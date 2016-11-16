«Жизнь идет в каком-то правильном русле»

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Она сыграла десятки ролей, сняла несколько фильмов, родила троих детей. Считает, что подлости в мире становится больше, а неумный артист –это по-настоящему плохо. Эмоция без ума – это пустышка, убеждена народная артистка России.

Детство без дидактики

– Мне очень повезло в жизни с родителями, они были биологи, и никакой дидактики в моем детстве не было. Ни на что приказное у них дома уже сил не хватало, большую часть энергии они оставляли в школе. Поэтому главная составляющая домашней атмосферы – это доверие и любовь.

С братом мы дрались нещадно, я была очень вредная, но чаще доставалось ему за меня. У нас в семье было заведено, что я папина дочка, а он – мамин сын. Поэтому отец его и наказывал чаще. Потом на протяжении всей жизни у нас с братом остались замечательные отношения, корни которых идут из того самого драчливого детства.

Не повезло тому, у кого время детства было безразличным по отношению к нему. Такие люди обворованные.

“ Внутри у меня много пацанского, это все благодаря мальчишескому окружению моего брата

Почему меня назвали Вера? Не знаю, имя редкое. Я не очень понимаю это имя, хотя не могу представить себя названной другим именем. Но когда слышу имя Вера, то чувствую что-то родное и теплое.

Папа мечтал о художественной гимнастике, меня год на нее водили. Но это не мое. Я оказалась из другого теста, но отец так этого хотел, что я целый год терпела и мучилась.

Потом я выбрала стрельбу из лука. Это все тоже из детства, мы с братом часто играли в какие-то мальчишеские игры в боксерских перчатках. Я сама себя обозначила, что меня зовут Вова, а его Борис. Да, на вид я получилась женственная и хрупкая. Так что внешний вид бывает обманчивым. Внутри у меня много пацанского, это все благодаря мальчишескому окружению моего брата.

Стрельба из лука дала мне умение вовремя сосредоточиться, способность взглянуть на ситуацию со стороны, отстраненно, внутреннюю выдержку и спокойствие. Умение взять себя в руки – это тоже благодаря спорту.

Эмоция без ума – пустышка

Неправда, что артисту не надо быть умным. Эмоция без ума будет пустая. Есть исключения, когда божественные актеры оказывались пустышками. Но это было крайне редко. На мой взгляд, актер – прежде всего личность, а потом уже актер. Если личность наполненная, читающая и умеющая отстаивать свое мнение, то у тебя больше шансов стать хорошим артистом. А пустышкой, да еще если в руках не очень талантливого режиссера, – будешь пустым до звона, неубедительным инструментом.

Поэтому глупые люди – это отдельная история, с ними лучше не общаться. Стараюсь жить в гармонии с людьми, которые имеют свое внутреннее мнение, которое пусть даже не совпадает с моим. Но главное, что оно есть. И это очень важно.

На протяжении жизни я поняла, что бессмысленно доказывать свою точку зрения. Не докажешь! У каждого есть право на свое видение и на свою ошибку.

Нерукоподаваемых людей у меня не много, но они есть. И не потому, что они меня лично обидели. Просто их жизненная позиция сильно противоречит моей. Например, сталинисты. Они никогда не будут мною поняты и приняты. Никогда! Люди, которые доказывают с пеной у рта, что для страны Сталин сделал больше добра, чем зла, никогда не будут мною поняты и оправданы.

“ На мой взгляд, актер – прежде всего личность, а потом уже актер

Экстремисты – не мои люди, люди которые не уважают мнение другого человека и не слышат его. Это тоже не мои люди. Почему первых в этом ряду назвала сталинистов? Мне непонятно возвращение этого имени и переписывание истории. Я считаю, что это недопустимо. Почитайте хотя бы мемуарную литературу, достаточно перечитать «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, чтобы понять, что это было за время, во главе которого стоял Сталин.

