средством для отдушки ванн. В том то весь и фокус, пили политуру и умерли. А сейчас под эту лавочку цены на аптечный боярышник взлетят до небес, а "чо"? и повод прекрасный есть, борьба с колдырями, для их же спасения! Но жрут-то они отнюдь не аптечную боярку, по крайней мере - те из них, кто погиб. И никто, как всегда, не подумал о тех, кто употребляет недорогой боярышник в лечебных целях, как отличное успокаивающее средство, например. Он (аптечный боярышник) входит в состав так называемой "настойки пяти трав". Отличное, недорогое и эффективное средство при стрессах и бессоннице, предклимактерических недомаганиях у женщин чуть за сорок, при "сердечных заболевания", неврастениях. Это огромный процент ни в чем неповинных граждан, которые будут лишены недорогого лекарства под эгидой борьбы с алкогольными отравлениями. Так уже случалось и не раз. Например, из свободной продажи исчезли кодеино и эфедриносодержащие препараты от бронхита, в частности "Бронхолитин", которым я спасалась от этой напасти. Дешевый и эффективный препарат теперь не купишь без рецепта врача, потому что его как-то там научились использовать наркоманы. Врачи же теперь не выписывают это лекарство, потому как хлопотно и подотчетно. Да и не набегаешься каждый раз к врачу. Теперь вопрос - наркоманов стало меньше, оттого что я не могу купить "Бронхолитин"? Опустившихся алкашей тоже вряд ли станет меньше, когда настойка боярышника в аптеке станет им не "по карману". Беда только в том, что кроме них она станет не "по карману" еще многим...
OT
11 часов назад
А что людей жалеть?
Хотят травиться дак пусть травятся. Вот в газовую камеру их по принципу отбору дак это уже заметно для обвинения.
А так суррогат - это я ни я, а суррогат как наживка сам все сделает отбор в людях без всякой газовой камеры.
Противна статья просто для сущности человеческой ценности и напоминает какую-то известную человеконенавистническую идеологию
LM
11 часов назад
Всецело поддерживаю точку зрения автора. И на основании своего богатого жизненного опыта давно пришла к выводу - бомж - это образ жизни,образ мировоззрения, а не обстоятельства. И никакая сила в мире, а уж тем более вопли "сердобольных" комментаторов не изменят её.
OT
11 часов назад
Да Верно. Очень удобная идеологи экзекутора
Сергей вокалист
11 часов назад
Ну а по поводу, малоизвестного поэта Юрия Левитанского и его произведения, то это его, непричёсанные, субъективные мысли в ввиде стихосложения. Каждый выбирает по своему скудоумию.
Жалейка
11 часов назад
Эй, "товарисч", а Вас там не несет случаем? Вообще то произведение достаточно известное, положенное на музыку и включенное в репертуар С.Никитина. Хотя для такого аффторитета в мире вокала и других видов искусств и Никитин, собственно, босяк. Насмешили...
avantura
10 часов назад
А когда государство примет законы, по которым можно отправлять алкашей и наркоманов в трудовые лагеря? Семьи страдают!
valdemarushka
10 часов назад
https://news.mail.ru/incident/28216405/?frommail=1 Это тоже естественный отбор? Не зарекайтесь умники.
Сергей вокалист
10 часов назад
Никитие, может быть и не босяк, а непричёсанный стих Левитанского, очень спорное произведение. Так как форма повествования – философия. Допустим, можно предположить, что никто судьбу свою, сам не делает, а она – судьба, даётся свыше, тогда как?
Ведь не секрет, что многие одарённые люди бъются, так сказать, в новоиспечённом социальном строе капитализма, а жизнь не сахар, а какой нибудь нувориш с интеллектом троглодита, купается в денежной массе)). Что вы на это скажете? Кому после этого пить коньяк, а кому боярышник?
Сергей вокалист
10 часов назад
Так что, брать за постулат стихотворную рифму мечтателя за основу бытия, смешно и глупо.
Сергей вокалист
10 часов назад
И тем более, пародиста философа.
