Тында – это да!
Жители столицы БАМа во весь голос говорят «нет» тяжелым от бессовестности «золотым парашютам», с помощью которых пытается улететь в комфортную гавань отставки городская власть.
Втолкать в местный закон правовую норму, которая даст право мэру Тынды, председателю городской Думы и его заму после выхода на пенсию получать пожизненное счастье в виде 75 % от немалого жалования – это равносильно публичному наставлению рогов целому городу. По-другому эту заботу о себе любимых и пренебрежение всеми остальными назвать невозможно.
Местные бюджеты нищие и глубоко дотационные – это правда истинная. В них часто не хватает средств на самое главное и насущное. А когда пытаются из этой нищеты вырвать себе самый жирный кусок не самые лучшие управленцы – это просто уже за границей совести.
Я допускаю, что мэр города (безотносительно, кто он), уйдя на покой, достоин какого-то дополнительного вознаграждения. Но платить миллионы отставной «верхушке» местных законотворцев – это за гранью грани. Все-таки масштаб ответственности и границы спроса у мэра и у думцев заметно разнятся.
Но 75 % от годового жалования – это аморально и антиобщественно. Сколько социальных дыр, забот и прорех в жизни Тынды, можно только догадываться. Сколько не хватает денег на все, что называется ёмким словом «жизнь», можно только предполагать. Но их действительно не хватает! И если здраво смотреть в лобовое стекло бытия, то их завтра и даже послезавтра больше не станет. А значит, не станет меньше социальных или, проще говоря, человеческих проблем.
И на фоне этого «зеркала жизни» местные власти самым бессовестным образом пытаются подстелить под свое «филе» толстые финансовые подушки пожизненной материальной безопасности.
Радует, что на общественные слушания перед принятием этого закона пришло рекордно большое число тындинцев. (Обычно народ на подобные мероприятия не ходит. А зря! – А . Я.) И большая часть пришедших слушателей, ошалев от чиновничьей наглости, сказала твердое «нет» «золотым парашютам», на которых городская верхушка пытается улететь в безбедное пожизненное будущее.
О таких прибавках даже не пытаются мечтать миллионы учителей, врачей, доярок и машинистов поездов. Мысль о подобном «мармеладе» даже в голову не придет подавляющему большинству «дорогих россиян». А для местной власти дотационного города подобное кажется делом обыденным и даже крайне необходимым.
Хватит ли совести у тындинских депутатов принять такие «поправки-мины», покажет время. Причем скорое.
Вот что говорят тындинцы в социальных сетях об этой «норме»:
Лилия Бач (Ранишенко): «Скоро пешком ходить будем... Город небольшой, пробежимся…»;
Вера Степанова (Овсянкина): «Конечно, доплаты к пенсиям чинуш важнее, чем простым людям на автобусе в мороз кататься. А то, ишь, привыкли к роскоши!!! Пешочком по морозцу в минус 50!!! Если денег на такси нет»;
Елена Илюшко (Середа): «Молодцы, тындинцы!»;
Боря и Валентина Дидур (Сиснева): «Достали эти хапуги. Народ уже перестаёт молчать».
Александр Ярошенко
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гедонист
3 дня назад
золотые парашюты мэру и замам в Благовещенске автора не смущают...
КошкаКешка
3 дня назад
+100 баллов
Ксаныч
3 дня назад
Везде и всюду по всем районам городам парашюты.Отменять так во всех муниципальных образованиях.
Борис82
3 дня назад
3.2
vertex
3 дня назад
ибо ... ибо .
Странно, что столько народа дубинками не разогнали и не стреляли в них.
Это же не на Площади В.И.Ленина в г.Благовещенске, одиночно стоящих эвенков снегоуборочной техникой пугать, чтобы в Кремле не узнали об этом и чтобы сор из избы, о бардаке в области и нищете простых амурчан, местные сми не вынесли на всероссейское обозрение, федеральный уровень, не дай бог центральные сми все это опубликуют и президент увидит еще, как загибается область и как жируют чинуши.
Рамзай
3 дня назад
э, нет. Собрались наши депутаты во главе с председателями Думы, мэр и решили волноваться нет надобности: т.к. публичные слушания носят рекомендательный характер. Вот и вся совесть? Вы о чем это? Пять раз пытались провести референдум нам Дума отказала. Публичные слушания - это рекомендации. Картина Репина: П Р И Е Х А Л И!!! Депутаты, МЭР ни разу не отчитались перед народом. А по Конституции именно народ является работодателем всех чиновников. Народ - за борт: звать никак.... Мэр отчитывается только перед депутатами, он им "золотые парашюты" и др. привилегии. А депутаты и не собираются отчитыватся перед народом: не царское это дело. Да еще и пенсии им. Это как, за 40 лет прямого стажа заработана пенсия 19 тыс. руб., а им за ничего неделанье такие суммы??? Себя не уважать! Закон раньше был один для всех, пенсии всем начислялись одинаково. Вот и нужно вернуть эту норму. Сегодня муниципалы получают зряплату гораздо выше, чем механизатор высокого разряда за 1 месяц вахты. А это 15-20 т.р. За вахту умножаем на 2, т.к. 1 месяц будут отдыхать. Так рабочие вносят свой вклад в ВВП страны, его можно потрогать. А вклад муниципалов пока нулевый - страна летит в пропасть по экономическим показателям.