Нашу страну окружала дьявольщина в чистом виде, и какие они придумывали ухищрения, чтобы уничтожить себе подобных. А сколько было истреблено писательской братии, сколько было истреблено интеллигенции, труды которой бесспорно бы украсили страну. Они же по-настоящему любили свою Родину, а их только за это уничтожили. Как это можно понять и тем более простить? Как? Уродская система ценностей заставляла людей поверить, что зло это и есть синоним добра. Ужас, но именно при Сталине добро становилось злом и наоборот. Адвокаты зла оправдывают даже геноцид своего народа.

В школе нас учили, что «белые» – это обязательно враги. Сейчас мы взрослеем и сами пересматриваем эти позиции. Как можно население русского Харбина назвать вражеским? Там же столько было переломано судеб. И каких! Со временем многие акценты в жизни меняются, просто лучшего учителя, чем жизнь, придумать трудно.

Интернет – поле для зла

Люди из породы завистливых чаще всего не талантливы сами. Талантливый человек понимает, что есть очевидные вещи, есть дарования. А человек, который не способен это понять, то он и пыхтит злом. И не обязательно быть коллегой, равным в профессии. Нет, сегодня Интернет – прекрасная площадка для культивирования зла, неприязни и ненависти.

Человеку же свойственно исподтишка, в спину, говорить всякие гадости тому, кто тебя чем-то раздражает. Вот сегодня даже подмена понятий произошла: обыкновенная подлость называется более мягким и нейтральным словом – троллинг.

Никакой это не троллинг, а самая настоящая трусость подлых людей. Подонка не спрятать никаким ником интернетным, он из него всегда вылезет и будет изничтожать своего коллегу, более успешного или подчиненного. Не получится на работе, так он дома будет тиранчиком. Но обязательно будет.

“ Сегодня Интернет – прекрасная площадка для культивирования зла, неприязни и ненависти

Мне кажется, что честнее будет, если мы дойдем до персональной регистрации в Интернете, честно зарегистрируйся под своими паспортными данными и пиши что хочешь. И, следовательно, отвечай за свои слова. И тогда человек тебе может адекватно ответить.

Приличных людей все меньше и меньше, девальвация некая происходит. Думаю, что это все-таки от сегодняшнего настоящего. Его очень много с двойным дном. На поверку одно, а по жизни чаще получается иное. Двойных стандартов все больше. Как этому противостоять? Не надо делать вид, что ты веришь, надо быть честным перед собой. Беда, что мы часто делаем вид, что верим. Мы этим самым становимся пособниками, соучастниками лжи.

Страшно, что из-за этих «стандартов» рождается неверие в жизнь за окном. Трудно быть счастливым, когда в мире столько неспокойствия и когда копится столько зла. Так называемые беженцы… Это же идет самая настоящая оккупация Европы. Маргинальная. Как к этому можно спокойно относиться? Широко и бесконтрольно открытые границы разрушают понятия страны.

Беда в том, что в Европу хлынуло много молодых мужчин, которые не хотят защищать свой дом. А желают жить в комфортной стране по менталитету кишлака. Очень много агрессии стало в Европе, она зашкаливает. И ты не можешь свое внутреннее счастье отделить от этой внешней тревоги.

Твое счастье в том числе складывается из счастья окружающих. Если бы я жила на каком-нибудь островке, принадлежащем Австралии или Океании, то меня бы это заботило меньше. А пока не получается быть отдельно счастливым человеком. Не получается и все тут. Но когда ты находишься в центре событий и у тебя под боком телевизор, который отражается на твоем мироощущении. Твое счастье складывается и из этого мироощущения. А если этот мир немножко, но сошел с ума, то и тебе в нем некомфортно. Это же как закон сообщающихся сосудов.

“ Подонка не спрятать никаким ником интернетным, он из него всегда вылезет и будет изничтожать своего коллегу, более успешного или подчиненного

Да, я не имею профессионального актерского образования. Об этом можно уже забыть, я 40 лет в кино, и все эти 40 лет сдаю экзамен и непрерывно прохожу учебу. Правда!

Естественность в кадре – это же интуиция. Здесь же важно донести до зрителя, что от тебя хотят и соответствовать тому образу, который тебе предложил режиссер. Если люди на экране видят, что ты проживаешь эту роль абсолютно естественно, то они тебе верят, вот тогда и случается успех и то, что называется «попадание».