Жалейка
9 часов назад
Ну точно - "и тут Остапа понесло" Ай да Вокалист, ай да сукин сын!!!
Жалейка
9 часов назад
Ну если Левитанский не авторитет, тогда приведу высказывания других философов, так на вскидочку))). "Каждый сам кузнец своей судьбы" - это изречение Аппия Клавдия, древнеримского государственного деятеля, одного из основателей римской юриспруденции и литературы.
Корнелий Непот - римский историк, друг Цицерона в одном из своих трудов говорит "Sui cúique mores fíngunt fortun(am) hóminibus "Каждому человеку его судьбу создают его собственные нравы". Nám sapiens quidém Pol ipsus fiígit fortunám sibi. "Мудрый сам кует себе счастье".
Владимир Данилович Спасович - русский юрист-правовед, выдающийся адвокат, общественный деятель: "Уже миновали времена веры в непосредственное действие высшей воли на пользу народов, без собственной их заслуги. Есть латинская пословица: suae quisque faber fortunae, которой соответствует итальянская ciascuno è orefice della sua fortuna, то есть: "всяк имеет ту судьбу, какую сам себе приготовил". Это изречение кажется горьким и ироническим, но в сущности оно полно утешения и побуждает к мужественной выдержанности и работе над самим собою."
Французский философ эпохи возрождения Мишель Монтень: " Нужда столь же часто по разным причинам бывает гостьей как тех, кто обладает значительным состоянием, так и тех кто не имеет его; и подчас она менее тягостна, когда встречается сама по себе, чем когда мы видим ее бок о бок с богатством. Последнее создается не столько большими доходами, сколько правильным ведением дел.
Дорогой Сергей вокалист подумайте об этом на досуге!!! Полемику я закончила, не вижу смысла)))
СВС
8 часов назад
Термин "естественный отбор" в отношении людей не корректен, по меньшей мере. Пусть дарвинисты применяют его как хотят, но человек существо социальное для одних, образ Божий - для других наших сограждан. Вот и задумаемся здесь, как нам быть.
А вообще травились всегда - политурой, антифризом и т.д. и т.п. Только в СМИ это не освещалось.
Сергей вокалист
8 часов назад
Жалейка! Лично для меня кумиров и авторитетов не существует.
Есть высказывания различных философов и так и наоборот, но никому из них, смертных, не известно для чего они рождаются и смысл их существования. Есть только предположения. А посему, смысл слова – судьба, имеет различные определения и никогда не может быть постулатом одной теории.
Дмитрий Кузнецов
8 часов назад
Мерзкая статейка от Ярошенко. Написал мерзость и считает, что он прав.
Случайная
8 часов назад
Скорее наоборот - не пьянство от нищеты, а нищета от пьянства.
Зритель
8 часов назад
Да, что вы с великим вокалистом спорите. Никто его не знает, творчество его недоступно массам, но в блоге Ярошенко он обязательно охаивает автора и пиарит себя. Раз вокалист то вставь фрагмент своих рулад. ФотоГраф ведь вставляет фрагменты своих опусов и нормально, любой может оценить. А так получается самолюбование. Я уехал я достиг, пою. Фрагмент в студий, знаток вокала и поэзии.
Лютцов
7 часов назад
Ни добавить. Ни убавить.
Сергей вокалист
7 часов назад
Зритель!
То что мы обсуждаем в блоге Ярошенко, будет известно не более ста человекам (это по поводу известности). И даже в этом, малоизвестном блоге, я не имею возможности и права оставлять сведения о себе и своём творчестве, да и необходимости тоже нет.
NataBlag
7 часов назад
Родственники живут в Иркутске и рассказывают, что травятся как раз таки не бомжи какие-нибудь. По вашему воспитатель детского сада опустится до того, чтобы пить боярышник? А она тоже в числе тех людей. И таких много!!! Ни для кого ни секрет, что в очередной раз СМИ преподносят все так, как это нужно кому-то...
