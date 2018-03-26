Долг – это уважение к праву другого

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Последние три месяца меня назойливо попрекали долгом. Я, зная, что ни у кого ничего не занимал, всё равно чувствовал некоторую обеспокоенность. А освободиться от неё не давали ни газеты, ни телевизор. Газету развернёшь – ты должен! Телевизор включишь – ты должен! Некоторые, повышая статус моего долга, называли его конституционным, но чаще всего – гражданским. Ну что такое конституционный – понятно: это то, чему тебя обязывает Конституция. Кто бы объяснил, что такое гражданский долг! Тем более при отсутствии в стране гражданского общества как системы.

Вы, конечно, догадались, что речь идёт о предвыборной риторике. В газетах, на радио, на телеэкранах популярные и не очень люди каждый день не столько настойчиво, сколько назойливо, объясняли, почему они идут на выборы, как бы подавая себя в пример. Хотя, их аргументы как на подбор были примитивно-шаблонные, как штампованные на одном станке. От их однообразия скулы сводит. «Прийти на выборы – мой гражданский долг». «Люди должны проявить свою гражданскую позицию». «Мне не безразлично будущее моей страны». «Я за то, чтобы мою страну уважали». «Хочу, чтобы у детей и внуков было достойное будущее». «Не хочу отсиживаться в стороне, когда решается будущее моей страны». Ну и т.д. и т.п.

То есть, человека спросили, а он толком не знает, что ответить, вот и шпарит банальности. Ведь вы не найдете ни одного человека, кто был бы против этих утверждений. В том числе и те, кто не ходит на выборы. А таких порядка 30 процентов.

“ Принять участие в голосовании – это право человека, а никакой не долг

Вот в газетах была рубрика: «Почему я пойду на выборы». А поместите рядом рубрику «Почему я не пойду на выборы». Ведь среди этой категории очень много достойных, уважаемых людей. Спросите их: может, у них весьма важная причина, после разрешения которой, повысится и явка. Кроме того, у мыслящих людей есть и такое понятие, как здравый смысл. Вот зачем идти на выборы человеку, если результат их известен до голосования, а тот кандидат, за кого бы он отдал голос, никаких шансов не имеет? Зачем идти? Это же не спорт, где награждают и второго, и третьего.

И, пожалуй, самое главное в этом. Принять участие в голосовании – это право человека, а никакой не долг. И не следует право одного человека навязывать другому. А у нас не только навязывают, у нас принуждают. И даже наказывают. Стало системой, когда подчиненные отчитываются перед начальством фотографией своего бюллетеня, да ещё обязательно с отметкой против навязанного кандидата. Это, во-первых, демонстративное унижение человека, а во-вторых, это преступное нарушение прав человека. Вот с чем надо бороться, а не за явку.

Известный немецкий философ 18 века И. Кант произнёс слова словно специально к нашей ситуации. Он сказал: «Долг – это уважение к праву другого». Жаль, что в России и спустя два столетия до этого не созрели.

И последнее – особенно для тех, кто своим голосованием надеется что-то изменить в стране к лучшему. «Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать» – это сказал более 100 лет назад американский писатель Марк Твен. Вот, хотя он и американец и хотя 100 лет назад, а как прозорливо про наше время и нашу страну.