Маска прирастает? Я не знаю, не очень понимаю, что это такое. Наедине с собой люди иные. Актерская профессия может потеряться в любое время. Более зависимой профессии найти трудно.

Детей рожать обязательно!

Мы очень сдружились с Лидией Николаевной Смирновой после работы в картине «Наследницы» – она была для меня Лидочка. Несмотря на разницу в возрасте. Она любила, когда ее так называли. Она была мудрейшим человеком, при этом до последнего дня оставалась абсолютной хулиганкой. Очень позитивная и юморная. Она была очень иронична и, в первую очередь, к самой себе.

Когда был жив мой кумир Михаил Андреевич Глузский и когда они встречались – это был фейерверк остроумных подначек и фонтанов смеха и юмора. К сожалению, я ничего не записала из их диалогов, а память же несовершенна… Но счастлива, что это все в моей жизни было и где-то во мне осело.

В Лидии Смирновой была грустинка от одиночества, она провела сумасшедше бурную жизнь, по мотивам которой она написала очень откровенную книгу. Та книга ее со многими поссорила. Но Лида была такая. Безмерно честная, пусть даже во вред себе. Одна тень была в ее жизни – отсутствие детей.

Артисткам детей надо обязательно рожать, они же женщины в первую очередь. Мама сильно нужна лет до десяти, потом все вырастают в свое эго. Класть материнство на алтарь профессии?! Боже сохрани, да нет такого алтаря на свете. Нет! Раньше такое было возможно в актерском деле, потому что картин снималось намного меньше, и актеры были настоящие кумиры. Сегодня кино и отношение к профессии совсем иное.

Судьбы нет на экране, кино русского, корневого нет. Это беда, на дворе безвременье. Есть какие-то исключения, но больше всего – проходнухи. Время другое на дворе. Отношение к жизни и к профессии другое. Кино должно развлекать – это сегодняшнее мнение. Главное, чтобы не думали, а развлекались. Вот и ушли великие картины из нашего кино. Где сейчас картины-события? В основном сериалы про то, как полюбила и разлюбила.

Могу ли я говорить «нет»? Еще как! А в силу характера могу быть и жесткой. Без этого не может быть режиссуры.

Код жизненного успеха? Успех подразумевает твой выход на определенный уровень. Профессиональный успех – это возможность высказаться и иметь отклик. А человеческий успех – это когда ты идешь домой, а тебя там ждут. Искренне и по-настоящему.

Считаю, что я хорошая мать. И со своими дочерями я духовно близка, самое главное, что у нас есть – это трепетное отношение друг к другу. Когда нам хочется звонить друг другу каждый день, общаться и слышать друг друга.

У нас в семье было не очень заведено тискаться, у меня мама была такая – без «ласки-ласки». Муси-пуси – это не для меня. Даже с внуками я не сю-сю, му-сю.

Думаю, что мои дочки со мной достаточно откровенны, и им часто мои советы не нужны, они все равно все сделают по-своему. Но слушают.

Знаете, о чем я стараюсь никогда не говорить? О смерти. Не потому что боюсь, просто эта тема для меня закрытая, очень личная.

Чего от жизни хочется? Слава богу, жизнь моя идет в каком-то правильном русле, и я хочу, что бы это русло не поменялось. Пусть все идет так, как идет…

Из биографии

Вера Глаголева в кино снимается с 18 лет. Ее первым мужем был режиссер Родион Нахапетов. Яркие актерские работы актрисы – в таких заметных фильмах, как «Выйти замуж за капитана», «Не стреляйте в белых лебедей». «Маросейка-12».

Режиссер шести фильмов, среди них «Одна война» и «Две женщины», получившие награды на фестивале «Амурская осень».

От первого брака у актрисы две дочери, старшая из них – балерина Большого театра. От второго брака есть дочь Настя.

Народная артистка России. Мастер спорта по стрельбе из лука.

Александр Ярошенко

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