Сергей вокалист
7 часов назад
Что касается пустословия и игры слов: пьянство от нищеты или нищета от пьянства – не в этом дело! Дело в том, что каждый индивид имеет собственный уровень защиты и восприимчивости от среды, окружающей его. Иной ранимый человек, этого сделать не может, по причине моральных качеств, встроенных в его душу. И находит способ защиты ухода от реальности в вине. Сначала это коньяк и водка, вино..а когда денег не хватает, переход к боярышнику. Ведь вы подумайте сами! Бомжами не рождаются)) То есть в детстве, будущий бомж, был таким же ребёнком как и все остальные, как вы, я или автор блога. И его появлению на свет, радовались многие люди, в том числе разумеется и его родители. И вот проходит время, жизнь… у кого то получилось, у кого то нет. Кому то принципиалбно важно, оставаться человеком не принимая правила игры троглодитов и духовно недоразвитых людей. Вот и уходит человек с пути истинного.
Сергей вокалист
6 часов назад
А все эти пустозвания различных советователей и судей от народа, нацепивших на себя титулы и звания не соответствующие определению смысла жизни. И хвастающимися своими виртуальными заслугами, титулами, не стоят и ломанного гроша.
Сергей вокалист
6 часов назад
До сих пор, можно услышать от подобных – что же ты так беден, если такой умный?
Они и впрямь считают что бедность – это от необразованности. Мол, делай как я! Будь троглодитом! Уничтожай слабого!
Не обязательно сравнивать человека душевно ранимого и физически непоноценного (лишённого радосьи жизни из—за болезни). Это сравнивать нельзя!
Это глупое сравнение!
Зритель
6 часов назад
С какой стати такой словесный понос? Лучше пой, чем пиши.
Сергей вокалист
6 часов назад
Когда челлвек не может вникнуть в суть, он называет это поносом. Когда простой человек слушает музыкальное произведение, то оно для него едино. Для музыканта же, оно раздельно. И каждый, профессиональный музыкант слышит все инструменты в отдельности как и голос певца. Поэтому он может распознать фальш в исполнении или в игре композиции.
aeroplan
6 часов назад
Автору большой плюс! Вааще не понимаю стенания по этим одноклеточным, загнувшим ласты от боярышника. Были бы люди-было бы жалко. Но человеческий облик там потерян безвозвратно. Пойду дальше-голосую не за отмену продаж,а за полную доступность боярышниковых фуфыриков,на каждом углу. Веревочку,мыло и табуретку ведь свободно продают,а чем боярка хуже? Алкашни меньше-народу лучше.Прости меня,Господи.
Сергей вокалист
6 часов назад
Вы мне ответьте на один вопрос…
Кто даст гарантию того, что автор блога не закончит свою деятельность на приёме боярышника?
Ответ: – Никто из вас!
И дело тут не в собственной значимости и силе духа, воли.
aeroplan
6 часов назад
Вас боярышник волнует больше,или автор? То,что он (автор)Вам не по нраву-уже давно всем ясно.
Дмитрий1959
6 часов назад
70 погибших и края нет-статья кощунственная
aeroplan
6 часов назад
Боярышник-в массы! Доступность,доступность и еще раз-доступность!
vertex
5 часов назад
Знал человека, он вообще не пил и не курил, старался ,простым работягой горбатился, ему говорили зачем ты на трех работах вкалываешь. Он хотел денег заработать, не миллионы конечно, которые чуть ли не каждый день воруют властьимущие и данное по ящику транслируется. Но, хотя бы жить более - менее, а не выживать в АО. Работал честно, вкалывал, затем инсульт его и свалил. Хотя не старый еще был.
Не повезло ему пробраться к кормушке или в какие -то харчевальные структуры залезть, спекулировать не умел, обманывать и лизать задницы начальству, не желал такого общества, где гадят и подставляют все друг друга. Не вписался в современный уклад жизни - вот и обвинили, слабое звено, а раз был небритый - то сразу и алкашом прозвали.
Вот такой вот естественный отбор.
Бублик
5 часов назад
удален
Свободу попугаям!
