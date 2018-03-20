Плакать бы надо, а они радуются

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Вас не удивляет, уважаемый читатель, что Россия безропотно выплатила более 15 миллионов долларов, оплатив проведенную МОК работу по её собственному разоблачению в применении допинга?

Олимпийские игры в Пхенчхане. Теперь о спортивных итогах. Но прежде ещё, как говорится, пару слов в продолжение предыдущего разговора. Вас не удивляет, уважаемый читатель, что Россия безропотно выплатила более 15 миллионов долларов, оплатив проведенную МОК работу по её собственному разоблачению в применении допинга? Кстати, часть этих денег пошли на оплату гонорара гр. Родченкову, проклинаемого нашими патриотами.

И второе. Главный итог Игр, по словам президента ОКР А. Жукова, в том, что с ОКР сняли дисквалификацию. Так сказать, выскользнули. Невиновные так себя не ведут. И поставить точку в этом разделе хочу словами А.Жукова: «Мы признаём, что антидопинговая программа в России дала сбой. Это признаёт и высшее руководство страны. Мы признаём, что группа людей допустили преступные манипуляции с пробами для своей личной выгоды».

Возникает вопрос: а что это за группа? Следственный комитет России, расследуя это дело, установил, что допинг на Играх в Сочи среди российский спортсменов применялся в массовом порядке, что большое количество проб были подменены. А ведь официальная позиция российской стороны всё это категорически отвергала, называя доклад Макларена бездоказательной провокацией. А тут на тебе! Получилось, что девушка из борделя, выдававшая себя за девственницу, сама себя разоблачила.

“ Что же мы имеем в итоге? А имеем результат хуже пессимистичного: два золота и 13-е место

Следственный комитет при этом наложил арест на 11 тысяч проб российских спортсменов, из-за чего они и не попали в вещдоки в Международный спортивный суд. Кто же всё это натворил? Российская сторона дружно всё валит на Родченкова. Но вряд ли Родченков действовал по своей инициативе. Ему-то это совсем не надо было, он за результаты спортсменов не отвечал. Но тогда кто же? В ответ – молчание. Более того, тот же Жуков заявил, что многое из того, что было сделано за это время, не будет предано огласке. Как говорится, концы в воду. И после этого заявлять, что отстранение России от Игр – это позор для МОК, странно. Конечно, это позор. Но для кого? Уж точно не для МОК.

Теперь непосредственно о спортивных итогах. От России выступали 168 спортсменов. Это была одна из самых крупных команд. После всех трансформаций с российскими спортсменами прогнозы специалистов на медали выглядели таким образом: оптимистичный – 6 золотых, 5-е место в общекомандном зачёте. Пессимистичный – 4 золота, 6-е место. Заметим, что общекомандное место определяется в первую очередь по количеству золотых медалей. Это означает, что команда, имеющая всего одну медаль, но золотую, будет в таблице стоять выше команды, имеющей 10 серебряных медалей, но ни одного золота. Считается, что есть первое место и все остальные. Кстати, в древности на Олимпийских играх награждали лавровым венком только победителя.

Итак, прогнозы специалистами сделаны. Что же мы имеем в итоге? А имеем результат хуже пессимистичного: два золота и 13-е место. Это самый худший результат для нашей команды за всю историю её выступлений на зимних Играх.

Патриоты могут завопить, что, дескать, нас так ослабили специально, потому что боятся. А давайте посмотрим, в этом ли причина. Больше всего переживаний за лыжника С. Устюгова, биатлониста А. Шипулина и шорт-трекиста В. Ана. Это сильные спортсмены, но в этом сезоне до Игр они ничего не показали.

“ Бюджет Игр в Сочи – 9,3 миллиарда долларов. В Пхенчхане – 2,4 миллиарда

Давайте посмотрим на тех, кто принял участие и мог принести золото. Саночники Павличенко, победитель кубка мира и чемпион Европы 2017 года, и Репилов, третий призёр чемпионата Европы 2017 года, – фиаско. Скелетон: Трегубов, чемпион мира по юниорам, – фиаско. Бобслей: Касьянов, обладатель кубка мира 2017 года, – фиаско. Женская команда по кёрлингу, чемпионки Европы 2016 года, – фиаско. Кёрлинг – смешанная пара Крушельницкий и Брызгалова, чемпионы мира 2017 года, мало того, что не победили, но и очередной допинг преподнесли России. Фигурное катание – Тарасова / Морозов, победители гран-при, чемпионы Европы, – фиаско. Провалили свои старты сноубордисты – чемпионы Игр в Сочи Уайлд и чемпионки мира Заварзина и Тудегешева. Большего ждали от Елистратова на шорт-треке. Ладно, хватит. Но представьте, какой бы был визг, если бы и их не пустили на Игры. Ну вот пустили, и что?

Итак, что имеем в сухом остатке? Ванкувер 2010 год – 11-е место; Сочи 2014 – первое место (теперь понятно, почему); Пхенчхан – 13-е место. Это при том, что сборная СССР на зимних Играх лишь дважды не была первой, а вот сборная России медленно, но уверенно деградирует. А ведь мы даже вторым составом должны побеждать такие опередившие нас страны, как Нидерланды, Швейцария, Корея, Австрия, Япония, Италия.

Но парадоксально не только это. При самом плохом в истории нашего выступления послушайте оценки. А. Жуков: «Я горжусь и восхищаюсь нашей молодой командой, которая сумела очень достойно выступить на Играх». «Российская газета»: «Они молодцы, в какой-то степени даже герои». Высокую оценку выступлению команды дал и президент страны В. Путин.

Сначала подумалось, что для великой спортивной державы 13-е место – это очень достойное выступление. Но потом всё встало на свои места. Вспомним, как после 11-го места в Ванкувере в пух и прах разносили спортивное руководство, были отставки, и тогда депутат Госдумы того времени Оксана Дмитриева сказала: «Да вы что, это очень достойное выступление. Наша страна по основным жизненным показателям (здравоохранению, образованию, уровню жизни и т.п.) находится на 140-160 местах, а по спорту – на 11-м. Конечно, это хорошее выступление». Если исходить из этих критериев, то, конечно, 13-е место – это очень достойно! Во всем-то остальном гораздо хуже.

И в завершение, маленькая справка. Бюджет Игр в Сочи – 9,3 миллиарда долларов. В Пхенчхане – 2,4 миллиарда. Это при том, что и стран было больше, и спортсменов. Но там не воровали.