«Война – это плод слабости и глупости народов»

Фото: rg.ru

В последние годы меня весьма удивляют материалы на определенную тематику в «Российской газете». Раскрываю номер за 22 марта. И в очередной раз в нем об одной из страшилок, которыми В. В. Путин всех пугал в своем выступлении.

1 марта. Называлось оно Посланием Федеральному собранию, но, по сути, это было послание всему миру. На сей раз речь шла о противолодочной ракете, которую некоторые специалисты называют «тихим ужасом» против подводных лодок противника.

Заявляется, что этой ракете нет аналогов в мире, и тут же её рисунок в разрезе с описанием всех конструктивных особенностей и характеристик. Детский конструктор менее подробен, чем описание этой ракеты. Приходит в голову мысль, что, если ей заинтересуются китайцы, умеющие всё копировать, у них она появится быстрее, чем у нас. Я служил в Советской армии, и, когда мы выезжали на учения, ракетные установки так упаковывали, что можно было только гадать, что стоит на трейлере. Военная техника всегда была секретной. А тут новинка, а реклама – как на легковую «тойоту».

Прошла неделя, и в газете за 29 число другая страшилка – зенитно-ракетный комплекс «Викинг». И опять реклама: аналогов «Викингу» в мире нет. Но дальше ещё удивительнее. Уникальное оружие выставляется на международный рынок. Понятно, что в данном случае о секретности говорить вообще не имеет смысла. И кто даст гарантию, что это изделие в итоге не окажется у нашего потенциального противника?

“ Говоря откровенно, Россия много сделала для нагнетания напряженности. Для смягчения не сделала ничего

А в газете «Аргументы недели» № 12 за 2018 год говорится о регулярных поставках комплектующих для авиаракет и ПЗРК, как сказано, «за бугор». И не исключено, что ракета, которой был сбит в Сирии российский самолет и погиб пилот, комплектовалась благодаря российским поставкам. Сбил его турецкий истребитель, и странно слышать, что принято решение поставить Турции современную противоракетную технику С-400. Тем более что Турция – член НАТО.

Понятно, что страна остро нуждается в средствах. А предложить на рынок, кроме нефти и газа, мы ничего не можем. Ну вот, можно торгануть оружием. Устаревшие образцы брать никто не будет, приходится торговать новинками. Но насколько это оправдано в условиях стремительно обостряющейся международной обстановки?

Да, обострение международной обстановки привело вновь к гонке вооружений. Но какова конечная цель гонки вооружений? К чему в итоге она приведёт, кроме того, что опустошит казну? Вот в своём Послании В.В. Путин в первой части много чего наобещал оптимистичного, а во второй, как заметили эксперты, показал, почему этого не получится. Гонка вооружений, пожалуй, – самые разорительные расходы и самые непроизводительные.

Вот та же «Российская газета» сообщает, что объявлен конкурс на утилизацию межбаллистических ракет «Тополь». Кто бы ещё сообщил, во что обошлось их проектирование, изготовление, испытания, обслуживание и вот теперь – уничтожение. Какая польза стране и людям от всего этого? Сейчас мы начнём проект какой-нибудь «Сатаны», которая ещё многократно дороже и которую ждёт та же участь, что и «Тополь». Потом ещё что-нибудь появится. А ведь гонку вооружений даже могучий Советский Союз не выдержал. Это «проклятые» американцы могут себе позволить поупражняться в этом. К слову, что они готовят – это в самом деле секрет, они это не рекламируют в отличие от нас.

Но я о возможностях. Реальная экономика России в 2016 году составляла 7 процентов от США и чуть больше 11 процентов от Китая («РГ» – № 64, 2018 год). В предвыборной кампании В.В. Путин шёл с лозунгом «За сильную Россию!» Помериться силой – это мы любим, и сил у нас хватает. Но это не делает нашу жизнь комфортной. Потому что ума не хватает. Сильная Россия – это хорошо. Умная Россия – было бы ещё лучше. Но… Россия живёт по принципу: сила есть – ума не надо! Но надолго ли хватит этой силы при полудохлой экономике?

Но пока, как в каком-то угаре, всё сильнее раскручивается пропаганда милитаризации. То одна центральная газета бахвалится, как мы будем воевать в Арктике, другая раз за разом демонстрирует новые образцы вооружений, третья – о том, как и в космосе мы всех победим. Поколение, воспитанное на компьютерных войнах, аж в экстазе заходится.

“ Гонка вооружений, пожалуй, – самые разорительные расходы и самые непроизводительные

Но, по сути, – это путь в тупик в международных отношениях. Ведь конечная цель политики милитаризации – война. Но всем понятно, что победителей в современной войне быть не может, проиграют, а точнее, погибнут все! И мудро высказался известный французский писатель Ромен Роллан, что «Война – это плод слабости и глупости народов».

Может быть, нашим лидерам перестать задираться, перестать отвечать, как они объясняют свои действия, зеркальными ответами? На это и впрямь ума не надо. Это же самый настоящий путь на поводу у Запада. Нас дразнят, мы реагируем. Вы переиграйте Запад умом и выведите отношения из тупика.

Говоря откровенно, Россия много сделала для нагнетания напряженности. Для смягчения не сделала ничего. Президент Российского совета по международным делам И. Иванов пишет: «Энергичная борьба за своё законное место за столом переговоров о будущем миропорядке не сводится к расталкиванию локтями наших оппонентов и не означает готовности перекричать их в ожесточенных пропагандистских баталиях. Напротив, эта борьба должна вестись искусно, с использованием всего дипломатического инструментария, с учётом мельчайших нюансов и особенностей складывающейся ситуации. Речь идёт о проведении курса, который условно можно обозначить, как "умную" внешнюю политику».

Здравые мысли, но услышат ли их «ястребы с куриными мозгами»? Говорят, что наш президент не очень-то любит советы, особенно умные. Но хотя бы сам почитал русские народные сказки, в которых всегда добро побеждает зло, потому что ум всегда побеждал силу.

Продолжение следует