5 часов назад
Даешь наркоту в массы. Выживших - на Марс в награду с остывшей Земли.
vertex
5 часов назад
Скорее всего так и есть, нужна была данная провокация для внедрения акцизов начиная с данных жидкостей, а далее барыги доделают наценку на все остальное и другие товары, не имеющие к данному происшествию, далеко идущие планы.
vertex
5 часов назад
Кстати, почему - то в сми и президент не обратили внимание, что в Забайкалье - нищета идет семимильными шагами. Алкаши - сразу скажут некоторые. Но малолетние сколачивают свои банды и осуществляют поборы со всех. Разгул бандитизма и преступности - боярышник опять виноват. Работы нет, производства нет - боярышник виноват.
Владимир 5
5 часов назад
Добрые Вы ребята - ладно подкину Вам фразу (а то что-то растянуто получается у Вас Каждый выбирает по себе...) По немецки коротко говорили - каждому свое. Кстати помните вход в какое филоантропическое учреждение данный лозунг укарашал? Правильно трудовой лагерь Бухенвальд. А помните что стало с теми кто претворял данный принцип в массы ? В годике 1945 в солнечном мае и грозовом августе ?
Дмитрий
3 часа назад
3.2
Сергей вокалист
3 часа назад
Спасибо Дмитрий! Правильно сказано! Честно!
Сергей вокалист
3 часа назад
Жалко не успел сохранить..ваш текст. Конечно такая правда не нужна ниавтору блога, ни тем кто курирует этот ресурс.
Сергей вокалист
3 часа назад
Проблема не в боярышнике и не в личности, вот мол, я типо не пью, а вы все бомжи или ущербные!
Проблема в том, что в подобной политике государства, скатиться к нищете – раз плюнуть. И автора блога это тоже касается, неприкасаемых нет.
Тем более, тех кто стелитмя перед (сильными мира сего) даже сами (сильные) презирают их больше, чем того же бомжа.
Сергей вокалист
3 часа назад
Для чего живёшь человек? Для мраморного, с позолотой памятника, покрытого пылью и вороньим помётом?
Лаки страйк
2 часа назад
Цинично, но искренно, к сожалению такова действительность
Здравомыслящая
1 час назад
Владимир 5. Никто не радуется их смерти,но и скорбят не многие родители и дети. До "граждан нашей страны" они не дотягивали- что сделали для страны и других её граждан? Ни какой строй не виноват, что ты сам выбираешь дно, есть период времени, когда человек осознаёт, что он скатывается...а дальше- сам творец своец судьбы. Мой одноклассник из семьи алкашей, после армии начал пить, но САМ остановился. Денег, жилья не было, работал сантехником, наработал ТРЕЗВУЮ РЕПУТАЦИЮ,заочно окончил колледж, поднимается по карьерной лестнице в ЖЭКе, поступил заочно в институт- на работе помогают, потому что уважают за высокие профессиональные и личные качества! А начинал со дна. Кто и что мешает другим? Всегда есть не престижная и низкооплачиваемая работа, почему на ней гастарбайтеры работают, а не наши " выброшенные на берег волной реформ"?
Андрей Алексеевич
1 час назад
По сравнению с иными об
По сравнению с иными достаточно .... примитивными скажем обсуждениями, то чтения этого я получал бы истинное литературное удовольствие, если бы не повод.
Не будем ханжами: пили, пьют и будут пить в обозримом будущем, ибо Бог к счастью создал людей разными. Одинаково неприемлемы на мой взгляд и неуместное амикошенство, и призывы к всепрощенчеству.
Товарищи, земляки!!! Умерла сотня НАШИХ!! Херовых, хороших, никаких, но наших!
Причин - масса. И в них самих, и в обществе!
Не дайте себя разобщить еще и по этому поводу. Давайте оставаться людьми и работать. Работать и над собой и в буквальном смысле!
А сопли и конспирологию оставьте, ведь еще и людей не схоронили. А у нас на Руси завсегда о покойниках или хорошо, или никак. И это не то синдрома закрытых глаз, а просто так положено
Владимир 5
15 минут назад
HUMUS HUMANUS LUPUS EST