Тында – это да!

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Жители столицы БАМа во весь голос говорят «нет» тяжелым от бессовестности «золотым парашютам», с помощью которых пытается улететь в комфортную гавань отставки городская власть.

Втолкать в местный закон правовую норму, которая даст право мэру Тынды, председателю городской Думы и его заму после выхода на пенсию получать пожизненное счастье в виде 75 % от немалого жалования – это равносильно публичному наставлению рогов целому городу. По-другому эту заботу о себе любимых и пренебрежение всеми остальными назвать невозможно.

Местные бюджеты нищие и глубоко дотационные – это правда истинная. В них часто не хватает средств на самое главное и насущное. А когда пытаются из этой нищеты вырвать себе самый жирный кусок не самые лучшие управленцы – это просто уже за границей совести.

“ И на фоне этого «зеркала жизни» местные власти самым бессовестным образом пытаются подстелить под свое «филе» толстые финансовые подушки пожизненной материальной безопасности

Я допускаю, что мэр города (безотносительно, кто он), уйдя на покой, достоин какого-то дополнительного вознаграждения. Но платить миллионы отставной «верхушке» местных законотворцев – это за гранью грани. Все-таки масштаб ответственности и границы спроса у мэра и у думцев заметно разнятся.

Но 75 % от годового жалования – это аморально и антиобщественно. Сколько социальных дыр, забот и прорех в жизни Тынды, можно только догадываться. Сколько не хватает денег на все, что называется ёмким словом «жизнь», можно только предполагать. Но их действительно не хватает! И если здраво смотреть в лобовое стекло бытия, то их завтра и даже послезавтра больше не станет. А значит, не станет меньше социальных или, проще говоря, человеческих проблем.

И на фоне этого «зеркала жизни» местные власти самым бессовестным образом пытаются подстелить под свое «филе» толстые финансовые подушки пожизненной материальной безопасности.

Радует, что на общественные слушания перед принятием этого закона пришло рекордно большое число тындинцев. (Обычно народ на подобные мероприятия не ходит. А зря! – А . Я.) И большая часть пришедших слушателей, ошалев от чиновничьей наглости, сказала твердое «нет» «золотым парашютам», на которых городская верхушка пытается улететь в безбедное пожизненное будущее.

О таких прибавках даже не пытаются мечтать миллионы учителей, врачей, доярок и машинистов поездов. Мысль о подобном «мармеладе» даже в голову не придет подавляющему большинству «дорогих россиян». А для местной власти дотационного города подобное кажется делом обыденным и даже крайне необходимым.

Хватит ли совести у тындинских депутатов принять такие «поправки-мины», покажет время. Причем скорое.

Вот что говорят тындинцы в социальных сетях об этой «норме»:

Лилия Бач (Ранишенко): «Скоро пешком ходить будем... Город небольшой, пробежимся…»;

Вера Степанова (Овсянкина): «Конечно, доплаты к пенсиям чинуш важнее, чем простым людям на автобусе в мороз кататься. А то, ишь, привыкли к роскоши!!! Пешочком по морозцу в минус 50!!! Если денег на такси нет»;

Елена Илюшко (Середа): «Молодцы, тындинцы!»;

Боря и Валентина Дидур (Сиснева): «Достали эти хапуги. Народ уже перестаёт молчать».

Александр Ярошенко

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