Мы впереди планеты всей по лаптеплетению

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Предыдущий материал обещал продолжение, его мы и представляем. Неприятие милитаризации объясняется не только геополитическими соображениями, но и парадоксами обычной жизни. Россия бряцает дорогим оружием, а средств спасать людей нет.

Предыдущий материал обещал продолжение, его мы и представляем. Невосприятие милитаризации объясняется не только геополитическими соображениями, а вопиющими парадоксами обыденной жизни. В то время, когда Россия бряцает дорогостоящим оружием, демонстрируя новинку за новинкой, цель которых убивать людей, у нас нет средств спасать людей. Просто всё клокочет внутри, когда на каком-нибудь гостелеканале взахлеб рассказали, как мы дадим жару этим «укропам» и «пиндосам», а затем после паузы выдают просьбу прислать деньги на операцию ребёнку.

У нас нет средств спасти своих детей. На меня угнетающе подействовала передача о 3-летнем ребенке в детдоме, у которого редкое заболевание – синдром бабочки. При этой болезни кожа с острой болью слезает при малейшем прикосновении. Лечить нечем, на это нет средств. За рубежом лечат, но мы же детьми не торгуем. Пусть мучается, но зато на родине. Думаю такой ребёнок не один в России. Про взрослых и старых и разговора нет: топайте верной дорогой, дорогие россияне, на кладбище, если у вас нет денег на операцию в Корее или Японии.

И вот пока мы гордимся производством того, что будет убивать, цивилизованный мир занят изготовлением того, что делает жизнь граждан своих стран более удобной, комфортной и безопасной. В Австралии появились воздушные такси, в Японии изобрели самодвижущийся чемодан, управляемый мобильным телефоном, компания Арр1е показала принципиально новый планшетный компьютер для школьников. Вот «Комсомолка» пишет, что Рите Граевой, которой муж отрубил кисти рук, поставили классный протез, но из Германии.

Увидел у товарища новые часы с абсолютно черным циферблатом. Оказалось, это новый гаджет – он и часы, и телефон, и ещё что-то. Кто производитель? Ну, понятно, не Россия. Американцы уже автомобиль в космос запустили, во Франции начинают проект, по которому весь общественный транспорт в стране, включаю электрички, будет для граждан бесплатным.

О безопасности нашей жизни. Вот почему, несмотря на наличие у нас мощных «Искандеров», в пожарах гибнет людей больше, чем где-то? Вот цифры: в 2016 г. в США на 100 000 жителей погибло от пожаров 0,75 человека, в Европе – 0,4, в России – 7. Во сколько раз это больше? На установку современной противопожарной техники тоже нет денег. Да дело даже не в деньгах.

Журнал «Дыхание Китая» (№1, 2018 г.) рассказывает: 20 лет назад приступили к совместному проекту строительства приграничного торгово-экономического комплекса» Пограничный – Суйфэньхэ. Пограничный – это российский посёлок, Суйфэньхэ – китайский посёлок. Чего достигли за 20 лет? Пограничный как был поселком, посёлком и остался. Суйфэньхэ превратился в большой динамично развивающийся город. И это не отдельный эпизод, это модель, которая отражает менталитет нации.

Китайцы если наметили, они делают. У нас, как когда-то пели: «Мы не пашем, не сеем, не строим. Мы гордимся общественным строем». Да нам некогда что-то строить, нам надо гордиться Россией. Нет, мы кое-что тоже можем, чего уж говорить.

Свободненский поэт Г. Шумейко прекрасно это выразил:

Что умней европейских сатрапов, Было видно вчера, а сейчас В балалайкостроении запад Отстает лет на триста от нас. Мы форсируем изобретения, Нас в бескрайние дали несёт. И по поводу лаптеплетения В авангарде мы лет на пятьсот.

Да, и только у нас в стране есть уникальный автомобиль, который может сломаться стоя в гараже. Называется он «Жигули».

Премьер- министр Д. Медведев, 11 апреля, как всегда, мажорно отчитался перед Госдумой о деятельности правительства. Отчёт прошёл в стиле – всё хорошо, прекрасная маркиза. Мол, есть рост, есть программа развития, есть уверенность в своих силах. Но вот что пишет на этот счёт «Парламентская газета»: «Российская экономика не вытянула официально прогнозируемого более чем скромного двухпроцентного роста: ВВП страны увеличился лишь на 1,5 процента (среднемировой – 3,5 процента). Рост промышленного производства оказался вдвое меньше, чем планировали. Ключевая сфера всей индустрии – обрабатывающая промышленность выросла… на 0,2 процента». И это после длительного падения. Но это фактически означает, что мы ещё больше отстали от других стран.

А чем объяснит Д. Медведев такие цифры, которые характеризуют уровень развития искусственного интеллекта? Это уже не фантазии, а надвигающаяся реальность. Так вот количество промышленных роботов на 10 тысяч работников составляет: Китай – 49; США – 176; Япония – 305; Южная Корея – 531. Как вы думаете, какая цифра стоит напротив России? Даже пессимист не отгадает. Стоит цифра 1. Но, видимо, эти показатели премьер считает пустяком, как в той же песне про прекрасную маркизу.

Вернемся к И. Иванову, которого мы цитировали в прежней статье: «Отгородиться от глобального мира забором протекционизма и изоляционизма значило бы заранее признать своё поражение. И не стоит забывать, что именно Европейский союз остается основным торговым партнером России, и вряд ли на протяжении ближайших шести лет эта ситуация принципиально изменится».

В критической ситуации 1962 года (Карибский кризис) мир от ядерной войны спасло не ослиное упрямство, а то, что обе стороны отступили, ничего при этом не потеряв. То есть, ум возобладал над силой. Что будет сегодня?