Арболет
3 дня назад
Если кто и летит в пропасть то это такие провокаторы как Рамзай. Может хватит унижать людей которые работают на государство. Они выбрали свой путь и приносят Родине не меньше пользы чем механизаторы, врачи, учителя как и в любой профессии среди гос и муниц служащих есть хорошие и плохие но это не дает повод унижать этих людей называя их чинушами и нахлебниками
Бред-28
2 дня назад
Уважаемый, если бы Вы жили в Тынде или, как я, в Архаре - Вам было бы понятно. А так Вы глотку рвёте непонятно за что.
непонятно
2 дня назад
По теме:
- власть Тынды не права: а) размер выплат необоснованно высокий; б) присутствие в списке получателей зам председателя думы - вообще нонсенс, как и сама эта оплачиваемая абсолютно избыточная должность.
- предложения: а) должность зампредадумы сократить, соответственно и выплаты не нужны; б) размер выплат подогнать к уровню муниципальных пенсионеров, возможно (учитывая заслуги в руководстве муниципалитетом) сделать чуть больше, но не более, чем в 1,5 раза, чем у обычных тындинских пенсионеров, получающих муниципльную пенсию.
И к сведению Ярошенко (и других почитателей его таланта): бюджет Тынды - абсолютно глубоко НЕ дотационный!!!! Это вам подтвердят в амурском минфине. Просьба при оперировании фактами быть тщательнее (с) Жванецкий
Рамзай
2 дня назад
Арболет! Объясни: за 40 лет прямого стажа пенсия 19 тыс. руб.минус ЖКХ и на руки 12 тыс. руб. Это как. Можно на это прожить? У меня еще большая пенсия. А как выживают пенсионеры с пенсией 9 тыс. руб.? Вы об этом хотя бы раз задумались. Няньки в д/садах такую зарплату получают. Спрашивается на что жить, на что работницам своих детей содержать и воспитывать.
Ну, уж в отношении себя, Вы ведь карты не открываете - это ведь будет доплата к пенсии и она будет составлять 30 т. руб и выше??? А сколько будет основная пенсия? А где результат Вашей работы? Где отчеты МЭРа и депутатов? Депутаты отчет Мэра утвердили не глядя, а он вам привилегии в виде пенсий и пр. лобуды. А депутаты уж, у нас не отчитываются вообще. Не царское это дело? Так, что как не крути оценку Вашей арбалетской деятельности объективно дать не можем. Яко и Вы этого не сможете сделать.
Зачем нам 2 депутата на платной основе. Одна постоянно в командировке в Благе. Ездит по делам партии ЕР за счет местного бюджета. ЕЕ депутаты направляли в командировку? Нет! Где отчет по командировке?
Зачем нам гл. бухгалтер в Думе со штатом в 5 человек. А нужные люди везде нужны. Она в свое время оказала услугу Монашке, а та ее в Думу заволокла, дала должность. Рука - руку моет. Боитесь Вы народ. В зале собрались по Вашему мнению дебилы, пьяницы и бомжи. Высокого же Вы мнения о народе, за чей счет живете? Стыдно! Но такая категория нравственности Вас в перовую очередь не касается. Плевать на сирот, на малообеспеченных - главное, что деньги урвали из бюджета в свой карман, не показав даже результата работы.Так, что свои наезды Арболет оставь на свой счет - это будет честнее. Или и эту категорию нравственности Вы игнорируете тоже.
Вахтовики на вахте за месяц (2 смены получают) 30-40 тыс. руб. А Вам доплату такую к пенсию за ничегонеделанье. Монашка сказала ведь, что нормотворчеством занимается в Думе только юрист. Депутаты это не умеют делать. Так отдайте юристу свои 2 оклада, если кроме вручения грамот не знаете, чем заняться? А Вы поделите оклад юриста на двоих и вручайте свои грамоты, ради бога. К богу в гости все пойдут голенькими.
sk1234
2 дня назад
да чтож вы все со своими 30 и выше...можно уточнить...а как вот вы это посчитали ?)))) как у вас 30 и выше получается то ?!?!? а про честность и голеньких перед Богом это прям в точку вы. сами то не боитесь ? не знаю уж бомжи, пьяницы и дебилы ли были на слушаниях..думаю, что наврятли, но то, что люди туда пошли явно не разобравшись, что к чему, а просто поверив в ложь парочки мадам шапокляк это уж точно. и вы до сих пор пишите и верите в необоснованные цифры и ту муть какую они подняли.
кстати согласен полностью про зарплаты воспитателей и нянечек, тудаже младший медицинский персонал можно отнести и еще много категорий.....только как-то мало мне верится, что это прям прямая зависимость от содержания муниципалитета. может глобальнее то проблема ? а про вахту это вот знаете лукавство. на вахте платят хорошо....не сомневаюсь, что есть наверное и зарплаты в 30-40 тысяч, но большинство это от 80 и выше....может просто хватит плакать и начать искать достойную работу с достойной зарплатой. профессию в конце концов получить востребованную (я не про вас, а в целом говорю). студенты вон на космодроме даже нормальные зарплаты получали.....а вы все уравниваете по минимуму какому-то....есть на вахте 30, но это не значит, что нет 80 и 90 и 100 !!!!!! и вообще лежа на диване можно ныть например, что вообще денег не зарабатываешь и что это во всем власти виноваты...или путин например...только попу надо иногда от дивана отрывать ради заработка....
Светослав Ильиных
15 часов назад
Безумству храбрых поем мы песню...