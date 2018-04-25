Что нам делать с братьями меньшими? – Как что, убить и весь разговор!

«Святая Русь», «богоизбранный народ», «богатый духовностью народ» – определения, которые часто встречаются при характеристике «дорогих россиян» в различных государственных средствах массовой информации, как бы противопоставляя душевным россиянам холодных и бесчувственных иностранцев. Для усиления этих определений подчеркивают, что у нас чуть ли не 75 процентов населения – православные. Но, наблюдая окружающую действительность, как-то не сводятся эти определения к единому знаменателю.

Главный критерий, по которому оценивается человек, – это уровень в нём гармонии. Как человек гармонирует с самим собой, с людьми, с природой и с теми, кто населяет эту природу. Не будем обо всех сразу, а поговорим о тех, кто людям ближе всего.

Человек тысячелетиями приручал к себе собаку и кошку. Приручил. Они стали его надежными друзьями. Причём намного надежнее и беззащитнее, чем сам человек. Есть огромное число примеров собачьей и кошачьей верности, но вот отношение человека к этим друзьям выросло в большую проблему. Она называется брошенные животные. Это точное определение, потому что они не из леса явились, они выброшены людьми.

Как же мы решаем эту проблему? Вот этот бездуховный Запад её практически решил. Там на всякий случай устраивают на улицах поилки для собак, и кошек, оказавшихся без хозяина. И не где-нибудь, а в Англии принят первый в мире закон в защиту животных «Билль о жестокости». Обратите внимание на то, когда он был принят – в 1822 году. В России его до сих пор нет.

Если одним словом определить, как в России решают эту проблему, то это слово – дикость! У нас их просто убивают. Но вот чтобы как-то эту дикость закамуфлировать, на время проведения чемпионата мира по футболу в 11 городах, где будут проходить игры, перестанут проводить тендеры на отстрел животных. Какой гуманизм!

“ Если одним словом определить, как в России решают эту проблему, то это слово – дикость!

Ну ладно собаки. Они и в самом деле могут и на человека напасть. Но кошки-то что вам сделали? Нет, и на кошек ведут охоту. На зиму заколачивают все окошечки в подвалах, лишь бы кошек туда не пустить. Пусть лучше там будут мыши, но только не кошки.

Но рука дикости тянется дальше. В городе стали появляться плакаты «Не кормите голубей!» Видите ли, они мусорят. Если так бороться с мусором, то в первую очередь надо перестать кормить человека. Больше него не мусорит никто. История знает немало примеров, когда люди вмешивались в естественные процессы с благими, по их мнению, намерениями и получали обратный эффект. Самые нам знакомые, это Китай и Москва.

Китай. В разгар культурной революции там посчитали, что воробьи едят много зерна и много мусорят. И объявили им войну. Железнодорожными составами вывозили трупики этих пичужек. И что? Поля заполонили насекомые-вредители, которыми раньше питались воробьи. Руководству пришлось завозить воробьёв из других стран.

Москва 1980 года. Перед Олимпийскими играми Москву очистили от бездомных кошек и собак. И что? Город заполонили крысы. И проблема разрешилась только тогда, когда в городе восстановилось количество кошек и собак.

В природе существует гармония. Ученые выяснили, что как только популяцию каких-либо животных начинают истреблять, у них тут же возрастает рождаемость. Цивилизованный мир это понял и пошёл другим путём. А вот «богоизбранный народ», похоже, знает только одно средство – убить!

Периодически в газете «Попутчик» появляются обращения граждан с требованием уничтожить бездомных собак. Их особенно возмущает, что этих собак кто-то подкармливает, что с ними играют дети. «Убить!» – требуют представители богобоязненного народа. Ладно бы они обращались к властям с просьбой обеспечить достойное содержание братьев наших меньших, так нет – убить и весь разговор.

“ Но, на мой взгляд, истинное лицо города – не набережная и не Триумфальная арка, а приют для бездомных животных

Как ни странно, абсолютное большинство требующих убийства – женщины. Просто не женщины, а какие-то фурии. Вообще, когда звучит «убить» из уст женщины, – это абсурд какой-то. Я, скорее, готов согласиться с моим товарищем, который сказал так: «Я за то, чтобы убить брошенную собаку, но с условием, что сначала убить бывшего хозяина собаки. Тогда плохих людей станет меньше, а значит, и брошенных собак». Но пока убивают только собак. И нередко прямо на глазах детей. Вот заголовок материала на эту тему в газете «Зейские огни»: «Умирают в мучениях на глазах у детей».

Только в России появились добровольцы – палачи со странным названием, которые убивают собак, получая при этом, наверное, удовольствие. Недавно один известный журналист сказал: «За полвека журналистской работы я ни разу не встречал плохого человека, который бы хорошо относился к бездомным животным». А к богоизбранному народу хочу обратиться с призывом, вычитанным в одной христианской брошюре: «Приютите бездомное животное, и Бог простит ваши грехи».

В целом эта проблема рождена человеком, существует благодаря человеку и устранена может быть только человеком. Вопрос в том, какой человек одержит верх: тот, который рождает проблемы, или тот, который их решает. С военных времён качество человека определяется выражением, в котором говорится: прошёл бы с ним в разведку или нет.

Вот на днях областные газеты сообщили, как житель Мазаново бросился спасать провалившуюся по лед реки Зеи собаку и чуть сам не утонул. Это человек, с которым можно смело идти в разведку. С человеком, который вывесил плакат «Не кормите голубей!» в разведку идти ни в коем случае нельзя. Вдруг вы там намусорите и тогда…

Да, проблема взаимоотношений между человеком и бездомными животными в нашей стране, к сожалению, реально весьма острая. Ладно, оставим богоизбранный народ в стороне, надежды на него мало, но что решает государство? Я отметил, что в Англии закон о защите животных приняли в 1822 г., в нашей стране Госдума уже 18 лет работает над таким законом. 18 лет! Если что-то запретить – то мигом, а если что-то сделать полезное… К месту анекдот: «Председатель Госдумы, узнав, что уже нечего запрещать, со злости пнул собаку».

А казалось бы, и проблемы быть не должно. Есть добровольцы, занимающиеся брошенными животными, появляются созданные ими же приюты, есть желающие им помочь, нет только «политической воли» власть предержащих. Интересно, что холодное равнодушие заменили красивым словосочетанием – политическая воля. Но от этого энтузиастам не легче, и потому наши приюты очень напоминают концлагеря для брошенных животных. Но, на мой взгляд, истинное лицо города – не набережная и не Триумфальная арка, а приют для бездомных животных.

И в заключение.

Вот Владимир Маяковский был атеистом, но выразился гораздо богоугоднее, чем многие из богоизбранных: